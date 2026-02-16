Alessandro Prete, da attore ad acting coach: “Ho lasciato la recitazione per amore, non per rinuncia”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono carriere che seguono un filo lineare, e poi ci sono storie che si spezzano, si piegano, si reinventano. Quella di Alessandro Prete appartiene alla seconda categoria. Per anni è stato un volto noto del cinema e della televisione, cresciuto quasi naturalmente nel solco del mestiere del padre Giancarlo, anche lui attore. Ma è proprio da quel legame, fatto di amore, ammirazione e anche dolore, che nasce il vero punto di svolta. Quando tutto sembrava funzionare, un lutto improvviso ha scosso le fondamenta. La macchina da presa ha cominciato a perdere senso, il palco è diventato un luogo troppo fragile, e il corpo come spesso accade ha parlato prima della mente. Invece di rincorrere ruoli, Alessandro Prete ha scelto di fermarsi. Di ascoltarsi. E in quel momento di crisi ha scoperto che aiutare gli altri a trovare la propria voce poteva essere la forma più sincera, forse la più necessaria, di espressione. Oggi è uno degli acting coach più stimati in Italia, ma non ama definirsi tale con leggerezza. Per lui non si tratta solo di insegnare tecnica, ma di abitare insieme all’attore una zona profonda, fragile, spesso ferita, da cui può emergere qualcosa di autentico. È un lavoro denso di empatia, rigore e verità, che richiede, prima di tutto, aver guardato in faccia le proprie ombre. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Alessandro Prete si racconta per la prima volta con sincera lucidità: parla di paure, fallimenti, rinascite e responsabilità. Ma soprattutto racconta l’amore: quello per il mestiere, per se stesso, per le persone che accompagna. E lo fa senza retorica, con la voce calma di chi ha smesso di rincorrere qualcosa fuori, e ha cominciato a custodire qualcosa dentro.

Alessandro, come sta oggi?

“Sto bene, davvero. E non lo dico per convenzione. È un periodo positivo, sia sul piano personale che professionale, e cerco di godermelo appieno. Con il tempo ho capito che non basta conquistare qualcosa: bisogna anche saperla vivere, assaporarla nel presente. E non è affatto semplice, soprattutto per chi è abituato a guardare sempre avanti. In questa fase più matura della mia vita, sento il bisogno di fermarmi e apprezzare ciò che ho. In un certo senso, sento di doverlo a me stesso”.

Quindi ha davvero interiorizzato quel concetto del “qui e ora” di cui spesso si parla in recitazione?

“Sì, esattamente. È facile ripeterlo a parole – come fanno in molti – ma viverlo davvero è un’altra cosa. Per me oggi è diventato centrale. C’è un senso di continuità nella vita, un filo che unisce le esperienze, e stare nel presente aiuta a cogliere meglio quel disegno, a dare un significato a ciò che si sta vivendo”.

Partiamo da lontano. Suo padre Giancarlo era un attore. Quando ha capito, crescendo, che quel mestiere – che per molti figli può rappresentare un modello o, al contrario, un distacco – poteva diventare anche il suo?

“Ho iniziato a recitare da bambino. Il mio primo ruolo risale a quando avevo otto anni: recitavo accanto a mio padre in un film d’azione post-apocalittico diretto da Enzo G. Castellari, negli anni ’80. Sembrava tutto già scritto. Ma i miei genitori furono molto lucidi. Dopo quel film, ricevetti una proposta importante: L’isola del tesoro. Avrei dovuto stare lontano da casa per sette mesi, con lezioni private e poi esami da privatista. Ero entusiasta, ma loro dissero di no: mi fermarono nonostante il suo entusiasmo. E credo sia un passaggio decisivo per capire il mio rapporto con questa professione. Crescendo, ho osservato da vicino la carriera di mio padre, ma con una certa distanza: a casa arrivavano più delusioni che soddisfazioni. Non era un mondo che mi attraeva. Allo stesso tempo, però, sentivo di avere una sensibilità che faticavo a esprimere nella vita di tutti i giorni. Anche nello sport: giocavo a calcio, ma non mi accontentavo di un ruolo qualsiasi. Scelsi di fare il portiere, che è un ruolo più esposto, anche più rischioso. Avevo bisogno di distinguermi, forse era una forma di compensazione. Di certo, non mi bastava restare nella norma”.

E dopo come si è riavvicinato alla recitazione?

“Per molto tempo l’ho messa da parte. È riemersa nel passaggio tra adolescenza ed età adulta, quando iniziano le domande importanti: ‘Cosa farò?’, ‘Chi voglio diventare?’. A scuola non andava bene, così decisi di partire militare, come anno di pausa. Intanto, però, per mettere da parte qualche soldo, accettai la proposta dell’agente di mio padre, che insisteva sul fatto che avessi un volto interessante. Feci un provino. Quello fu il mio primo passo personale, autonomo”.

Ufficio stampa: Lorella Di Carlo

Per quale progetto era il provino?

“Io ballo da sola, di Bernardo Bertolucci. Un incontro che mi ha segnato. Le stesse osservazioni che mio padre mi aveva fatto per anni – consigli, intuizioni – sentite da Bertolucci, mi sembrarono finalmente oggettive, autentiche. Il colloquio durò quasi due ore. Alla fine, mi disse: ‘Ti vorrei prendere, ma ho già un’esordiente – Liv Tyler – e non posso permettermi due debuttanti nel film. Devo puntare su di lei’. E aggiunse: ‘Ma se non studi, se non impari a usare il talento che hai, sei proprio uno stronzo’. Mi scusi il termine, ma fu diretto, senza troppi giri di parole”.

Che effetto le fecero quelle parole?

“Mi hanno aperto gli occhi. Da quel momento, è iniziata una fase di studio come non avevo mai affrontato prima. È stato l’inizio vero del mio percorso consapevole”.

Torniamo un attimo a suo padre: in casa arrivavano più delusioni che successi. Da figlio, come viveva quella realtà?

“È una domanda molto bella e coglie il nodo cruciale della mia esistenza: oggi capisco che il mio inconscio ha lavorato su questa ferita per anni. Se adesso faccio l’acting coach e non più l’attore, si deve a una forma profonda d’amore, una risposta al dolore che vedevo in lui. Molti non capiscono perché io abbia lasciato la carriera da attore per dedicarmi agli altri, ma per me è chiarissimo. Ho sempre sofferto nel vedere la sofferenza altrui, a partire da quella di mio padre. E, per non sentire quella stessa sofferenza dentro di me, ho cercato di fare in modo che gli altri non la provassero. È il nucleo del mio lavoro attuale”.

A proposito dell’incontro con Bertolucci, lei ha appena detto che gli sentì pronunciare pensieri simili a quelle che aveva già udito da suo padre. Di cosa si trattava?

“Dell’importanza di non sprecare il talento, di essere consapevoli della propria sensibilità. A 19 anni ero un ragazzo piuttosto disordinato, diciamo anche irrequieto. Ho poi portato quel lato ‘dannato’ nei personaggi, ma all’epoca era reale. Avevo una sensibilità forte, ma non sapevo come incanalarla, né come riconoscermi. Lui lo capì subito e mi disse: ‘Comincia a leggere. Non per studiare in modo scolastico, ma per sentirti protagonista della tua vita’. Ed è stato l’invito più prezioso che potesse farmi”.

Dopo quell’incontro, un cambiamento importante: dal giovane ribelle al desiderio improvviso di mettersi a studiare. Ma da ragazzo non amava lo studio. Com’è cambiato quel rapporto?

“È stato un cambiamento graduale, ma naturale. Nessuno mi ha obbligato o indicato cosa dovevo fare. È nata una curiosità nuova, autentica. E la curiosità, per me, è diventata una fonte inesauribile. È ciò che oggi cerco di trasmettere anche agli attori con cui lavoro. Essere curiosi di se stessi, prima di tutto, e poi del mondo. È da lì che è partito il mio percorso formativo, che è diventato profondo, immersivo. E ha segnato anche il mio primo vero distacco dalla famiglia”.

Dove ha studiato in quel periodo?

“Ho avuto la fortuna di vivere quasi tre anni negli Stati Uniti, tra New York e Los Angeles. Un periodo fondamentale, perché sono cresciuto molto, sia come persona che come attore. Ho incontrato insegnanti straordinari, che mi hanno stimolato in modo autentico, aiutandomi a vedere questo mestiere da un’altra prospettiva. Non solo tecnica o talento, ma anche funzione sociale. L’attore non è solo qualcuno che intrattiene. Comunica. Porta messaggi. Ha un impatto. E questa consapevolezza cambia tutto. È allora che ho capito che recitare non è qualcosa di effimero, ma può essere una forma di responsabilità”.

Questo ha cambiato il modo in cui ha vissuto il mestiere?

“Moltissimo. In America mi hanno insegnato a trovare un equilibrio: da un lato c’è l’intrattenimento, che è anche un mercato, dall’altro c’è il valore umano e sociale del lavoro artistico. Se si ignora uno dei due aspetti, si rischia di cadere negli estremi. Oltreoceano ho trovato un approccio più maturo, che mi ha fatto riflettere fin da subito”.

Al suo ritorno in Italia, che impatto ha avuto questo nuovo sguardo?

“Un impatto forte. Rientrando, mi sono scontrato con un sistema ancora molto chiuso, improvvisato. In Italia la recitazione è spesso percepita come un lusso, un tentativo riservato a pochi fortunati, un salto nel vuoto. Manca entusiasmo, manca sostegno. C’è quella che chiamo la ‘legge italiota’: una mentalità che spegne l’energia dei giovani invece di alimentarla. E questo mi fa molta rabbia. Quando si soffoca l’entusiasmo di un giovane, si compromette il futuro. È la fine di una nazione. Bisognerebbe coltivare ispirazione, coraggio, fiducia. Quando vivevo in America, bastava dire ‘sto cercando di fare l’attore’ e chiunque – anche persone estranee all’ambiente – reagiva con ammirazione: ‘Che bello! Ti invidio, che scelta coraggiosa!’. In Italia, invece, la risposta è spesso l’opposto. Ti guardano come se avessi detto un’assurdità. Come se fossi fuori dalla realtà”.

È una questione culturale?

“Anche. Il sistema americano è più competitivo e spietato. Se sbagli, puoi sparire. Ma esiste una proporzione: chi investe, pretende. Ogni film è un investimento importante, e se fallisce, è un problema serio. Da noi, invece, spesso non cambia nulla. Se un film va male, tutto prosegue come prima. Nessuno si interroga. Non dico che serva punire l’errore, ma un po’ di autocritica sì. Altrimenti si resta fermi”.

A un certo punto del suo percorso, visto dall’esterno, sembra che lei perda l’entusiasmo per la recitazione, o meglio, per stare davanti alla macchina da presa. È solo una percezione o è accaduto davvero?

“È accaduto realmente. Ma non per via di un’altra passione, come talvolta succede. Non era una ‘sirena’ esterna ad allontanarmi, era semmai una crisi esistenziale. Nel momento più bello della mia carriera, è venuto a mancare mio padre. È stato uno shock devastante. Avevo bisogno di una guida, e non l’ho trovata. Avrei dovuto esserlo io stesso, certo, ma proprio in quel momento ho iniziato a comportarmi male, a prendermi poco cura di me. Ho commesso tutti gli errori che un attore di successo può fare. Non saprei nemmeno raccontare quel periodo nei dettagli: diventerebbe troppo intimo. Ma posso dire questo: ogni volta che vincevo un provino, era come se vincessi due volte, per me e per lui. Quando le cose andavano male, era una doppia sconfitta. Mi caricavo di una pressione eccessiva, oltre a quella che il mestiere già comporta”.

E come si rifletteva tutto questo nella vita quotidiana?

“Mi chiudevo. Mi vergognavo, sia nei fallimenti che nei successi. Per compensare la fragilità, mostravo un’arroganza che non mi apparteneva. Era una maschera. Poi è arrivato un momento di arresto professionale, che è stato uno schianto, ma anche una possibilità. Avevo appena comprato casa, avevo speso tutto, e mi sono ritrovato in difficoltà economica. Per un anno ho vissuto con l’essenziale, chiedendo aiuto anche ad amici che non fanno parte di questo ambiente”.

Ed è in quel periodo che arriva una proposta che non si aspettava…

“Un amico mi disse: ‘Non posso aiutarti direttamente, ma ho un’accademia di recitazione. Perché non vieni a tenere una lezione?’. Avevo 25 o 26 anni. Gli risposi: ‘Ma cosa potrei dire? Non ho nulla da insegnare’. E lui: ‘Vieni, poi vediamo’. Così ho provato. E da quel primo giorno ho capito che trasmettere esperienza era qualcosa che mi rigenerava. Aiutare gli altri significava aiutare anche me stesso, perché sentivo di avere delle mancanze da colmare”.

Accettare quella proposta, col senno di poi, è stato un gesto di autodeterminazione o un lasciarsi guidare dagli eventi?

“È stato un primo segnale. Ho sentito una seconda vocazione, comunque dentro il mondo dell’arte. Ma fin da subito mi sono detto: non voglio insegnare solo perché non sto lavorando. Non sopporto l’idea dell’insegnamento come ripiego. E per me, in quel momento, lo era. Quindi prima di abbracciare davvero quella strada, ho deciso che dovevo tornare a essere credibile come attore. Solo così avrei potuto scegliere con onestà. È un’etica professionale che mi sono imposto. Non vale per tutti, ma per me era fondamentale. Dopo quella ‘risalita’ come attore, mi sono guardato dentro e ho capito che preferivo quel ruolo. E non era una fuga, era una scelta”.

Ma come si fa, sul piano umano, da acting coach, ad aiutare psicologicamente qualcuno si è accompagnati da tanta sensibilità?

“Lo si impara con l’esperienza. È un mestiere che richiede pratica. Per me, la chiave è mettere da parte l’ego. Dico spesso che il pronome ‘io’ deve diventare un verbo. Senza azione, resta solo ego. Con l’azione, diventa qualcosa di utile. All’inizio commettevo un errore: mi immedesimavo troppo nel dolore altrui. Non nella persona, ma nella sua ferita. E questo non aiuta. Ho imparato a sviluppare lucidità, oggettività, autocritica. Chi si rivolge a me non cerca auto-gestione, ma uno sguardo esterno, costruttivo”.

Oggi ha trovato un equilibrio?

“Oggi ho una lucidità molto forte, e paradossalmente anche più empatia. Ma è un’empatia consapevole. Non entro nei problemi privati, pur conoscendoli. Entro in contatto con la persona, con la sua essenza. Il mio compito è aiutarla a trovare soluzioni. Dico sempre: ‘Ti insegno a insegnarti’. Il coach non è un giudice, né un guru: è un collaboratore. Aiuta a far emergere il potenziale”.

E qual è la prima cosa che cerca di capire quando lavora con qualcuno?

“Il potenziale inespresso. È lì che si gioca tutto”.

Come si riconosce?

“Non è facile da spiegare. Ma mi aiuta tutto ciò che ho vissuto. La mia sensibilità. E il rapporto con mio padre. Riconosco quella fragilità, la stessa che ho vissuto. Un attore, per essere vero, deve essere vulnerabile. È proprio in quel momento che può dire: ‘Eccomi, sono io’. E quella fragilità è coraggio”.

Ha dovuto disimparare qualcosa del suo approccio da attore?

“Sì, una cosa in particolare: il desiderio di fama. Perché nel profondo, il pane quotidiano dell’attore è fatto di due elementi: vulnerabilità e paura del rifiuto. La prima può essere forza, la seconda spesso deriva da ferite profonde. Molti cercano in questo mestiere una compensazione. Ma è pericoloso”.

Come ha affrontato questo passaggio, personalmente?

“Ho capito che dovevo trasformare il dolore e la paura di non essere riconosciuto in qualcosa di più semplice. Come l’ansia da prestazione: va ridimensionata. Bisogna riconciliarsi con se stessi. Quel bambino ferito che abbiamo dentro non può guidare la professione. Ma, se ne comprendi le radici, la sofferenza non ti domina più: diventa solo una delusione, non una tragedia. È un percorso continuo. La vita mette sempre alla prova. Ma c’è il libero arbitrio. Conta come scegli di reagire. Se lo fai per compiacere gli altri, sbagli. Se lo fai per cercare approvazione, ancora peggio. Ed è in quel confine che sta la differenza tra fama e successo”.

In che senso?

“La fama non sazia mai. Ti lascia sempre affamato. Il successo è far accadere le cose. Anche piccole, se senti che ti rappresentano. Non ha a che fare con la visibilità o con i numeri. È più profondo”.

Lavorando con i giovani, non è difficile tenere acceso l’entusiasmo senza illuderli? Le è mai capitato di dire a qualcuno: ‘Questo lavoro non fa per lei’?

“No, mai. Non mi sento autorizzato a giudicare il percorso di un altro. Non è il mio ruolo. Al massimo posso dire: ‘Forse non è il momento giusto per lavorare insieme’. Ma è una valutazione legata al presente, non un giudizio definitivo”.

Le è mai capitato di incontrare persone con una grande forza di volontà, ma prive di talento?

“Moltissime volte. Si dice spesso – anche se può sembrare retorico – che il talento senza disciplina non basta. Ed è vero. Ho visto persone senza un talento evidente riuscire grazie a dedizione e spirito di sacrificio. Conta lo sguardo che si ha sul proprio potenziale: se lo si percepisce ‘mezzo pieno’, viene voglia di colmarlo. Se lo si vede solo ‘mezzo vuoto’, manca la spinta per andare avanti”.

E che cosa le ha insegnato tutto questo?

“Mi ha insegnato ad amare”.

Anche se stesso?

“Assolutamente sì. È un concetto profondo, ma credo che sia ciò che muove tutto. Penso che questo sia anche il ruolo dell’artista: connettersi a qualcosa che va oltre la tecnica. Quando si dice che un attore è ‘in stato di grazia’, non è una frase fatta. È una verità. L’ispirazione è amore: amare ciò che si fa, amare sé stessi mentre lo si fa, crederci fino in fondo. Anche fino alla fine, se necessario.

Questo, per me, è il sale della vita. E viene messo alla prova ogni giorno. Ma se oggi, a cinquant’anni, posso dire che questo mestiere mi ha insegnato ad amare di più, allora tutto ciò che ho fatto è servito”.

Passare da davanti a dietro la macchina da presa, per molti potrebbe sembrare una rinuncia.

“No, per nulla. Anzi, per me è stato il contrario. Ho sentito il bisogno di oggettivizzare tutto ciò che avevo dentro. L’attore si espone completamente, è nudo davanti alla macchina da presa. A un certo punto, ho sentito il bisogno di uscire da quella soggettività e mettere la mia esperienza al servizio di un altro. In questo senso, stare ‘dietro’ è stato un passo avanti. È nato anche da una crisi personale. Ho capito che, per carattere, non ero fatto per sostenere quel mestiere nel lungo periodo. Senza entrare nei dettagli, ho riconosciuto di non avere la struttura psicologica adatta a reggere il lavoro dell’attore per tutta la vita. Ma so riconoscere e spiegare a chi lo fa come limare quegli spigoli caratteriali che rendono difficile stare dentro quel sistema”.

Come si aiuta una persona a non avere paura?

“Accettando di averne. La paura è un potente recettore di vulnerabilità. Se la si accoglie, si può attraversarla. Oltre la paura c’è sempre l’entusiasmo. È così anche per me, ancora oggi: prima di una lezione, di un confronto con un attore magari più esperto, quella paura c’è. All’inizio non era facile. Oggi è diverso, ho un nome. Ma anni fa dovevo guadagnarmi la fiducia, e non tutti erano aperti. Però quella paura diventava anche motore: mi teneva sveglio, presente. Era una questione artistica, vitale. Senza paura, non si entra in scena con tutta l’energia necessaria”.

In cosa pensa di essere rimasto fedele a se stesso, rispetto a quando era attore?

“Alla curiosità. È la mia forza da sempre. Non riesco a vivere senza. La noia, per me, è letale. Devo continuare a essere curioso: verso il mestiere, verso le persone, verso ciò che accade. È una spinta che avevo anche quando recitavo. Non è cambiata”.

Qual è, invece, la scoperta più grande che ha fatto su se stesso?

“Può sembrare ripetitivo, ma è questa: non sapevo cosa fosse l’amore. Ho iniziato a comprenderlo con il tempo, anche verso me stesso. Perché se non ci si ama, non si può amare davvero nessuno. È un passaggio fondamentale”.

Francesca Valtorta, parlando di lei, ha raccontato di un esercizio sull’abbraccio. Che significato ha per lei abbracciarsi da soli?

“È una forma di accoglienza. È come dirsi: ‘Va bene così. Ti ascolto, ti perdono’. Bisogna lasciar andare sensi di colpa, rimpianti, rancori. Sono pesi che tengono legati a un passato che non si può cambiare. Dobbiamo rimanere nel presente. Io dico spesso: e se fossimo i nostri migliori amici? Pensa a come ci si comporta con un amico: lo si ascolta, non lo si giudica, lo si sostiene. E se lo facessimo con noi stessi? Sarebbe una rivoluzione interiore. È una cura, un rispetto. E nella vita attoriale, così intensa, diventa quasi necessario”.

Se oggi la chiamasse un grande regista per offrirle un ruolo importante, cosa farebbe?

“È già successo. Ricordo uno degli ultimi set su cui stavo per andare: mentre mi venivano a prendere con l’auto di produzione, avevo conati di vomito. Ero appena uscito da una sessione di coaching. Il corpo mi stava parlando. Più chiaro di così… non potevo ignorarlo”.

Ha rifiutato altri ruoli?

“Sì. Ho rifiutato due ruoli importanti e una cifra considerevole. Il mio agente mi ha odiato (sorride, ndr). I miei due agenti, Federico e Gianluca Soli, hanno accettato la mia scelta. Ogni tanto ci riprovano, ma la risposta è sempre no”.

Però, non ha escluso la regia…

“Come regista sono attivo. Fare l’acting coach significa non voler più recitare, ma la regia è un’altra cosa. È anzi complementare al coaching. Oggi anche i registi stanno capendo il valore dell’acting coach. Un tempo c’era diffidenza: ‘Ci penso io a parlare con gli attori’. Ora si è compreso che il coach non sottrae spazio, ma aiuta l’attore a essere più efficace, a ottenere ciò che il regista desidera. È una collaborazione, non una sovrapposizione. E per fortuna sta diventando sempre più diffusa”.