Alessandro Quarta, genio del violino per la Cnn: "La musica m'ha tolto tutto, ma è l'unica cosa che so amare"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono artisti che si raccontano con misura, altri che si raccontano per dovere, e poi c’è il maestro Alessandro Quarta, che si racconta solo se sente che vale la pena farlo. Nell’intervista esclusiva a Virgilio Notizie, il violinista salentino, classe 1976, talento prodigioso, tempra da autodidatta e cuore da romantico, si concede con una sincerità rara. Non solo parole sulla musica, ma parole che dicono la musica: la fatica, le rinunce, il dolore, la passione. L’amore che vibra nelle corde del violino come in quelle dell’anima. Dalle radici di Lecce all’operazione che lo ha lasciato senza sensibilità in parte del collo, passando per il senso profondo dell’album Cinque Elementi, ogni risposta è un frammento di verità. E alla fine, quando chiudi gli occhi, ti rendi conto che quella musica non racconta lui. Racconta te.

Lei ha definito il suo album Cinque Elementi come “colonna sonora delle nostre emozioni”. Quanto c’è di personale in questo progetto e quanto, invece, è universale?

“C’è tutto di me. I ricordi da bambino, belli e brutti. In certi periodi, come il Natale, tornano a galla: le cene con i parenti, Babbo Natale che non arriva più, i momenti che sembrano spariti. Ci chiamiamo adulti, ma restiamo bambini che cercano di nascondere le proprie emozioni. Cinque Elementi fa questo: toglie ogni difesa. Scopre le ferite che ognuno si porta dentro. Non sono lacrime visibili, ma si trasformano in gesti, parole, carattere, paure. La musica, come un profumo o un abito, ti veste o ti sveste. Io non salgo sul palco con il frac. Non voglio mettere un costume prima della musica. Se la classica vive una crisi, è anche per colpa di queste abitudini. In questo disco c’è la mia vita, ma anche quella degli altri. Perché gioie e dolori sono l’unico linguaggio che ci accomuna davvero”.

Riesce ad associare un ricordo personale a ciascuno dei Cinque Elementi: terra, acqua, aria, fuoco, etere?

“Domanda bellissima. Partiamo dall’acqua. Avevo sei o sette anni. I miei avevano una rosticceria vicino a un cinema e accanto c’era un negozio di tv. Era un venerdì sera di pioggia. In televisione davano Un Maggiolino tutto matto, lo sapevo. Non potevo restare da solo a casa, ero troppo piccolo. Così, mentre i miei lavoravano, sono scappato e mi sono messo sotto la pioggia davanti alla vetrina del negozio per guardare il film. Piangevo, ma sorridevo. Le lacrime si confondevano con l’acqua che cadeva dal cielo. È un ricordo indelebile. L’aria… è difficile. È come buttare un filo da pesca pieno di ami e tirare su decine di ricordi insieme. Ti travolgono. A volte è il vento tra i capelli di una donna. A volte è l’ultimo respiro di mio padre. L’aria non si vede, ma c’è. È l’unico elemento che esiste anche quando non lo percepiamo. È il primo respiro quando nasci e l’ultimo quando te ne vai”.

Provo a riformulare: le suggerisco io un’immagine per ogni elemento. Partiamo dalla ‘terra’: può essere Lecce, la sua città…

“Sì, Terra è Lecce. Ma è anche tutto ciò che è casa. La terra sono i nostri ricordi più intimi e familiari: i genitori che non ci sono più, i nonni, gli zii, i pranzi e le cene di famiglia. È ciò che ci ha formati, le nostre radici”.

E ‘acqua’?

“L’acqua sono le lacrime. Quelle di gioia, quelle di malinconia. L’acqua è quel nodo alla gola che senti quando qualcosa ti travolge. È un’emozione liquida, che scorre, che bagna dentro anche quando fuori sembri asciutto”.

‘Aria’?

“L’aria è l’unico elemento che non tocchi e non vedi, ma sai che c’è. È l’elemento più importante: è il primo respiro che facciamo quando nasciamo, e l’ultimo quando ce ne andiamo. Quando siamo piccoli non ne abbiamo consapevolezza. Ma da grandi, quando capiamo che finirà, vorremmo tenercela stretta”.

E ‘fuoco’?

“Il fuoco è la scintilla da cui nasciamo. È il rapporto sessuale, è l’eros. È la sensualità, la passione, il momento in cui l’ego maschile e femminile si incontrano al massimo. È la fiamma da cui prende vita ogni essere umano”.

Infine, ‘etere’?

“Etere è la preghiera. Per chi crede e per chi non crede. Ho visto persone che hanno bestemmiato per tutta la vita chiedere, nell’ultimo momento, di poter pregare. Arriva la paura di non essere accettati, la paura di cosa c’è dopo. Etere è un canto alla salvezza, alla bellezza, alla vita stessa”.

Dopo tanti anni, come definirebbe il violino, il suo strumento?

“Il violino è la mia donna. Ho un rapporto carnale con lui. Sessuale, anche. Lo sento addosso, lo suono senza spalliera. Il legno tocca la pelle, le corde vibrano sul mio corpo. È un’intimità profonda, un corpo a corpo. Certo, come in ogni relazione, ci sono giorni in cui litighiamo. Il violino è di legno, ha trecento anni, risente dell’umidità, del tempo. A volte non collabora. Ma è comunque amore. È un amore vero, che resiste anche ai giorni storti”.

È stato un colpo di fulmine?

“No. Da bambino volevo solo essere quello in piedi sul palco, il gladiatore con il violino in mano. Vedevo i solisti, li ammiravo. Ma per arrivarci dovevo studiare le scale, fare solfeggio, stare rinchiuso mentre gli altri giocavano a pallone. All’inizio lo odiavo. Il legame vero è nato dopo, molto dopo. Prima c’era solo la perfezione accademica. Poi ho capito che non mi bastava più fare le note giuste. Volevo essere me stesso”.

“Nella musica manca l’unicità dell’opera”: perché?

“Perché tra tutte le arti, la musica è l’unica arte morta. Un quadro, una scultura, un libro: sono opere uniche. La Monna Lisa è una, l’ha dipinta Leonardo. Il David è scolpito da Michelangelo. Shakespeare ha scritto To be or not to be, non si può fraintendere. Ma la musica? Senza ascoltarla, solo guardando la partitura, non capisci nulla. Se non sei musicista, non puoi “vedere” la musica. Ogni brano prende vita dall’interprete. Ogni orchestra suona Beethoven a modo suo. Ma non sappiamo come lo suonava Beethoven. Che tempo usava? Che intensità? Che dinamica? Nessuno può dirlo con certezza”.

Quindi, è l’interprete a creare l’opera?

“L’unicità della musica sta in chi la suona. E per questo ogni concerto è una prima volta. Ogni esecuzione è diversa. Ecco perché per me la sincerità sul palco è tutto. Io salgo così come sono, anche in jeans. Voglio che il pubblico chiuda gli occhi e viva la sua vita, non che guardi me”.

Si è mai sentito tradito dal violino?

“Sì, da ragazzo. Quando non vincevo i concorsi o quando sbagliavo passaggi che a casa venivano perfetti, davo la colpa al violino. Poi ho capito che non era lui il problema. Era la mia inesperienza, la tensione, la paura. Sul palco perdi sempre qualcosa: un po’ di tecnica, un po’ di coraggio, un po’ di lucidità. Per questo oggi dico: non basta prepararsi al 100%, devi prepararti al 160%, perché almeno sul palco ne rimane il 100”.

Qual è stato il sacrificio più grande che le ha imposto il violino?

“Tutto. Da bambino non avevo amici. Solo studio. A 13-14 anni risparmiavo per pagarmi i corsi di perfezionamento: i miei non potevano aiutarmi economicamente. A 15 anni vedevo i miei coetanei con motorini, ragazze, vacanze. Io? Studiavo. Sempre. E più diventavo bravo, più si pretendeva da me. A vent’anni avrei voluto una macchina, ma ho dovuto comprare un violino migliore. A trenta sognavo una famiglia, ma sapevo che il mio cammino era un altro. Oggi investo tutto in ciò che faccio: concerti, produzioni, album. Nessuno ti aiuta più. Le etichette, i manager, ti usano e poi ti lasciano. Io mi autoproduco tutto, e questo ha un costo enorme. Economico ed esistenziale”.

Eppure, continua. Cosa la spinge ad andare avanti?

“L’amore. Perché questo è l’unico amore che conosco. Scrivere musica e suonare: non so fare altro, non mi interessa fare altro. Il violino è la mia vita, e la musica è tutto quello che ho”.

Si è mai sentito diverso o alienato dagli altri?

“Sempre. È il prezzo da pagare. Da bambino, da ragazzo, da adulto: la solitudine è stata una costante. La sera vuoi sentire qualcuno, ma gli unici amici veri sono musicisti che vivono in altre città. Non li puoi chiamare a ogni ora, non puoi pesare. Alla fine, resti solo. Come a 6 anni. Come a 10. Come a 40”.

Cosa le ha impedito di mollare?

“Quando mi hanno diagnosticato un tumore al collo – doppio, uno maligno e uno benigno – mi hanno tolto tutto da un lato. Per mesi non ho potuto muovermi. Quando ho ripreso il violino, ho scoperto che non riuscivo più a ruotare il collo a sinistra. Non potevo più reggerlo come prima. Ho chiamato il mio medico, il dottor Calabresi, e mi ha detto: “È così, dovrai abituarti. Quel movimento non tornerà”. Avevo cancellato concerti per tre mesi, poi altri tre. Mi sono chiuso in casa, giorno e notte, con il violino in mano. Provavo posizioni nuove, studiavo il modo per farlo suonare di nuovo con quel corpo che non sentivo più”.

Non lo sente tuttora?

“No. Ancora oggi, da quel lato del collo, non sento nulla. Mi puoi toccare, tagliare, che io non sento. Questo vuol dire che quando ho il violino sotto al mento, non ho più il senso del tatto lì.

Allora ho dovuto trovare un modo per “sentirlo” con altri sensi, per sapere che c’è, che lo sto suonando. Per me, l’amore è questo. E se un giorno non proverò più amore per quello che faccio, vivere non avrà più senso”.

La definizione della Cnn, “il genio del violino”, o altri riconoscimenti l’hanno ripagata?

“No. Non me ne frega niente. Non attacco nemmeno le targhe al muro. Anche se Cinque Elementi dovesse vincere un disco di platino, non lo metterei in salotto. Quello che conta per me è che tra 50, 100, o 200 anni, la mia musica parli ancora alle persone. Che venga suonata, vissuta. Quella è l’unica forma di eredità che riconosco. Non ho figli, ma i miei brani sono i miei figli. Proprio come succede con Beethoven, Morricone, Vivaldi: viviamo ancora grazie alla loro musica”.

Di cosa ha paura oggi?

“Ho paura di soffrire ancora. La vita mi ha già fatto soffrire tanto, come a tutti, chi più chi meno. Ma io ogni sofferenza la trasformo in lavoro, in musica. Sono masochista: il dolore diventa un brano, e spesso sono proprio quei brani che la gente ama di più, perché la sofferenza è ciò che ci forma. Se ti chiedessi qual è il ricordo più bello degli ultimi dieci anni, faresti fatica a scegliere. Ma se ti chiedessi quale ti ha fatto soffrire di più, lo sapresti subito. La sofferenza ci plasma. Ci fa sentire vivi”.

Cosa significa per lei vivere?

“Vivere è soffrire. Non puoi vivere davvero senza passare dal dolore. C’è un’antica storia zen: un imperatore chiede al maestro un regalo da fare alla figlia, che abbia un significato profondo. Il maestro scrive su un foglio: “Muore il padre, muore il figlio, muore il nipote”. L’imperatore si infuria: “Mi parli di morte?”. Ma il maestro gli risponde: “È la vita. È giusto che muoia prima lei, poi sua figlia, poi suo nipote. Sarebbe molto più doloroso se fosse l’inverso”. Questa è la vita: un allenamento al dolore, un modo per imparare a creare calore anche nei giorni grigi”.

E come si fa a creare questo sole, nei giorni grigi?

“Con l’intimità. E non intendo solo quella sessuale. Intimità con se stessi. Con la propria casa, il proprio tempo. A me piace accendere il fuoco quando fuori piove. Sentire il profumo del caffè mentre la legna brucia. La legna bagnata ha un odore preciso. Poi arriva il fuoco che si accende. Poi metti due castagne a cuocere. Poi il profumo del caffè si mescola. E tutto questo succede alle sette del mattino. Hai già creato armonia. Ecco il sole: il mio sole nasce da queste cose”.

Sembra quasi una filosofia di vita.

“Lo è. Io non amo il sole, mi dà fastidio. Preferisco quando fuori fa freddo e dentro si crea il calore. Preferisco costruirmelo io, il caldo, il bello. La musica funziona così: come un profumo che ti riporta a un amore lontano, una nota ti riporta a un ricordo che pensavi dimenticato. E allora capisci che la musica non è solo mia: è la colonna sonora della vita di chi l’ascolta”.

Oggi è ancora solo?

“Sì. Ma per scelta. Non parlo di relazioni sentimentali. Ho una compagna, Maria Rita, che è anche la mia manager. Ma io ho bisogno della mia solitudine. Scrivo solo, sul letto o sul divano, mai al pianoforte. Scrivo ciò che ho dentro, non ciò che producono le mani. Come facevano i compositori del ‘600 o del ‘700. È più difficile, ma più vero”.

La tristezza e la felicità si rincorrono?

“La tristezza è solo una felicità mancata. E la felicità? È l’assenza momentanea della tristezza. Ma prima o poi, la telefonata che ti cambia la giornata arriva. Una perdita, un lutto, un fallimento. Tocca a tutti. Finché non arriva, siamo felici. Ma è un equilibrio fragile”.

Perché dovremmo ascoltare il suo album?

“Vivetelo, anche se non amate la musica classica. Troppe persone pensano: “È solo una colonna sonora, è musica per film”. No. È musica che parla della vostra vita, non della mia. E tu mi dirai: “Come fa a conoscerla?”. Eppure, la conosco… perché le emozioni sono le stesse”.

E il suo fuoco da dove nasce?

“Da dove nasciamo tutti noi. Dal massimo dell’ego, dal piacere. Dal rapporto fisico, carnale, da quell’istante dove l’amore in sé non c’è: c’è solo il godimento. L’amore viene prima e dopo ma non mentre: il fuoco nasce lì. E il tango, la musica, la cultura, tutto quello che rende legittima questa energia, serve a contenere e sublimare quella forza”.

Cosa si augura?

“Siate sinceri. Sempre. Con voi stessi prima che con gli altri. Io sul palco salgo così come sono: niente frac, niente trucco… le persone devono chiudere gli occhi e ascoltare: non sono lì per guardarmi. La musica è la verità. È quello che resta quando le parole non bastano più. Io non voglio essere la margherita più alta nel campo. Voglio essere un papavero. Diverso. Che si nota perché non è come gli altri. Non per essere migliore. Ma per essere me”.