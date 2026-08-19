Alessandro Rapinese sindaco di Como vieta le bici in centro dopo essere stato investito, è polemica in città

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

A breve, in 35 vie e piazze del centro di Como non si potrà più circolare in bici. Il sindaco Alessandro Rapinese, attraverso una delibera, sta adottando una misura che vieterà di pedalare in alcune zone del cuore della città. Ciò significa che nemmeno i rider potranno transitare sui loro mezzi a due ruote da quelle aree. Nel frattempo monta la polemica attorno alla decisione del primo cittadino.

La battaglia del sindaco di Como Alessandro Rapinese contro l’uso delle bici in centro città

Rapinese nei giorni scorsi ha postato un video su YouTube mentre si trovava in vacanza in Francia e ha difeso a spada tratta la delibera relativa al divieto di usare le bici – sia normali sia elettriche – in 35 vie e piazze del centro storico.

“Il pedone è un pedone e dunque cammina, ci sono delle vie pedonali fatte per i pedoni e di conseguenza la bicicletta, che non è un pedone, normalmente uno educato la porta a mano”, ha scandito il sindaco nel suo notiziario, RapiNews24.

ANSA

Le proteste e la risposta del sindaco

La delibera, come riporta Il Corriere della Sera, sarà pronta a giorni e sta causando un gran trambusto, con i partiti che hanno attaccato il sindaco e con i commercianti che hanno protestato.

Critiche forti sono arrivate da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Svolta Civica e Partito Democratico. Rapinese, forte della sua lista civica, ha però intenzione di tirare dritto.

C’è anche chi sostiene che la decisione sia frutto di una spiacevole vicenda privata capitata a Rapinese, il quale è stato di recente travolto da una bici elettrica.

“Mi hanno accusato di aver adottato questo provvedimento perché sono stato centrato da una bici elettrica: certamente. Le persone si comportano sulla base delle proprie esperienze e io ho provato cosa vuol dire essere investiti da quelle bestie“, ha commentato il primo cittadino.

Rapinese, sempre nel suo notiziario, ha inoltre detto che “in buona parte le strade pedonali c’erano già. Le abbiamo solo rimesse in ordine, in favore dei nostri agenti che adesso non avranno cento ordinanze che devono andare a prendere ad cazzum… Le hanno tutte su un foglio”.

Le altre misure previste

Il provvedimento, oltre alla misura che vieta le bici, introdurrà altre novità. Ad esempio le consegne delle merci potranno essere effettuate solo dalle 6 alle 11. E ancora, sono previsti l’ampliamento delle aree pedonali urbane, zone off limits per tutti i veicoli 24 ore su 24 e stop alle auto dei clienti delle strutture Airbnb.