Alessandro Roncaccia e la battuta contro Andrea Bocelli al GF Vip, il tenore risponde: "Leggerezza"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Andrea Bocelli ha risposto con eleganza e ironia alle polemiche che hanno colpito Alessandro Roncaccia per una battuta sulla cecità del tenore pronunciata nella casa del Grande Fratello Vip. “Questa la prendeva anche Bocelli”, aveva detto qualche giorno fa mentre giocava a palla, scatenando il dibattito sui social. “Mi ha fatto sorridere”, ha commentato il cantante, è “una piccola caduta di stile, ma sono leggerezze che possono capitare a chiunque”. Bocelli ha chiesto indulgenza per Roncaccia: “Vorrei chiedere a tutti di lasciar cadere la questione”.

La battuta di Alessandro Roncaccia al GF Vip

“Mi ha fatto sorridere”, “lasciamo cadere la questione”. Così Andrea Bocelli commenta la battuta di Alessandro Roncaccia che lo chiamava in causa al GF Vip e che aveva suscitato molte polemiche sui social.

L’episodio risale a qualche giorno fa, quando Roncaccia, durante un momento di gioco con Guendalina Tavassi nella casa del Grande Fratello Vip, le aveva detto: “Questa la prendeva anche Bocelli”.

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Un riferimento alla cecità del tenore che, nel contesto del gioco, intendeva sottolineare la facilità del passaggio della palla.

L’uscita aveva però suscitato molte reazioni e polemiche sui social network, dando vita a un acceso dibattito: da una parte chi la considera una battuta estemporanea, dall’altra chi ci ha visto una mancanza di rispetto, arrivando anche a chiedere la squalifica dal reality Mediaset.

La risposta di Andrea Bocelli

Ora è arrivata la risposta di Andrea Bocelli, che ha scelto l’ironia e la comprensione per commentare l’episodio e allontanare le polemiche più accese.

“Sono venuto a conoscenza della battuta e devo dire che mi ha fatto sorridere“, ha detto all’Adnkronos il tenore di fama mondiale.

“Si può considerare, tutt’al più, una piccola caduta di stile, ma sono leggerezze che possono capitare a chiunque”, ha commentato Bocelli.

“Lasciamo cadere la questione”

Andrea Bocelli ha buttato acqua sul fuoco e chiesto indulgenza per Alessandro Roncaccia: “Ringrazio di cuore le persone che hanno voluto prendere le mie difese e vorrei chiedere a tutti di lasciar cadere la questione“.

“Mi dispiacerebbe -ha detto – se questo episodio finisse per danneggiare chi ha pronunciato quelle parole”.

“Credo che ciascuno di noi debba ricordare quante volte ha avuto bisogno dell’indulgenza degli altri. È una generosità che possiamo ricambiare ogni giorno, cominciando proprio dalle piccole cose”, ha concluso il maestro.