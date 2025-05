Alessandro Ronchi muore a 19 anni dopo il malore al pc e giorni di agonia, trovato privo di sensi dal gemello

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tragedia a Montebelluna (Treviso), dove un giovane di 19 anni, Alessandro Maria Ronchi, è morto dopo aver avuto un improvviso malore mentre si trovava in casa davanti al pc. Il 19enne è stato ricoverato non appena i parenti hanno realizzato che qualcosa non andava, ma dopo tre giorni in ospedale il suo cuore ha smesso di battere.

Il 19enne morto a Montebelluna

Avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 17 maggio il giovane Alessandro Maria Ronchi, stroncato da un malore nella mattinata di ieri, lunedì 5 maggio.

Come raccontato dai genitori sulle pagine del Messaggero, il ragazzo si trovava in casa, davanti al pc, quando il suo gemello Francesco ha notato qualcosa che non andava, e ha avvertito la madre, che era intenta a tagliare l’erba in giardino.

Il ragazzo è stato trovato immobile davanti al pc, non respirava e aveva le cuffie ancora nelle orecchie. Sono subito stati allertati i soccorsi, che hanno quindi trasportato con urgenza il ragazzo in ospedale.

Il ricovero di Alessandro Ronchi

Alessandro Maria Ronchi è stato ricoverato in ospedale per tre giorni, durante i quali i familiari hanno sperato in una ripresa, che però non c’è stata. “Lui che usava il massimo del suo cervello, proprio quello non funzionava più” ha detto poi la madre, Isabella Fontana.

Il cuore di Alessandro ha smesso di battere al terzo giorno di ricovero. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento, ma come riportato da Oggi Treviso, l’ipotesi più accreditata al momento è quella di un’aritmia.

Il 19enne era uno studente dell’Istituto Tecnico Tecnologico Eugenio Barsanti di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, ed è ricordato da tutti come un ottimo studente e un ragazzo sempre gioioso e solare.

Il ricordo di Alessandro

La madre Isabella Fontana ha voluto ricordare il figlio scomparso come un “ragazzone di un metro e novanta, bello e sorridente. Anche quando era piccolo aveva sempre un sorrisone stampato in faccia, quasi avesse una paresi”.

Alessandro “aveva già superato il test di ingegneria informatica in inglese all’Università di Trento. Era risultato 27° su 100 posti disponibili. E l’anno scorso aveva vinto un bando rivolto alle classi quarte che gli aveva consentito di trascorrere quindici giorni a Chicago”, prosegue la madre.

“Ci aveva riflettuto ma ha preferito dedicarsi prima agli studi, anche se di sera arrotondava consegnando pizze – ha poi concluso Isabella – Aveva scelto prima la scuola. Ma con la sua testa poteva fare qualsiasi cosa”.