Alessandro Sallusti conduce 10 Minuti su Rete 4 al posto di Nicola Porro fino a domenica 4 gennaio
10 Minuti non si ferma per le feste natalizie: alla guida del programma di Rete 4 arriva Alessandro Sallusti, che sostituirà Nicola Porro
Dal 22 dicembre Alessandro Sallusti condurrà 10 Minuti su Rete 4, sostituendo temporaneamente Nicola Porro durante le festività natalizie. L’orario resterà invariato alle 19.30 e il debutto avverrà con un’intervista ad Andrea Sempio. Sallusti resterà alla guida del programma fino al 4 gennaio, mentre Porro tornerà dal 5. La trasmissione si fermerà solo il 25 dicembre.
- 10 Minuti: Alessandro Sallusti alla conduzione su Rete 4 dal 22 dicembre
- I saluti di Nicola Porro: quando tornerà alla conduzione
- Format in vacanza solo il 25 dicembre
- I nuovi progetti di Sallusti
10 Minuti: Alessandro Sallusti alla conduzione su Rete 4 dal 22 dicembre
Un cambio di conduzione è stato annunciato nella puntata di Mattino Cinque andata in onda questa mattina. Dal 22 dicembre Alessandro Sallusti condurrà 10 Minuti su Rete 4, sostituendo Nicola Porro durante la programmazione natalizia.
Non cambierà l’orario di messa in onda del programma, previsto tutti i giorni a partire dalle 19.30.
A Mattino Cinque è stato inoltre annunciato che Sallusti debutterà alla conduzione del format con un’intervista ad Andrea Sempio.
I saluti di Nicola Porro: quando tornerà alla conduzione
Il cambio di conduzione temporaneo, in realtà, era già noto. Lo aveva infatti comunicato lo scorso 16 dicembre Sorrisi.com, con un’anticipazione su questa modifica prevista per il periodo delle feste.
Lo stesso Nicola Porro, inoltre, aveva annunciato la puntata del 19 dicembre come "l’ultima puntata prima della pausa natalizia". Il conduttore aveva inoltre anticipato una sorpresa per gli spettatori a partire da lunedì 22 dicembre.
Il conduttore, a fine puntata, ha poi chiarito che quella del 19 dicembre non è stata l’ultima puntata. Il programma proseguirà infatti nel periodo di Natale con la sorpresa preannunciata: la condizione di Sallusti.
La conduzione di Alessandro Sallusti a 10 Minuti durerà fino al 4 gennaio.
A partire da lunedì 5 gennaio, Nicola Porro tornerà alla conduzione quotidiana del programma.
Format in vacanza solo il 25 dicembre
La scelta di affidare la conduzione ad Alessandro Sallusti fino al 4 gennaio, data del ritorno di Nicola Porro al programma di Rete 4, deriva da una strategia ben precisa.
Mediaset non aveva infatti intenzione di interrompere la messa in onda di 10 Minuti, concepito come una striscia quotidiana in cui trovano spazio temi economici, politici e di cronaca
Il programma si fermerà solamente il 25 dicembre: la sera di Natale, dunque, 10 Minuti non andrà in onda. Resta invece confermato l’appuntamento negli altri preserali, come sempre a partire dalle 19.30.
I nuovi progetti di Sallusti
Alessandro Sallusti ha recentemente lasciato la carica di direttore de Il Giornale, ruolo ricoperto dal 7 settembre 2023 al 1° dicembre 2025.
Nei piani dell’ormai ex direttore della testata ci sarebbero altri progetti. Non è escluso che, nei prossimi mesi, il giornalista possa fortificare la propria presenza in TV, oggi limitata al ruolo di opinionista.