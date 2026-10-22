Alessandro Sallusti contro Giuseppe Conte da Bianca Berlinguer, "io faccio le domande e lei risponde"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Scontro tra Alessandro Sallusti e Giuseppe Conte, ospiti di Bianca Berlinguer in tv. Commentando le recenti violenze nelle proteste di piazza, il giornalista ha chiesto all’ex presidente del Consiglio in che modo, se dovesse diventarne leader, riuscirebbe a conciliare la presenza all’interno del campo largo di estremisti che simpatizzano per i violenti. La risposta di Conte non lo ha soddisfatto e Sallusti lo ha incalzato: “Io faccio le domande e lei risponde”.

La domanda di Alessandro Sallusti a Giuseppe Conte

Nel corso della trasmissione È sempre Cartabianca, Alessandro Sallusti ha posto una domanda a Giuseppe Conte in merito ai recenti scontri e alla posizione del campo largo.

Il giornalista ha domandato al leader del Movimento 5 Stelle: “Volevo chiedere a Conte: nel caso in cui si trovasse alla guida della coalizione del campo largo, lei si ritroverebbe una parte di questo campo largo che non ha mai preso le distanze profondamente e completamente da queste frange violente e, anzi, ha spesso cercato di giustificarle. Troverà una mediazione anche lì? E di che tipo?”.

La risposta di Giuseppe Conte

Giuseppe Conte ha risposto così ad Alessandro Sallusti: “Io sono già stato presidente del Consiglio. Abbiamo gestito un malessere dovuto alla pandemia che ha messo economicamente e socialmente in ginocchio il Paese. Anziché varare decreti sicurezza su decreti sicurezza, ho comunicato alla popolazione che era un problema che ci riguardava tutti e che potevamo salvarci tutti insieme cercando di rispettare le regole”.

Il discorso dell’ex presidente del Consiglio è proseguito così: “Ogni giorno sotto Palazzo Chigi arrivavano associazioni e comitati. Ogni sera, seppur stanchissimo, chiamavo una delegazione e aprivo il portone di Palazzo Chigi. Parlavo con loro e li rassicuravo. Qui abbiamo un presidente che da quattro anni non incontra nessuno e dice che va tutto bene e che siamo il Paese dei record, mentre la gente si sta impoverendo a tutti i livelli e i ragazzi hanno perso la speranza. Questi ragazzi cosa devono fare? È ovvio che vanno per strada“.

Poi Giuseppe Conte ha precisato: “Non sto giustificando la violenza, che va contenuta e respinta. Sa cosa ha fatto la presidente Meloni? Per quattro anni non si è occupata di scuola. L’ha fatto ora con un Decreto Scuola e si è occupata del burqa nelle scuole e di 300 bambini che non parlano italiano”.

Il nuovo botta e risposta tra Sallusti e Conte

Alessandro Sallusti, che ha provato a più riprese a intervenire durante il lungo discorso di Conte, ha detto: “Sta facendo un comizio. Se è così, è inutile che mi chiamate. In tv funziona così: qualcuno le fa una domanda e lei risponde. Io le ho chiesto: come farà a conciliare nella sua coalizione gli estremisti che simpatizzano per i violenti?“.

Il giornalista ha dichiarato ancora: “Io le faccio una domanda e lei mi parla della Meloni. A me non risulta che in quattro anni non abbia incontrato nessuno”.

Ancora Sallusti, rivolto a Conte: “Presidente, le domande le faccio io. E lei ha fatto decreti durissimi che hanno tolto le libertà agli italiani, altro che il decreto Sicurezza. Detto questo, non ha risposto alla domanda”.

A domanda precisa di Bianca Berlinguer, che ha chiesto ad Alessandro Sallusti a chi facesse riferimento, il giornalista ha risposto: “Volete un nome? Ilaria Salis”.

Giuseppe Conte ha risposto così alla domanda di Sallusti: “Per essere ancora più chiaro: con un Governo progressista non ci sarà spazio per la violenza contro i poliziotti“.

La polemica sul consenso e le elezioni

La polemica tra Alessandro Sallusti e Giuseppe Conte non si è esaurita con la risposta del leader del Movimento 5 Stelle.

Sallusti ha chiesto: “Posso fare una domanda? Detto che questo Paese, come tutti quelli occidentali, ha grossi e seri problemi. Mi spiega perché lei in questi quattro anni non ha aumentato di mezzo punto il suo consenso e il presidente del Consiglio non ha perso mezzo punto del suo. Non le viene il dubbio che gli italiani abbiano capito che più di così non si può fare e continuano ad avere fiducia nel Governo? Sennò lei sarebbe al 20%…”.

“Queste sono questioni che si regolano alle Elezioni. E lo vedremo”, ha risposto Giuseppe Conte.

A quel punto è intervenuta la conduttrice Bianca Berlinguer: “Diciamo che voi state dando una buona mano alla Meloni ad aver conferma del suo consenso”.