Alessandro Sallusti contro Giuseppe Conte in tv, "venditore di pentole", "stia attento a come parla"

Tensione in diretta tv tra il giornalista Alessandro Sallusti e Giuseppe Conte, leader M5s ed ex presidente del Consiglio. Nel corso dell’ultimo appuntamento di DiMartedì, programma in onda sulle reti La7 e condotto da Giovanni Floris, è infatti andato in scena uno scontro tra i due in studio, con l’ex premier che ha risposto con fermezza alle accuse del direttore responsabile de Il Giornale e Libero Quotidiano che lo ha additato come “venditore di pentole” e, citando Beppe Grillo, anche “il Mago di Oz“. Il presidente pentastellato ha replicato e il conduttore ha cercato di mantenere la calma in studio per evitare toni ben più elevati tra i due.

Alessandro Sallusti attacca Giuseppe Conte in tv

Nel corso dell’ultima puntata di DiMartedì, in cui i temi trattati sono come sempre stati vari, è andato in scena lo scontro tra il giornalista e il deputato M5s.

Parlando della situazione in Iran, criticata anche da Matteo Renzi, del referendum, ma non solo, si è acceso un vivace botta e risposta soprattutto dopo che Sallusti ha puntato il dito contro Giuseppe Conte dopo essere stato interrotto dal politico più volte nel corso del suo intervento.

Nel suo “monologo” prima gli ha ricordato una famosa definizione che Beppe Grillo aveva dato di lui, in cui l’ex presidente del Consiglio era visto come il “Mago di Oz perché è uno che manipola le opinioni“, poi gli ha dato del “venditore di pentole” quando i toni si sono accesi ricordando i casi Delmastro e Santanchè

“Grillo aveva ragione” ha detto il direttore responsabile de Il Giornale, mandando su tutte le furie il presidente del Movimento Cinque Stelle.

La replica di Giuseppe Conte a DiMartedì

Non è tardata ad arrivare la replica di Conte, che si è acceso ad entrambe le accuse.

Dopo aver subito l’attacco in cui Sallusti ha rispolverato le frasi di Grillo, l’ex premier si è scagliato contro Sallusti per le offese ricevute. “Direttore ha degli argomenti o offende?” gli ha detto, con il giornalista che però gli ha ricordato che quanto detto è frutto di una citazione.

Al “venditore di pentole”, invece, la risposta è stata ben più ferma. “Quando parla con me deve stare attento” ha detto Conte, ricordando nel frattempo l’episodio delle dimissioni di Armando Siri.

La posizione in vista del voto al referendum

Il terreno di scontro si è poi spostato sul tanto dibattuto referendum sulla giustizia, fissato il 22 e 23 marzo.

Le posizioni di Sallusti e Conte, infatti, sono diametralmente opposte. Se l’ex premier è per il No, il giornalista invece si è espresso apertamente per il Sì sottolineando la sua speranza affinché “gli italiani liberino la magistratura dai vincoli a cui si è autosottoposta”.