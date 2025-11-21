Alessandro Sallusti lascia Il Giornale, Tommaso Cerno nuovo direttore dall'1 dicembre, Capezzone al Tempo
Alessandro Sallusti lascia la direzione editoriale de Il Giornale per dedicarsi ad altri progetti. Dal 1° dicembre il suo posto sarà preso da Tommaso Cerno, mentre Vittorio Feltri resta alla direzione editoriale. Il gruppo Angelucci prevede altri cambiamenti: Capezzone passerà a Il Tempo, confermato Sechi a Libero.
Alessandro Sallusti, i motivi dell’addio a Il Giornale
L’attuale direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti, lascerà non solo la carica ricoperta presso il quotidiano, ma anche il polo editoriale.
Il giornalista vanta collaborazioni con Il Messaggero, Avvenire e Il Corriere della Sera. È stato anche vicedirettore de Il Gazzettino di Venezia, direttore de La Provincia di Como e direttore responsabile di Libero.
Ricopre invece la carica di direttore responsabile de Il Giornale dal 7 settembre 2023.
Come riporta ItaliaOggi, la decisione di Sallusti deriverebbe dalla volontà di “dedicarsi ad altro”.
Il giornalista ricopre anche il ruolo di opinionista in diverse trasmissioni TV, soprattutto in Mediaset. In un prossimo futuro, quindi, lo rivedremo sicuramente tra gli ospiti di Bianca Berlinguer a È sempre cartabianca, ma anche di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio.
È inoltre possibile che il giornalista si dedichi, a breve, ad altre collaborazioni con quotidiani.
Tommaso Cerno nuovo direttore dal 1° dicembre
Il ruolo attualmente ricoperto da Alessandro Sallusti passerà a Tommaso Cerno.
A partire dal 1° dicembre 2025, l’ex senatore della Repubblica (che ha ricoperto la carica fino al 2022) lascerà la direzione de Il Tempo e assumerà il ruolo di direttore responsabile de Il Giornale.
Alla direzione editoriale, invece, resta confermato Vittorio Feltri.
Capezzone al Tempo
Ma Il Giornale non è l’unico quotidiano in cui c’è aria di novità. A partire da dicembre, infatti, il gruppo Angelucci apporterà cambiamenti ai suoi direttori responsabili.
Daniele Capezzone, attualmente direttore di Libero, dovrebbe passare a Il Tempo, quando Tommaso Cerno prenderà il posto di Alessandro Sallusti.
Confermato come direttore responsabile di Libero Mario Sechi. Non è ancora stato chiarito, invece, chi ricoprirà il ruolo di direttore editoriale.