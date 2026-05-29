Alessandro Sallusti nuovo direttore responsabile di Libero Quotidiano dopo Mario Sechi, è la quarta volta

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Alessandro Sallusti è il nuovo direttore responsabile di Libero Quotidiano dopo Mario Sechi. La notizia, già nell’aria subito dopo il licenziamento del giornalista, è diventata ufficiale e si tratta del quarto ritorno di Sallusti nel quotidiano fondato da Feltri e Massano nel 2000. Ad annunciarlo è stato Leopolo de’ Medici, presidente di Editoriale Libero S.r.l., che ha dato il bentornato a Sallusti nella famiglia di Libero Quotidiano a tre anni dall’ultima volta come direttore editoriale.

Sallusti nuovo direttore di Libero Quotidiano al posto di Sechi

Il giornalista classe 1957, fino a novembre 2025 direttore de Il Giornale, torna in sella a Libero Quotidiano.

Lo fa nei giorni immediatamente successivi al licenziamento del collega Mario Sechi, il cui addio è stato al veleno con tanto di attacchi all’editore Angelucci.

ANSA

Già direttore di importanti quotidiani nazionali, Sallusti torna alla guida di Libero con “l’obiettivo di proseguire e rafforzare il percorso di crescita della testata, nel solco della sua tradizione editoriale e della sua vocazione a essere una voce libera, riconoscibile e protagonista nel dibattito pubblico” ha fatto sapere il presidente di Editoriale Libero S.r.l., Leopoldo de’ Medici.

Gli auguri per il ritorno di Sallusti

E lo stesso de’ Medici, nel comunicato che ufficializzato il ritorno di Sallusti, gli ha augurato “i migliori auguri di buon lavoro” certo che con la sua esperienza, la sua competenza e la sua riconosciuta capacità di interpretare il dibattito pubblico possa essere “un valore importante per Libero e per il suo futuro”.

“Siamo certi che saprà guidare il quotidiano con autorevolezza, visione e piena consapevolezza del ruolo che la testata ricopre nel sistema dell’informazione italiana” ha detto.

Sallusti e il poker a Libero Quotidiano

Come detto, quello di Alessandro Sallusti è il quarto ritorno a Libero Quotidiano.

Già condirettore con Vittorio Feltri dal gennaio 2007 al luglio 2008 prima e poi con lo stesso Feltri e Senaldi dal maggio 2021 al settembre 2023, il giornalista era anche tornato per una parentesi nel 2010.

Lo fa oggi da direttore scelto al posto di Sechi, che a sua volta lo aveva sostituito come direttore responsabile nel 2023 quando Sallusti fu chiamato a dirigere Il Giornale.