Alessandro Solombrino, l’intervista all’attore: “Ho sacrificato la mia vita alla recitazione”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Alessandro Solombrino ha quarant’anni e una certa familiarità con le cose che non vanno come dovrebbero. Forse per questo, quando gli si chiede a che piano si trovi di quell’edificio immaginario di dieci piani che chiamiamo carriera, non prova nemmeno ad avvicinarsi alla metà. Dice terzo. E aggiunge che probabilmente direbbe terzo anche se avesse partecipato a un David. Non è falsa modestia. E non sembra nemmeno insoddisfazione. È qualcosa di più antico. Perché prima dell’attore Alessandro Solombrino c’è stato un bambino che disegnava sui muri di casa. Tutti. Quando lo spazio è finito, è salito su una scrivania e ha trovato il modo di arrivare anche al soffitto. Poi quel bambino è cresciuto e ha scoperto che gli altri possono essere molto più difficili da riempire di colori. Alessandro Solombrino parla del bullismo senza cercare vendette postume. Racconta gli schiaffi presi per gioco, le umiliazioni, la paura di esporsi. Racconta quella lenta educazione al difetto che può cominciare quando qualcuno insiste abbastanza a lungo nel dirti che in te c’è qualcosa che non va. Alla fine rischi di credergli. E davanti allo specchio, anche molti anni dopo, l’occhio continua ad andare per prima cosa proprio lì: dove pensa di trovare l’errore. Poi c’è stato il calcio. Avrebbe potuto essere la sua vita. Un’operazione al cuore gli ha detto di no prima che potesse scoprirlo. Sono arrivati la depressione, gli attacchi d’ansia e quella domanda terribile quando arriva troppo presto: e adesso che faccio? La risposta, in qualche modo, è stata recitare. Non c’è però nessuna favola edificante da raccontare. Nessuna di quelle storie in cui il ragazzo ferito trova il teatro, sale sul palcoscenico e da quel momento ogni cosa acquista finalmente un senso. La vita di Alessandro Solombrino è rimasta più complicata di così. Per fortuna. A diciotto anni se n’è andato a Roma. Da allora paga il prezzo della propria ostinazione: provini, lavori, attese, rifiuti, incontri giusti e incontri sbagliati. Quattordici anni durante i quali, racconta, persino una vacanza è diventata qualcosa a cui rinunciare perché i soldi servono a rimanere lì. A incontrare un regista. A sostenere un casting. A concedersi un’altra possibilità. A quarant’anni l’ambizione non è scomparsa. Ha semplicemente perso l’innocenza. Alessandro Solombrino conosce abbastanza il cinema italiano da non idealizzarlo più. Parla di etichette, stereotipi, follower, agenti, occasioni che arrivano e altre che inspiegabilmente spariscono. Non sogna più come a vent’anni. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, lo dice senza particolare nostalgia. La sua è diventata una speranza più concreta, forse più dura: poter vivere del mestiere che ha scelto. Nel frattempo dipinge. Scrive. Compone musica. Insegna recitazione. Fa il dj. Come se fermarsi fosse, in fondo, l’unica occupazione che non gli riesce. E c’è una strana ironia nel fatto che un uomo cresciuto sentendosi giudicato abbia scelto proprio un mestiere nel quale si viene giudicati continuamente. Dal casting director. Dal regista. Dal pubblico. Da chi ti guarda sullo schermo. Da chi decide che la tua faccia è adatta oppure no. Solo che oggi Alessandro Solombrino dice che la critica non gli fa più né caldo né freddo. Anzi, la cerca. Vuole sapere cosa non funziona. I complimenti, paradossalmente, lo mettono più a disagio. Forse certe abitudini dell’infanzia non scompaiono. Impariamo soltanto a usarle diversamente. Anche perché l’attore che interpreta spesso uomini lontanissimi da lui ha scoperto davanti alla macchina da presa qualcosa che nella vita non sapeva di possedere. Uno sguardo, un’espressione, una durezza. Da ragazzo non riusciva a incutere timore nemmeno a chi lo prendeva di mira. Oggi può rivedersi in una scena e sorprendersi di ciò che quella faccia riesce a raccontare. Poi spegni la macchina da presa e rimane Alessandro. Quello che sta bene da solo. Quello che a Roma pensa a Napoli e quando torna a Napoli sente di avere ormai qualcosa che lo riporta a Roma. Quello che, quando ha bisogno della sua città, non cerca necessariamente le persone. Cerca il mare. Va lì da solo, si mette davanti all’orizzonte e resta a guardarlo. Un’ora. Senza parlare.

Mi faceva sorridere la sua biografia su Instagram, dove scrive: ‘Attore, almeno ci provo’. Se dovesse immaginare il suo percorso da attore come un palazzo di dieci piani, dal piano terra all’attico, a quale piano sente di essere arrivato?

“Prima della metà. Se il palazzo ha dieci piani, direi al terzo. Anche perché, per me, qualunque risultato raggiunga non è mai abbastanza. È una domanda difficile, perché risponderei ‘al terzo’ persino se avessi ricevuto una candidatura ai David e non avessi vinto. Direi sempre così”.

Questo atteggiamento ha a che fare con una forma sana di ambizione. Quanto è ambizioso?

“Molto. Rifiuto anche dei lavori quando ritengo che non siano artisticamente validi, perché preferisco farne pochi, ma di qualità. O, almeno, che considero tali e che possano darmi soddisfazione. Accettare qualsiasi proposta soltanto per poter dire ‘faccio l’attore’, per poi partecipare a progetti che artisticamente non hanno valore, non mi interessa. Preferisco fare un solo lavoro all’anno che mi dia una soddisfazione personale, non qualcosa da sbandierare in giro”.

Un attore, però, spesso accetta determinati ruoli perché, a fine giornata, deve comunque portare qualcosa in tavola. Lei che cosa fa tra un ruolo e l’altro?

“Pur di non accettare lavori di cui non andrei fiero, preferisco dedicarmi ad altro. Per fortuna sono un artista versatile. Dipingo e, a volte, vendo le mie opere a privati oppure ne realizzo su commissione. Mi occupo anche di musica, faccio il DJ e la domenica lavoro come resident in un locale. Cerco sempre di rimanere nell’ambito artistico, dedicandomi a ciò che mi piace. Insegno anche recitazione. Insomma, resto nel mondo dell’arte e, attraverso le mie passioni, cerco di sbarcare il lunario”.

Perché è così affascinato dall’arte? Che cosa le offre che nient’altro potrebbe darle?

“Non saprei. La pittura, per esempio, mi accompagna praticamente da quando sono nato. Da bambino ho cominciato a disegnare sui muri di casa e, per fortuna, dopo la prima volta mia madre chiamò il proprietario, che le disse: ‘Non si preoccupi, lasciatelo fare’. Da quel giorno, fino ai sette anni, la mia stanza si riempì completamente di disegni. Non era rimasto uno spazio bianco sulle pareti, neppure sul soffitto. Una volta terminate le pareti, salivo sulla scrivania, fissavo i pennarelli alla scopa e disegnavo sul soffitto servendomi del manico. Alla fine non era rimasto più neanche un punto bianco. Mia madre racconta che, quando ero appena nato, mi metteva nel seggiolone mentre faceva le pulizie, mi dava un pastello e cominciavo subito a scarabocchiare”.

Da piccolo erano scarabocchi. Crescendo, invece, che cosa disegnava?

“Da bambino riproducevo i personaggi dei cartoni animati. Poi ho cominciato a dedicarmi soprattutto ai ritratti. Da adulto ne ho realizzati anche per calciatori famosi e, con alcuni di loro, sono nate delle amicizie. Ricordo Higuain, con il quale ho stretto un bel rapporto: tutto nacque proprio da due ritratti che avevo realizzato su commissione. Dai ritratti sono poi passato a dipinti più personali, vere e proprie espressioni artistiche. Spesso raffiguro animali, perché li amo molto. Ultimamente mi sto dedicando anche a opere più concettuali. Non seguo un’unica direzione. Ci sono pittori che scelgono un soggetto, per esempio una mano, e realizzano centinaia di quadri partendo sempre da quello. Non sono così. Posso passare dagli animali ai ritratti, fino a un dipinto di Batman o Spider-Man. La mia espressione artistica non segue un unico linguaggio”.

Nietzsche diceva che bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante. Se quella stella è l’artista, quale caos aveva dentro Alessandro?

“Il caos non si può definire, proprio perché è caos. È difficile ricondurlo a un’unica dimensione. Nella mia vita ne ho attraversati diversi: un’infanzia travagliata, per esempio, e il bullismo che ho subito. All’epoca non se ne parlava neppure in questi termini. Sono dell’86: se tornavi a casa dicendo ‘i miei amici mi picchiano’, magari tua madre rispondeva: ‘Allora reagisci anche tu’. Non era facile spiegare i meccanismi interiori che si innescavano. Alcuni sono sicuramente nati da un trauma. Ricordo che una volta, mentre giocavo alla lotta con un amichetto a casa, gli ruppi il naso. Fu un incidente: mi teneva bloccato e, per liberarmi, gli diedi una testata. L’episodio mi sconvolse, anche perché non usciva sangue. Da quel giorno smisi di reagire. A scuola ricevevo schiaffi ‘per gioco’, almeno secondo gli altri, e tendevo a giustificarli pensando: ‘Siamo amici’. Questo atteggiamento mi accompagnò fino alle superiori e la situazione peggiorò progressivamente. Accaddero anche episodi più gravi. Una volta, ai boy scout, alcuni ragazzi legarono a un albero una nostra amica, sostenendo che fosse un gioco, e la lasciarono lì per circa un’ora. Fui accusato anch’io, pur non sapendo neppure che cosa fosse successo. Avevo dieci anni. La ragazza disse di essere stata molestata perché le avevano toccato le parti intime e coinvolse anche me nell’accusa. Quell’episodio mi sconvolse e mi segnò per tutta l’infanzia. Ebbe conseguenze emotive anche sul mio modo di relazionarmi con le donne. A causa di quel trauma tendevo a innalzare delle barriere. Alla timidezza e all’imbarazzo si aggiungeva la paura che un mio gesto potesse essere interpretato come una molestia. Di conseguenza, mi chiudevo ancora di più. Credo che, alla fine, gran parte di quel caos possa essere ricondotta al bullismo”.

Qual era, per così dire, la sua “colpa”? Perché veniva preso di mira?

“Perché non reagivo. Ero quello che subiva e, proprio per questo, diventavo facilmente un bersaglio. Fisicamente ero diverso dagli altri, perché sono sempre stato alto e molto magro. Venivo preso in giro per questo oppure per alcuni difetti fisici sui quali avevo già delle insicurezze. Subire continuamente certe osservazioni finisce per bloccarti ancora di più e per minare progressivamente l’autostima. Arrivi a convincerti di non poter fare determinate esperienze perché gli altri continuano a ripeterti che sei fatto in un certo modo”.

La recitazione, almeno da questo punto di vista, l’ha aiutata?

“Sì. Non recito fin da piccolo. Giocavo a calcio, ma anche lì vivevo una situazione difficile, perché subivo episodi di bullismo. Poi, a causa di un’operazione al cuore, non ho più potuto giocare e sono caduto in depressione, perché il calcio è ancora oggi una mia grande ossessione. Nel fine settimana guardo tutte le partite. Se non ho altri impegni, seguo l’intera Serie A. Non poter più giocare significava ritrovarmi improvvisamente a chiedermi: ‘E adesso che faccio?’. Dopo l’operazione attraversai quindi un periodo di depressione, durante il quale non sapevo quale direzione dare alla mia vita. Poi mi sono avvicinato alla recitazione”.

Quando si usa la parola ‘depressione’ è sempre delicato affrontare l’argomento. Ricorda il momento, la svolta che le permise di uscire da quella sorta di tunnel?

“Avevo continui attacchi d’ansia. Sicuramente c’era uno stress post-traumatico legato all’operazione che avevo subito, ma pesava anche il fatto di non sapere più quale direzione dare alla mia vita. Quando hai un obiettivo e sei una persona ambiziosa, tendi a concentrare tutte le energie su quello. Per me il calcio era finito e non sapevo più che strada intraprendere. La svolta arrivò quando un amico mi propose: ‘Perché non andiamo a fare animazione nei villaggi?’. Gli risposi: ‘No, non fa per me. Non sopporto gli animatori’. Alla fine mi lasciai convincere e quell’esperienza segnò un cambiamento importante, perché nei villaggi mettevamo in scena degli spettacoli. Fui anche fortunato: entrai in uno staff di venticinque animatori guidato da una persona che oggi lavora molto come regista, soprattutto in ambito teatrale, e che aveva iniziato proprio in quel mondo. Ci faceva preparare gli spettacoli come se fossimo realmente a teatro. Non avevo alcuna esperienza, quindi mi insegnò molto e fu allora che mi innamorai della recitazione. Successivamente mi trasferii a Roma e cominciai a frequentare alcuni corsi. Non avevo le possibilità economiche per iscrivermi a un’accademia, quindi lavoravo per pagarmi, quando potevo, dei coach privati. Ho proseguito così. Nella mia mente associavo il teatro al calcio: la tournée era la trasferta, la compagnia era la squadra e il regista era l’allenatore. Fu proprio questa associazione ad aiutarmi. Amavo il calcio e, attraverso quel parallelismo, finii per innamorarmi anche del teatro”.

Il calcio è uno sport molto fisico ed è tradizionalmente associato a una dimensione maschile. La recitazione, invece, porta maggiormente a guardarsi dentro e a entrare in contatto con la propria sensibilità. È stato facile passare da una dimensione all’altra, da un’attività incentrata sul corpo a una che coinvolge maggiormente la sfera interiore?

“In realtà ho sempre vissuto tutto in maniera molto emotiva e, per certi versi, è stato anche un problema. Persino nel calcio la componente emotiva era fortissima, quindi il passaggio non è stato così netto e non ho avvertito una differenza tanto marcata. Anche nel calcio, al di là dell’allenamento e dell’aspetto fisico, vivevo intensamente la dimensione emotiva e, in un certo senso, anche quella filosofica: la squadra, il legame con i compagni, il senso di appartenenza. Mi sono tolto anche delle piccole soddisfazioni. All’inizio subivo episodi di bullismo anche lì. Ero il secondo portiere e venivo spesso preso in giro perché non reagivo mai. Un giorno, però, scesi in campo per sostituire il titolare e disputai un’ottima partita. Da quel momento tutti cominciarono a rispettarmi. Uscì persino un articolo su un giornale campano dedicato alla mia prestazione e anche l’atteggiamento dei compagni nei miei confronti cambiò. Per me fu una rivincita, ottenuta senza dover rispondere fisicamente alle provocazioni e alle offese. Anche il calcio, quindi, ha sempre avuto una fortissima componente emotiva”.

Quando si è ritrovato per la prima volta su un palcoscenico e ha smesso, per così dire, di essere Alessandro per diventare il personaggio che doveva interpretare, che cosa ha provato?

“Ho sempre cercato di costruire il personaggio partendo da me stesso. È un approccio alla recitazione che mi piace molto. Mi domando: ‘Che cosa diventerei se mi trovassi in quella situazione?’. Non cerco quindi di portare il personaggio verso di me, ma di raggiungerlo attraverso me stesso. Credo che questo renda l’interpretazione più credibile. Quando un attore non deve costruire qualcosa di completamente estraneo a sé, ma riesce a portare una parte di se stesso dentro una determinata situazione, può coinvolgere più facilmente il pubblico. L’esperienza che ricordo più intensamente è il personaggio che ho interpretato nello spettacolo di Pirandello L’uomo, la bestia e la virtù. Quella tournée mi ha segnato. È stata un’esperienza bellissima, anche perché lavoravo con Giorgio Colangeli. Eravamo nove attori e lui, il più esperto, era un punto di riferimento, quasi un maestro. È stato molto bello condividere quell’esperienza sia sul palcoscenico sia fuori. Interpretavo uno degli alunni del suo personaggio. Nello spettacolo c’erano due studenti ai quali impartiva lezioni private a casa. Mi sono divertito molto perché dovevo avvicinarmi a un personaggio un po’ ignorante e ingenuo, partendo sempre da me stesso. Non aveva molte scene e costruire un ruolo avendo a disposizione poco spazio non è semplice, ma proprio per questo è stato molto stimolante. Sono esperienze che lasciano ricordi preziosi”.

Che cosa ha scoperto di sé attraverso la recitazione? Quali aspetti di Alessandro ha conosciuto che prima ignorava o semplicemente non considerava?

“Spesso vengo scelto per ruoli da, tra virgolette, ‘cattivo’, da uomo losco. A scuola non ho mai spaventato nessuno, quindi non immaginavo di poter trasmettere una sensazione del genere. Evidentemente ho qualcosa nello sguardo che comunica quella durezza senza che me ne renda conto. Mi ha sorpreso scoprire di possedere questa caratteristica e di non averne mai avuto consapevolezza, né tantomeno di aver saputo sfruttarla nella vita reale, per esempio quando a scuola venivo preso in giro. Anche perché, nella vita privata, sono molto diverso dai personaggi che mi chiedono di interpretare ai provini o nelle serie alle quali ho partecipato”.

Ha partecipato a diverse produzioni, da Il commissario Ricciardi a Signora Volpe, oltre ad altri progetti. Che effetto le fa vedersi dall’esterno? Che sensazione prova osservando la propria immagine sullo schermo e sapendo che, in quel momento, quello che vede non è realmente Alessandro?

“Mi fa piacere. Per esempio, ne Il commissario Ricciardi interpretavo un milite fascista. È stato interessante, perché nella vita reale quei principi sono completamente estranei ai miei. Per interpretare il ruolo, oltre a documentarmi, nei giorni delle riprese ho cercato di entrare nella mentalità del personaggio e di comprenderne le convinzioni. Dovevo crederci, perché le azioni che compiva nelle mie scene dovevano essere sostenute da una motivazione precisa. Avevo bisogno di comprendere chiaramente il suo obiettivo e di collegarlo al contesto storico e a ciò che quel personaggio rappresentava. Rivedermi mi ha fatto uno strano effetto. Mi è capitato anche in altre occasioni. Per esempio, ho interpretato alcuni personaggi in cortometraggi realizzati a scopo di studio e, riguardandomi, in certi momenti sono rimasto sorpreso. Ricordo una scena in cui il mio personaggio viveva un incubo. Rivedendola, notai di avere uno sguardo che mi inquietava moltissimo e ne rimasi colpito, perché durante le riprese avevo avuto una percezione completamente diversa. Anzi, non ero affatto soddisfatto e avevo pensato: ‘Questa scena, secondo me, non funziona’. Quando poi la vidi, rimasi impressionato dal risultato. In generale, durante le riprese ho spesso una percezione molto diversa rispetto a ciò che vedo successivamente sullo schermo. Sono estremamente autocritico: quando finisco di girare non sono quasi mai soddisfatto. Mi succede praticamente sempre”.

Oggi che rapporto ha con il giudizio altrui? Quello dell’attore è un mestiere particolare: viene giudicato dal direttore del casting, dal regista, dal pubblico e persino dalle persone che incontra per strada. Le pesa?

“Da quando ho cominciato a dedicarmi soprattutto alla recitazione cinematografica e ad affrontare numerosi casting, il giudizio non mi condiziona più. Anzi, mi interessa capire soprattutto che cosa non abbia funzionato in una mia interpretazione, in modo da poter migliorare. Non vivo più una critica come un trauma. Se mi fanno notare un errore, cerco di comprenderne le ragioni. Preferisco le critiche costruttive ai complimenti. Paradossalmente, mi mette più a disagio ricevere un complimento che una critica. È come se ormai mi sentissi più a mio agio con la seconda”.

È un po’ come un cane che è stato sempre maltrattato e che, quando riceve una carezza, si domanda perché qualcuno lo stia accarezzando?

“Sì. Ricordo che già da piccolo, a scuola, vivevo determinate esperienze anche con gli insegnanti. Alle elementari, in quarta o quinta, subivo le umiliazioni del maestro di matematica: quando andavi alla lavagna e sbagliavi, ti dava una bacchettata dietro le gambe. Certi meccanismi cominciano già da lì. Se un insegnante ti umilia in quel modo davanti all’intera classe, finisci per abituarti a essere trattato così e, successivamente, diventa molto difficile liberarti di quel condizionamento e costruire una solida autostima. Crescono il disagio e la paura di esporsi, perché hai imparato fin da piccolo che a un errore può seguire una punizione. Se già a sei o sette anni vieni punito quando ti esponi e sbagli, crescendo puoi arrivare a pensare che manifestare il tuo pensiero davanti agli altri significhi rischiare di essere deriso. E quindi preferisci tacere. Grazie alla recitazione, invece, sono riuscito a superare questo blocco. Ho accettato i miei difetti e conosco i miei limiti. Non li ho eliminati, ma ho costruito il mio modo di essere attore anche attraverso quelle imperfezioni. Purtroppo, in Italia esiste una tendenza a etichettare gli attori che trovo mortificante e che considero molto diversa dall’approccio americano. Un interprete come Adam Sandler, per esempio, da noi probabilmente verrebbe considerato un caratterista anziché un protagonista. Trovo limitante questa impostazione: se non hai quella che, secondo determinati canoni, viene considerata una ‘faccia da protagonista’, difficilmente ti viene affidato quel tipo di ruolo. E non è neppure chiaro quali caratteristiche debba avere questo volto. Nel grande cinema americano, invece, capita più spesso che si pensi innanzitutto al personaggio adatto a una determinata storia e che l’attore scelto per interpretarlo diventi il protagonista. Da noi, a mio avviso, si tende maggiormente a scegliere prima chi possiede la cosiddetta ‘faccia da protagonista’ e poi ad affidargli il ruolo. È un’impostazione che crea molti limiti. Personalmente, però, cerco di non farmi condizionare e continuo a portare avanti ciò che sono, compresi i miei ‘difetti’, tra virgolette. Ai provini costruisco il personaggio attraverso la mia identità, cercando di essere un attore e non di adeguarmi a uno stereotipo o a una convenzione”.

Quando ha deciso di intraprendere la carriera di attore, come ha reagito chi le stava intorno?

“Ne parlai per la prima volta con il regista con cui lavoravo quando facevo l’animatore. Gli dissi: ‘Vorrei proseguire su questa strada’. Mi chiese: ‘Sei sicuro?’. Risposi di sì e replicò: ‘Allora preparati al peggio’. Fu la battuta di questo amico regista con cui avevo cominciato a lavorare nel villaggio. Eravamo giovanissimi, avevamo diciassette anni. Sembra davvero trascorsa una vita. Da quel momento cambiai la mia prospettiva, perché iniziai a rapportare molte delle mie scelte all’obiettivo che volevo raggiungere. Ero estremamente concentrato su quel percorso. Da parte della mia famiglia non c’è mai stata una vera opposizione. Mia madre mi ha sempre lasciato piena libertà ed è molto felice di quello che faccio. Anche mio padre coltivava un sogno simile: ha sempre lavorato come comparsa e figurante e questo mondo gli piaceva. Allo stesso tempo, però, ha sempre avuto un atteggiamento più pessimista e una visione maggiormente improntata alla sicurezza. Ogni tanto mi diceva: ‘Trovati un lavoro fisso, qualcosa di stabile’. Cercavo di non lasciarmi condizionare, perché non condivido quella visione della vita. Credo che si viva una volta sola e che si debba cercare, fino alla fine, di fare ciò che si desidera. Non penso che siano i soldi a rendere felici. Del resto, anche chi riesce a creare e a realizzarsi artisticamente può essere profondamente triste. La ricchezza, quindi, non è mai stata il mio obiettivo. Con i miei amici, invece, non è cambiato molto. Mi riferisco a quelli più intimi, due o tre amici d’infanzia. Hanno vissuto questo percorso insieme a me e, proprio perché sono le persone a cui sono più legato, ho sempre raccontato loro ogni nuovo passo: ‘Farò questo lavoro’, ‘andrò a questo provino’, ‘frequenterò questa scuola’. Per loro, quindi, la mia evoluzione è stata graduale e naturale”.

E le donne con cui ha avuto una relazione hanno sempre compreso le sue aspirazioni?

“Dal punto di vista sentimentale è stato diverso. Ho avuto spesso l’impressione che, soprattutto all’inizio di una conoscenza, il mio ambiente esercitasse un certo fascino: ‘Lavora nel cinema, fa l’attore’. Non ero famoso né avevo ancora ottenuto risultati particolarmente importanti: parliamo comunque della fase iniziale del mio percorso. Con il tempo, però, credo si rendessero conto che quella realtà non corrispondeva a ciò che cercavano. Queste relazioni, infatti, tendevano a concludersi abbastanza presto, dopo pochi mesi, probabilmente perché avevamo modi diversi di concepire la vita. Poteva affascinarle inizialmente il fatto che facessi l’attore, ma quando comprendevano che quel mondo era molto distante dal loro, il rapporto finiva per interrompersi”.

Oggi, invece, che rapporto ha con la sua fisicità e con l’immagine che vede allo specchio?

“Quando sei stato abituato a concentrarti sui tuoi difetti, lo sguardo tende ancora a cadere proprio su quelli. Oggi, però, ho raggiunto un’età in cui riesco anche a pensare: ‘Pazienza, sono fatto così’. Da ragazzo era molto più difficile, soprattutto quando erano gli altri a sottolineare continuamente quelle caratteristiche. Adesso cerco semmai di lavorare su me stesso e di migliorarmi, anche attraverso l’allenamento, ma con la consapevolezza che l’obiettivo sia diventare la versione migliore di me stesso. Non inseguo più quella trasformazione radicale che, magari a diciott’anni, mi faceva desiderare di avere un aspetto completamente diverso. Quando vieni continuamente insultato per il tuo aspetto fisico, finisci per perdere la capacità di percepirti per come sei realmente. Una determinata caratteristica assume ai tuoi occhi proporzioni enormi e non riesci più ad avere una visione obiettiva della tua immagine. Avvicinandoti ai quarant’anni, invece, impari a ridimensionare quelli che un tempo consideravi difetti insormontabili. Riesci a guardarli da una prospettiva diversa e, soprattutto, anche a riderci sopra”.

Visto che ha ricordato i quarant’anni, compiuti il 7 agosto, a questa età cambia l’idea del successo e dell’affermazione professionale oppure quel fuoco diventa ancora più intenso?

“È difficile rispondere, perché almeno nel mio caso alterno momenti di grande determinazione ad altri di sconforto. Questo ambiente è particolare, per usare un eufemismo. Per esempio, il mio agente ha interrotto il nostro rapporto proprio l’anno scorso, quando è uscito Il commissario Ricciardi su Rai 1 e avrei avuto maggiormente bisogno di essere seguito. Preferì dedicare il proprio tempo a due attori della sua agenzia che avevano ottenuto ruoli da giovani protagonisti in una serie importante. Mi spiegò che in quel momento c’era molta attenzione verso le serie rivolte a un pubblico giovane e che non aveva tempo da dedicarmi. Quell’episodio ha ridimensionato molto la mia ambizione. Essere lasciato proprio nel momento in cui sei appena apparso in televisione e avresti bisogno di un agente che valorizzi quella visibilità è difficile da accettare, soprattutto quando percepisci che la priorità viene data ad altri interpreti perché hanno ottenuto ruoli da protagonisti. Ho sostenuto anche colloqui con agenti importanti che mi hanno spiegato di non potermi seguire perché non ero abbastanza conosciuto, indirizzandomi verso altre agenzie. Qualcuno mi ha detto: ‘Quando diventi come Raoul Bova, richiamami’. La mia risposta è stata: ‘Quando divento come Raoul Bova, ti chiamo per salutarti, perché ho bisogno di te adesso’. Se avessi già raggiunto quel livello di notorietà, probabilmente non avrei lo stesso bisogno di essere sostenuto. Mi è capitato anche di incontrare un agente che, prima del colloquio, non aveva neppure guardato il mio showreel. Durante l’incontro cominciò a rivolgermi domande e allusioni di natura sessuale. Poi aprì il video e lo mandò avanti continuamente, senza soffermarsi neanche su una scena completa. Sono partito da zero, senza raccomandazioni. Considero già importante ciò che sono riuscito a ottenere, perché l’ho conquistato con le mie forze e, in molti casi, senza il sostegno concreto di un’agenzia. Per Il commissario Ricciardi, per esempio, fui contattato direttamente da Marita D’Elia per il provino. I pochi risultati che ho ottenuto, e lo dico a testa alta, ringrazio Dio di averli raggiunti senza dover attribuire a qualcuno il merito del mio percorso. Oggi, tornando alla domanda, sono molto più disilluso perché a quarant’anni conosco bene i meccanismi del cinema italiano. Sicuramente non ho più i sogni che avevo a vent’anni, anche se l’ambizione non è scomparsa. Adesso, però, cerco di indirizzarla maggiormente verso progetti personali. Ho cominciato a scrivere cortometraggi e ho ottenuto alcune soddisfazioni con le mie sceneggiature. Con quella di un corto, per esempio, fui selezionato dalla Mompracem, la casa di produzione dei Manetti Bros., per partecipare a un bando che poi non vinsi. Ormai conosco meglio i meccanismi di questo ambiente. Se dovessi riassumere, direi che rispetto ai vent’anni, a quaranta ho una visione più matura e realistica, forse anche più disillusa. Sicuramente più concreta”.

Al di là della retorica, qual è il sacrificio più grande che ha fatto per inseguire questo lavoro?

“La mia vita. Sono andato via di casa molto giovane e vivo a Roma da tanti anni. Mi mantengo da solo e sostengo personalmente tutte le spese necessarie per vivere e arrivare alla fine del mese. Non faccio una vacanza da non so quanti anni, perché investo i miei soldi nella possibilità di continuare a vivere a Roma. E lo faccio per incontrare registi, sostenere provini e cercare di trasformare questo sogno in un obiettivo concreto. Ho sacrificato praticamente tutta la mia vita e continuo a farlo. Per me è una vocazione. Arrivato a quarant’anni penso: ‘Sono su questa barca e continuerò a remare, perché ormai non voglio tornare indietro’”.

Qual è, se c’è, la sua paura più grande rispetto a questo percorso, al suo lavoro e al momento che sta vivendo?

“Che tutti i sacrifici fatti finora non vengano ripagati e, allo stesso tempo, vedere andare avanti persone che, dal mio punto di vista, non hanno compiuto lo stesso percorso. Questa è la paura più grande. A volte osservi persone che sembrano arrivare improvvisamente a fare questo mestiere senza aver affrontato gli stessi sacrifici, mentre tu hai costruito la tua intera vita intorno alla recitazione. E allora temi che tutto ciò che hai investito non venga mai ripagato. Ma probabilmente lo saprò soltanto alla fine della mia vita, perché potrò soffrire e attraversare qualsiasi difficoltà, ma non cambierò obiettivo, anche a costo di ritrovarmi senza nulla. Non voglio dare a nessuno la soddisfazione di poter dire che mi sono arreso. Soprattutto, non voglio darla a me stesso”.

Che rapporto ha con la solitudine e con lo stare da solo?

“Ormai sto molto bene da solo. Il rischio della solitudine è che, quando impari ad apprezzarla, finisci per affezionarti a quella dimensione al punto da non desiderare altro. Per me non ha nulla a che fare con la depressione. Amare la solitudine significa stare bene con se stessi e non avere bisogno della presenza di qualcuno per sentirsi completi. Quando entra un’altra persona nella tua vita, puoi offrirle qualcosa in più e, allo stesso modo, lei può arricchire un benessere che possiedi già. Quando sono solo trovo l’ispirazione per scrivere, dipingere, comporre musica o anche semplicemente guardare un film. È una dimensione nella quale sto molto bene e che non vivo affatto come un peso”.

A proposito di film: qual è quello della sua vita? Se dovesse raccontare la propria storia attraverso un film che ha già visto, quale sceglierebbe?

“Rocky. Conosco anche la storia che c’è dietro. Non c’è soltanto quella del pugile, ma anche quella di Sylvester Stallone, al quale molti dicevano che non avrebbe mai potuto essere il protagonista di quel film. Un po’ mi ritrovo in lui, anche per il bullismo, per alcune caratteristiche fisiche come la bocca storta… Lo considero quasi il mio alter ego. Ho visto quel film mille volte ed è il mio preferito. Mi riferisco soprattutto al primo Rocky. Ma ce ne sono molti altri ai quali sono legato. Anche C’era una volta in America, per esempio, è un film che ho visto tantissime volte. Robert De Niro, Al Pacino e Sylvester Stallone sono i miei tre attori preferiti. Hanno segnato anche la mia infanzia, perché ho visto e rivisto i loro film, sia in lingua originale sia doppiati. Rocky, per esempio, è uno dei pochi film ai quali sono affezionato anche nella versione italiana. Da bambino non lo guardavo in lingua originale, quindi con il doppiaggio ho sviluppato un vero legame affettivo”.

Chi è la persona che oggi le manca di più?

“La prima persona che mi viene in mente è mio zio, che non c’è più. Quando avevo dodici o tredici anni ero molto legato a lui. Sicuramente sceglierei mio zio. Ma penso anche a mia zia, perché avevo un bellissimo rapporto con entrambi. Erano il fratello e la sorella di mia madre e avevo con loro un legame molto forte. Sono scomparsi entrambi tragicamente e all’improvviso. Quando morì mio zio ero ancora piccolo, mentre mia zia è venuta a mancare quattro anni fa. Oltre ai miei zii, ce n’è una che non ho mai conosciuto personalmente, ma che ho sempre sentito vicina quasi come un familiare: Maradona. Se mi chiedesse chi vorrei poter rivedere, direi anche lui. Non semplicemente perché sia stato un mio idolo. L’ho sempre percepito come una persona di famiglia, nonostante non l’abbia mai conosciuto. Ho letto i suoi libri e sento la sua figura talmente vicina che è quasi come se avesse fatto parte realmente della mia vita. È difficile da spiegare, ma provo questa sensazione. Maradona è sempre stato per me quasi una figura familiare, come uno zio che in qualche modo ho conosciuto senza averlo mai incontrato. E non è stato nemmeno mio padre a trasmettermi questa passione attraverso il calcio, perché non lo ha mai seguito particolarmente. Il legame con Maradona e con la sua figura è nato spontaneamente dentro di me. Quando è morto, ho provato davvero la sensazione di aver perso una persona di famiglia”.

Se le chiedessi: ‘Le manca Napoli?’, che cosa mi risponderebbe?

“Sì, Napoli manca sempre. Anche se ci torno spesso. Ho un rapporto particolare con la città. Quando sono a Roma, soprattutto adesso che ci vivo da tanti anni, a volte penso: ‘Vorrei mollare tutto e tornare a vivere a Napoli’. Poi arrivo a Napoli e, dopo due o tre giorni, sento che ormai a Roma ho costruito una parte importante della mia vita e desidero tornarci. È un rapporto quasi contraddittorio: quando sono a Roma mi manca Napoli e, quando torno a Napoli, dopo un po’ sento il bisogno di rientrare a Roma. C’è però un aspetto di Napoli che mi manca profondamente. Quando torno, sento il bisogno di ritagliarmi del tempo da solo. Non necessariamente per incontrare gli amici: ho bisogno di mettermi davanti al mare e rimanere lì. Mi manca l’orizzonte del mare di Napoli. Quando sono lì, devo fermarmi anche un’ora a guardarlo, senza parlare con nessuno. È questo che mi manca davvero quando sono lontano: la possibilità di sedermi davanti a quel mare, pensare e semplicemente perdermi nell’orizzonte”.

Se l’Alessandro bambino, quello che a sei anni disegnava persino sul soffitto della sua stanza, incontrasse l’Alessandro di oggi, l’uomo e il professionista che è diventato, che cosa lo stupirebbe di più?

“È una bella domanda. Non saprei, è difficile rispondere. Sicuramente a cinque, sei o sette anni ero molto più sereno rispetto agli anni successivi. Se quel bambino mi incontrasse oggi, credo che direbbe: ‘Cavolo, non immaginavo che avrei dovuto affrontare tutto questo’. Probabilmente sarebbe già orgoglioso del percorso che ho fatto, perché da bambino non avrei mai immaginato di dover attraversare tante difficoltà, alcune già intorno ai vent’anni, e poi tutto ciò che è venuto dopo”.

Cosa si augura per il futuro?

“Per quanto riguarda il cinema, mi auguro che un giorno noi attori non dobbiamo più preoccuparci del tax credit o della mancanza di provini dovuta ai progetti che non riescono a partire. Mi piacerebbe che questo settore diventasse, almeno per quanto ne so, un po’ più simile al sistema americano oppure al cinema italiano dei tempi di Fellini. All’epoca, per cercare di fare l’attore, tentavi ogni strada: potevi persino presentarti da un regista e chiedergli un provino cinquanta volte. Era un ambiente più reale e meno virtuale. Non esisteva la domanda: ‘Quanti follower hai su Instagram?’. Il rapporto era più umano e concreto. Potevi presentarti a un regista, colpirlo come persona e spingerlo a pensare: ‘Questo attore potrebbe interpretare quel ruolo, ha qualcosa che mi interessa’. Oggi, dal mio punto di vista, l’aspetto artistico rischia talvolta di perdersi nei meccanismi più complessi di questo ambiente. Per fortuna conosco anche registi giovani e molto bravi con i quali collaboro. Per esempio, oggi lavorerò con ragazzi giovanissimi che hanno una grande sensibilità artistica e umana, capace di incontrare bene la mia visione, forse più ‘vintage’, tra virgolette, rispetto alla loro, visto che appartengono a una generazione diversa. Mi auguro che il settore possa andare sempre più in questa direzione, diventando più diretto e umano. Non ‘semplice’ nel senso di avere una strada già spianata, ma più concreto. Purtroppo sento ripetere spesso che oggi, in determinati contesti, viene chiesto anche quanti follower si abbiano su Instagram”.

È diventata persino una delle domande che possono essere rivolte durante un provino: ‘Quanti follower ha su Instagram?’.

“Esatto. Mi auguro che un giorno possa presentarmi a un provino e, se vengo scartato, che sia perché è stato scelto un attore più adatto di me a quel personaggio. Punto. Nella mia esperienza mi è capitato di non ottenere alcuni ruoli poi assegnati a interpreti molto più conosciuti. Allo stesso tempo, ho avuto la fortuna di sostenere provini per progetti molto belli e di incontrare grandi casting director. In Italia, fortunatamente, ci sono professionisti che svolgono questo mestiere con l’obiettivo di trovare davvero l’interprete più adatto a un ruolo, non semplicemente un volto già famoso. Ce ne sono molti. Non faccio nomi, ma ho avuto il piacere e la fortuna di sostenere provini in presenza con casting director di grande esperienza. Mi è capitato di perdere dei ruoli assegnati a grandi attori e, paradossalmente, questo mi dà soddisfazione. Penso: ‘Va bene, è stato scelto un interprete che, e lo dico con umiltà, ha molta più esperienza di me ed è molto bravo’. Non semplicemente una persona famosa, quindi, ma un professionista di grande valore. In quei casi riesco ad accettare serenamente di non aver ottenuto il ruolo. Per me significa che sto andando nella direzione giusta. Quando vieni chiamato a competere per una parte per la quale viene preso in considerazione anche un attore più conosciuto e con maggiore esperienza, pensi: ‘Forse sto davvero percorrendo la strada giusta’. Mi auguro che accada sempre così. Vorrei confrontarmi con attori più bravi di me, anche a costo di perdere i ruoli, perché significherebbe lavorare in contesti professionali, con casting director e registi che scelgono sulla base del personaggio e dell’interpretazione. È questo che mi auguro: un cinema in cui al centro ci sia il valore artistico, non il numero dei follower”.