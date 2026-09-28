Alessandro Sortino lascia Le Iene dopo un servizio su Brugnaro ex sindaco di Venezia, "stava per piangere"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Alessandro Sortino ha deciso di lasciare Le Iene dopo un servizio riguardante l’ex sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. “Si è quasi messo a piangere”, ha raccontato Sortino, rivelando il disagio avvertito in quell’occasione. Il giornalista ha deciso di dedicarsi a una nuova serie tv dedicata a San Francesco.

Perché Alessandro Sortino ha lasciato Le Iene

Alessandro Sortino, dopo diversi anni trascorsi a Le Iene, dal 2000 al 2008, aveva deciso di proseguire altrove il suo lavoro di giornalista, inviato e autore di inchieste e reportage. Poi, due anni fa, era tornato nello storico programma di Italia 1.

Prima dell’estate, Sortino ha detto addio definitivamente. Il suo racconto al Corriere della Sera: “Stavo andando a intervistare l’allora sindaco di Venezia, Brugnaro, inquisito. Era a Mestre e stava accendendo l’albero di Natale quando io gli sono andato incontro agguerrito. Si è quasi messo a piangere e mi sono sentito in difficoltà. Non avevo più quell’atteggiamento insolente di un tempo“.

Sortino ha spiegato ancora: “Perché devo costringere Davide Parenti (deus ex machina de Le Iene, ndr) a infinite discussioni quando sono io che non sono capace? Ho liberato Davide da questa pesantezza”.

L’incontro di Alessandro Sortino con Suor Daniela

Nella vita di Alessandro Sortino un passaggio importante è rappresentato dall’incontro con Suor Daniela, che prima di prendere i voti era stata portiere di calcio.

Suor Daniela ha co-fondato a Gubbio l’ordine religioso delle Sorelle del Piccolo Testamento di San Francesco. Tutte insieme, ancora oggi, vivono nel convento che ha ospitato le prime stagioni della celebre fiction Rai Don Matteo.

Alessandro Sortino, da sempre fervente cattolico, è corso a Gubbio per conoscere Suor Daniela e ha deciso di affidarle un ruolo importante nel suo nuovo progetto televisivo.

La serie tv su San Francesco di Alessandro Sortino

Sabato 26 settembre ha preso il via su Tv2000 la docuserie di Alessandro Sortino intitolata “Francesco per davvero. Indagine sul santo di Assisi“. Proseguirà sabato 3 e 10 ottobre.

Nella serie, è Suor Daniela a spiegare che San Francesco dice alla gente “ti voglio bene come una madre”.

Alessandro Sortino ha imparato che la cifra di San Francesco è proprio quella dell’accoglienza materna.