Alessandro Tedeschi da "Carosello in Love" a "La Preside" e "Una famiglia imperfetta", l'intervista all'attore

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attori che non recitano, respirano. Entrano nei personaggi come si entra in casa d’altri: in punta di piedi, chiedendo permesso, sfiorando gli oggetti senza spostarli. Alessandro Tedeschi è uno di questi. Il suo talento non grida, si siede accanto. Non vuole impressionare, ma comprendere. E da lì, piano, ci invita a sentire. In Per un po’, film tratto dal romanzo autobiografico di Niccolò Agliardi presentato in anteprima internazionale al RIFF il 27 novembre, è Nicc, uomo in frantumi e padre temporaneo, che accoglie in casa un ragazzo ferito e con lui anche il proprio passato, le proprie mancanze, i propri limiti. È un film che non chiede di essere capito, ma abitato. E lui, con la sua voce pacata, i suoi silenzi pieni, i suoi sguardi che parlano da soli, lo fa con una grazia che non si può insegnare. Interpreta un uomo che vuole amare, ma non sa come. Un uomo che ha perso, ma non ha smesso di aspettare. Un uomo che cerca, senza urlare, una risposta al dolore. È un ruolo che non salva, ma accompagna. E Alessandro Tedeschi lo attraversa con la misura di chi conosce bene il passo dell’incertezza.

Lo vedremo anche domenica 30 su Rai 1 nel film Carosello in Love, altra prova intensa ma completamente diversa, immersa nella leggerezza vintage e nell’archivio affettuoso della televisione italiana. Anche lì, senza sovraccarico, con precisione e ascolto, lascia il segno, come già sappiamo che farà anche nelle serie La preside con Luisa Ranieri e Una famiglia imperfetta con Serena Autieri. Ed è questa la sua cifra più forte: restare fedele al personaggio, anche quando si perde. Anche quando l’identità si sfibra, si rompe, si espone. Lì dove altri cercano di brillare, Alessandro Tedeschi sceglie di “scomparire”, di servire il racconto.

Oggi è sul set di una nuova serie, La vita di Lorenzo S. (il milanese), tratta da un podcast di Mauro Pescio che racconta una storia vera con la regia di Simone Spada: un altro territorio da attraversare, un’altra realtà da indossare senza maschera. E forse la sua carriera sta prendendo la forma di una linea gentile e ostinata: fatta di ruoli che non cercano il centro, ma la verità. Fatta di lavoro silenzioso, di studio, di passaggi interiori. Come chi ha imparato che il mestiere dell’attore, se vissuto fino in fondo, è una forma d’amore. Di rinuncia. Di sguardo profondo sulle cose che non durano, ma restano. Per un po’. E a volte, per sempre.

Il film Per un po’ è tratto dal romanzo autobiografico di Niccolò Agliardi. In passato lei ha interpretato personaggi realmente esistiti, ma questa volta la persona c’è davvero, può guardarla negli occhi e dirle cosa pensa. Che tipo di responsabilità emotiva ha sentito, sapendo che chi l’ha vissuta in prima persona poteva giudicarla?

“Il film prende solo spunto dalla sua esperienza. Ci sono sicuramente delle affinità tra lui e il mio personaggio, soprattutto legate al suo lavoro e alla sua posizione nel mondo. Ma da lì in poi la storia prende un’altra strada. Alcuni episodi nel film sono tratti dal libro, sì, ma gran parte è frutto di invenzione, anche da parte di Niccolò stesso, che ha partecipato alla scrittura della sceneggiatura insieme a Francesca Scanu, Andrea Zuliani e Simone Valentini. Quindi, il mio compito non era quello di restituire per filo e per segno Niccolò Agliardi, come persona. Piuttosto, è stato affrontare un percorso emotivo profondo, che si intreccia anche con la mia esperienza personale. Io sono papà di un bambino di sette anni e di conseguenza sono molto distante da quella fase della vita, da quell’adolescenza fragile e incerta che vive Fede, il protagonista. Ma mi riconosco nella fatica, tutta paterna, di lasciare andare le aspettative. Niccolò, nel film, ne ha tante nei confronti di Fede. E allora il vero lavoro, il vero viaggio, è imparare a lasciarle andare. Il mio personaggio cede a un desiderio molto umano: quello di essere padre. Ma l’affido non è questo. Chi accoglie un ragazzo in affido è solo un traghettatore, non un genitore. Eppure, Nicc sente questo bisogno fortissimo di avere qualcuno in casa. Forse perché sente che la vita gli deve qualcosa, dopo quello che ha perso. È un modo per pareggiare i conti con il dolore”.

Lei ha detto di essere padre, ma prima ancora è stato figlio, come tutti. Il suo sguardo sulla genitorialità è cambiato da quando è passato dall’altra parte? L’ha aiutata a capire meglio le aspettative che i suoi genitori avevano nei suoi confronti?

“Sì, è cambiato. Anche perché i miei genitori hanno dovute mettere le loro aspettative su di me da parte molto presto. Più mio padre che mia madre, a dirla tutta. Hanno dovuto rivedere i loro piani, accettare dei compromessi, proprio ciò che nel film Niccolò non riesce a fare. Lui arriva a capirlo, ma fatica ad accettarlo. Io invece, da figlio, ho sempre percepito che mio padre, in particolare, si sentisse in qualche modo deluso. E da lì nasce anche un senso di colpa. Da un lato c’era il desiderio di seguire una strada diversa, di “evadere”, ma dall’altro anche il dolore di aver disatteso le sue speranze. È una cosa che ti porti dietro”.

Quel senso di delusione da parte di suo padre era legato al mestiere che voleva fare? C’era già stata in famiglia un’esperienza, quella di suo zio Corrado Tedeschi, che faceva temere quanto questo lavoro fosse precario?

“Sì, certo, anche questo. Ma in generale, fino ai 23 anni, non avevo proprio idea di cosa fare nella vita. E quindi non offrivo grandi appigli su cui investire delle speranze. Poi, quando è arrivata l’idea di fare l’attore, le cose sono andate piuttosto in fretta: sono entrato in Accademia, ho cominciato a lavorare subito in teatro, ho trovato presto una mia strada. Però prima di quel momento… c’era molto disorientamento”.

E quando ha capito che doveva fare l’attore? C’è stato un momento preciso, una scintilla?

“È stato un passaggio graduale, ma c’è stato un momento molto chiaro che ricordo ancora. Da ragazzo, avevo già “seminato” qualcosa: accompagnavo spesso mio zio in tournée e, anche se il mio sogno era fare il calciatore, dentro di me pensavo: “Se non riesco a fare quello… magari questa cosa qui potrebbe essere”. Poi, verso i 22 anni, mio zio disse a mio padre: “Ma se questo ragazzo non sa che fare, fategli provare un corso di teatro. Magari lo aiuta a entrare in contatto con le sue emozioni, e chissà, potrebbe anche essere portato”. Ricordo benissimo un giorno durante un laboratorio propedeutico: stavo leggendo ad alta voce un testo, non ricordo neanche quale, e, quando ho alzato lo sguardo, ho visto intorno a me tutte quelle persone che mi ascoltavano. Era un gruppo di lettura, quindi l’ascolto era dovuto, ma per me è stato un colpo di fulmine. Sentirmi guardato, ascoltato: lì è nato tutto. E questa è ancora oggi la spinta che mi guida. Negli anni, certo, cerchi di essere ascoltato meglio, con più precisione, con più consapevolezza. Ma il desiderio è sempre quello: essere ascoltato”.

Il desiderio di essere ascoltati non coincide sempre con l’essere ascoltati davvero. Lei si è sempre sentito ascoltato o piuttosto ha inseguito il sentirsi ascoltato?

“No, assolutamente no, non mi sono sempre sentito ascoltato. Come tanti, del resto. E i posti in cui ti senti ascoltato diventano speciali, sono quelli in cui vuoi tornare. Quando invece non ti ascoltano, se non hai gli strumenti per capire che devi andartene, vivi un senso di soffocamento. Io ho desiderato andarmene tante volte, ma poi per fortuna ho trovato anche tanti luoghi dove mi sentivo accolto, dove mi sentivo visto. Credo che il desiderio di fare questo mestiere nasca anche da qui. Quando hai un sogno così forte, metti a tacere tante voci dentro di te, e anche intorno a te. I rapporti si disgregano, i legami si allentano. E anche se ti dispiace, sei spinto da un desiderio così potente che, in qualche modo, va avanti da solo. A volte ti ferisci senza nemmeno accorgertene. Lo capisci solo dopo. È come se per andare avanti non ti ascoltassi davvero. Perché se ti ascoltassi, ti fermeresti. Ma poi ti ritroveresti seduto sul divano, senza aver fatto nulla”.

Nel suo caso, che cosa ha contato di più nel percorso: la fortuna, il talento, lo studio o l’autodeterminazione?

“L’autodeterminazione: su questo non ho dubbi. Non mi considero uno baciato dalla fortuna, né tantomeno uno con doni eccezionali. Ho imparato questo mestiere nel tempo, con fatica, e continuo ogni giorno a cercare di migliorare. È un lavoro artigianale per me, molto concreto, molto costruito pezzo per pezzo. Col tempo vedo i miglioramenti, ma solo quando riesco a rivedermi con calma. Prima no. Ogni volta cerco di fare meglio, anche solo di poco. Adesso sto anche imparando un’altra cosa: che a volte bisogna studiare meno per essere più bravi. Lo studio continuo può diventare una trappola, un’ansia da prestazione. Studi perché vuoi sentirti più sicuro, ma non sempre è la strada giusta. A volte bisogna avere il coraggio di fare spazio, di fidarsi. Anche questo, in fondo, fa parte dello studio. Quindi sì: autodeterminazione, disciplina e desiderio. Sono queste le forze che mi hanno guidato finora”.

C’è stato un momento in cui si è guardato allo specchio e si è detto: “Alessandro, sei un attore”?

“No, quel momento non è ancora arrivato. Sulla mia vecchia carta d’identità c’era scritto “attore” e ogni volta che lo leggevo mi vergognavo. Non mi ci riconoscevo. Io faccio l’attore, non sono un attore. È una cosa che faccio, che ho imparato e continuo a imparare. È come se ogni volta mi mettessi un vestito e andassi a fare quel lavoro, perché lo so fare sempre un po’ meglio. Ma io non mi definisco così. Non mi sento di esserlo. È un mestiere che faccio, non un’identità che possiedo”.

Mi viene da dire che si è portato il lavoro anche a casa, visto che la sua compagna, Barbara Ronchi, è anche attrice.

(ride, ndr) “Eh sì, è andata così. Ma non è stato cercato. Ci siamo conosciuti in teatro, quattordici anni fa. Le cose della vita. Però sì, in effetti potresti dire che me lo sono proprio portato a casa, il lavoro”.

Per un po’ è un film che mescola dolore e speranza. Tra i grandi temi che affronta ci sono la perdita, l’attesa e il tempo. Se dovesse descriverli con un’immagine, come lo farebbe?

“La perdita è come una moneta lanciata in mare. La vedi che scende, sembra che voli verso il fondo, e sai che non la ritroverai mai più. L’attesa, soprattutto per noi attori, è come camminare in una strada piena di nebbia. Non sai cosa c’è davanti, continui ad andare avanti ma ti senti sempre fermo, perché non vedi mai la fine. E il tempo… il tempo è un maledetto. È come un acido che corrode tutto”.

Sente il peso del tempo che passa?

“Certo che lo sento. Anche nel nostro lavoro il tempo che passa ha un impatto. Più passano gli anni, meno ruoli puoi permetterti. Romeo, per dire, non lo posso più fare. Con il tempo perdi possibilità. All’inizio tutto sembra ancora possibile, pensi di poter ricominciare da capo in qualsiasi momento. Poi arriva il tempo e ti dice che non puoi. Non puoi più fare tutto. Devi rinunciare a qualcosa. E in quelle rinunce, torni alla perdita”.

Nel film, Nicc, il suo personaggio, ha vissuto una grande perdita. Non diciamo quale, per evitare spoiler, ma è evidente che è qualcosa di enorme, un lutto. Lei che rapporto ha con quella parola lì, “morte”? È un tabù? Fa paura? Ci pensa mai?

“Per me è un tabù. La morte mi spaventa profondamente. Quando ci penso, cerco di non pensarci. Con mio figlio invece è diverso: è un tema di cui parliamo in modo molto libero, senza problemi. Ma per quanto riguarda me, è una delle cose che preferisco evitare. La paura è concreta. È come se uno passasse la vita a prepararsi a quella cosa lì, no? Eppure, per quanto cerchi di prepararti, non ci arrivi mai davvero. Ora inizia a intravedersi da lontano, piccola piccola… (ride, ndr) Ma sì, diciamo che è un pensiero che tengo il più possibile fuori”.

Mors e amor: due parole agli antipodi ma connesse. Che cos’è per lei l’amore? Non necessariamente quello di coppia, ma in senso più ampio.

“Domanda complicata. La prima cosa che mi viene da dire è: mettersi da parte. Amare, per me, significa riuscire a uscire dalla scena, lasciare spazio. Non significa annullarsi, né vivere soltanto per l’altro, ma saper togliere la centralità da sé. Mettersi da parte non vuol dire dimenticarsi, però è un primo passo necessario per amare. Se non lo fai, secondo me, diventa difficile anche solo iniziare a rispondere alla domanda. L’amore cambia, cambia forma nel tempo. Ma resta questa cosa qui: provare a spostarsi, a guardare davvero l’altro”.

Per un po’ è attraversato da una tensione costante tra dolore e speranza. Nella sua vita personale, ha patito più dolori o coltivato più speranze?

“Io sono una persona molto speranzosa, davvero, anche se vengo dalla Liguria (ride, ndr)! Cerco sempre di proiettarmi in avanti, di rassicurarmi, di credere in qualcosa. Però è proprio la speranza che a volte ti frega. Perché se speri troppo, se affidi troppo al futuro, rischi di soffrire molto di più. È come se le speranze, quando poi non si realizzano, amplificassero il dolore. Quindi sì, sono uno che ha avuto tante speranze. Ma sono proprio quelle che hanno reso certi dolori ancora più duri da digerire. Non penso che dobbiamo diventare freddi o fregarcene, ma forse sarebbe utile imparare a desiderare un po’ di più quello che già abbiamo. In quel caso, secondo me, si soffrirebbe molto meno”.

Oggi lei è un attore conosciuto, con una carriera in crescita: che rapporto ha con la parola “successo”?

“Successo… è una parola che non sopporto. Una puttana, mi verrebbe da dire. Perché è qualcosa che desideri in maniera quasi inconsapevole, anche se sai perfettamente che non ti porterà nessuna pace, nessun sollievo vero. Eppure, la mano la tendi comunque verso quella cosa lì. È come un bisogno profondo di affermazione. Di dimostrare qualcosa, magari a te stesso. Di dire: “Hai visto? Ce l’ho fatta”. Anche se razionalmente sai che non ti cambierà davvero la vita. Non ti renderà felice. Ma la desideri lo stesso. È questo che la rende pericolosa, secondo me”.

Tanto che, a differenza di molti colleghi, lei ha un rapporto molto misurato coi social. Quasi arcaico, mi verrebbe da dire. Perché questa scelta?

“Sì, è vero. Arcaico, medievale, da boomer diciamolo (ride, ndr)! Il punto è che non sono capace. Non sono convincente, non lo sento mio. Non penso di essere così interessante da dovermi mostrare continuamente. Ogni tanto posto qualcosa, magari qualcosa che mi fa ridere, o qualcosa legata a un progetto a cui tengo. Ma lo faccio male. Non sono bravo a includere gli altri, a raccontarmi. È come se avessi ancora un Commodore 64 in mano. Barbara (Ronchi, ndr) me lo dice spesso. Anche lei non è una che li usa granché, lo fa solo quando è costretta. Io invece non mi obbliga nessuno, quindi faccio il minimo indispensabile. Il nostro mestiere, in fondo, non dovrebbe essere quello. Ma oggi, purtroppo, conta anche questo”.

I social però sono anche luoghi dove si riceve giudizio immediato. Che rapporto ha con le critiche e con lo sguardo degli altri?

“Cerco di tenermi al riparo, per quanto possibile. Non leggo le critiche, o almeno ci provo. Poi l’occhio, inevitabilmente, ci finisce. Ma tento di evitare, perché non so quanto riuscirei poi a uscirne illeso. Nel nostro lavoro siamo sottoposti costantemente al giudizio, ma la prima critica vera arriva sempre da chi lavora con te. Il regista, per esempio, ti guarda, ti osserva, ti corregge. Ti dà indicazioni, spesso perché non stai facendo qualcosa abbastanza bene, o perché non è ciò che immaginava. Noi attori conviviamo col giudizio. Saperci stare è fondamentale: più sei libero da questo conflitto, più riesci a lavorare bene. A lavoro finito, ogni tanto leggo qualcosa, ma solo se la fonte è affidabile. Ci sono critiche intelligenti e critiche inquinate da frustrazione, improvvisazione, superficialità. Io cerco penne di cui mi fido, non che siano per forza d’accordo con me. Ma devono essere penne lucide, coerenti, che sanno cosa stanno scrivendo. Altrimenti finisci per “mangiarti” un sacco di schifezze, come con una dieta sbagliata. E allora meglio nutrirsi bene, anche se amaro, purché sia vero”.

Ripensando al suo percorso, qual è stata la prova professionale che l’ha messa più alla prova?

“Uno spettacolo a teatro: In exitu di Testori, all’Out Off. Interpretavo un eroinomane che, nel momento dell’iniezione, si incontrava con Dio. Era un monologo di un’ora e mezza, scritto in una lingua particolare, una specie di miscuglio tra milanese, francese e latino: un gramelot colto, difficilissimo. Credo sia stata la cosa più complessa che io abbia mai fatto”.

Quanto sente di essere cambiato come attore rispetto agli inizi, ai primi spettacoli teatrali?

“Tanto. O, meglio, mi sento sempre più dentro a ciò che faccio. All’inizio c’era una sorta di scollamento, ero un tramite, quasi una figura che eseguiva. Adesso quella distanza si è ridotta sempre di più. Sono più aderente, più connesso a quello che interpreto. C’è più consapevolezza, ma anche più verità, almeno per come la sento io”.

C’è qualcosa che rivedendola le ha fatto dire: “Mamma mia, quanto ero capra!”?

“Proprio “capra, capra, capra”? No. Se mi fossi visto così, forse avrei anche smesso. Però ci sono tante piccole cose che non mi piacevano. Quando rivedo un mio lavoro la prima volta, spesso è uno shock. Poi, col tempo, inizio a guardarlo con più distacco, a non pensare più che quello lì sono “io”. A quel punto riesco anche a notare i miglioramenti. Ci sono cose che oggi non rifarei più così, certo. Ma è un percorso. E negli anni ho lavorato proprio per togliere, una a una, quelle cose che non mi piacevano di me. Poi magari ad altri piacevano, eh. Ma io devo piacere a me stesso, prima di tutto”.

Il teatro ha un ruolo centrale nel suo percorso. Qual è la lezione più importante che le ha lasciato?

“Il rispetto per il lavoro. Il rigore. La disciplina. Il teatro ti insegna questo: arrivare puntuale, sapere le battute, piegare i vestiti, studiare. È una forma mentis che ti rimane addosso. Quasi da caserma, se vuoi. Poi c’è anche un’altra cosa preziosa: aver lavorato subito con i grandi testi. I classici ti aprono una visione del mondo, ti portano dentro emozioni universali. Quelle emozioni, se riesci a viverle davvero, te le porti dietro ovunque. Anche sul set. In questo senso, il teatro è una palestra straordinaria per il cinema”.

Ha avuto tanti maestri: professori in accademie, autori, registi. C’è qualcosa che ha deciso di conservare dei loro insegnamenti? E qualcosa che invece ha scelto di dimenticare perché non la rappresentava?

“Sì. Quello che ho deciso di conservare è sicuramente il rigore. Il rispetto per il lavoro, la disciplina, ciò che dicevo prima. È una cosa che ti insegnano senza dirtela: te la fanno vedere. E allora capisci davvero cosa vuol dire amare questo mestiere. Non è solo passione, è pratica quotidiana. Invece, quello che ho scelto di dimenticare sono i dogmi. A volte incontri persone molto intelligenti, anche brave, ma con delle insicurezze profonde. Per sentirsi qualcuno, si aggrappano a certezze rigide, a formule assolute. E se non segui quei dogmi, non fai più parte del gruppo. Io quelle persone preferisco allontanarle. Non perché non abbiano valore, ma perché restare vicino a loro è pericoloso: ti impoverisce”.

Oggi viviamo in un’epoca in cui i giovani vogliono tutto e subito. Quanto è stata importante, per lei, la gavetta?

“La gavetta è fondamentale. Anche se, a dire il vero, a me sembra di essere ancora nel pieno. Però mi è servita. Serve a farti passare il tempo, ma anche a darti forza. Per esempio: le prime volte che mi trovavo su un set, ero intimorito. Era un mondo nuovo, sconosciuto. Ma dentro di me mi dicevo: “L’anno scorso ho fatto 120 repliche in teatro, di tre spettacoli diversi. Posso gestire questa scena da quattro battute”. Quella consapevolezza ti dà stabilità. Ti fa sentire che ce la puoi fare”.

La forza è il contrario della vulnerabilità. Lei che rapporto ha con i suoi lati più fragili?

“Sono completamente disarmato davanti alla mia vulnerabilità. Sono anni che vado in analisi: mi piace moltissimo, ho trovato una persona straordinaria. Lì impari a entrarci dentro, a conoscerla. E capisci che certe fragilità non sono poi così spaventose. Che si possono accogliere. Non bisogna vergognarsene, né reprimerle. Possono far parte di te senza che diventino un peso. Anzi, sono curioso di scoprire quelle nuove che ancora non conosco. Le mettiamo lì, da qualche parte”.

Che rapporto ha invece con il suo corpo, con il suo aspetto fisico?

“Dipende. Non posso dire che mi dispiaccia, ma… mettiamola così: mi piaccio molto nel piano americano, meno nel primo piano. Più ti avvicini, meno mi piaccio. Più stai distante, più mi convinco”.

Ha paura che qualcuno la guardi davvero dentro? Ha scelto il lavoro sbagliato allora.

“Eh, infatti (ride, ndr)! Mannaggia a me… Però fa parte del gioco. In fondo è anche questo il bello”.

Cosa le fa dire di sì a un ruolo e cosa invece la fa dire di no? Sono le persone con cui lavora? La storia? I temi?

“Questa è una domanda bellissima, ma da fare a Elio Germano: io sono ancora nella fase in cui cerco lavoro. Non posso permettermi di dire “no” sulla base di criteri troppo rigidi. Quindi quello che cerco è: cosa c’è dentro questo progetto che può darmi qualcosa? In ogni lavoro provo a trovare qualcosa che mi accenda, che mi permetta di farlo con gioia”.