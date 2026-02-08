Alessandro Tersigni, l'attore è in tv nella serie 'Una nuova vita' su Canale 5: “Fuori dalla comfort zone”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un punto, nella vita e nel lavoro di un attore, in cui le maschere smettono di essere una protezione e diventano uno strumento di verità. Alessandro Tersigni si trova oggi esattamente lì: in una fase di passaggio in cui l’identità professionale si ridefinisce, lontano dalle etichette, dalle immagini consolidate, dalle certezze comode. Dopo anni in cui il pubblico lo ha identificato con un ruolo preciso e rassicurante, Alessandro Tersigni sceglie di fermarsi, osservare, cambiare direzione. Non per rompere con il passato, ma per attraversarlo e andare oltre. È una scelta che parla di tempo, di attesa, di rischio, ma soprattutto di consapevolezza: quella di un uomo che accetta di rimettersi in gioco senza garanzie, affidandosi a ciò che sente necessario. In Una nuova vita, la serie in onda su Canale 5, Alessandro Tersigni interpreta Umberto Moser, un personaggio solo in apparenza solido e affidabile. Un uomo che vive dentro una famiglia che non è davvero la sua, che costruisce la propria identità adattandosi alle regole altrui, fino a confondere il dovere con il desiderio. Dietro la facciata del lavoratore pragmatico, emerge lentamente un egoismo silenzioso, una fragilità trattenuta, una fame di riconoscimento che trova spazio solo nei rapporti più intimi, soprattutto nella paternità. È proprio lì, nel legame tra padri e figli, nel tema dell’immagine, del controllo e della paura di perdere, che la distanza tra attore e personaggio si accorcia. L’intervista esclusiva per Virgilio Notizie ad Alessandro Tersigni diventa così un dialogo profondo su ciò che resta quando cadono le difese: l’infanzia, i limiti, il rapporto con il corpo, l’ignoranza subita e quella combattuta, il tempo che passa e le crisi che contano davvero. Ne emerge il ritratto di un uomo che non cerca definizioni, ma verità. Anche quando fanno male. Anche quando costringono a cambiare strada.

Umberto Moser, il personaggio che interpreta nella serie Una nuova vita, è una figura solida e pragmatica. Quanto c’è di Alessandro in Umberto e quanto Umberto ha lasciato ad Alessandro?

“C’è poco di Umberto in me: semmai c’è Alessandro dentro Umberto. È un uomo opportunista, molto legato al lavoro. Si ritrova prima fidanzato e poi sposato con una Moser e, di conseguenza, finisce per seguire le regole e le dinamiche di quella famiglia. Entra in quel mondo, ne diventa parte e si trova a gestire tutto ciò che riguarda la dinastia. Dopo la morte del cognato accoglie con sé il figlio che non è mai riuscito ad avere con la moglie. Lo cresce come se fosse suo e, in quel rapporto, emerge il lato più autentico e sincero del personaggio. È l’aspetto che vediamo all’inizio. Poi, andando avanti, emergono altre sfaccettature”.

Ma poi vedremo ben altro…

“All’inizio, leggendo la sceneggiatura, sembrava una figura tranquilla, quasi ordinaria. Proseguendo, però, diventa chiaro quanto Umberto sia legato alla famiglia: ascolta la moglie, segue le sue indicazioni e quelle del clan. Il vero capofamiglia, in realtà, è la suocera, che governa i Moser e l’intera struttura familiare. Con il procedere della storia le dinamiche si complicano e Umberto lascia emergere il suo egoismo, il suo vero modo di essere. Viene fuori la sua identità più profonda, quella che fino a quel momento era rimasta in secondo piano”.

Parlando di “vera identità”, viene spontaneo chiederle: in che fase si sente lei oggi, Alessandro, come attore?

“C’è stato un momento di sospensione, una sorta di limbo. Dopo tanti anni a Il Paradiso delle Signore, è arrivata la necessità di decidere se continuare su quella strada oppure cambiare direzione. La scelta è stata quella di deviare, perché c’era il bisogno di fare altro e di rimettersi in gioco. Il pubblico associa ancora molto a ciò che è stato fatto in passato, ma c’è la necessità di nuove conferme, che servono anche sul piano personale. È seguito quindi un periodo di attesa, il tempo necessario perché venisse riconosciuto il distacco dal Paradiso. Ora si riparte con calma, ma in modo concreto: è arrivata Una nuova vita, poi un film con Domenico Fortunato (Carmen è partita) e successivamente Qualcosa di lilla, con Isabella Leoni, in onda il 2 aprile su Rai 1”.

È stato semplice far comprendere agli addetti ai lavori l’esigenza di sperimentare nuovi percorsi?

“In realtà, la mia esigenza è stata compresa. Non c’è stato bisogno di spiegare troppo. In questi casi il messaggio passa anche attraverso il continuare a fare provini, a esserci, a rendersi disponibili. Per molti anni il lavoro è stato concentrato sempre nello stesso contesto, otto mesi l’anno, e i casting ne erano consapevoli. Di conseguenza si rivolgevano ad altri. Era una scelta fatta con lucidità per un certo periodo. Ora c’è stata la decisione di spostarsi, di uscire dalla zona di comfort”.

Qual è stata la domanda più importante in quel momento, quando si è rimesso in discussione?

“Viviamo in un periodo storico complesso. La domanda era molto semplice all’apparenza: ci sarebbe stato ancora spazio per fare altro? La risposta è stata sì: quello spazio c’era ed è stato trovato”.

Fa paura?

“Certo che fa paura. Ma la paura va trasformata in ambizione e in opportunità. Altrimenti si cambia mestiere e si va tutti a fare altro”.

Quando arriva una proposta o una sceneggiatura, quali elementi deve avere un ruolo per attirare davvero la sua attenzione?

“Deve essere stimolante, deve avere un carattere definito. Ricordo, ad esempio, quando lessi il ruolo di Vittorio Conti: a colpirmi fu la sua voglia di fare, di inventare. Era un personaggio lungimirante, avanguardista, una figura rilevante per la società e per chi gli stava accanto. Un ruolo funziona quando ha davvero qualcosa da raccontare, quando è intrigante, quando possiede una storia e un passato credibili. Il background poi lo costruiamo anche noi attori ma, se la sceneggiatura è scritta in modo solido e coinvolgente, allora il personaggio prende vita. Di recente, per il film di Isabella Leoni, interpretare un padre alle prese con le difficoltà della figlia è stata un’esperienza nuova, che mi è piaciuta molto”.

Quel ruolo l’ha coinvolta anche perché conosce bene cosa significhi essere padre?

“Padre lo si è una volta, e lo si è sempre, nel senso che si mettono in campo quelle che sono le proprie risorse di genitore. Tutti i padri, in fondo, hanno dei superpoteri (sorride, ndr): da quel punto di vista, per esperienza personale, sono partito avvantagiato. Poi, per quanto riguarda la storia raccontata, c’è stato un lavoro di approfondimento ed è stato emotivamente molto forte: Qualcosa di lilla parla di bulimia nervosa”.

La bulimia nervosa ha molto a che fare anche con l’immagine corporea. Che rapporto ha oggi con la sua immagine?

“Si sta bene così. Non ho mai avuto particolari problemi: ci si piace per come si è”.

Non piace solo a lei, ma anche agli altri. Il punto, però, è un altro: quanto è stato difficile liberarsi dall’idea di essere considerato “solo un bel ragazzo”?

“Il mio percorso è stato molto diverso rispetto a quello di altri. Ci si è fatti conoscere prima per ciò che si era e solo dopo per ciò che si faceva. È stato complicato, un percorso quasi al contrario. È stato necessario superare il tema dell’aspetto fisico per far capire davvero quali fossero le capacità professionali. Ed è un passaggio che non tutti riescono a fare”.

In che senso?

“Chi inizia subito come attore viene percepito prima per il lavoro artistico, mentre l’aspetto fisico lo accompagna. A me è successo l’opposto: prima è arrivata l’immagine, poi il lavoro. Non è stato semplice”.

Qualcuno l’ha sostenuta?

“Sì, il mio agente, quello che è tuttora il mio agente. È stato lui a chiarirmi la differenza tra il mondo del reality e della televisione e quello del cinema. Mi ha spiegato con chiarezza le dinamiche del mestiere e mi ha posto una domanda molto diretta: se volessi davvero fare questo lavoro. Al mio sì, ha risposto: ‘Fidati di me’. Da lì è iniziato un percorso condiviso”.

È stato il primo a tenderle la mano?

“Sì, il primo, dopo una serie di esperienze che non appartenevano realmente a questo ambiente.

È come se si fosse arrivati subito in cima e poi si fosse dovuto scendere, passo dopo passo, per trovare altre posizioni e altre direzioni. Il Grande Fratello e tutto quel percorso ci sono stati, ma a un certo punto è arrivata la decisione di fermarsi e cambiare strada. Lui, Stefano Chiappi, mi ha preso per mano indicandomi una direzione diversa”.

Da bambino avrebbe mai immaginato di diventare attore?

“No, da bambino no. C’erano altri sogni. Volevo fare il vigile del fuoco, sogno che poi è anche diventato realtà. La recitazione è arrivata dopo, più avanti. È diventata una scelta concreta solo con il tempo. Era un pensiero già presente prima del Grande Fratello, ma ha preso forma più tardi”.

Perché il sogno di fare il vigile del fuoco?

“Era uno di quei sogni tipici dell’infanzia, di quelli che solitamente restano lì come molti desideri nel cassetto. È stato solo crescendo, che ho cominciato a capire cosa volessi davvero fare. E a un certo punto mi sono ritrovato a fare prima un concorso e poi un corso all’interno del Corpo dei Vigili del Fuoco. Ma, dopo un anno, sarebbe stato necessario attendere altri concorsi e tempi burocratici. Non sono stato però fermo ad aspettare, perché nel frattempo è arrivata la chiamata del Grande Fratello. Mi si è presentata un’altra occasione, l’ho colta e da quel momento è partito per me un percorso diverso”.

Oggi, al di là dei ruoli o della precarietà del mestiere, cosa potrebbe metterla davvero in crisi?

“La perdita di un figlio. È ciò che spaventa di più in assoluto”.

Da dove nasce un timore così forte? Ha vissuto esperienze dirette?

“Non ci sono state esperienze dirette, né persone vicine che abbiano vissuto una perdita simile. Durante la nascita di mia figlia, però, c’è stata una complicanza che mi ha spaventato molto. La perdita di un figlio è qualcosa di innaturale, è come perdere una parte della propria anima”.

Lei è figlio, ha ancora entrambi i genitori. In cosa pensa di assomigliare a suo padre e in cosa a sua madre?

“Da mia madre ho ereditato la caparbietà, il carattere. Ma anche una certa permalosità. Da mio padre, invece, arriva altro: era infermiere ma faceva teatro, quindi una certa sensibilità artistica probabilmente deriva da lui, anche se poi ha scelto un’altra strada”.

Da figlio, si è sentito compreso?

“Non molto (ride, ndr)”.

Perché?

“Ero un bambino molto vivace. Oggi probabilmente parlerebbero di ADHD. L’infanzia è stata felice, ricca di ricordi bellissimi, ma anche complessa. Erano anche altri tempi: non sempre c’era la capacità o gli strumenti per comprendere bambini così energici”.

Da genitore, oggi, riesce a capire i suoi figli?

“Fino a un certo punto. Poi arriva il momento in cui bisogna fermarsi (sorride, ndr). Scherzi a parte, fare il padre è tutt’altro che semplice. Lo dico spesso a mio figlio quando discutiamo: lui fa il figlio da otto anni, io faccio il padre da otto anni. Si cresce insieme. Essere genitori è un lavoro complesso: nessuno insegna come farlo”.

Cosa vorrebbe trasmettere davvero ai suoi figli?

“L’onestà verso se stessi e verso gli altri. La capacità di capire cosa significhi essere felici. E il desiderio che diventino il più intelligenti possibile, perché l’intelligenza combatte l’ignoranza. Vorrei che fossero svegli, capaci di leggere le persone. A 46 anni, entrando in un bar o parlando con qualcuno, riesco a capire chi ho davanti. Per me ci è voluto molto tempo, spero che per loro arrivi prima”.

Quanta ignoranza ha incontrato nel suo percorso?

“Moltissima. L’ignoranza è più pericolosa della cattiveria”.

Era legata al pregiudizio?

“No, il pregiudizio non è mai stato un problema. Si parla di ignoranza come mancanza di rispetto, di educazione, di umanità. Quando un essere umano viene trattato come un animale, quello è il limite che fa perdere la pazienza”.

Se dovesse descriversi con tre parole, quali sceglierebbe?

“Pace: c’è un’indole pacifica in me, non c’è tendenza allo scontro. Poi ironia e autoironia, mi hanno sempre aiutato: prendersi in giro, anche davanti agli altri, è liberatorio. La terza, direi, permalosità”.

Cosa la manda davvero fuori controllo?

“Non essere capito. Succede di dire una frase e non essere compresi, poi ripeterla a un’altra persona e venire capiti subito. In quei momenti la frustrazione è forte. Un altro mio grande punto debole è il sonno. Se viene interrotto di notte, l’umore cambia radicalmente: la mancanza di sonno equivale a una perdita di qualità della vita e non lo dico solo io”.

Con due figli, dormire diventa un privilegio?

“Chi ha figli lo sa bene. All’inizio si resiste, poi dopo settimane e mesi si è esausti. I padri li riconosci subito: hanno quell’aria spenta, una sorta di alone che li circonda. Il primo mese sembrano fiori, poi lentamente appassiscono (sorride, ndr)”.