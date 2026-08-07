Alessia Bottone, l’intervista alla regista: “La casa diventa davvero casa quando arrivano gli altriˮ

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che, mentre raccontano il proprio lavoro, finiscono per raccontare sé stesse senza accorgersene. Non parlano di cinema, di libri o di teatro: parlano del modo in cui abitano il mondo. Accade così con Alessia Bottone. Basta ascoltarla qualche minuto per capire che il suo vero argomento non è il set, né la regia. Sono le persone. È la loro capacità di vedersi, di riconoscersi, di restare umane quando tutto intorno invita a correre. Le sue risposte tornano sempre lì, anche quando sembrano partire altrove. Cominciano da un premio, da un ricordo, da un aneddoto di lavorazione, e finiscono inevitabilmente per parlare di solitudine, di appartenenza, di memoria, di casa. Forse è per questo che, durante quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie ad Alessia Bottone, il cinema smette presto di essere il protagonista. Diventa uno strumento. Una lingua attraverso la quale affrontare domande che non hanno una risposta definitiva: che cosa significa sentirsi davvero visti? Quanto costa restare fedeli a sé stessi? Quando una casa smette di essere un luogo e diventa una presenza? E quanto della nostra identità continua ad abitare i luoghi da cui proveniamo? Sono interrogativi che attraversano tutta la sua vita. Li ritroviamo nella ragazza che, poco più che ventenne, attraversa l’Europa con otto musicisti e un documentario ancora da girare, dormendo nei campeggi e raccogliendo offerte in un cappello. Li ritroviamo nella giovane donna che sceglie di investire i propri risparmi nei cortometraggi, rinunciando a una stabilità economica pur di difendere una storia. E li ritroviamo nella professionista che, dopo aver lavorato nelle grandi produzioni internazionali e ottenuto il riconoscimento dei Nastri d’Argento, continua a misurare il successo non con i premi, ma con la possibilità di raccontare ciò in cui crede. Anche La banda muta, l’ultimo cortometraggio di Alessia Bottone, nasce da questo sguardo. A prima vista è il racconto di un rito antico, quello delle bande funebri che accompagnano in silenzio l’ultimo viaggio di una persona. Ma fermarsi alla trama significherebbe perdere il cuore del film. Per Alessia Bottone quel silenzio non è un’assenza di suono: è un linguaggio. È il momento in cui una comunità interrompe il proprio ritmo per riconoscere l’esistenza di qualcuno. Per pochi minuti il traffico si ferma, le serrande si abbassano, la fretta lascia spazio all’attenzione. È un gesto semplice, quasi invisibile, eppure racconta un’idea di umanità che sembra appartenere sempre meno al nostro tempo. Nell’epoca della connessione permanente e della distrazione continua, La banda muta parla, in realtà, del bisogno più antico che esista: essere guardati. Essere riconosciuti. Sapere che il proprio passaggio nel mondo ha lasciato una traccia nello sguardo di qualcun altro. Forse è anche per questo che, nel corso dell’intervista, Alessia Bottone parla poco di tecnica. Non descrive inquadrature o movimenti di macchina. Preferisce raccontare le persone incontrate lungo il cammino, la casa come luogo dell’accoglienza, il Sud come spazio della memoria, la solitudine come occasione di ascolto, la verità come orizzonte da inseguire. Ogni risposta sembra aggiungere un tassello alla stessa ricerca. Alla fine si ha quasi l’impressione che i suoi film raccontino sempre la medesima storia, pur cambiando personaggi e ambientazioni: la storia di esseri umani che cercano un posto nel mondo senza rinunciare alla propria autenticità. Ed è forse questa la definizione più fedele anche della sua autrice. Una donna che continua a fare cinema non per inseguire il successo, ma per difendere uno sguardo. Perché, come emerge più volte in questa conversazione, ci sono storie che non chiedono di essere semplicemente raccontate. Chiedono di essere ascoltate.

Chi vede La banda muta può comprenderne la trama, ma non necessariamente il significato che questo progetto ha per lei. Che valore riveste, sul piano personale?

“Per me rappresenta moltissimo. È stato soprattutto una grande sfida, prima ancora che un film. A un certo punto avevo deciso di non realizzare più cortometraggi, e invece questo è diventato uno dei lavori a cui sono più legata. Quando si scrive una storia si parte sempre da un’idea che entusiasma. Poi, però, arriva il momento in cui bisogna fare i conti con la realtà: si taglia, si rinuncia, si modifica. In questo caso, invece, sono riuscita a conservare tutto ciò che ritenevo essenziale. È stata una soddisfazione enorme, perché mantenere intatta una visione ha un costo molto alto e, spesso, il prezzo da pagare è proprio la storia. Io non volevo rinunciare a nulla. C’era anche un’altra ragione che mi spingeva a raccontare questa vicenda: le mie radici. Mio padre è napoletano e la famiglia di mia madre è siciliana, di Messina. Sono sempre stata profondamente legata ai riti del Sud, conosciuti attraverso i racconti dei miei familiari e vissuti durante le vacanze e le festività. Le processioni funebri raccontate nel film non coincidono esattamente con quelle della banda muta, ma esistono anche a Napoli. Qualche anno fa partecipai a un funerale nel centro storico e assistetti a una scena che mi colpì profondamente: la processione attraversava le strade, il traffico si fermava, nessuno suonava il clacson e i negozi abbassavano le serrande. Per qualche minuto sembrava che il mondo si fermasse. In un’epoca in cui tutto corre e perfino davanti alla violenza si continua a mangiare, a filmare con il cellulare o a voltarsi dall’altra parte, quel rito mi è sembrato una straordinaria manifestazione di rispetto e di umanità. Esistiamo grazie agli altri. Non possiamo vivere pensando soltanto a noi stessi. Quel momento mi ha fatto riflettere sul bisogno profondo di essere riconosciuti. È un tema che avevo affrontato anche nel mio film precedente, 7 minuti. Oggi ho spesso l’impressione che camminiamo gli uni accanto agli altri senza guardarci davvero. Siamo tutti assorbiti dalle nostre occupazioni, ma continuiamo ad avere bisogno dello sguardo degli altri. Fermarsi durante una processione significa dire: «Mi fermo, ti vedo». È un gesto profondamente umano. E ho la sensazione che proprio questa dimensione, oggi, stia lentamente scomparendoˮ.

Aveva deciso di non realizzare più cortometraggi. Per quale motivo? Per il desiderio di passare al lungometraggio o perché il formato breve è diventato troppo difficile da sostenere?

“Le ragioni sono molto concrete. Il mio primo cortometraggio è nato grazie a un bando, ma quel finanziamento copriva solo una parte delle spese. Tutto il resto l’ho sostenuto personalmente. Per il secondo non ho ottenuto alcun contributo e ho investito circa diecimila euro. Per La banda muta, invece, sono riuscita a ottenere alcuni finanziamenti e il sostegno di diversi sponsor. Ma questo ha significato sospendere quasi completamente il lavoro per mesi e dedicarmi esclusivamente al progetto. Alle spese vive si è quindi aggiunto un mancato guadagno molto importante. Sono sacrifici economici pesanti, soprattutto a quarantun anni. Li affronto perché amo profondamente questo mestiere e conduco una vita molto essenziale. Non ho una casa fissa: spesso vivo in appartamenti subaffittati da colleghi che partono per lavoro. Significa cambiare casa ogni pochi mesi e avere sempre una valigia pronta. A un certo punto, però, ho capito di non essere più disposta a trascorrere altri sei o otto mesi in queste condizioni. Anche perché il lavoro non finisce con le riprese: ci sono la promozione, l’ufficio stampa, i festival. Tutto questo richiede tempo ed energie e incide inevitabilmente anche sulle entrate. Sapevo, però, di dover realizzare ancora un cortometraggio. Avevo bisogno di consolidare il mio percorso, di offrire una visione più completa del mio lavoro, dal giornalismo ai documentari fino ai corti. Per questo ho scelto di realizzare La banda muta: era una storia in cui credevo profondamente. Posso però dire con serenità che sarà il mio ultimo cortometraggio. Il problema è che oggi questo formato offre pochissimi sbocchi. Negli anni Cinquanta e Sessanta i cortometraggi venivano proiettati prima dei lungometraggi e il pubblico li vedeva naturalmente. Molti grandi registi italiani sono passati da lì. Oggi, invece, i cortometraggi vivono quasi esclusivamente nei festival, frequentati da un pubblico molto specifico. Raggiungere i produttori è sempre più difficile e si ha spesso la sensazione di dover ricominciare ogni volta da capo. La gavetta l’ho fatta tutta. Ho portato il caffè, gli ombrelli agli attori, ho sistemato sedie sul set. Poi sono cresciuta, passo dopo passo. Ma arriva un momento in cui bisogna anche poter andare avanti. Le energie cambiano, il fisico non è più quello dei vent’anni e, dopo tanti sacrifici, è naturale desiderare di raccogliere anche i frutti del proprio lavoroˮ.

Restando sul tema degli ostacoli, quanto ha inciso, nel suo percorso, il fatto di essere una donna? E quanto le è pesato, soprattutto agli inizi, essere definita una ‘giovane regista’?

“Ormai nessuno mi definisce più una ‘giovane regista’. Ho quarantun anni e direi che quell’etichetta è finalmente superata. Certo, dimostro meno della mia età e, quando mi presento in modo molto semplice, qualcuno mi scambia ancora per una ragazza. A volte questo crea qualche piccolo equivoco sul set. Per fortuna, però, ho il carattere di una donna di quarantun anni, ed è questo che conta. Il cinema resta un ambiente prevalentemente maschile e alcune difficoltà esistono, ma sui miei set mi sono sempre sentita rispettata. Non alzo mai la voce, però pretendo professionalità. Allo stesso tempo cerco di trattare tutti con rispetto e credo che questo abbia contribuito a creare un clima nel quale nessuno si è mai sentito autorizzato a oltrepassare certi limiti o a mettere in discussione il mio ruolo. Naturalmente ogni produzione ha dinamiche diverse. Nei set americani, ad esempio, le gerarchie sono molto rigide. Ma, se guardo al mio percorso, devo riconoscere di aver ricevuto molto aiuto anche da colleghi uomini. Sono stati loro, in diversi casi, a presentarmi persone che si sono rivelate importanti per la mia crescita professionale. Questa, almeno, è stata la mia esperienzaˮ.

La banda muta, 7 minuti e La Napoli di mio padre sono lavori molto diversi tra loro. Quale forma di incanto cerca attraverso il cinema?

“Credo di avere uno sguardo particolare. Non amo questa definizione, ma forse potrei dire che è uno sguardo un po’ vintage, quasi in bianco e nero. Non è nostalgia del passato. Semplicemente ho visto cambiare molte realtà e questo mi offre inevitabilmente un termine di paragone. Alcuni cambiamenti li ho vissuti sulla mia pelle e oggi sento il bisogno di recuperare una maggiore semplicità. Forse dall’esterno non sembra. Lavoro molto, viaggio, mi sposto continuamente tra Roma, Palermo e altri luoghi. Guardando i social qualcuno potrebbe perfino immaginare una vita lussuosa, mentre è tutt’altro. La mia è semplicemente una vita molto dinamica. Il mio lavoro mi porta a fare esperienze straordinarie e considero questo un privilegio. Eppure continuo ad avvertire un forte richiamo verso il passato. Penso spesso alla Napoli di mio padre, alle famiglie numerose, alle case sempre aperte, alle persone che entravano e uscivano senza bisogno di annunciarsi. Era una dimensione collettiva che oggi mi sembra molto più rara. Sono sempre stata più felice con un piatto di pasta mangiato sulla spiaggia che con una cena costosa in un ristorante elegante. Non è quello che mi emoziona. Quello che cerco è altro. Vorrei ritrovare quell’umanità con cui sono cresciuta: relazioni spontanee, case vive, persone che si incontravano senza dover organizzare tutto settimane prima. Oggi, invece, sembra quasi che facciamo fatica perfino a telefonarci per chiederci come stiamo. Per questo torno spesso al passato. Non perché lo consideri migliore in assoluto, ma perché credo custodisse un senso di comunità che rischiamo di perdereˮ.

Molti registi mi raccontano di aver cercato, attraverso il cinema, risposte molto personali. È stato così anche per lei?

“No. Credo che le risposte personali si possano trovare soltanto confrontandosi con se stessi. Nei miei lavori porto temi che mi stanno molto a cuore, come la solitudine. È uno degli argomenti sui quali rifletto di più e che ritorna spesso nei miei film. Non credo, però, che il cinema mi abbia dato delle risposte. Anzi, con il tempo mi sono convinta che le risposte siano sempre provvisorie. Cambiano insieme a noi. Le domande, invece, restano. E credo che sia proprio lì la parte più preziosa della ricercaˮ.

C’è un interrogativo che continua ad accompagnarla?

“Tantissimi. Uno dei principali è questo: sono diventata la persona che desideravo essere? Non parlo della professione. Mi chiedo se sto vivendo secondo ciò che sento davvero o secondo ciò che gli altri si aspettano da me. Mi domando anche se oggi si venga ascoltati per ciò che si ha da dire oppure per il contesto da cui si proviene, per il ruolo che si occupa o per l’immagine che si riesce a costruire. Io continuo a credere che l’arte possa nascere ovunque. La storia è piena di artisti straordinari che non avevano alle spalle percorsi accademici. Non è quello che fa la differenza. Si può studiare tutta la vita, ma se dentro non c’è nulla da esprimere, la conoscenza da sola non basta. Alla fine, però, una risposta me la sono data. Se penso alla ragazzina che ero, posso dire di essere diventata la donna che speravo di diventareˮ.

Se la ragazzina che era incontrasse la donna che è oggi, si stupirebbe?

“No. Sono convinta che mi direbbe: «Sei diventata la persona che volevi essere». E forse aggiungerebbe: «Hai fatto un buon lavoro». Non parlo della carriera, ma della persona. Da ragazza avevo paura che, crescendo, avrei perso la capacità di entusiasmarmi e di meravigliarmi. Gli adulti, spesso, si induriscono. La soddisfazione più grande è essermi accorta che quella parte di me è rimasta. Continuo a sorprendermi davanti alle persone, ai viaggi, alle storie. Ed è questo il risultato di cui vado più fieraˮ.

Il cinema, allora, è stato anche un modo per conquistarsi il diritto di parola? E, se sì, chi ha cercato di negarglielo?

“È una sensazione che mi ha accompagnata per molto tempo. Non tanto perché sono una donna, quanto perché avevo l’impressione di non essere mai considerata abbastanza. Le cose sono cambiate soprattutto dopo il riconoscimento ai Nastri d’Argento. Purtroppo, finché qualcuno non certifica il tuo valore, sembra che nessuno sia disposto a riconoscerlo. Oggi lavoro anche in produzioni americane, ho pubblicato libri, ho ricevuto diversi premi. Vengo invitata a parlare, a presentare progetti e le persone mi ascoltano. Fino a poco tempo fa, invece, ero considerata una ragazza che aveva studiato molto, ma non abbastanza autorevole da poter esprimere un punto di vista. Io, però, credo di avere qualcosa da dire. Continuo a studiare, ma non penso che basti accumulare conoscenze. Se dentro non senti nulla, puoi aver letto tutta la poesia del mondo senza riuscire a scrivere una sola riga capace di arrivare agli altri. Quello che mi interessa è trasmettere un’emozione. La soddisfazione più grande l’ho avuta con 7 minuti. Racconta la separazione di due persone di ottant’anni eppure mi hanno scritto molti ragazzi di venti o venticinque anni dicendomi: «Questa è la mia storia d’amore». Per me è questo il senso del raccontare: scrivere una storia che, pur parlando di qualcun altro, riesca a parlare anche di chi la guardaˮ.

US: Tancredi Bua

Ha citato il Nastro d’Argento. Quel premio ha cambiato il suo modo di guardare al futuro?

“Sì, glielo dico sinceramente. Anche poter pubblicare quella fotografia sul mio profilo è un modo diverso di presentarmi. Purtroppo puoi partecipare a decine di festival, ma sono pochi quelli che determinano davvero come vieni percepito. È spiacevole, ma funziona così. Con La Napoli di mio padre ho partecipato a novantacinque festival. Ho viaggiato tantissimo e ricevuto un’accoglienza straordinaria. Eppure, finché un riconoscimento importante non certifica il valore del tuo lavoro, resti una delle tante persone che stanno cercando di emergere. Oggi sto combattendo per realizzare il mio primo lungometraggio. È una sfida continua: bisogna scrivere, trovare finanziamenti, convincere gli attori giusti. Alcuni interpreti con cui mi piacerebbe lavorare vogliono vedere altri risultati prima di accettare. Vedremo come andrà La banda muta. Se riceverà dei premi, forse sarà più facile coinvolgerli. Quel riconoscimento non ha cambiato me. Ha cambiato il modo in cui gli altri guardano il mio lavoro. Mi ha permesso di salire un gradino. È successo anche con altre esperienze. Aver lavorato come interprete di Angelina Jolie sul set di Without Blood mi ha aperto nuove opportunità. Da lì sono arrivati altri film americani, incarichi come assistente e lavori in produzione. Lo stesso è accaduto con Conclave. Dopo sei mesi trascorsi su quel set, qualcuno ha pensato: «Ha lavorato bene. Richiamiamola». Purtroppo sembra servire sempre un timbro esterno che certifichi il tuo valoreˮ.

Qual è, oggi, la sua più grande ambizione?

“Realizzare il mio primo lungometraggio. E le confesso una cosa: se, dopo quel film, non dovessi più fare cinema, non lo vivrei come un fallimento. Amo questo mestiere perché mi costringe a imparare continuamente. Mi occupo di quasi ogni aspetto del lavoro e ogni progetto rappresenta una sfida nuova. È questo che mi appassiona. Tengo moltissimo a questo film. Non vorrei raccontarne troppo, ma è la storia nella quale credo di più. Il mio limite, come sempre, è il tempo. Devo lavorare e non posso permettermi di dedicare sei mesi soltanto alla scrittura. Continuerò comunque a cercare nuove strade. Se riuscissi a realizzare questo film, mi sentirei già appagata. Poi la vita potrà portarmi altrove. Ma sento che questa storia merita di essere raccontataˮ.

La banda muta parla di presenze e assenze, di attenzione e di riconoscimento dell’altro. Quali sono gli incontri che hanno cambiato di più la sua vita?

“Al primo posto metterei senza dubbio gli amici conosciuti durante l’Erasmus, a Barcellona. Due settimane fa ci siamo ritrovati dopo vent’anni. Eravamo quarantenni, con figli, cani, gatti. È stato emozionante. Quell’esperienza mi ha cambiato la vita. Venivo da una piccola città e studiavo Relazioni Internazionali. Il mio obiettivo era lavorare alle Nazioni Unite, traguardo che poi ho raggiunto. L’Erasmus, però, mi ha aperto il mondo. Da quel momento ho iniziato a vivere all’estero. Tornavo in Italia solo per sostenere gli esami. In cinque anni ho vissuto in sette Paesi, ho fatto stage, lavorato come cameriera e come salumiera, imparato quattro lingue e conosciuto persone provenienti da realtà completamente diverse. Molti avevano avuto opportunità che io non avevo avuto. Non era una questione economica: desideravo semplicemente poter crescere e studiare con le stesse possibilità. Mi sono sempre mantenuta da sola. Ho iniziato a lavorare a quindici anni e con quei soldi ho pagato gli studi. Quell’esperienza ha cambiato il mio modo di guardare il mondo. E, in fondo, è anche grazie a quelle lingue se oggi lavoro nelle produzioni americaneˮ.

Ha citato il lavoro con Angelina Jolie. Quale ricordo conserva del suo primo set americano?

“Non ho dormito tutta la notte. Mi chiamarono per partire il giorno dopo, destinazione Puglia. Era il mio primo film e, sinceramente, non avevo ancora capito bene di quale progetto si trattasse. Sul treno per Bari ero felicissima: finalmente stavo entrando nel mondo del cinema, che fino a quel momento avevo faticato così tanto ad avvicinare. Stavo leggendo la sceneggiatura e mi aveva colpito il fatto che fosse scritta in inglese e in spagnolo. A un certo punto mi chiamò l’aiuto regista e mi chiese se l’avessi già letta. Gli risposi che ci stavo mettendo un po’ perché era bilingue. Quella risposta mi cambiò la vita. Mi chiese: «Parla spagnolo?». Risposi di sì. La sera stessa mi comunicò che non avrei più seguito le comparse: sarei diventata l’interprete di Angelina Jolie. Lei era la regista, gran parte del cast era messicano e il mio compito consisteva nel tradurre dall’inglese allo spagnolo e viceversa. Non sono un’interprete di professione. Ho una laurea in tutt’altro. È stata una sfida enorme, perché normalmente si traduce verso la propria lingua madre, mentre io dovevo passare direttamente dall’inglese allo spagnolo. Per fortuna andò tutto bene. Alla fine Angelina Jolie mi disse soltanto: «Good job». Quelle due parole, per me, hanno significato moltissimo. Mi hanno dato la certezza di essere all’altezza. Da lì è iniziato tutto il restoˮ.

Lei ha incontrato persone che il mondo considera di successo. Questo ha cambiato la sua idea di successo?

“Di persone così famose, come Angelina Jolie, conosco soltanto il lato professionale. Non conosco la loro vita privata e faccio fatica perfino a capire se siano davvero felici le persone che mi stanno accanto. Figuriamoci se posso dire che cosa significhi il successo per loro. Posso dire che cosa rappresenta per me. Il successo è avere il coraggio di arrivare fino in fondo nel tentativo di realizzare ciò che desideravi davvero, nonostante i rischi economici, personali e affettivi che questo comporta. Significa affrontare il giudizio degli altri, la solitudine, i cambiamenti, il vivere in città diverse pur di seguire quello in cui credi. Anche se, alla fine, il tuo pubblico fosse composto soltanto da tre persone. Sul piano umano, invece, il successo è trovare persone con cui condividere davvero gli stessi valoriˮ.

Qual è stato il sacrificio più grande che questo percorso le ha richiesto?

“Dal punto di vista umano, sinceramente, nessuno. Ed è un aspetto di cui sono molto felice. È vero, sono spesso in trasferta, ma quando torno cerco sempre di prendermi cura delle mie relazioni. Organizzo cene, invito amici, preparo piatti semplici e riempio la casa di persone. È il mio modo di recuperare il tempo trascorso lontano. Il sacrificio è stato soprattutto economico. Ho rinunciato praticamente a tutto. Non ho una macchina, non possiedo una casa e non ho beni particolari. Ho solo i miei vestiti, ai quali sono molto affezionata, e poco altro. Questo è stato il prezzo da pagare. Sul piano umano, invece, non sento di aver perso nullaˮ.

«Ho solo i miei vestiti». Che cos’è, per lei, la casa?

“La casa è il luogo in cui ti senti al sicuro quando rientri da un viaggio. Non dipende dalle dimensioni. Può essere piccola o grande. È l’atmosfera che costruisci. Il complimento più bello che abbia ricevuto è questo: «Quando vengo da te mi sento libero di aprire il frigorifero, prendere una birra e sedermi sul divano». Per me significa proprio questo: non sentirsi ospiti. Casa mia è sempre stata aperta a tutti. Diventa davvero casa quando arrivano anche gli altriˮ.

Qual è stato, invece, a oggi il suo gesto di ribellione più importante?

“Ho mandato a quel paese parecchie persone potenti. L’ho fatto perché mi trattavano senza rispetto. Riconosco le gerarchie e rispetto il ruolo di ciascuno, ma pretendo lo stesso rispetto. Questa scelta mi è costata anche alcune opportunità professionali. Ne sono consapevole. Ma non me ne sono mai pentitaˮ.

C’è una frase di Nietzsche che torna spesso nelle mie interviste: «Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante». Se la stella danzante è la regista Alessia Bottone, qual era il caos che la animava?

“In realtà non sono nata pensando di fare l’artista. Nella mia famiglia nessuno svolge professioni artistiche, ma l’arte è sempre stata ovunque: musica, teatro, comicità. Io, invece, volevo occuparmi di diritti umani. Pensavo che quella sarebbe stata la mia strada. Poi ho scoperto come funzionava davvero quel mondo ed è stata una delusione. Mi sono resa conto che il cinema poteva essere uno strumento altrettanto potente per cercare la verità. Forse tutto il mio percorso nasce proprio da lì. Sono diventata giornalista perché cercavo la verità. Continuo a cercarla anche attraverso il cinema. Quanto al caos… Credo che morirò con il mio caos. E va bene così. Finché c’è, significa che sono vivaˮ.

Nell’etimologia greca, chaos significa anche ‘vuoto’. Forse è un vuoto che continua ad accompagnarla.

“Certo. Altrimenti chi scriverebbe? Siamo tutti fatti di vuoti e di parti che traboccano. Io continuo a portare quei vuoti nei miei lavori. Se pensa a La Napoli di mio padre, in fondo racconto proprio questoˮ.

Anche La banda muta ruota intorno a un’assenza, soprattutto relazionale. L’arte è mai diventata, per lei, una forma di catarsi?

“No. Quando riguardo La Napoli di mio padre, dove si sente anche la voce di mio padre, continuo a commuovermi come la prima volta. Lo considero un film molto autentico perché racconta il sentire più profondo di una persona. Eppure le domande che avevo allora sono ancora tutte lì. Non provo alcun senso di liberazione. È come se tutto continuasse a muoversi dentro di me. Cambia forma, si trasforma, ma non scompare. Se guardo i miei lavori, vedo un unico filo che li attraversa. L’uomo raccontato ne La Napoli di mio padre è, in qualche modo, lo stesso de La banda muta. È sempre una persona che affronta la solitudine, la perdita, la distanza, la migrazione. Cambiano le storie. Non cambia lo sguardo. Mio padre ha vissuto sulla propria pelle l’esperienza della migrazione. Negli anni Ottanta si trasferì al Nord, quando il clima nei confronti dei meridionali era molto diverso da quello di oggi. Quella vicenda ha inevitabilmente lasciato un segno anche in me. Per questo mi sento profondamente legata al Sud. Ricordo perfino frasi che oggi sembrano assurde. Mi è capitato di sentirmi dire: «Per essere una che ha origini del Sud, lavori tanto». Sono affermazioni che oggi fanno sorridere, ma raccontano un modo di pensare che è esistito davveroˮ.

Quei pregiudizi sono terminati quando si sono spostati verso altri bersagli.

“Sì. Ma c’è una riflessione alla quale tengo molto. Ho l’impressione che tutto ruoti sempre di più intorno al denaro. Si parla continuamente di guadagnare di più, ottenere di più, accumulare di più. Persino durante le vacanze siamo già proiettati verso ciò che verrà dopo. Viviamo costantemente nel futuro. Io, invece, ripeto spesso una frase che può sembrare provocatoria: se al Sud si è lavorato meno, è anche perché c’erano più sole e più occasioni per vivere gli spazi comuni. Sono stata da poco in Puglia e ho visto ancora gli anziani seduti fuori casa a parlare. È un’immagine che mi emoziona. Il Veneto, da cui provengo, ha conosciuto una straordinaria crescita economica, ma convive anche con molta solitudine. Ci sono persone che hanno lavorato per tutta la vita e che, una volta arrivate alla pensione, si ritrovano improvvisamente a fare i conti con il silenzio. Credo che il vero equilibrio stia nel tenere insieme lavoro, denaro e tempo. Perché la vita passa in un attimo. A Polignano a Mare ho visto una famiglia, dal nonno al nipote più piccolo, seduta su un muretto davanti al mare con sedie da campeggio e panini preparati a casa. Probabilmente avevano speso pochissimo. Eppure, quella scena, per me, vale molto più di una cena elegante in un ristorante di lusso da instagrammare. Quella è la mia idea di felicitàˮ.

Quale sogno coltiva ancora oggi?

“Sogno uno spazio tutto mio. Mi basterebbe anche un piccolo appartamento. O perfino un magazzino. Un luogo in cui raccogliere le mie cose, che oggi sono sparse tra Roma, Verona e altre città. Un posto in cui tornare, preparare una valigia e ripartire. E poi sogno di realizzare il mio lungometraggio. Dopo quello mi sentirei serena. Non credo che la felicità consista nel desiderare sempre qualcosa in piùˮ.

Se dovessi raccontare Alessia senza dire quale lavoro svolge, come dovrei descriverla?

“Direi che sono rimasta la ragazza che, a ventiquattro anni, è partita per girare un documentario senza avere un soldo. Quel viaggio ce lo siamo pagati da soli. Con otto musicisti abbiamo attraversato dodici Paesi dormendo nei campeggi o per strada e raccogliendo offerte con un cappello. Quando arrivammo a Berlino, ultima tappa del viaggio, organizzai una festa. Non conoscevo praticamente nessuno. Eppure quella casa si riempì di persone provenienti da ogni parte del mondo. Mangiammo un piatto di pasta tutti insieme. Alla fine qualcuno mi disse: «Quando invecchierai, resta come sei». Credo di esserci riuscitaˮ.

Alessia ha paura della solitudine?

“Alessia vive nella solitudine. Per questo non posso avere paura di qualcosa che fa già parte della mia vitaˮ.

È una solitudine scelta o imposta?

“Entrambe. Nell’ultimo anno ho fatto un grande lavoro su me stessa per avvicinarmi a persone che condividono il mio modo di vivere e di sentire. Allo stesso tempo, ho preso le distanze da rapporti che non mi rappresentavano più. La mia solitudine nasce anche da questa ricerca. Ma è una condizione che considero necessaria. Adoro vivere da sola, amo i miei spazi e viaggio spesso senza compagnia. Ho bisogno di stare con me stessa perché il mio lavoro mi porta continuamente in mezzo a decine di persone. Sul set vivo con una radio nell’orecchio tutto il giorno. A volte mi manda completamente in tilt. Quando torno a casa ho bisogno di silenzio. Mi disturba perfino il rumore dell’aria condizionata. Per questo la mia è una solitudine in parte scelta e in parte inevitabileˮ.

Che cosa può accennarci del lungometraggio a cui sta lavorando?

“Per la prima volta avrò una protagonista femminile. Finora ho sempre raccontato uomini, probabilmente perché sono cresciuta soprattutto in mezzo a loro e, per molti anni, le mie figure di riferimento sono state prevalentemente maschili. Negli ultimi tempi, però, sto riscoprendo profondamente il mondo femminile. Mi sono accorta che esiste una forza straordinaria nella femminilità. Per molto tempo ho pensato che, per farmi strada, dovessi assumere atteggiamenti più vicini a quelli maschili. Oggi non lo penso più. Ho capito che si può essere profondamente femminili e, allo stesso tempo, estremamente forti. È questa la donna che vorrei raccontare nel mio prossimo filmˮ.

Verrebbe spontaneo attribuire questa vicinanza al mondo maschile a un rapporto difficile con sua madre o con le donne della sua famiglia…

“No. La ragione è molto più semplice. Quando ero bambina i maschi avevano molta più libertà. Potevano uscire, stare in giro, tornare più tardi. Io avrei voluto fare esattamente le stesse esperienze. Anche quando uscivo a ballare, ero quasi sempre con amici maschi. Molte ragazze, quando si fidanzavano, smettevano di uscire. Io, invece, avevo sempre voglia di vedere il mondo. Per questo, per tanti anni, ho avuto più amici uomini che amiche. Oggi, invece, sto riscoprendo il mondo femminile. Nelle donne della mia età vedo un’energia bellissima: il desiderio di viaggiare, di ricominciare, di riprendersi spazi che forse prima non avevano. Da ragazza avevo orari molto rigidi. Se uscivo con amici maschi considerati affidabili, magari riuscivo a ottenere mezz’ora in più. Era semplicemente così. Le ragazze venivano considerate più esposte ai pericoli. Anche il cinema, ancora oggi, resta un ambiente molto maschile. Noi donne dobbiamo conservare la nostra sensibilità, ma allo stesso tempo sviluppare una grande resistenza fisica. Ci sono giornate passate sotto il sole, sotto la pioggia, nel fango. Ci sono pesi da spostare, ritmi durissimi da sostenere. Perfino il ciclo mestruale, a volte, può diventare un ostacolo, ma il lavoro non si ferma. Bisogna esserci comunque. Per anni ho trasportato materiali pesanti, lavorato nel fango fino alle cosce e affrontato giornate estenuanti. Mi dicono spesso che ho le spalle larghe. Forse è inevitabile. Per molto tempo ho guardato ai ragazzi con una certa ammirazione, perché avevano una libertà che io non avevo. Poi, crescendo, ho capito che quella libertà potevo conquistarmela da sola. Ricordo perfino il parco giochi. Loro potevano rotolarsi per terra senza pensarci. Noi dovevamo stare attente a come ci sedevamo, ai pantaloncini, allo sguardo degli altri. Era una libertà diversa. Io avrei voluto semplicemente giocare. Come loro. Purtroppo i pericoli esistevano davvero. Ed è una consapevolezza con cui molte donne cresconoˮ.

Se dovesse riassumere tutto quello che ci siamo detti in una sola frase, quale sceglierebbe?

“Forse questa: continuare a cercare di restare la persona che sognavo di diventareˮ.