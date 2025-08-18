Alessia Daminelli 15enne scomparsa da Brembate di Sopra, l'allarme della famiglia e paura nel paese di Yara

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

È dal 10 agosto che di Alessia Daminelli, 15 anni, non si hanno più notizie. La ragazza si è allontanata da casa a Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo, e da allora sembra svanita nel nulla. La famiglia vive giorni di angoscia, aggravati dal fatto che Alessia non ha con sé telefono né documenti personali, un dettaglio che rende le ricerche più complicate e alimenta i timori che possa trovarsi in difficoltà.

Alessia Daminelli 15enne scomparsa da Brembate di Sopra

Come riporta Bergamo News, Alessia Daminelli è alta un metro e sessanta, pesa circa 58 chili, ha capelli castani e occhi marrone scuro.

L’ultimo avvistamento risale al giorno della scomparsa: indossava un pantalone di cotone verde oliva, una maglietta bianca a maniche corte con un disegno, una borsa a tracolla nera di stoffa e portava con sé una cassa Bluetooth blu elettrico.

Facebook Paolo Carnemolla

Dal 10 agosto di Alessia Daminelli, 15 anni, non si hanno più notizie

L’appello della famiglia e dell’associazione Penelope

I genitori hanno lanciato un appello disperato, supportati dall’associazione Penelope Lombardia, che da anni si occupa di persone scomparse.

“Aiutateci a ritrovarla. Chiunque l’abbia vista contatti subito le forze dell’ordine o il numero 3807814931“, è l’invito diffuso sui social e attraverso i volantini.

Il timore principale è che la giovane possa essere in una situazione di pericolo. “Potrebbe essere in difficoltà“, sottolineano i familiari, che chiedono a chiunque abbia informazioni utili di rivolgersi al 112 o direttamente all’associazione.

Le ricerche, coordinate dalle forze dell’ordine, proseguono senza sosta.

Intanto, la comunità locale si è mobilitata, condividendo l’appello per aumentare le possibilità di rintracciarla.

Paura a Brembate di Sopra, il paese di Yara

La scomparsa di Alessia avviene in un luogo che evoca ricordi dolorosi: Brembate di Sopra è lo stesso paese di Yara Gambirasio, la 13enne uccisa nel 2010. Una coincidenza che contribuisce a creare un clima di forte inquietudine.

Al momento non ci sono certezze sulle cause dell’allontanamento. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è anche quella di un allontanamento volontario, ma le indagini restano aperte in tutte le direzioni.

L’assenza di indizi concreti e la mancanza di telefoni o documenti rendono il quadro ancora più complesso.

La priorità, spiegano gli inquirenti, è rintracciare la giovane il prima possibile, prima che le ore e i giorni rendano più difficile ogni pista.