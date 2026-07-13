Alessia Marcuzzi, Teo Mammucari e Barbara D'Urso fuori dai palinsesti Rai, chi sono tutti gli esclusi illustri

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La televisione pubblica si prepara a un vero e proprio ribaltamento nei palinsesti Rai a partire dall’autunno. La nuova linea editoriale cancella in un colpo solo diverse trasmissioni di daytime, intrattenimento e approfondimento culturale, ridisegnando l’intera offerta televisiva e lasciando a terra volti storici e grandi colossi della conduzione. Le esclusioni eccellenti, da Alessia Marcuzzi a Teo Mammucari, fino a Barbara D’Urso, hanno già scatenato la dura reazione del sindacato dei giornalisti Usigrai, preoccupato per il ridimensionamento dell’identità della terza rete.

Il caso di Barbara D’Urso e il veto per il rientro in tv

Tra i nomi più altisonanti che non troveranno spazio nella prossima stagione spicca quello di Barbara D’Urso.

La presentatrice ha accennato a un presunto veto imposto da Mediaset per il suo approdo nelle reti pubbliche.

ANSA

Sull’argomento è intervenuto direttamente Pier Silvio Berlusconi, liquidando l’indiscrezione e sottolineando come l’azienda non c’entri nulla con il fatto che la conduttrice non sia presente nei competitor o sulle piattaforme streaming.

Per lei, al momento, resta aperta soltanto la pista come giurata a Ballando con le Stelle.

Il futuro di Alessia Marcuzzi e Teo Mammucari dopo le cancellazioni

Sorte analoga per altri due volti di punta del piccolo schermo. Per Teo Mammucari l’esclusione è definitiva e segna la chiusura del suo format Lo Spaesato dopo due edizioni, oltre al mancato ritorno nel contenitore domenicale di Rai 1 in seguito a tensioni interne.

Anche Alessia Marcuzzi perde i propri spazi: non guiderà più programmi aziendali e verrà sostituita da Elettra Lamborghini nel torneo di Carlo Conti. La conduttrice proseguirà però la sua carriera sul satellite con il reality The Traitors.

Da Perego a Massini, tutti gli altri nomi fuori dai palinsesti Rai

La mannaia delle cancellazioni non si ferma e colpisce duramente anche la seconda e la terza rete. Su Rai 2 salta l’appuntamento con Citofonare Rai2, con l’esclusione quindi di Paola Perego e Paola Barale.

Anche Bianca Guaccero, nonostante le recenti indiscrezioni, resta senza progetti immediati. I tagli più profondi toccano però Rai 3, dove chiude definitivamente Riserva Indiana di Stefano Massini, decisione che segue la cancellazione estiva di Dilemmi, il format culturale guidato da Gianrico Carofiglio per quattro stagioni.