Alessia Pifferi attaccata dalla sorella Viviana dopo la morte di Diana: "Esiste la cattiveria, lei lo era"

Alessia Pifferi sotto attacco della sua stessa famiglia e, in particolare, di sua sorella Viviana. La donna, zia di Diana, morta di stenti a 18 mesi dopo essere stata abbandonata dalla madre, ha parlato in occasione di una nuova udienza nel processo di secondo grado, dopo la condanna in primo all’ergastolo. Viviana ha etichettato sua sorella Alessia come una “persona cattiva”.

Alessia Pifferi e le accuse della sorella Viviana

Nuove accuse da parte di Viviana Pifferi a sua sorella Alessia, condannata all’ergastolo per la morte della piccola Diana, abbandonata a casa e deceduta a 18 mesi di vita.

In occasione di un’udienza alla Corte d’Assise d’Appello di Milano, Viviana si è presentata – come di consueto – con una maglia sulla quale campeggiava una foto della sua defunta nipote e, come già accaduto in passato, ha avuto parole di fuoco nei confronti di sua sorella, al centro del secondo grado del processo.

Viviana Pifferi, sorella di Alessia e zia di Diana, raffigurata sulla sua maglia

La maglietta di Diana, morta a 18 mesi

Intercettata da “Mattino Cinque” prima di entrare in aula, si è detta soddisfatta dell’esito della seconda perizia psichiatrica condotta su Alessia Pifferi. Tale accertamento clinico ha confermato il risultato della prima e appurato che la donna fosse capace di intendere e volere all’epoca dei fatti, nel luglio del 2022. Una tesi questa sempre sostenuta dalla famiglia Pifferi.

“Mi aspettavo questo risultato, l’ho sempre detto. Che venga fuori finalmente la verità provata molto chiaramente, ossia che lei è capacissima di intendere e volere e che ha voluto fare quello che ha fatto, ovvero lasciare morire Diana di stenti. La realtà è che esiste la cattiveria e lei lo era. La maturità affettiva non giustifica quello che ha fatto. Ha lasciato morire sua figlia per andare a divertirsi. Ci ho vissuto 40 anni e quella che vedevo in aula non era mia sorella, voleva uno sconto di pena. Noi invece vogliamo giustizia per Diana”, dice.

Viviana ha anche parlato della maglietta che indossa a ogni udienza e che è stata talvolta criticata, anche dalla stessa sorella in alcune lettere dal carcere. “La maglietta di Diana sarà sempre qua, fino all’ultimo giorno dell’ultima sentenza. Significa essere qui per giustiziare la vita di una bambina che è stata tolta, non per parlare di una che sta ancora facendo la prima donna. Non esiste, è Diana la prima donna del processo. Il suo viso deve essere sempre nominato, solo quello Diana. Mi ha criticato? Da che pulpito viene la predica…”, chiosa.

La famiglia contro Alessia Pifferi: cosa è successo, le perizie e il processo

Della stessa opinione di Viviana è Maria Assandri, mamma sua e di Alessia Pifferi. La donna ha sottolineato come la figlia non abbia mai chiesto scusa per quanto fatto, l’ha inoltre accusata di essere una bugiarda patologica e di avere una doppia personalità.

La famiglia non ha mai creduto alla madre di Diana e, anzi, si è costituita parte civile nel processo. Né tantomeno ha sposato la causa della difesa, organizzata dall’avvocato Alessia Pontenani, che ha provato a mettere in dubbio che la donna fosse all’epoca dei fatti in grado di intendere e volere. Tesi questa smentita da due perizie psichiatriche.

La vicenda risale al 14 luglio 2022 quando Alessia Pifferi lasciò sua figlia di 18 mesi, Diana, da sola in casa a Milano per trascorrere sei giorni di vacanza insieme al fidanzato Angelo Mario D’Ambrosio. Rincasata il 20 dello stesso mese, dopo 6 giorni, qui trovò la figlia ormai morta di fame e disidratazione. Dopo vari tentativi di negare quanto fatto, Pifferi fu arrestata per omicidio volontario pluriaggravato e, nel maggio 2024, condannata all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Milano.