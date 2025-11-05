Alessia Pifferi condannata a 24 anni in secondo grado, cambia la decisione e pena ridotta in appello

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Per Alessia Pifferi è arrivata dalla Corte d’Assise d’appello di Milano la condanna a 24 anni per l’omicidio della figlia Diana, lasciata morire di stenti nel 2022. La pena è stata ridotta rispetto all’ergastolo del primo grado, nonostante le perizie avessero confermato la piena capacità di intendere e volere dell’imputata.

Alessia Pifferi, cambia la condanna

La Corte d’Assise d’appello di Milano ha ridotto la pena di Alessia Pifferi, riconoscendo le attenuanti generiche. Seppur ritenuta capace di intendere e volere, per la donna vengono considerati i disturbi psichici emersi dalla seconda perizia, elementi che portano alla nuova condanna a 24 anni di carcere.

In primo grado le era stato imposto l’ergastolo per la morte della figlia Diana, lasciata sola a casa per sei giorni nel luglio 2022 mentre Pifferi era in vacanza con un uomo.

Alessia Pontenani, avvocata di Alessia Pifferi, ha dichiarato che “anche i 24 anni di condanna non sono giustificati”

Le attenuanti generiche

Le attenuanti generiche sono state ritenute equivalenti all’unica aggravante mantenuta in secondo grado, ovvero il vincolo di parentela. I giudici hanno infatti escluso l’aggravante dei futili motivi, mentre la premeditazione era già stata esclusa in primo grado.

Il collegio, presieduto da Ivana Caputo (con giudice a latere Franco Anelli), ha inoltre eliminato la misura di sicurezza della libertà vigilata da scontare al termine della reclusione. È stata però mantenuta la condanna per Alessia Pifferi al rimborso delle spese legali per madre e sorella costituitesi parti civili.

La perizia

Il collegio peritale — composto dallo psichiatra Giacomo Francesco Filippini, dal neuropsichiatra Stefano Benzoni e dalla neuropsicologa Nadia Bolognini — ha descritto una “fragilità cognitiva settoriale” in Alessia Pifferi.

La sua condizione, frutto di disturbi del neurosviluppo infantile evoluti positivamente in età adulta, è stata considerata dai periti un deficit “poco influente” sulla sua capacità di comprendere e interagire con la realtà sociale.

Il commento dei legali

Una discreta soddisfazione per la sentenza è stata manifestata da Alessia Pontenani, avvocata di Alessia Pifferi. “Le hanno riconosciuto le attenuanti generiche, ma il reato resta lo stesso. Sono 24 anni che per me non sono neanche giustificati” ha affermato. “Hanno bilanciato le attenuanti con le aggravanti ma è un risultato soddisfacente”.

La procuratrice generale Lucilla Tontodonati, pur riconoscendo la difficoltà nel classificare una condotta simile, aveva insistito per la conferma dell’ergastolo. Un caso definito “raccapricciante” e legato a “un’omissione”, in quanto non atto di violenza diretta, ma di abbandono di una bambina, lasciata morire lentamente di sete e fame in un appartamento chiuso e rovente.

Uno scenario che, ha osservato la legale, mette in crisi il nostro immaginario culturale di maternità, poiché dimostra che anche una madre può sopprimere la propria figlia pur mantenendo lucidità mentale.

“Pensiamo che chi l’ha fatto sia pazzo, ma questo ormai lo dobbiamo eliminare dal nostro pensiero, perché abbiamo ben due perizie d’ufficio, oltre alle consulenze di parte”.