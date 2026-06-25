Alessia Pifferi, confermata la condanna a 24 anni in Cassazione: per il suo avvocato è una "sconfitta"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La condanna a 24 anni inflitta ad Alessia Pifferi è diventata definitiva. La donna era accusata dell’omicidio aggravato della figlia Diana, lasciata morire di stenti a soli 18 mesi, dopo essere stata abbandonata dal 14 al 20 luglio del 2022 nella sua culletta. I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno confermato la sentenza di secondo grado, che aveva cancellato l’ergastolo, rigettando sia il ricorso dell’imputata sia quello della procura generale di Milano che chiedeva un appello bis per non riconoscere le attenuanti generiche.

Cassazione, confermata la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi

Durante la requisitoria di questa mattina, come riferisce l’AdnKronos, la sostituta procuratrice Valentina Manuali ha dichiarato che ”gli elementi sulla base dei quali la sentenza fonda il riconoscimento delle attenuanti generiche sono carenti”.

“La bimba è morta perché privata per giorni di acqua e cibo”, ha continuato Manuali, aggiungendo che ”le condizioni psichiche dell’imputata non hanno minimamente inciso sulla sua capacità di intendere e volere”.

ANSA

Le tappe giudiziarie

Il 13 maggio 2024 Pifferi è stata dichiarata colpevole di omicidio volontario, senza l’aggravante di premeditazione ma con quelle di futili motivi e della parentela di primo grado con la vittima; era quindi stata condannata in primo grado all’ergastolo.

Il 5 novembre 2025, in appello, la condanna è stata confermata, ma sono state riconosciute le attenuanti generiche ed è stata eliminata l’aggravante dei futili motivi. La pena dell’ergastolo è stata ridotta a 24 anni di carcere, confermata nelle scorse ore dalla Cassazione.

L’avvocato di Pifferi: “Per noi è una sconfitta”

”Per noi è una sconfitta perché speravamo che la Suprema Corte potesse mitigare un po’ il trattamento sanzionatorio”. Così l’avvocato Cristian Scaramozzino, difensore di Pifferi, dopo la sentenza della Cassazione.

Il legale dei familiari: “Non è l’esito che ci aspettavamo”

”Non è l’esito che ci aspettavamo perché pensavamo che si potesse quantomeno annullare la sentenza di secondo grado sull’aspetto delle attenuanti generiche. Accettiamo comunque questa decisione che mette la parola fine a questa triste vicenda”. Lo ha dichiarato l’avvocato Emanuele De Mitri, legale di parte civile per la famiglia.

I ricorsi respinti dalla Cassazione

Lo scorso 28 febbraio l’avvocata generale Lucilla Tontodonati della Procura generale di Milano, diretta da Francesca Nanni, ha presentato ricorso in Cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza.

L’accusa ha ritenuto che la concessione delle attenuanti generiche fosse “illogica, contraddittoria e lacunosa”. La condotta assunta da Pifferi fa “orrore”, ha scritto Tontodonati, affermando che avrebbe continuato a “mentire” senza mostrare alcun tipo di “resipiscenza”, ha aggiunto.

La legale ha inoltre dichiarato che l’abbandono della bambina a “temperature elevatissime e senza cibo e liquidi sufficienti” costituirebbe un reato dalla “straordinaria gravità ed eccezionalità”.

Un ricorso simile è stato presentato anche dall’avvocato Emanuele De Mitri, che rappresenta la nonna e la zia della bambina che si sono costituite parti civili.

Di opinione diversa la difesa di Pifferi. Il suo avvocato, Cristian Scaramozzino, aveva presentato ricorso contro la sentenza d’Appello, sostenendo che i giudici non avrebbero adeguatamente considerato alcuni elementi inerenti all’imputata, alle sue condizioni psicologiche e familiari.

Per questo motivo, la richiesta era di una nuova valutazione di questi elementi al fine di ridefinire la quantificazione della condanna. La Cassazione ha deciso di respingere entrambi i ricorsi.