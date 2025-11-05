Alessia Pifferi è una "persona buona", polemiche dopo la frase della sua avvocata e l'attacco alla sorella

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

L’avvocata di Alessia Pifferi, Alessia Pontenani, prima della sentenza di appello ha definito la sua assistita una “persona buona” nonostante abbia causato la morte della figlia Diana, scagliandosi poi contro la sorella Viviana e la maglietta dedicata alla nipotina deceduta.

Le dichiarazioni di Alessia Pontenani su Pifferi

Alessia Pontenani, in aula prima che i giudici si ritirassero in camera di consiglio per decidere sul processo d’appello ad Alessia Pifferi, ha definito la sua assistita “un vaso vuoto”.

Condannata in primo grado all’ergastolo (chiesto anche dalla Procura di Milano in appello), la 40enne è stata descritta dalla sua legale come una persona che “non è normale”.

IPA Viviana Pifferi

Pontenani ha ricordato che “tutti i test anche del primo grado ci dicono che Pifferi non ragiona. Non riesce a trovare soluzioni alternative. Non è una persona normale. Lei ragiona a modo suo. Nel momento in cui lascia la prima volta la bambina da sola con due biberon, arriva a casa e vede che sta bene”.

Poi l’attacco alla famiglia, ossia alla madre e alla sorella Viviana: “Nessuno si è mai preoccupato né di Alessia né di Diana. Nessuno ha fatto nulla. Perché avrebbe dovuto uccidere la bambina? Poteva ucciderla in tutti in modi”.

La legale ha insistito sul riconoscimento della semi-infermità:

“Forse Alessia Pifferi è un mostro, ma siamo sicuri che abbiamo voluto ucciderla volontariamente? No, io ne sono sicura. Alessia Pifferi è una persona buona, che non ce la fa ad essere cattiva perché per essere cattivi bisogna essere intelligenti. Vengo accusata di prendermela con la famiglia di Alessia, ma è pacifico che questa donna sia stata lasciata a se stessa. Io sono figlia unica, ma se avessi una sorella che partorisce in un water non andrei a dire tronfia in tv che non mi faceva andare in casa, non ci litigo per 200 euro dell’affitto in nero. Non c’è stato tessuto sociale, non c’è stato affetto, nessuno si è occupato di lei: certo lei è antipatica, racconta bugie, ma non è possibile che nessuno si rendesse conto. Alessia manda la fotodellepiaghe di Diana alla madre, se io ricevo una foto come questa non mando i pannolini da Crotone, ma alzo il telefono chiamo l’altra mia figlia e le dico di andare a vedere cosa sta succedendo. Nessuno ha fatto nulla”.

L’attacco alla sorella Viviana

Alessia Pontenani, uscita dall’aula, è stata circondata dai giornalisti.

Dopo aver ripetuto il concetto di Alessia Pifferi come “persona buona”, ha puntato il dito nuovamente contro la sorella, Viviana Pifferi, e la maglietta con sopra la foto della nipote Diana: “Ci litigo per 200 euro? Parliamone, 200 euro. Alessia Pifferi è una donna antipatica, probabilmente non ci andava d’accordo con la sorella, benissimo. Ma questo comunque non doveva impedire alla sorella di andare a controllare come stessa la bambina. Inutile adesso avere la maglietta. Doveva pensarci prima della maglietta“.

La pericolosità di Alessia Pifferi secondo l’avvocata

Secondo Alessia Pontenani, comunque, Alessia Pifferi “va contenuta perché è una donna pericolosa“.

Roberta Bruzzone contro la semi-infermità

Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense che fa parte della consulenza delle parti civili, a Ore 14, su Rai 2, ha detto di essere contraria alla concessione della semi-infermità mentale ad Alessia Pifferi, dicendosi certa che meriti l’ergastolo.

La stessa Bruzzone ha anche dichiarato che secondo lei Alessia Pifferi non sia una persona buona: “Soggetto molto egoista e centrato su di sé”.

Anche Monica Leofreddi, ospite della trasmissione di Milo Infante, è stata molto dura con le frasi dell’avvocata Pontenani: “Non condivido neanche mezza parola, definire questa donna ‘buona’ mi ha fatto rabbrividire”.