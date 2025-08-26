Alessia Pifferi era capace di intendere e di volere quando lasciò morire la figlia, la perizia psichiatrica

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una perizia psichiatrica ha stabilito che Alessia Pifferi era in grado di intendere e di volere quando ha abbandonato la figlia di 18 mesi in casa per passare del tempo con il fidanzato, causandone la morte. Anche in appello, la 40enne dovrà quindi affrontare il processo e rischia la conferma della condanna ricevuta in primo grado all’ergastolo.

La perizia su Alessia Pifferi

Alessia Pifferi era pienamente in grado di intendere e di volere quando ha abbandonato la figlia di 18 mesi per passare del tempo con il fidanzato, nel luglio del 2022.

Lo ha stabilito una nuova perizia psichiatrica, disposta dalla corte d’appello di Milano, che dovrà giudicare la donna nel processo di secondo grado dopo la prima condanna all’ergastolo.

ANSA Alessia Pifferi in tribunale

La capacità di intendere e di volere è fondamentale per giudicare un imputato. Se una persona sospettata di aver commesso un reato viene giudicata totalmente incapace di intendere e di volere, non è imputabile e non può essere processata.

Cosa ha detto Pifferi ai periti

La perizia è stata depositata dagli specialisti che l’hanno svolta, dopo sei mesi di colloqui e analisi. Dalle trascrizioni sono emerse anche alcune dichiarazioni di Pifferi, che avrebbe detto:

La mia mente si era disconnessa. Se solo mia madre, mia sorella, il padre della bambina mi fossero stati davvero vicini, tutto questo non sarebbe accaduto.

Secondo la perizia però, queste “disconnessioni” non avrebbero influito sulla capacità della donna di prevedere i rapporti di causa ed effetto che avrebbero portato alla morte della figlia.

Il commento della famiglia

La famiglia di Pifferi, che si è costituita parte civile nel processo, si è espressa positivamente riguardo alla perizia, come dichiarato dall’avvocato Emanuele De Mitri all’Ansa:

Il primo commento della famiglia è di soddisfazione perché è stato riconosciuto non solo quello che era stato già accertato in primo grado, ma anche ciò che era stato sempre sostenuto, ossia che si tratta di una persona assolutamente consapevole delle proprie azioni, non affetta da alcun disturbo.

La perizia potrebbe essere utilizzata anche nel processo che vede il collegio difensivo di Pifferi accusato di aver falsificato un test del quoziente intellettivo, per far risultare la donna affetta da una disabilità cognitiva.