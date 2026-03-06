Alessia Pifferi ha chiesto di poter andare sulla tomba della figlia Diana, servirà via libera delle psicologhe

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Alessia Pifferi, condannata a 24 anni di carcere per la morte della figlia, avrebbe chiesto di poter andare sulla tomba della piccola Diana. L’istanza della richiesta, però, è stata rigettata. Servirà il parere delle psicologhe del carcere di Bergamo, struttura in cui si trova. Intanto, la sorella Viviana Pifferi attacca: "Dopo tanti anni, sta ancora riflettendo su come difendersi".

La richiesta di Alessia Pifferi

Il 5 novembre 2025, Alessia Pifferi è stata condannata a 24 anni di carcere.

I giudici della Corte d’Assise d’Appello di Milano hanno accettato le attenuanti generiche equivalenti all’unica aggravante riconosciuta, ossia quella del vincolo di parentela.

Una pena, quindi, ridotta considerando che nel maggio 2024 era stata condannata all’ergastolo per l’omicidio della figlia Diana di un anno e mezzo.

La donna aveva lasciato la bambina a casa da sola per sei giorni tra il 16 e 20 luglio 2022 facendola morire di stenti.

Nel frattempo, Alessia Pifferi avrebbe chiesto di poter far visita alla tomba della figlia Diana, morta a 18 mesi.

Come riportato da Mattino Cinque, l’istanza è stata rigettata in attesa del parere delle psicologhe del carcere di Bergamo.

La lettera di Alessia Pifferi e l’attacco alla sorella

Il 10 novembre, La Vita in Diretta aveva reso noto una lettera scritta da Alessia Pifferi.

"Se potessi andare a trovare al cimitero mia figlia Diana esternerei tutto il dolore e la sofferenza che tengo dentro da quel maledetto giorno, gridando, dando pugni e testate sulla lapide di mia figlia", le parole presenti nel testo.

Nella stessa lettera, aveva spiegato che l’odio e la sofferenza della sorella Viviana fossero "vendetta personale bruttissima".

Le parole della sorella Viviana

Nella puntata del 6 marzo Mattino Cinque, è tornata a parlare Viviana Pifferi, sorella di Alessia.

La donna è contraria alla sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Milano.

"Le motivazioni della sentenza di appello sono tre quarti su di noi. Lei sarebbe stata l’incapace abbandonata con una bambina in mano, quando due perizie hanno detto che è incapace. Una persona che chiede meno anni, a me sembra lucidissima", le sue parole.

Inoltre, ha aggiunto che Alessia Pifferi nonostante i tanti anni di carcere, pensa ancora alla sua difesa: "Non si nomina più Diana, lei non ha fatto niente a Diana, è vittima della gogna mediatica. DI cosa stiamo parlando?".