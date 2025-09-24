Alessia Pifferi inchiodata dalla perizia psichiatrica, capace di intendere e di volere: le accuse della madre

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Alessia Pifferi era capace di intendere e volere quando ha abbandonato sua figlia, causandone la morte. Lo ha stabilito una prima perizia psichiatrica e confermato una seconda, chiesta dalla difesa. La madre della donna condannata all’ergastolo in primo grado ha accusato la figlia, rea di non aver mai neanche chiesto scusa, di essere una bugiarda patologica e di avere una doppia personalità.

Alessia Pifferi, i risultati della seconda perizia

Entra nel vivo il secondo grado del processo ad Alessia Pifferi alla Corte d’Assise d’Appello di Milano. La donna è stata condannata in primo all’ergastolo per aver fatto morire di stenti sua figlia Diana, di 18 mesi, abbandonata in casa nel luglio del 2022. La nuova sentenza è attesa per la fine del mese di ottobre 2025.

Dopo una prima perizia psichiatrica che aveva accertato che fosse in grado di intendere e volere all’epoca dei fatti, un secondo accertamento – chiesto dalla difesa nello scorso febbraio – ha confermato l’esito del primo.

Cosa aveva la madre di Diana: era capace di intendere e volere

Gli esperti hanno analizzato le condizioni psichiche di Pifferi e confermato che fosse capace di intendere e volere. Come riportato da “Mattino Cinque”, su Canale 5, che cita le parole della perizia, la donna è sì affetta da disturbo del Neurosviluppo con residua fragilità cognitiva settoriale ed immaturità affettiva ma tale sua condizione non può aver compromesso le sue capacità di intendere e volere.

La sua scarsa intelligenza logico deduttiva e il deficit a carico della memoria a breve termine si accosterebbero infatti a competenze decisionali integre ed efficienti.

Di fatti, Alessia Pifferi sapeva cosa faceva e conosceva le conseguenze dell’abbandono di sua figlia. E di questa circostanza ne è sempre stata convinta anche la sua famiglia che si è costituita parte civile nel processo.

Parla la mamma di Alessia Pifferi: le accuse alla figlia

A “Mattino Cinque”, ha parlato Maria Assandri, la mamma di Alessia Pifferi, che ha commentato gli ultimi sviluppi della vicenda e accusato sua figlia.

“Non ha chiesto neanche scusa”, dice. “Abbiamo sempre sostenuto che fosse capace di intendere e volere. Una madre se ne sarebbe accorta se qualcosa non andava, perlomeno per portarle via la bambina. Ha fatto tutto di testa sua, non so se la testa le sia girata per quell’uomo, perché era innamorata di quell’uomo ma, prima, lei non era così”, aggiunge.

Infine, traccia un ritratto delle condizioni di sua figlia. “Non è mai stata abbandonata. Negli ultimi tempi facevamo una marea di videochiamate, mi faceva vedere la bimba, forse per farmi stare tranquilla. Era una bugiarda patologica. Aveva una doppia personalità, l’ho sempre sostenuto da quando ha fatto quello che ha fatto. Sapeva raggirare le persone, sapeva convincerle. Perdono? È mia figlia e il cuore ce l’ho a pezzi, non lo so se ci riuscirò mai. È lei che deve chiedere perdono a me, penso che a questo punto ne valga la pena. Diana è nel mio cuore”, ha chiosato.