Alessia Vessicchio figlia di Peppe e le ultime parole del maestro la sera prima di morire: "Stava bene"
La figlia di Peppe Vessicchio, Alessia, ha parlato delle ultime parole rivoltele dal padre prima di morire e delle sue condizioni di salute
Alessia Vessicchio, la figlia di Peppe Vessicchio, ha ricordato le ultime parole rivolte al padre in ospedale poco prima che morisse. Il maestro l’aveva rassicurata che sarebbe tornato a casa e Alessia Vessicchio stessa ha dichiarato che, fino a poco tempo prima del ricovero, il padre stava bene e non aveva avuto problemi.
- La rabbia di Alessia Vessicchio: "Non si muore a quest'età"
- Il ringraziamento e gli insegnamenti di Vessicchio
- I funerali di Peppe Vessicchio
La rabbia di Alessia Vessicchio: “Non si muore a quest’età”
Poco prima dei funerali del padre Peppe, Alessia Vessicchio ha ricordato le ultime parole che il direttore d’orchestra le aveva rivolto nell’ospedale dove era ricoverato:
La sera prima di morire mi aveva detto “stai serena che torno a casa“. Non posso dire che sono stata fortunata perché l’ho avuto, non resto a dire frasi fatte.
Peppe Vessicchio
Alessia Vessicchio ha poi continuato: “Sono devastata e siamo assolutamente impreparati. Non si muore a quest’età quando fino a poco prima stai bene”.
Il ringraziamento e gli insegnamenti di Vessicchio
La figlia di Peppe Vessicchio ha parlato anche al programma di Rai Uno La Volta Buona, in cui ha raccontato gli insegnamenti più importanti del padre:
Ci ha insegnato sempre a essere garbati ed essere gentili. Lui non ha mai rifiutato una parola a nessuno.
Alessia Vessicchio ha poi ringraziato, a nome della famiglia di Peppe Vessicchio, tutti coloro che hanno mostrato affetto, ricordando una delle caratteristiche del comportamento del padre: “Non ho avuto in me la compostezza che gli apparteneva, a nome della mia famiglia è giusto che ringraziamo per l’affetto“.
I funerali di Peppe Vessicchio
La cerimonia funebre di Peppe Vessicchio si è tenuta alle 15 nella chiesa dei Santi Angeli Custodi in piazza Sempione, a Roma.
Vi hanno partecipato anche tanti volti dello spettacolo, tra cui la cantante Fiorella Mannoia e Lorella Cuccarini. Prima della cerimonia, la figlia di Vessicchio ha ringraziato i presenti:
Sono molto provata, ho accettato di dire due parole perché credo che sia giusto ringraziare. Sono tutti sconvolti e increduli come noi. Si vede che nei suoi confronti provavano un amore sincero, hanno detto in questi due giorni le stesse cose che ho sentito nella mia vita.