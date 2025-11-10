Alessia Vessicchio figlia di Peppe e le ultime parole del maestro la sera prima di morire: "Stava bene"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Alessia Vessicchio, la figlia di Peppe Vessicchio, ha ricordato le ultime parole rivolte al padre in ospedale poco prima che morisse. Il maestro l’aveva rassicurata che sarebbe tornato a casa e Alessia Vessicchio stessa ha dichiarato che, fino a poco tempo prima del ricovero, il padre stava bene e non aveva avuto problemi.

La rabbia di Alessia Vessicchio: “Non si muore a quest’età”

Poco prima dei funerali del padre Peppe, Alessia Vessicchio ha ricordato le ultime parole che il direttore d’orchestra le aveva rivolto nell’ospedale dove era ricoverato:

La sera prima di morire mi aveva detto “stai serena che torno a casa“. Non posso dire che sono stata fortunata perché l’ho avuto, non resto a dire frasi fatte.

ANSA Peppe Vessicchio

Alessia Vessicchio ha poi continuato: “Sono devastata e siamo assolutamente impreparati. Non si muore a quest’età quando fino a poco prima stai bene”.

Il ringraziamento e gli insegnamenti di Vessicchio

La figlia di Peppe Vessicchio ha parlato anche al programma di Rai Uno La Volta Buona, in cui ha raccontato gli insegnamenti più importanti del padre:

Ci ha insegnato sempre a essere garbati ed essere gentili. Lui non ha mai rifiutato una parola a nessuno.

Alessia Vessicchio ha poi ringraziato, a nome della famiglia di Peppe Vessicchio, tutti coloro che hanno mostrato affetto, ricordando una delle caratteristiche del comportamento del padre: “Non ho avuto in me la compostezza che gli apparteneva, a nome della mia famiglia è giusto che ringraziamo per l’affetto“.

I funerali di Peppe Vessicchio

La cerimonia funebre di Peppe Vessicchio si è tenuta alle 15 nella chiesa dei Santi Angeli Custodi in piazza Sempione, a Roma.

Vi hanno partecipato anche tanti volti dello spettacolo, tra cui la cantante Fiorella Mannoia e Lorella Cuccarini. Prima della cerimonia, la figlia di Vessicchio ha ringraziato i presenti:

Sono molto provata, ho accettato di dire due parole perché credo che sia giusto ringraziare. Sono tutti sconvolti e increduli come noi. Si vede che nei suoi confronti provavano un amore sincero, hanno detto in questi due giorni le stesse cose che ho sentito nella mia vita.