Alessio Di Cosimo, regista del doc Niente di speciale: “Nicole Orlando, oltre ogni etichetta”

Va oltre il ritratto sportivo Niente di speciale, il documentario diretto da Alessio Di Cosimo e in onda il 6 marzo in seconda serata su Rai 2. Al centro c’è Nicole Orlando, atleta paralimpica con sindrome di Down, campionessa pluripremiata e volto noto al grande pubblico. Ma Alessio Di Cosimo sceglie di spostare lo sguardo: non si limita ai risultati, alle medaglie o alle apparizioni televisive. Entra negli spazi quotidiani, nei legami familiari, nelle fragilità e nelle ambizioni di una donna che rivendica il diritto a essere raccontata nella sua interezza. Nicole Orlando apre le porte della propria vita privata e sociale, mostrando relazioni, desideri, paure, ironia e determinazione. Accanto a lei ci sono la madre e la sorella, ma anche figure del mondo dello spettacolo e dello sport come Gianni Morandi, Milly Carlucci, Javier Zanetti, Carolyn Smith e Stefano Oradei, insieme al Presidente del Comitato Italiano Paralimpico e al Presidente della FISDIR. Le loro testimonianze non costruiscono un mito, ma restituiscono la complessità di un percorso umano. Il documentario assume così un valore più ampio: mette in discussione lo sguardo pietistico e, allo stesso tempo, rifiuta la retorica dell’eroismo. Mostra come la sindrome di Down non definisca una persona né ne delimiti le possibilità. È un racconto necessario perché invita a riconsiderare stereotipi radicati, a interrogarsi su come vengono percepite la disabilità, l’autonomia, il talento. E lo fa attraverso una narrazione inclusiva, capace di parlare non solo di integrazione, ma di riconoscimento pieno dell’identità. Nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Alessio Di Cosimo racconta la scelta di sottrarsi a ogni impostazione consolatoria. L’obiettivo non era “spiegare” la sindrome di Down, ma mostrare Nicole nella sua normalità quotidiana, con qualità e contraddizioni. Una prospettiva che evita sia il pietismo sia l’enfasi eroica, e che punta invece a un principio semplice: la parità passa dal riconoscere una persona nella sua interezza, non attraverso un’unica caratteristica. Il regista Alessio Di Cosimo ripercorre anche il proprio cammino professionale, fatto di teatro, imprenditoria e cinema costruito passo dopo passo. Parla del valore della famiglia, dell’esperienza della paternità e della volontà di mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata. Ne emerge il profilo di un autore che considera ogni film un atto personale, prima ancora che professionale, e che continua a cercare storie capaci di lasciare un segno autentico in chi guarda.

Niente di speciale: che cos’è per lei, prima di tutto?

“Niente di speciale è il mio ultimo documentario, prodotto da Rai Documentari con il contributo del Ministero della Cultura. Racconta la storia di Nicole Orlando, atleta con sindrome di Down. Ha poco più di trent’anni, ma ha già conquistato numerose medaglie d’oro, d’argento e di bronzo in competizioni internazionali e ha partecipato a Ballando con le Stelle. C’è poi un episodio decisivo che ha portato al titolo: durante una cena in montagna con la famiglia, Nicole Orlando ascolta il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e sente pronunciare il proprio nome tra le eccellenze italiane che portano alto il Paese. Da quel momento si accendono i riflettori: giornalisti, televisioni, fotografi. La sua vita cambia. Prosegue l’attività sportiva – lancio del peso, giavellotto, salto in alto e corsa – ma si aprono anche nuove opportunità”.

Il documentario non si concentra soltanto sul percorso sportivo, ma soprattutto su quello personale. Al centro sembra esserci Nicole come donna. È stata una scelta precisa?

“Fin dall’inizio volevo evitare un racconto della disabilità, in questo caso la sindrome di Down, impostato su toni pietistici. Allo stesso tempo non desideravo cadere nell’estremo opposto, quello della retorica del ‘sono speciali, sono supereroi’, espressione che nel film viene anche messa in discussione. La vera parità e inclusione nasce dal riconoscere una persona nella sua interezza, con qualità e fragilità, non soltanto attraverso la disabilità. Era un messaggio importante per chi vive questa condizione, per i genitori, ma anche per molti giovani. Nel documentario la sorella di Nicole afferma: ‘Spesso dovrei comportarmi come lei, dovrei avere più fiducia in me stessa’. Il suo modo di affrontare la vita diventa un esempio anche per chi, pur non avendo ostacoli oggettivi, finisce per imporseli”.

Lei chiude il documentario con Nicole Orlando che ricorda che non è la sindrome di Down a definirla. Era fondamentale arrivare a quel punto?

“Sì, perché spesso, davanti a ragazzi con sindrome di Down, ma anche a bambini o anziani, si parla come se non comprendessero. In realtà sensibilità e intelligenza emotiva sono presenti. Ci sono differenze, certo, ma l’approccio deve essere naturale. È ciò che ha fatto sua madre fin dall’inizio. Già in ospedale le prospettavano limiti: ‘Sua figlia non potrà fare questo o quello’. Lei ha lavorato perché quei limiti si trasformassero in punti di forza”.

Dal punto di vista tecnico, colpisce la sequenza animata legata al ricordo del discorso di Mattarella. È il desiderio di sperimentare nuovi linguaggi?

“L’animazione nasce dai ricordi di Nicole. In altri documentari ho utilizzato la fiction, con attori che ricostruivano alcune scene. In questo caso cercavo una soluzione più intima. Nicole mi ha raccontato episodi del passato, alcuni riferiti dalla madre e non vissuti in prima persona. Ho immaginato che fosse lei stessa a disegnarli. Da qui l’idea di un’animazione semplice, con tratti e colori essenziali, come se una bambina mettesse su carta i propri ricordi”.

È stato difficile coinvolgere nel film personalità come Javier Zanetti o Gianni Morandi per una testimonianza su Nicole?

“È stato più semplice del previsto. Sapevo che Javier Zanetti era uno dei suoi idoli, essendo tifosissima dell’Inter. All’inizio delle nostre conversazioni le chiesi quale fosse la sua canzone preferita e rispose subito un brano di Gianni Morandi, che poi si ascolta nel film. È nata così l’idea di organizzare un incontro. Li ho contattati ed entrambi si sono mostrati disponibili. Con Morandi, ad esempio, abbiamo definito tutto in tempi molto rapidi: pochi giorni prima delle riprese abbiamo chiesto se fosse possibile incontrarlo con Nicole per una chiacchierata. Ha accolto la proposta con grande generosità. Nicole non sapeva nulla: è stata una sorpresa autentica, vissuta con emozione e curiosità”.

Questo è il suo quarto documentario legato allo sport. Che direzione sta prendendo il suo cinema?

“È il quarto, ma non per una scelta programmatica: sono le storie a raggiungermi. Il documentario su Carlo Mazzone, Come un padre, è stato quello con maggiore riscontro. Conoscevo suo figlio per ragioni legate al cinema e da quell’incontro è nata l’idea di raccontare la vicenda di un uomo straordinario. Non sono un tifoso né seguo il campionato. Dopo quel lavoro mi invitavano nelle radio sportive per commentare l’attualità calcistica, ma non era quello l’obiettivo. Studio la persona che devo raccontare. L’interesse nasce dall’intensità della storia e dalla possibilità che parli a molti. Nei miei film lo sport è spesso una metafora: il ring, il campo da calcio, la pista di atletica diventano spazi narrativi attraverso cui raccontare altro”.

Nel frattempo, ha realizzato anche un film di finzione per Paramount+, L’età giusta. In quel film ritorna un tema presente in diversi suoi lavori: l’anzianità. È una scelta narrativa o personale?

“È un tema ricorrente fin dai primi cortometraggi. Spesso mi chiedevano perché raccontassi persone anziane. Probabilmente perché sento che hanno ancora molto da offrire e che il loro punto di vista è poco rappresentato. Sul piano personale non saprei dare una risposta definitiva, ma ho la fortuna di avere ancora due nonni. Il dialogo con le persone anziane, però, mi ha sempre affascinato. Da bambino mia madre lavorava in una RSA, lo stesso ambiente in cui è ambientato L’età giusta. Quando non avevo scuola, mi portava con sé e trascorrevo le mattinate a parlare con gli ospiti. Avevo sette o otto anni. È possibile che quell’esperienza abbia lasciato un segno profondo”.

Sport e terza età hanno un elemento in comune: la memoria, la traccia che resta. Il cinema permette di fissare questa traccia. Qual è quella che vorrebbe lasciare?

“Prima ancora di lasciare un segno, desidero continuare a fare cinema, avere la possibilità di raccontare storie e dare forma alle mie idee. Se riuscirò a farlo nel tempo, sarà già un dono. Ogni opera rappresenta un’opportunità preziosa. Se poi dovesse restare una traccia, mi piacerebbe che fosse legata a storie capaci di toccare le persone. Non film autoreferenziali o solo esteticamente curati, ma racconti che sappiano emozionare, sia nel documentario sia nella finzione”.

Sta per compiere 41 anni. Quanto pesa essere ancora definito “giovane autore”?

“Quarantuno anni sono un traguardo importante. Negli ultimi dieci anni ho realizzato cortometraggi, documentari e film di finzione, ma spesso si continua a essere percepiti come esordienti. Finché non si entra in quello che qualcuno definisce l’‘olimpo’ del cinema italiano, si rimane in quella categoria. Non è un problema: l’obiettivo è migliorare. Cerco di non ripetermi. Anche nel documentario sull’animazione ho provato a introdurre un linguaggio diverso. Il documentario offre grande libertà espressiva e permette molte soluzioni narrative. In ogni progetto provo ad aggiungere un elemento nuovo rispetto al precedente”.

Uno dei suoi primi lavori era un cortometraggio intitolato L’Italia chiamò. Riprendendo quel titolo, quando è stato il cinema a chiamare lei?

“Forse da bambino, quando seguivo il Giffoni Film Festival trasmesso su Canale 5. Guardavo film per ragazzi e mi immedesimavo completamente nelle storie. Più dei cartoni animati, amavo il cinema. Crescendo, quel desiderio è rimasto. A diciotto o vent’anni, davanti a un film, mi chiedevo come lo avrei realizzato, quale forma avrei dato a un racconto. Sembrava un’impresa enorme. Nel primo cortometraggio ho avuto la fortuna di dirigere Renato Scarpa. Andavo a casa sua per preparare il lavoro ed ero emozionato: era la prima regia con un attore di grande esperienza. Mi raccontava aneddoti su Troisi e Verdone, film che amavo profondamente. Un giorno mi disse una frase che mi ha segnato: non conta soltanto l’estetica o il percorso accademico – non avevo frequentato il Centro Sperimentale – ma avere qualcosa da raccontare e metterci il cuore. È questo che arriva allo spettatore. Da allora ho continuato a realizzare cortometraggi per imparare, a studiare sui libri di cinema e a confrontarmi con i maestri. E continuo su quella strada”.

È stata quella la fase che le ha permesso di convincersi di poter riuscire? È stato semplice farlo comprendere anche alla famiglia e agli amici?

“All’inizio, quando si prova a intraprendere una strada artistica, c’è sempre un po’ di diffidenza mista a preoccupazione. Non ho mai abbandonato tutto per inseguire soltanto il cinema: ho sempre lavorato. Ho iniziato dal teatro, perché non avevo le risorse economiche per realizzare film. Con il teatro almeno l’incasso dei biglietti permetteva di coprire le spese. Le prime commedie le scrivevo mentre lavoravo come pizzaiolo: a penna, con le mani ancora sporche di farina, sul banco d’acciaio della cucina, durante le pause. Parallelamente cercavo di costruire un percorso nel cinema. Crescendo sul piano professionale – oggi sono imprenditore e ho avviato diverse attività partendo da zero – ho fatto evolvere anche il mio lavoro artistico, spesso autofinanziandomi. Ho sempre tenuto insieme entrambe le dimensioni. Poco alla volta, progetto dopo progetto, chi mi stava accanto ha iniziato a capire che la regia poteva diventare una strada concreta. Sono arrivati i primi riconoscimenti. Si dice che i premi non contino, ma per me hanno avuto valore: danno fiducia e spingono a proseguire”.

Quali attività imprenditoriali ha sviluppato nel frattempo?

“Ho aperto una piccola catena di ristoranti: prima uno, poi un secondo e un terzo. Gestisco anche un agriturismo e uno stabilimento balneare, tutti avviati gradualmente tra Roma e Fiumicino. Non ne parlo molto sui social: preferisco dedicare spazio ai progetti cinematografici. Le attività imprenditoriali hanno canali autonomi e procedono con la loro identità”.

Qual è stato il sacrificio più grande che il cinema le ha richiesto?

“Uno dei periodi più complessi è stato quello delle riprese della mia opera prima, L’età giusta, un film impegnativo anche per il cast coinvolto. In quei mesi mia moglie era incinta. Mi sono trovato a vivere contemporaneamente due eventi fondamentali: la realizzazione del primo film e l’attesa del primo figlio. Giravamo in Umbria. La sera, invece di fermarmi in albergo, spesso rientravo a casa per stare accanto a mia moglie, che affrontava le difficoltà della gravidanza. All’alba ripartivo per essere puntuale sul set. Non parlerei di sacrificio, perché i sacrifici sono altri, ma è stato un periodo molto impegnativo sul piano emotivo. Cercavo di dare tutto al film senza far pesare l’assenza in famiglia. Molti racconti di grandi registi parlano di dedizione totale al lavoro, anche a costo di trascurare gli affetti. Spero, se la carriera continuerà a crescere, di mantenere sempre un equilibrio: amo il cinema, ma non potrebbe mai allontanarmi da mio figlio o da mia moglie”.

La paternità ha cambiato il suo sguardo sul mondo, anche dal punto di vista cinematografico?

“Sì, profondamente. Ho scritto un nuovo film di finzione sulla paternità, intitolato Figlio unico, che nasce da quanto ho vissuto in quel periodo. Negli ultimi mesi della gravidanza di mia moglie, mio padre è stato ricoverato improvvisamente ed è morto tredici giorni prima della nascita di mio figlio. Ho attraversato il passaggio dall’essere figlio al diventare padre in una situazione molto dolorosa. Con lui avevo un rapporto complesso; in un certo senso non mi sono sentito davvero figlio già da giovane. Speravo almeno di vederlo nel ruolo di nonno, ma non è stato possibile. Passavo le mattine in terapia intensiva, accanto a lui in silenzio. Poi uscivo e andavo al corso preparto per imparare ad accogliere mio figlio. Questo legame così forte tra due persone che non si sarebbero mai incontrate – mio padre e mio figlio – è diventato il cuore della sceneggiatura. La paternità è un’esperienza centrale nella mia vita e cerco di viverla pienamente, anche per offrire a mio figlio ciò che è mancato a me”.

Dal punto di vista cinematografico, quali sono stati i suoi riferimenti? A chi si sente più vicino, anche solo per ispirazione?

“Ho citato prima Massimo Troisi non perché il mio cinema gli somigli, ma perché le sue opere mi hanno sempre toccato nel profondo. È uno dei più grandi: il suo modo di recitare, scrivere e dirigere è unico. Non potrei imitarlo, ma ha alimentato il mio amore per il cinema. Un altro autore che ho studiato molto è Sergio Leone. Anche in questo caso si tratta di un modello irraggiungibile, ma fonte di grande ispirazione. Sono cresciuto apprezzando anche Carlo Verdone. Oggi, però, è difficile indicare un unico riferimento, perché alterno documentario e finzione. Mi piacerebbe continuare a farlo: linguaggi diversi, stessa passione”.

Il cinema ha colmato qualche mancanza, ha riempito dei vuoti interiori?

“Probabilmente sì, anche senza piena consapevolezza. Avere una vocazione artistica è una tensione continua: si insegue un obiettivo che richiede fatica e perseveranza. Robert De Niro disse che nel momento in cui capisci di voler fare l’attore sei ‘fottuto’, perché inizia una rincorsa costante. Quando però si riesce a portare a compimento un’opera, si prova una sensazione profonda di pienezza. Ogni film, documentario o cortometraggio è stata un’esperienza intensa, capace di arricchirmi. Fare il regista oggi, in Italia, è complesso. Molti attori si cimentano anche nella regia e per chi non è già noto le occasioni sono limitate. Non è semplice. Si va avanti senza arrendersi, cercando nuove storie da raccontare. Ogni progetto realizzato è un dono. L’auspicio è poter continuare a lungo su questa strada”.