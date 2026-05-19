Alessio Fiorenza, l’intervista all’attore di In Utero: “Il luogo in cui tutte le mie domande si incontrano”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che parlano di sé come se stessero raccontando qualcun altro. Non per distanza emotiva, né per mancanza di consapevolezza, ma perché hanno imparato a osservarsi mentre cambiano. Alessio Fiorenza è una di queste persone. Durante questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie capita spesso di avere la sensazione che ogni risposta di Alessio Fiorenza nasca prima da un’osservazione interiore e solo dopo diventi parola. Non c’è mai fretta, non c’è il desiderio di impressionare, di costruire una frase perfetta o di trasformarsi nel simbolo di qualcosa. Anzi, ciò che colpisce di più è proprio la delicatezza con cui prova a sottrarsi alle definizioni troppo semplici. Alessio Fiorenza parla di sé come di qualcuno che è ancora in trasformazione. E forse è questa la chiave più potente dell’incontro: la consapevolezza che l’identità non sia mai un punto fermo, ma un movimento continuo. Un processo. Qualcosa che non smette mai davvero di ridefinirsi. Nelle sue parole tornano spesso concetti come distanza, ascolto, bellezza, curiosità. Ma non vengono mai pronunciati in modo astratto. Tutto sembra passare attraverso il corpo, le esperienze vissute, i silenzi, i rapporti umani. Anche quando racconta aspetti profondamente personali, non c’è mai spettacolarizzazione del dolore. E questa, oggi, è quasi una forma di resistenza. Alessio Fiorenza non costruisce il proprio racconto attorno alla sofferenza identitaria. Anzi, dice una frase molto precisa: “Per me non c’era nulla da accettare”. Ed è forse una delle riflessioni più spiazzanti e importanti emerse durante questa intervista. Perché sposta completamente il punto di vista. Il conflitto, nel suo racconto, non nasce mai davvero da se stesso, ma dallo sguardo esterno, dalla burocrazia, dalle categorie, dalla necessità continua di spiegarsi agli altri. Eppure, non c’è rabbia nelle sue parole. C’è lucidità. A tratti persino una forma di tenerezza disillusa verso il mondo. Quando parla della curiosità morbosa con cui spesso vengono trattate le identità queer, non cerca mai lo scontro. Cerca piuttosto di distinguere tra chi vuole davvero comprendere e chi invece si limita a consumare storie altrui come fossero titoli da cliccare. Quello che emerge è il ritratto di un ragazzo estremamente introspettivo, quasi filosofico nel modo in cui osserva la vita. Uno di quei giovani uomini che sembrano vivere continuamente in dialogo con se stessi. E forse non è un caso che parli della recitazione come del luogo in cui tutte le arti e tutte le sue domande si siano finalmente incontrate. Perché, ascoltandolo, si capisce che il suo interesse non è mai stato soltanto artistico. È umano. Psicologico. Esistenziale. Alessio Fiorenza sembra affascinato dalle persone più che dai personaggi. Dalle contraddizioni, dalle sfumature, da tutto ciò che non può essere spiegato rapidamente. Anche il suo rapporto con la bellezza segue questa direzione: non qualcosa di statico, ma una continua trasformazione. Un modo di guardarsi senza mai considerarsi definitivo. Ed è forse proprio questo che rende la sua presenza così particolare. In un tempo in cui tutti sembrano costretti ad avere opinioni immediate, identità chiarissime e sogni perfettamente definiti, Alessio Fiorenza rivendica invece il diritto al dubbio, alla complessità, all’incompletezza. Non cerca di apparire risolto. E probabilmente è proprio questa la sua forma più autentica di verità.

Chi è Angelo, il personaggio che interpreta nella serie In Utero, dal suo punto di vista?

“Fin dalle prime battute della sceneggiatura, o meglio ancora dalla sinossi, che mi è arrivata ormai qualche anno fa, l’impatto è stato immediatamente molto forte. Non tanto per la tematica, che comunque mi tocca da vicino, quanto per il modo in cui il testo era scritto. Ricordo che, leggendo la sceneggiatura, perfino le virgole e le pause nei dialoghi mi hanno fatto capire subito di trovarmi davanti a un personaggio estremamente sfaccettato. Ho iniziato quindi ad avvicinarmi alla scrittura cercando già di interpretarla. Essendo la mia prima esperienza, mi sono concentrato molto sull’aspetto psicologico del personaggio e ho cominciato a pormi numerose domande: sul suo passato, sulle dinamiche che lo avevano portato a essere così, sulle relazioni che aveva costruito. Erano tutti elementi che mi incuriosivano profondamente. Angelo è un ragazzo sulla trentina, un embriologo affermato che lavora nella clinica Creatividad, un centro di fecondazione assistita fondato dal suo ex professore universitario, Ruggero, interpretato da Sergio Castellitto. Ruggero sceglie proprio Angelo come suo braccio destro, e così lui si ritrova a ricoprire un ruolo centrale all’interno della clinica della fertilità di Barcellona. Parallelamente vive con la compagna Ines da qualche anno, probabilmente almeno un paio. Nel corso della serie lo vediamo muoversi continuamente tra l’aspetto burocratico della sua esistenza (quindi, tutto il percorso legato ai documenti rettificati) e la dimensione personale: la relazione di coppia, il rapporto con la famiglia, le difficoltà emotive che si porta dentro. Il rapporto familiare è uno degli aspetti che mi ha colpito maggiormente”.

Perché?

“È un legame costruito sulla distanza, sull’incomunicabilità, sui silenzi. Si percepisce chiaramente che esistono molti temi che non vengono affrontati apertamente. Per me era un aspetto molto interessante da esplorare, perché mi ha inevitabilmente portato a interrogarmi sulle ragioni profonde che avevano generato una simile distanza. Naturalmente ho costruito Angelo poco alla volta, man mano che arrivavano le sceneggiature. Magari un giorno giravamo una scena della prima puntata e subito dopo una della quarta o della quinta, quindi il personaggio prendeva forma progressivamente. Mi capitava di avere dubbi o interrogativi che trovavano risposta solo in seguito, leggendo nuove parti della storia. È stato un processo molto graduale. Come se avessi individuato alcuni punti cardine del personaggio e poi, lentamente, continuassi a scoprirlo sempre di più”.

Qual è stato l’aspetto di Angelo che, da attore, ha fatto più fatica a comprendere perché magari distante da lei?

“Più che un aspetto difficile da comprendere, direi che ciò che mi ha incuriosito maggiormente è stata la dedizione assoluta che Angelo nutre nei confronti del lavoro. Da un lato facevo fatica a coglierla fino in fondo, ed è stato proprio questo a spingermi a entrare ancora di più nel personaggio. Non mi era mai capitato di osservare un legame così profondo con la propria professione. O forse, semplicemente, non l’avevo mai percepito in maniera tanto evidente. Mi piace pensare che, per Angelo, quella che inizialmente era una vocazione sia poi diventata un lavoro. Ed è un aspetto che trovo molto bello: avere una passione così forte da riuscire a trasformarla nella propria quotidianità. La sensazione che provavo interpretandolo è che non svolga semplicemente quel mestiere. In qualche modo coincide con ciò che fa. È come se il lavoro fosse diventato parte integrante della sua identità”.

Un po’ come inevitabilmente accade a tutti…

“Sì, assolutamente. Però ho sempre guardato questa tendenza a identificarsi completamente con il proprio lavoro con una connotazione piuttosto negativa. Spesso, infatti, il rischio è quello di ridurre se stessi esclusivamente a ciò che si fa. Nel caso di Angelo, invece, mi è sembrato diverso. Ho percepito questa identificazione come qualcosa di positivo, probabilmente perché nasce da una vocazione autentica. Credo ci sia una differenza enorme tra svolgere un lavoro per necessità o per altre ragioni e dedicarsi, invece, a qualcosa che si sente davvero proprio. Per questo, nel suo caso specifico, quella fusione tra identità e professione mi trasmetteva una sensazione positiva, mentre normalmente tendo a osservare questo meccanismo con maggiore diffidenza”.

Ci sono stati, invece, aspetti di Angelo che le hanno fatto paura perché rischiavano di toccarla anche personalmente?

“Sì, credo soprattutto tutto ciò che riguarda le relazioni interpersonali. Entrarci dentro è stato molto bello, ma anche delicato, perché penso di avere anch’io, come Angelo, un carattere piuttosto ermetico. Portare in scena qualcosa che non fosse immediatamente leggibile, qualcosa di molto profondo ma poco visibile all’esterno, è stato un lavoro complesso. È stato necessario scavare molto. La vera difficoltà, secondo me, stava nel non oltrepassare un certo limite. Quando si interpreta un personaggio così vicino ad alcune corde personali, si rischia di non capire più bene dove finisca la persona e dove inizi l’attore, o viceversa. Per questo è stato importante mantenere una distanza sana. Lasciarmi attraversare da ciò che intuivo di Angelo, ma senza perdere completamente il confine”.

Proteggersi in qualche modo. Durante la lavorazione della serie si è sentito protetto?

“Moltissimo. È stata davvero un’esperienza molto positiva, e so bene che non è affatto scontato. Mi sono sentito a casa praticamente fin da subito, già durante i casting. Parliamo del 2022, quindi molto prima delle riprese vere e proprie. Le sensazioni iniziali sono state immediatamente positive e questa percezione non è mai cambiata. Conoscendo poi le persone coinvolte nel progetto (i produttori, le produttrici, tutti i registi e, più in generale, l’intero ambiente del set) ho sempre avuto la sensazione di trovarmi in un luogo sicuro. Cinque mesi di riprese finiscono inevitabilmente per diventare una seconda casa, ma al di là del tempo trascorso insieme, sono stati davvero cinque mesi molto belli da vivere”.

Nel momento in cui la serie è uscita e la sua storia personale è diventata pubblica, ha continuato a sentirsi protetto oppure si è sentito esposto alla curiosità degli altri?

“Questa è una domanda molto bella, perché tocca aspetti diversi. Credo di essere una persona che tende molto a proteggersi. È una caratteristica che ho sempre avuto. È quasi come se mi osservassi dall’esterno, come se esistesse sempre una certa distanza tra me e ciò che mostro agli altri. Per questo parto spesso un po’ sulla difensiva e tendo a preservarmi. Anche perché, in generale, credo che i social siano una giungla. Ma forse lo è il mondo stesso. Quando è uscita la serie, sinceramente non credo di aver vissuto un’esposizione enorme. Però quella minima esposizione che c’è stata l’ho percepita quasi con distacco. Come quando si guarda un film e ci si chiede: ‘Sta succedendo davvero?’. Quindi, rispetto alla protezione, la risposta è sì e no. Sì, perché cerco sempre di creare una distanza emotiva rispetto a ciò che accade all’esterno. No, perché inevitabilmente si è esposti. Le informazioni che circolavano, però, erano quelle prevedibili: quanti anni ho, dove sono nato, il fatto che abbia affrontato un percorso di transizione. Oltre questo, le persone non sanno praticamente nulla di me. Online, in realtà, c’è molto poco”.

Le ha dato fastidio vedere titoli che puntavano subito sul fatto che fosse “l’attore transgender”, invece che semplicemente un giovane attore?

“Sì, perché di fatto è una forma di violenza. Allo stesso tempo, però, era anche qualcosa che mi aspettavo. Credo di essere abbastanza consapevole della realtà che ci circonda e del modo in cui spesso funziona questo tipo di comunicazione. Non mi aspettavo quindi qualcosa di molto diverso. Questo, però, non significa che non dia fastidio. Anzi. Da un lato c’è sicuramente una sensazione di violazione, perché esiste questa continua necessità di sottolineare, specificare, etichettare. Dall’altro, però, penso anche che parlarne sia importante, soprattutto perché si tratta ancora di una realtà molto nuova nel panorama italiano. Il problema nasce quando tutto questo diventa soltanto clickbait. Quando il discorso si riduce a tre informazioni: ‘Si chiama Alessio Fiorenza, è nato a Palermo ed è un ragazzo transgender’. Fine. Oltre a questi elementi non possono dire molto altro, ma bastano per attirare attenzione e curiosità. E a quel punto tutto resta inevitabilmente in superficie”.

Più che informazione, spesso sembra una curiosità morbosa.

“A volte sembra quasi un feticcio. È triste dirlo, ma è così. Credo di aver sviluppato una sorta di ammortizzatore, ma non in modo passivo. Al contrario, molto consapevole. Cerco di osservare certe dinamiche con distacco. Se ci sono situazioni che non voglio affrontare, semplicemente non le affronto. Però quando il discorso resta così superficiale, alla fine si finisce davvero per parlare del nulla. Il problema nasce quando la curiosità non deriva da una reale volontà di comprendere, ma da qualcosa di più morboso. Ed è questa la differenza fondamentale. Apprezzo moltissimo chi ha davvero voglia di informarsi. Oggi, nel 2026, è facilissimo trovare informazioni attendibili. Per questo, quando vengono poste domande profondamente ignoranti, dispiace. Non come accusa personale, ma perché significa che non esiste un autentico interesse nel capire. C’è soltanto il desiderio di soddisfare una curiosità superficiale, e questo cambia completamente il senso della conversazione”.

US: Mongini / HBO

Quando nasce in lei il desiderio di avvicinarsi alla recitazione? È stata una sorta di epifania improvvisa oppure una lenta presa di consapevolezza?

“Ricordo che, quando ero molto piccolo (non saprei dirle esattamente l’età, forse otto o dieci anni) avevo questa abitudine: finivo di vedere un film e immediatamente cercavo di assimilare il personaggio che avevo appena visto. Ci giocavo per tutta la giornata. Mi vestivo in quel modo, cercavo di parlare come lui, di diventare quel personaggio. Al di là di questo ricordo molto dolce, che ogni tanto riaffiora, ricordo anche che quando gli adulti facevano le classiche domande del tipo: ‘Che cosa vuoi fare da grande?’, in quel periodo rispondevo sempre: ‘Voglio fare l’attore… e nel tempo libero il pizzaiolo’. È stato un desiderio piuttosto circoscritto nel tempo, perché crescendo ho cambiato idea moltissime volte. Ricordo però che quella volontà è stata accantonata quasi subito. Era come pensare: ‘Ma che stai dicendo?’. Anche se ero molto piccolo, credo che dentro di me esistesse già la consapevolezza del contesto da cui provenivo. Un conto è nascere e crescere a Roma, in un ambiente che vive anche di quel mondo, un altro è arrivare dalla provincia di Palermo. E questa consapevolezza, anche se nessuno te la spiega apertamente, finisci comunque per interiorizzarla. Sono limiti che, in qualche modo, impari da solo. E quella sensazione, secondo me, te la porti dietro per sempre. Però è anche bello così. Quella spinta è rimasta dentro di me, soltanto che ho imparato a metterla da parte. Con il tempo, però, ho capito che ciò che sentivo davvero era il desiderio di lavorare nell’arte. Era una sensazione fortissima, ma non riuscivo mai a capire quale fosse il mio linguaggio. Mi piaceva tutto. Continuavo a pensare: ‘Sì, però non ho un vero talento per questo o per quest’altro’. Ho sperimentato moltissime forme artistiche: pittura, disegno, scultura, qualsiasi espressione creativa. Sempre in piccolo, come hobby, ma sentivo continuamente il bisogno di cercare qualcosa. Essendo anche molto curioso, andavo sempre alla ricerca di stimoli diversi, purché legati all’arte”.

E com’è rientrata la recitazione nella sua vita?

“Qualche anno fa, durante le vacanze post natalizie, ero in Sicilia e mi trovavo in quel momento di noia tipico dei giorni successivi alle feste. A un certo punto mi è comparso un annuncio: cercavano il protagonista di una serie televisiva e il personaggio doveva essere un ragazzo transgender oppure una persona non binary. Non avevo mai inviato una candidatura in vita mia. Nemmeno per lavoro, neanche quando vivevo a Londra. Quella è stata la prima volta in assoluto. Eppure, l’ho fatto con una leggerezza incredibile, perché non mi aspettavo assolutamente nulla. Dovevo soltanto mandare una mail. È stato un gesto completamente istintivo. Sentivo una spinta interiore molto forte, come se dovessi farlo per forza. All’inizio non avevo realizzato davvero quello che stava succedendo. Poi hanno iniziato a richiamarmi per altri provini, e poi altri ancora, e lì ho capito che forse stava riemergendo qualcosa che avevo sempre avuto dentro. Anche in quel momento, però, ho vissuto tutto con un certo distacco. Forse perché non volevo crederci fino in fondo, o magari perché non volevo alimentare troppe illusioni”.

L’arte, in fondo, c’è sempre stata nella sua vita. Quali risposte cercava nell’arte?

“Sono sempre stato un po’ un esteta, ma non nel senso superficiale del termine. Ho sempre cercato la bellezza nelle cose, in qualunque forma si manifestasse. Credo che nell’arte cercassi proprio questo: la possibilità di esprimere la bellezza e, allo stesso tempo, di riceverla. Era il mezzo migliore sia per dare qualcosa sia per accoglierla in modo più passivo. Poi, con la recitazione e con il cinema in generale, ho capito che lì erano racchiuse tutte le arti che avevo cercato fino a quel momento. Ed è stato allora che ho trovato davvero la mia risposta. La recitazione porta con sé una dimensione psicologica e filosofica fortissima. C’è il corpo, c’è la mente, c’è la necessità di porsi continuamente domande per entrare dentro un personaggio. Sono sempre stato molto affascinato dalla psicologia, dalla mente umana, da tutte le sue sfumature. E la possibilità di entrare nell’interiorità di una persona che non conosci, che sia un personaggio inventato o realmente esistito, la trovo qualcosa di meraviglioso. C’è anche un certo timore reverenziale in tutto questo. Ma, allo stesso tempo, era la forma d’arte che riusciva a soddisfare tutte le mie curiosità insieme. È come se, col tempo, tutte le risposte fossero confluite lì. Come se mi fossi finalmente detto: ‘Esiste già qualcosa che racchiude tutto ciò che stavi cercando’”.

Un attore deve inevitabilmente confrontarsi con una parola importante: ambizione. Che rapporto ha con l’ambizione?

“Sono ambizioso nella misura in cui sento di dover seguire qualcosa che percepisco profondamente mio. Mi viene in mente il concetto del daimon degli antichi greci: questa idea secondo cui esiste una sorta di voce interiore che indica il percorso da seguire nella vita. Ecco, credo molto in questa visione. La mia ambizione consiste nell’essere fedele a ciò che sento davvero. Non è un’ambizione legata all’esteriorità o al desiderio di arrivare a tutti i costi. È qualcosa di molto interiore. Mi interessa restare coerente con ciò che percepisco autenticamente mio”.

Prima ha usato una parola importante: bellezza. Oggi, guardandosi allo specchio, che immagine le restituisce quello specchio?

“È una domanda molto complessa. Per me la bellezza non è mai uno stato fisso. È un processo, qualcosa di dinamico. Quando mi guardo allo specchio, non ho mai la sensazione di osservare qualcosa di definitivo. Anzi, molto spesso vivo me stesso con una certa distanza. Le persone a cui voglio bene ogni tanto mi prendono in giro perché dicono che sembra quasi che parli di me in terza persona. Ma è vero che, quando mi guardo allo specchio, provo anche curiosità verso la persona che sto osservando. È come se mi percepissi continuamente in divenire. Ci sono aspetti di me che mi restituiscono dolcezza, e allora lì riconosco la bellezza nella dolcezza. Altre volte la bellezza emerge anche da parti più rabbiose, più istintive. Ho un rapporto molto particolare con me stesso, ma credo sia affascinante proprio per questo. Perché continuo a percepirmi in trasformazione. Alla fine, penso che non smettiamo mai davvero di conoscere noi stessi, così come non finiamo mai di conoscere le persone che amiamo. È un processo infinito. E forse la bellezza risiede proprio lì: nell’esserci, nel partecipare a questo cambiamento continuo, nel continuare a guardarsi con curiosità”.

Nel suo caso questa domanda è ancora più complessa, perché c’è stato un prima e un dopo. Ricorda il momento in cui ha finalmente iniziato a vedersi come desiderava?

“Sì, lo ricordo perfettamente. Ero circa al secondo anno di terapia ormonale. Mi sono scattato una fotografia e, guardandola, ho provato una sensazione fortissima. Ho chiuso gli occhi per un momento e mi sono reso conto che, quando ero piccolo, immaginavo esattamente quella persona. La persona che stavo vedendo nella foto coincideva perfettamente con l’immagine che avevo sempre avuto dentro di me. È stato un momento di gioia molto intensa. Perché improvvisamente ho realizzato che qualcosa che prima esisteva soltanto nella mia immaginazione era diventato reale. Non era più un’immagine mentale: era diventata una realtà concreta”.

È stato facile arrivare alla consapevolezza della sua identità?

“Per me è stato naturale. Non facile o difficile: naturale. Parlo ovviamente soltanto della mia esperienza personale, perché ho conosciuto moltissime persone che hanno vissuto percorsi completamente diversi dal mio. Per quanto riguarda me, però, mi sono posto davvero poche domande nel corso degli anni. Ho sempre vissuto tutto questo come qualcosa di assolutamente naturale. E credo che il motivo sia molto semplice: per me non c’era nulla da accettare. Forse anche perché la prima volta in cui ho percepito qualcosa di preciso avevo circa tre anni e mezzo, quasi quattro. È una sensazione che mi accompagna da tutta la vita. Quindi non c’era davvero nulla da metabolizzare. Era semplicemente qualcosa che faceva parte di me da sempre”.

È stato facile per gli altri capire chi fosse davvero Alessio?

“Le direi di sì e no. Una via di mezzo. Le persone che mi sono state più vicine, quelle a cui voglio bene, hanno sempre vissuto tutto questo insieme a me. Non è mai stata una sorpresa improvvisa. Però un conto è percepire una persona per ciò che è davvero, un altro è possedere gli strumenti per comprendere fino in fondo quello che sta vivendo. Credo che la difficoltà maggiore, per chi mi stava accanto, fosse proprio questa: non avere gli strumenti adeguati per capire. Perché, se non si sa dare un nome a qualcosa, si fatica anche ad avvicinarsi a quella realtà. Torniamo sempre lì, al tema delle etichette. Se non si riesce a nominare qualcosa, non si comprende bene che cosa si stia osservando né come relazionarsi a quella situazione. In questi casi l’informazione è fondamentale. Leggere, studiare, ma soprattutto ascoltare. L’ascolto è davvero la chiave. Sicuramente, per le persone vicine a me non è stato un percorso semplice, ma devo essere sincero: mi sono preoccupato molto poco di questo aspetto. Può sembrare una frase cinica, ma è così. Probabilmente dipende anche dal mio carattere. Tendo a non sentire il bisogno di spiegarmi continuamente. Ho sempre pensato che, se una persona ha dei dubbi, deve essere lei a informarsi o eventualmente a fare domande. Anzi, le dirò di più: a volte mi dispiace persino non avere quella pazienza o quella dedizione necessarie per spiegare agli altri determinate realtà. Mi rendo conto di quanto sia importante, soprattutto con le persone più vicine, ma non ho mai avuto davvero questa inclinazione. Forse anche perché non ho mai sentito una grande esigenza di giustificarmi continuamente”.

Credo però che la vera inclusione avvenga quando è l’altro ad avvicinarsi e a voler capire.

“Sì, assolutamente. Quando una persona le dice sinceramente: ‘Non capisco, me lo spiega?’, lì esiste già una grandissima apertura. È molto diverso da quando qualcuno pretende che lei giustifichi continuamente la propria esistenza o il proprio percorso. L’interesse autentico nasce dalla curiosità sincera e dall’umiltà di voler comprendere qualcosa che non si conosce. Ed è proprio lì che può nascere davvero il dialogo”.

A un certo punto della sua vita è partito per Londra. Che cosa cercava lì?

“Sono partito molto giovane. Ero maggiorenne, ma comunque molto giovane. Credo cercassi qualcosa di diverso rispetto alla realtà in cui ero cresciuto. Avevo bisogno di scoprire cosa esistesse al di fuori della mia bolla. Mi ha sempre affascinato molto la realtà londinese, e più in generale quella inglese. Quella sensazione di libertà, di multiculturalità, di apertura che nel contesto in cui vivevo non avevo mai percepito davvero. Alla fine, penso che la spinta principale sia stata, come spesso accade nella mia vita, la curiosità. Il desiderio di capire cosa ci fosse oltre il luogo in cui ero nato. Poi esiste anche un momento preciso della vita in cui avvengono certe scelte. Quando finisci il liceo ti ritrovi davanti a un bivio: seguire il percorso più tradizionale e iscriverti all’università oppure fare le valigie e partire. Ho semplicemente scelto la seconda strada. Non avevo le idee chiare su ciò che volessi fare della mia vita e partire mi sembrava la scelta più naturale. Penso sia stato un insieme di fattori a portarmi lì. E poi sono anche abbastanza fatalista: penso davvero che Londra fosse la città giusta per il momento della mia vita che stavo attraversando. Oggi, con il distacco degli anni, posso dirlo con certezza: era il posto giusto per me”.

Aveva frequentato il liceo?

“Sì, il pedagogico. In realtà era perfettamente coerente con quelli che sono sempre stati i miei interessi. Psicologia, antropologia, sociologia… erano tutte discipline che mi affascinavano profondamente. Poi mi sono anche iscritto alla facoltà di Filosofia, quindi il filo conduttore è sempre rimasto quello. Non volevo fare lo psicologo o intraprendere percorsi simili in senso stretto, però tutto ciò che mi interessava ruotava sempre attorno alla mente umana, al comportamento, alle persone. E, in effetti, sono temi che ritornano anche nella recitazione”.

Nella storia di Angelo c’è un tema molto forte: quello dei documenti, della carta d’identità. Che cosa rappresenta simbolicamente avere finalmente un documento che riporti il proprio nome?

“Ricordo quel periodo burocratico come qualcosa di molto pesante. Avere a che fare con la legge, con documenti, autorizzazioni, persone esterne che devono stabilire ufficialmente chi sei… non è un’esperienza piacevole. Credo che, per qualsiasi ragazzo o ragazza che affronti questo percorso, sia una delle fasi più difficili in assoluto. Perché in Italia funziona così: bisogna aspettare che un giudice dia il via libera. E stiamo parlando di qualcuno che non ti conosce, che non sa nulla di te, ma che deve comunque prendere una decisione che riguarda profondamente la tua identità. Nel mio caso mi era stato assegnato anche un CTU e, quindi, ho dovuto affrontare ulteriori perizie psicologiche. Dal punto di vista emotivo e psicologico sono situazioni molto pesanti. Quando finalmente ho ricevuto la nuova carta d’identità, sinceramente non ho avuto una reazione euforica. L’ho guardata, l’ho appoggiata e basta. Per me rappresentava soprattutto qualcosa di necessario per andare avanti. Un passaggio obbligato. Forse dipende anche dal mio carattere. Tendo a non lasciarmi andare troppo all’entusiasmo, nemmeno davanti alle esperienze più belle. È una caratteristica che riconosco in me stesso”.

Perché, secondo lei, fa fatica a gioire delle cose belle?

“Non lo so fino in fondo, però è una tendenza che riconosco chiaramente. E, in realtà, non me ne faccio nemmeno una colpa. La osservo, ne prendo atto e sto cercando, poco alla volta, di accoglierla. Credo di avere questo modo un po’ trattenuto di vivere anche i momenti positivi”.

Crede dipenda dal percorso che ha affrontato?

“Non è facile, però, per quanto riguarda me stesso, non l’ho mai vissuto come qualcosa di doloroso sul piano interiore. Le difficoltà non derivavano tanto da me, quanto dagli altri. Almeno nella mia esperienza personale è sempre stato così. Non ho mai sofferto per il fatto di essere chi ero. L’ho sempre percepito come qualcosa di naturale. Le complicazioni, gli ostacoli, arrivavano quasi sempre dall’esterno: dalla burocrazia, dalle persone, dalle difficoltà sociali. Non da me stesso. Ovviamente parlo soltanto della mia esperienza, tengo a sottolinearlo ancora una volta, perché ognuno vive queste situazioni in maniera diversa”.

Oggi come definisce la parola “successo”?

“Per me il successo ha molto a che fare con la coerenza verso se stessi. Con il famoso ‘conosci te stesso’ di Socrate. Quanto si è consapevoli di chi si è? Quanto si riesce a essere fedeli a ciò che si sente davvero? Per me il successo è questo: riuscire a vivere in accordo con ciò che si percepisce autenticamente proprio. Difenderlo, portarlo avanti con coraggio, restare coerenti. Non riesco a pensare al successo in termini esclusivamente esteriori. E anche se adesso mi sento ancora dentro una fase un po’ caotica della vita, penso che a un certo punto i fili si sistemeranno da soli. E, qualora non dovesse accadere, troveremo comunque un modo per giocare con quei fili. In qualche modo, qualcosa si riesce sempre a costruire”.

Da artista, che cosa sogna?

“È una domanda alla quale non ho mai riflettuto davvero. Forse perché penso che molti artisti, in realtà, non sappiano esattamente quale sia il loro sogno. Ho la sensazione che il percorso artistico sia uno svelamento continuo, qualcosa che non arriva mai a un punto definitivo. È come se non esistesse un traguardo finale davvero chiaro. Tutto nasce da una necessità molto profonda e continua a trasformarsi lungo il percorso. Credo che per molti artisti funzioni così: è una scoperta costante. Poi magari c’è chi ha già tutte le risposte in tasca, e allora penso: beato lui… oppure no, forse nemmeno tanto. Sinceramente non ho una risposta precisa a questa domanda”.

E invece, da giovane uomo, che cosa sogna oggi Alessio?

“Anche questa è una domanda molto bella. Però le dirò una cosa: oggi parlare di sogni, nel periodo storico che stiamo vivendo, mi sembra quasi un atto di coraggio. È come se, per poter parlare davvero di sogni, servissero prima delle basi solide che in questo momento, collettivamente, mancano. A volte mi chiedo persino se possiamo permetterci di parlare di sogni oggi. È quasi una questione di privilegio. Mi rendo conto che possa sembrare una risposta pessimista, ma in realtà non lo è. Non provo tristezza nel dire questo. Semplicemente, in questa fase della mia vita, non sento il bisogno di avere grandi sogni personali. O forse i miei desideri coincidono molto di più con aspirazioni collettive. Sembrerà una frase retorica, quasi ‘da Miss Italia’, ma penso davvero a elementi essenziali: la pace, la possibilità di vivere in un mondo meno violento. Forse è un’utopia, e probabilmente lo è. Però sento che, finché non si raggiunge almeno una base minima di equilibrio collettivo, tutto il resto rischia di sembrarmi un po’ superfluo. Magari mi sbaglio, ma oggi vivo tutto così”.