Alessio Lapice, intervista all'attore di Roberta Valente Notaio in Sorrento su Rai1: “Ho tante persone in me”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che, quando parlano di sé, sembrano aver già deciso tutto: che cosa mostrare, che cosa nascondere, quali parti rendere più forti, quali rendere più accettabili. Alessio Lapice no. Protagonista di Roberta Valente – Notaio in Sorrento su Rai 1, Alessio Lapice si racconta come chi sta ancora cercando di capirsi. E forse è proprio questo che rende questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie così potente, così rara, così profondamente umana. Perché mentre parla, non dà mai l’impressione di voler costruire un’immagine. Al contrario: sembra quasi volerla smontare. Toglie pezzi, mette in discussione certezze, torna indietro, si corregge. Dice di sentirsi un’altalena, un “condominio molto affollato”, un insieme di persone diverse che convivono dentro di lui. E in effetti, ascoltandolo, si ha la sensazione di incontrare molte persone insieme: l’attore ambizioso, il ragazzo nostalgico, l’uomo fragile negli affetti, il professionista ossessionato dal lavoro, il bambino curioso che smontava i giocattoli per capire che cosa avessero dentro. Alessio Lapice racconta il successo come qualcosa che percepiscono più gli altri di chi lo vive. Racconta il lavoro come un luogo di felicità e insieme di inquietudine. Ammette di non riuscire quasi mai a fermarsi, di pensare sempre al progetto successivo, alla prossima scena, alla prossima possibilità. Eppure, dietro questa tensione continua verso il futuro, emerge anche un bisogno fortissimo di essere compreso, ascoltato, amato. Forse è per questo che parla così tanto di empatia, di ascolto, di trasformazione. Perché recitare, per Alessio Lapice, non significa soltanto interpretare un personaggio. Significa cercare una chiave per entrare negli altri e, attraverso gli altri, tornare a se stesso. In questa intervista non c’è soltanto un attore che riflette sul proprio mestiere. C’è un uomo che prova a dare un nome alle proprie fragilità, alle ossessioni, ai desideri, alle paure. E che, nel farlo, finisce per raccontare qualcosa che appartiene un po’ a tutti: il bisogno di capire chi siamo, senza smettere mai di guardare avanti.

Come ha reagito lunedì mattina quando ha saputo che Roberta Valente aveva esordito con un ottimo 21,6% di share?

“La sera prima dell’uscita dei dati del primo episodio, ma in realtà anche delle puntate successive, vado a dormire molto tardi. Cerco di svegliarmi tardi, se posso e se non ho impegni, così da superare il momento delle dieci. In questo modo, quando apro gli occhi, trovo già tutti i messaggi su WhatsApp. Lunedì mattina ne ho trovato uno che diceva soltanto che avevamo vinto la serata. Però non riuscivo ancora a leggere il contenuto completo, vedevo soltanto l’anteprima. Ho pensato che, per fortuna, fosse andata bene, anche se quel messaggio non mi sembrava particolarmente entusiasta. Quando l’ho aperto e ho letto 21,6%, ovviamente sono stato felicissimo. Le dico con grande sincerità che è stato del tutto inaspettato. Questa serie, a differenza di altre, non nasce da un romanzo o da un giallo che aveva già un pubblico consolidato. Penso, per esempio, a titoli come L’amica geniale o Il commissario Ricciardi. In questo caso, invece, tutto è stato costruito da zero. La prima stagione e il primo episodio sono sempre più difficili, perché il pubblico deve conoscere la serie, entrarci dentro, sintonizzarsi su quel canale e decidere di continuare a seguirla. Per tutte queste ragioni mi sentivo più teso del solito rispetto ai risultati, anche se, a dire il vero, succede sempre. Quando ho visto quel dato, ho potuto alzarmi dal letto, preparare un caffè e continuare la giornata. Ho pensato che finalmente si potesse andare avanti con serenità”.

Si è chiesto perché siete piaciuti così tanto?

“Quando si tratta di una prima stagione e di un primo episodio, tutto diventa ancora più delicato, perché bisogna creare subito empatia. Nel caso di Roberta Valente, il primo episodio è davvero introduttivo. Nella stessa serata ne vanno in onda due e infatti il secondo entra già di più nelle dinamiche dei personaggi. Come ho detto anche in conferenza stampa, si tratta di una serie leggera, divertente e piacevole. Con il passare degli episodi, però, accadranno eventi che metteranno in crisi questi personaggi e faranno emergere il loro lato più fragile. A quel punto credo, e spero, che il pubblico entrerà sempre di più in empatia con loro, fino a seguire questa storia con una partecipazione ancora maggiore”.

Chi è Stefano, il suo personaggio, per Alessio Lapice?

“Per me Stefano è un turbinio di pensieri. È un ragazzo apparentemente brillante, ma quella brillantezza è una maschera dietro cui nasconde i suoi conflitti interiori. Questo suo modo di essere funziona poco quando è con i genitori o con Roberta, perché vive una comunicazione difficile sia con la famiglia sia con lei. Si sente poco ascoltato o, comunque, non abbastanza riconosciuto in quel bisogno di fiducia che avverte profondamente. Alla fine, tende a cedere. Quando invece è con gli amici o con altre persone, è come se riuscisse a essere più se stesso. Lo considero anche un ragazzo molto solo, proprio per questo motivo. Da fuori può sembrare una persona risolta. Si potrebbe pensare che, in fondo, non gli manchi nulla. Ma è un po’ il paradosso della vita: quando non si conosce davvero qualcuno, si può avere l’impressione superficiale che abbia tutto. Quel senso di completezza, però, è misurabile soltanto in base a ciò che appare. Non si può sapere che cosa ci sia dentro una persona. Quello che Stefano porta dentro si scoprirà nei prossimi episodi. Da attore che lo conosce bene, so che questa incomunicabilità e la scarsa fiducia che gli viene riconosciuta lo spingono a cercare conferme. Conferme che, però, non riceve nel modo in cui vorrebbe. Questo lo porta a vivere conflitti interiori e lati più oscuri, che cerca poi di compensare attraverso un eccesso di brillantezza”.

Da un certo punto di vista, ciò che ha usato per descrivere Stefano potrebbe avvicinarsi anche ad Alessio. Se la si osserva dall’esterno, si potrebbe pensare che lei abbia tutto. Qual è il grande interrogativo che Alessio si porta dentro da sempre?

“La ringrazio, perché fa sempre piacere che da fuori sembri che abbia tutto. Mi piace pensare che le persone sognino. Anche perché chi fa questo mestiere, in un certo senso, rappresenta i sogni degli altri. Ed è forse quello che fa anche Stefano. Per paura di opporsi, perché non sa davvero come farlo, finisce per vivere nei sogni degli altri, ma non nei propri. Rispetto all’idea che da fuori la mia vita sembri perfetta, per certi aspetti è vero, per altri no. La mia vita non coincide necessariamente con quello che possiedo o con il lavoro che faccio. Ed è un po’ lo stesso discorso che si potrebbe fare per Stefano. Ha una famiglia agiata, è un ragazzo a cui non manca nulla, ma dentro di sé porta questioni molto più profonde di quelle che appaiono”.

US: ManzoPiccirillo

Che rapporto ha con questa parte più fragile di sé?

“Per quanto mi riguarda, sono davvero un insieme di elementi diversi. Ci sono giornate in cui mi sento molto felice e altre in cui, inspiegabilmente, non lo sono. A volte questo mi innervosisce e mi porta a chiedermi perché non riesca a stare bene. Mi analizzo continuamente, forse anche troppo. Rispetto a quello che appaio, in realtà sono un’altalena. Del resto, se fossi stato davvero del tutto integro, probabilmente non avrei fatto l’attore, ma altro. Lo dico con ironia, ma c’è anche una parte di verità. A volte penso che, se fossi stato completamente in ordine dentro di me, forse non avrei scelto questo mestiere. In un certo senso, quindi, mi sono già dato una risposta. Sono nostalgico. A volte mi emoziono per nulla, altre mi innervosisco con la stessa facilità. Dentro di me convivono tante persone diverse. È come se ci fosse un condominio molto affollato. Spesso riesco a gestire bene questo equilibrio, altre volte un po’ meno”.

In quali ambiti sente di essere più vulnerabile?

“Credo di essere molto più capace di affrontare emozioni e situazioni nel lavoro, anche quando si tratta di aiutare gli altri. Quando invece riguarda me, soprattutto sul piano affettivo, mi rendo conto di essere più fragile. Però mi do anche una spiegazione molto semplice: meglio essere fragili nei sentimenti che il contrario. Mi piacerebbe gestire meglio questa parte di me, ma va bene così. C’è un aspetto affascinante, ma anche curioso: noi attori siamo molto bravi a comprendere i personaggi, ma spesso facciamo più fatica a capire noi stessi. È una dinamica misteriosa. Si può arrivare a conoscere tutto della vita di un personaggio e, allo stesso tempo, avere difficoltà a orientarsi nella propria. Credo sia un po’ come accade a uno psicoterapeuta: sa bene che cosa dire ai suoi pazienti, ma può avere comunque bisogno di qualcuno che lo aiuti a guardarsi dentro. Oppure come un meccanico: se si rompe la sua macchina, chiama un altro meccanico. Può sembrare strano, ma è così. Riesco a comprendere molto bene gli altri, meno me stesso. So di avere questo ‘condominio’ dentro, so che a volte riesco a gestirlo bene e altre meno. Quello che mi rende più vulnerabile, però, sono gli affetti. E vulnerabile non significa soltanto soffrire. Significa anche rendersi conto che certe situazioni potrebbero essere affrontate in modo diverso. Negli affetti mi lascio coinvolgere più facilmente, mentre nel lavoro riesco a essere più analitico, preciso e lucido. Per questo, nel lavoro riesco sempre a trovare una spiegazione quando ci sono delle mancanze. Negli affetti, invece, quando manca qualcosa, non riesco a trovarla. Ed è questo che tende a farmi soffrire”.

In questa ricerca, in questo percorso che ha intrapreso grazie alla recitazione, è arrivato a chiedersi chi sia davvero? Ed eventualmente, ha trovato una risposta?

“Chi sono? Credo di saperlo almeno in parte. Penso di essere una persona molto legata ai sentimenti umani. Forse perché mi è sempre venuto naturale. Fin da piccolo sono stato un osservatore e ho sempre avuto un grande interesse per le persone. C’è un episodio che mia madre mi racconta spesso: quando ero bambino, chiunque entrasse in casa, che fosse un nuovo amico dei miei genitori o un operaio venuto a fare un lavoro, sentivo il bisogno di parlarci, di stare con quella persona, in qualunque modo. Da piccolo era un istinto naturale. Crescendo ho cercato di darmi una spiegazione. È come se avessi sempre avuto il bisogno di confrontarmi con gli altri, di entrare nelle loro storie e, di conseguenza, anche nella mia. Credo che questo modo di essere mi abbia avvicinato in maniera naturale a questo mestiere e che me ne sia innamorato proprio per questo. Il regalo più grande di questo lavoro, al di là di tanti altri motivi per cui essere grato, è l’incontro umano: con i personaggi, con i set, con le troupe, con i registi, con il pubblico. È come se facessi un lungo giro per poi ritrovarmi di nuovo davanti a me stesso. Nel frattempo, questo bagaglio di esperienze e conoscenza umana continua ad arricchirsi”.

E oggi sente di conoscersi meglio?

“Non so se, con il passare del tempo, sto davvero imparando chi sono. Però sto imparando a convivere meglio con tutte le persone che abitano dentro di me. Credo che questo sia il risultato più grande che riesco a ottenere con il tempo. Ed è anche il motivo per cui sono grato a questo mestiere: offre la possibilità di esplorarsi. Penso che questa sia sempre stata una caratteristica innata del mio modo di essere. Solo che da piccolo la vivevo in modo spontaneo, senza rendermene conto. Ripensandoci oggi, mi viene in mente anche il modo in cui giocavo. Ricordo che tutti passavano il tempo sotto l’albero di Natale con i regali, mentre chiedevo sì i giochi, ma anche gli attrezzi, perché volevo smontarli per capire come fossero fatti dentro. Alla fine, finivo per distruggere quei giocattoli”.

Ma quella si chiamava curiosità.

“All’epoca non ne ero consapevole, era qualcosa che facevo in modo del tutto naturale. Per esempio, ero appassionatissimo di modellini di automobili e ogni due o tre mesi cambiavo loro colore: li sverniciavo e li riverniciavo. Era come se avessi bisogno di dare loro una seconda vita. Sono sempre stato molto attratto dai processi di trasformazione. Mi è sempre piaciuta anche la manualità, una passione che oggi coltivo meno perché ho poco tempo. Mi piaceva prendere un vecchio tavolino, sistemarlo e ridargli vita. Da sempre sono affascinato dall’idea di trasformare ciò che ho intorno e credo che, entrando così profondamente nell’animo umano, riesca a comprendere meglio anche me stesso. È come se mi trasformassi continuamente, come se cambiassi pelle di continuo. Ed è forse questa la parte che mi piace di più”.

Questa esigenza di trasformazione la ritrova anche nei rapporti con gli altri?

“Negli affetti, a volte, faccio fatica quando non percepisco questa stessa esigenza nell’altra persona. Poi però cerco di richiamarmi da solo e mi dico che non possiamo essere tutti uguali. Quindi provo a rispettare i miei confini e quelli degli altri, perché magari non tutti sentono la stessa necessità. Per me questa trasformazione, questa curiosità, sono indispensabili. Per qualcun altro potrebbero rappresentare fatica o stress. Per me, invece, sono una necessità. Oggi mi sento più consapevole. Conosco molto meglio me stesso e, andando avanti con i personaggi, con le storie, con i viaggi e con le persone che incontro, mi sento sempre più cresciuto, più ampio. Mi sento più forte sotto certi aspetti, ma continuo a considerarmi un work in progress. Perché sono convinto che tra uno, due o cinque anni dirò ancora cose nuove. Anzi, me lo auguro, altrimenti tradirei tutto quello che ho appena detto”.

Questa continua evoluzione le pesa mai?

“Ci sono persone a cui piace restare ancorate a se stesse. Per me, invece, cambiare è necessario. Del resto, ci si trasforma anche fisicamente: cambiano i capelli, cambia il peso, cambiano i gusti. Magari si incontra un amico dei tempi della scuola e ci si accorge che ha ancora lo stesso taglio di capelli, gli piacciono le stesse cose, gioca ancora a FIFA e ordina ancora il gelato panna e noccioline. E va benissimo così. Anzi, provo quasi una forma di invidia positiva per queste persone. Perché la ricerca è bella, ma porta con sé anche inquietudine. Da una parte penso che sia meraviglioso avere un equilibrio tale da tornare, ogni domenica da vent’anni, sempre nello stesso posto. Non ne sarei capace”.

Ha mai avuto timore che questo continuo cambiare pelle, questo continuo rimettersi in discussione, potesse in qualche modo farle male? Che potesse portarla a trovare risposte che non le sarebbero piaciute? E come ha fatto a difendersi, o meglio, a proteggersi?

“Cerco sempre di dare una spiegazione a ogni scoperta. Ed è anche per questo che sento il bisogno di esplorare sempre di più. Mi serve a gestire questa enorme struttura fatta di tubi, serpentine, strettoie e curve. A forza di montare tutti questi tubi uno sopra l’altro, può capitare che da qualche parte ci sia una piccola perdita. Allora provo a spiegarmelo così: ho costruito una struttura molto grande e complessa, quindi è naturale che, ogni tanto, qualcosa ceda”.

Esiste questo bellissimo mantra secondo cui la recitazione è terapeutica. In che cosa è stata terapeutica per lei?

“Penso che tutti dovrebbero fare un laboratorio teatrale. Dovrebbe essere considerato importante quanto andare dallo psicologo o in palestra. Oggi si sta iniziando a considerare lo sport come un elemento legato alla salute, perché fare attività fisica aiuta a prevenire molte problematiche e, di conseguenza, riduce anche i costi sanitari. Allo stesso modo, se abbiamo iniziato a capire che prendersi cura della mente può aiutare a prevenire molti problemi sociali, credo che anche frequentare un laboratorio teatrale o avvicinarsi all’arte potrebbe essere molto utile. Secondo me, lo studio dell’attore insegna aspetti fondamentali per la società. Il primo è che un personaggio non si giudica: si studia, si ama e si cerca di capire perché abbia compiuto determinate azioni. È l’opposto di quello che accade oggi, quando si cerca subito un colpevole e lo si giudica senza chiedersi che cosa ci sia dietro”.

Quali sono le lezioni più importanti che ha imparato attraverso la recitazione?

“La prima grande lezione è che gli attori non possono avere pregiudizi. Se si giudica un personaggio, il risultato si vede. In scena emerge. Il pubblico percepisce che c’è qualcosa che si rifiuta o che si prova a tenere a distanza. E quando si impara questo, probabilmente si comprende meglio anche il tema delle differenze sociali e razziali. Se mi insegnano che un personaggio non si giudica, allora come potrei giudicare la diversità? La seconda lezione è l’autocritica. Per avvicinarsi a un personaggio bisogna conoscere se stessi. Non si deve essere quel personaggio, bisogna diventarlo. E per riuscirci è necessario trovare dentro di sé elementi che gli somigliano. Qualcuno potrebbe pensare di non essere mai stato cattivo, di essere sempre stato buono. Però bisogna fare attenzione: dentro ciascuno di noi esiste una parte più dura, più fragile, più empatica, che può avvicinarsi a quel personaggio. Conoscerla permette di fare un passo avanti come individui”.

E poi?

“La terza lezione è l’ascolto. Questo mestiere non si può fare senza ascoltare. Magari poi si torna a casa e, invece di parlare soltanto di sé, quando qualcuno racconta qualcosa si riesce ad ascoltare di più. La quarta lezione è la lettura. Non ci si può concentrare se non si legge. E, allo stesso tempo, per leggere serve concentrazione. Questi aspetti sono un regalo enorme per una persona. Questo non significa che gli attori siano l’Oracolo di Delfi o che basti far fare recitazione a tutti per risolvere il mondo. Però si innesca un processo che porta ad avvicinarsi a tutto questo. La parte più bella è che non lo si raggiunge mai del tutto. Nel frattempo, però, si continua a rincorrerlo. Ed è questo che conta”.

Guardando al suo percorso, pensa che ci sia stato del pregiudizio nei confronti di Alessio Lapice, soprattutto negli ultimi anni, per il fatto di aver fatto molta televisione?

“Non mi avevano mai fatto questa domanda. No, non credo, perché nel frattempo mi è stata data la possibilità di fare film interessanti e importanti. Credo che sia stato apprezzato il fatto che, pur avendo lavorato molto in televisione, l’abbia fatto con impegno e all’interno di produzioni riuscite e di qualità. Quindi no, non sento che ci sia stato un pregiudizio nei miei confronti”.

Autocritica: ha smesso di essere severo con se stesso?

“No, sono sempre più severo. E credo che sia necessario, perché è un passaggio fondamentale per crescere. In ogni caso, l’autocritica non porta mai a raggiungere un risultato definitivo. È qualcosa con cui si continua a fare i conti. Però c’è differenza tra affrontare questo confronto facendo autocritica e affrontarlo dicendosi di essere perfetti e di aver fatto tutto nel modo giusto. L’autocritica serve proprio a contrastare quell’istinto umano che porta a pensare di avere sempre ragione o di aver agito nel modo corretto. L’essere umano non vuole sentirsi messo in discussione. Mettere in dubbio le proprie azioni viene vissuto come qualcosa di negativo, mentre si tende naturalmente verso l’affermazione di sé, non verso la negazione. Anche una persona che arriva a pensare di togliersi la vita, a mio parere, è una persona che ama profondamente la vita, ma che non riesce a viverla come vorrebbe. L’autocritica serve proprio a evitare che si inneschi questo processo di chiusura. Aiuta a non cadere nel tranello della mente, che tende sempre a dirci che abbiamo fatto tutto giusto. Perché magari è vero, ma magari no. Per questo, secondo me, è necessaria”.

La terza parola che ha citato è “ascolto”. Declinandola anche in funzione dell’autocritica: oggi è riuscito a colmare la distanza tra l’attore che era all’inizio e quello che aspirava a essere?

“Rispetto a quello che volevo essere all’inizio, sì. Rispetto a quello che vorrei essere in futuro, no. Ma credo che continuerò a rispondere sempre ‘no’ rispetto al futuro. Non sono affatto uno di quelli che si aggrappano ai premi del passato, ai propri film o a ciò che hanno fatto. Penso che sia qualcosa di molto triste. Il passato deve dare consapevolezza, forza e strumenti, ma non bisogna mai sedersi su ciò che si è fatto. Non è nemmeno nel mio interesse. Molto spesso, appena finisco di girare, sto già pensando al giorno dopo. L’ultimo giorno di set mi riposo, perché sono stanco. La mattina seguente mi sveglio e fino a mezzogiorno cerco di stare tranquillo. Verso le quattro o le cinque del pomeriggio, però, inizio già a chiamare il mio agente per capire che cosa dovremo fare dopo. Ed è lui stesso a dirmi di rilassarmi un attimo e di rimandare tutto a lunedì. Io, però, gli rispondo che sono già rilassatissimo. Quindi sì, rispetto al passato sono arrivato dove volevo arrivare. Rispetto al futuro, invece, no. Ci sono ancora tantissime cose che devo fare, che voglio fare e che voglio realizzare, nel mio mestiere, nella mia persona e nella mia vita”.

Nei momenti in cui non può esercitare il suo lavoro, come occupa il tempo?

“Leggo, guardo serie, guardo film, continuo a progettare il futuro di un lavoro piuttosto che di un altro, scrivo una storia. Continuo comunque a fare attività connesse al mio mestiere. Non riesco a separarmene del tutto. Forse dovrei imparare a gestirlo meglio. Scrivo tantissimo, anche su aspetti legati direttamente al mio lavoro. Per esempio, in questo momento stiamo cercando di realizzare un film, del quale non posso dire molto, se non che l’ho scritto con un amico regista. Lui aveva già scritto questo progetto e voleva coinvolgermi come attore. Quando sono entrato nel lavoro, ho iniziato a intervenire anche sulla scrittura e sulla sceneggiatura. Stiamo cercando di portarlo avanti e siamo già in una fase piuttosto avanzata. Al di là di questo, scrivo anche in generale, perché mi piace. Nel tempo libero sto con gli amici, esco, ma continuo comunque a fare attività legate al mio mestiere. Forse dovrei imparare un po’ meglio a staccare”.

Cosa l’aiuta a rallentare?

“Ci riesco soltanto quando prendo un aereo e vado lontano. Lì riesco davvero a interrompere il ritmo. Se invece resto a Roma, non so perché, ma dal momento che è la città in cui mi sono trasferito per inseguire il mio lavoro e i miei obiettivi, continuo a viverla come la città del lavoro. È una città meravigliosa, ma non me la sono mai goduta davvero fino in fondo. Forse negli ultimi due o tre anni ho iniziato a viverla un po’ di più. Prima è stata soltanto una corsa. In parte lo è ancora, ma adesso ogni tanto cerco di ricordarmi che vivo in una città bellissima e che dovrei godermela di più. Se invece prendo un aereo e vado lontano, allora riesco davvero a staccare. Lo faccio proprio per evitare di ricadere in quel loop e continuare a pensare sempre alle stesse cose. Perché so che non fa bene. Per chi fa questo mestiere, ogni tanto è necessario fermarsi”.

Il rischio, in quel caso, è che l’ambizione, che è qualcosa di positivo, possa trasformarsi in ossessione. Come nelle relazioni: se ci pensa, il rischio è che un amore troppo grande possa diventare qualcosa di poco sano.

“È vero quello che dice. Però non so se questo lavoro si possa fare senza una componente ossessiva. Me lo chiedo spesso anch’io. Secondo me, per farlo davvero, bisogna avere una certa ossessione. Non è del tutto sana, ma forse è necessaria. È un po’ come accade agli atleti: non tutto quello che fanno è benefico per la schiena o per le gambe, ma se non si allenano in quel modo, poi la domenica non riescono a correre”.

Quando l’ha ferita questo lavoro?

“Mi ferisce quando non riesco a godermelo. Perché è un lavoro bellissimo, ma anche un po’ ingannevole. Alla fine, finiscono per goderselo gli altri, ma non sempre tu. Ed è questo che mi ferisce di più: il fatto di non riuscire mai a viverlo fino in fondo”.

L’altra parola che aveva usato è “lettura”. Che cosa legge?

“In questo periodo sto leggendo poco, a essere sincero, e mi manca. È stato un periodo pieno di promozione, di impegni da organizzare per il futuro, di studio, provini e incontri. Però leggo sempre testi complessi, impegnativi. Per esempio, stavo leggendo Sonny Boy, l’ultimo libro di Al Pacino, che ho qui sul tavolo mentre parlo con lei. E poi, nella mia vita, ho letto tutti quegli autori che qualcuno potrebbe definire pesanti e che io invece trovo meravigliosi: Fëdor Dostoevskij, Arthur Schopenhauer, Anton Čechov, oppure Il misantropo di Molière”.

Ma non sono letture pesanti. Sono letture formative. Oggi riesce a relazionarsi così con le persone anche perché ha letto quei libri.

“Sì, probabilmente. Una cosa che faccio molto è osservare. Guardo tantissimi documentari, programmi televisivi e podcast. E seguo contenuti molto diversi tra loro. Se passasse una giornata con me, vedrebbe che posso passare da una trasmissione di geopolitica di sette ore a un programma sportivo di una rete locale seguito da pochissime persone. Poi magari guardo un film d’autore e, siccome faccio fatica ad addormentarmi, finisco con Fantozzi. Nel giro di tre o quattro ore mi capita di vedere contenuti che non hanno nulla in comune tra loro. Ma ne sento proprio il bisogno. Lo faccio mentre mi lavo i denti, mentre mi preparo, con gli auricolari. È come se avessi sempre bisogno di vedere, sapere o scoprire qualcosa. Mi interessano tantissimi argomenti e, più cresco, più aumentano le mie curiosità”.

Quali sono gli argomenti che la appassionano di più?

“Mi piace molto il calcio e seguo tantissimi contenuti su questo tema. Poi guardo molta geopolitica, documentari crime, film e podcast. Da un paio d’anni sono anche molto preso da YouTube, perché permette di scoprire contenuti incredibili. Può capitare che guardi anche venti minuti di una persona che costruisce una casa. Forse non ha molto senso, ma mi piace. Mi interessa vedere qualcuno che spiega come ha costruito una casa. E poi mi piacciono moltissimo i motori. Da piccolo avevo una passione enorme per le automobili, che ho ancora oggi. Facevo la collezione di modellini e poi andavo su internet, stampavo le ricerche sul costruttore e sul designer dell’auto e le studiavo. Avevo delle vetrinette in cui mettevo il modellino e, sotto, la scheda stampata. Così chi passava doveva leggere prima la storia e poi guardare la macchina. Avevo dodici o tredici anni. Mio padre mi chiedeva che cosa stessi stampando e gli rispondevo che erano le schede delle mie automobili”.

Non legge invece quello che scrivono di lei su internet e sui social? In questi giorni ho fatto quasi da insider e ho voluto vedere che cosa si diceva nelle fanpage. Quel tipo di attenzione la gratifica oppure la preoccupa?

“Mi gratifica. Mi trasmette affetto e gratitudine. Faccio l’attore e so molto bene che tutto questo riguarda ciò che rappresento nel mio lavoro. Anzi, lo guardo con gioia. Vuol dire che ho fatto bene il mio mestiere. Se le persone credono così tanto in un personaggio, o idealizzano me all’interno di quella storia, significa che hanno creduto davvero a ciò che hanno visto. Vuol dire che abbiamo lavorato bene. Quindi va benissimo. Anche la mitizzazione, in generale, per me va bene. Sarebbe un problema se accadesse il contrario. Quello che mi mette pressione è fare qualcosa e vedere che non interessa a nessuno. Questa forma di ipocrisia non mi appartiene. Noi facciamo gli attori anche per questo. Per me l’arte è sacra, il cinema è sacro, la macchina da presa me la porterei persino nel letto. Però so bene che, per il pubblico, tutto questo è anche intrattenimento. Poi esiste un pubblico più attento, che coglie gli aspetti più sottili, e un pubblico più ampio che magari li coglie meno. Ma va bene lo stesso, purché si affezioni. Questa idealizzazione dei personaggi o del mio modo di essere attore mi rende felice. Vuol dire che, in qualche modo, le persone mi vogliono bene e seguono il mio lavoro. Alessio come persona privata, invece, è un altro discorso”.

C’è un aspetto, però, su cui le fanpage si lamentano: dicono che lei è schietto ma molto riservato.

“La mia riservatezza dipende anche dal fatto che non sono sposato e non ho figli. Che cosa dovrei raccontare? Come preparo il brodo a casa? (ride, ndr)”.

Però è vero che nelle relazioni è sempre stato molto riservato.

“Sì, nelle mie storie sentimentali sono sempre stato molto riservato. E mi sono detto anche da solo che forse, a volte, lo sono stato troppo. Per questo ho cercato di lasciarmi andare un po’ di più. Nell’ultima relazione che ho avuto abbiamo pubblicato anche qualcosa insieme, e l’ho fatto con grande gioia. Non soltanto perché volevo essere meno riservato, ma anche perché era una persona che lo meritava. Però è vero che mi definiscono schietto e riservato. Schietto mi sembra un bellissimo termine. Riservato lo capisco. Però dietro tutto questo ci sono io, con la mia vita. Di gossip ce n’è poco. Le relazioni che ho avuto sono sempre state molto riservate. Una l’ho raccontata, ho detto chi era e come è finita. Più di questo, sinceramente, che cosa dovrei fare? Non ho ancora figli, non ho una moglie. Che altro dovrei raccontare?”.

Sarebbe pronto ad avere dei figli?

“Non lo so. Per mettere al mondo una vita bisogna essere davvero disposti a fare un passo indietro rispetto al proprio tempo, e non so se in questo momento potrei permettermelo. Per il resto, un figlio è una gioia immensa e sarebbe soltanto qualcosa che aggiungerebbe valore alla mia vita. Però ho questa remora. E poi credo che i figli vadano avuti con la persona giusta. Secondo me l’amore cambia nel tempo, ma l’umanità di una coppia deve essere solida, forte. Deve esserlo al punto da permettere di mettere al mondo una vita. Perché poi, qualunque sia l’evoluzione del rapporto, tra quelle due persone devono restare sempre l’amore e l’attenzione verso il figlio”.

Che cosa la frena di più?

“Credo che servano il momento giusto, la persona giusta e la disponibilità a esserci sempre, a prescindere dalla relazione di coppia. Perché ci sono doveri morali dai quali non ci si può sottrarre. Quello che un po’ mi spaventa della società di oggi è che spesso si mettono davanti le proprie esigenze e i propri desideri, trascurando quelli di persone che sono venute al mondo senza averlo chiesto. Se si decide di avere un figlio, bisogna esserci. Sarebbe una cosa meravigliosa, ma in questo momento sento di non potermi permettere di fare un passo indietro rispetto al mio tempo. E credo che serva una coppia molto solida dal punto di vista umano e intellettuale. Perché l’affinità di coppia può anche finire, ma il dovere verso un figlio non deve venire mai meno”.

E questo risponde al suo essere schietto.

“Non mi piace l’ipocrisia, quindi cerco sempre di dire la verità”.

Il successo che ha oggi era quello che cercava quando ha cominciato questo lavoro?

“Il successo è una parola strana. Ho l’impressione che se ne accorgano più gli altri di chi lo vive. Certo, so benissimo che faccio un mestiere che mi rende riconoscibile, che esistono fan club e che ho costruito molto grazie all’impegno, alla passione e alla determinazione. Come potrei non saperlo? Però credo nel successo fino a un certo punto. Anche perché è una parola che indica qualcosa che è già avvenuto. Io, invece, cerco sempre di restare nel presente, in ciò che sta accadendo e in ciò che deve ancora accadere. Perché ci sono ancora tante cose da costruire. Credo molto di più nella direzione verso cui voglio andare che nel punto in cui sono arrivato”.

Quindi chi le sta intorno percepisce il suo successo più di quanto lo percepisca lei.

“Credo di sì. È un po’ come per uno chef: è in cucina a preparare i piatti, sa di averli fatti bene, ma poi chi li gusta davvero sono le persone sedute in sala. Lui, invece, pensa già al piatto del giorno dopo, agli ingredienti da comprare, a quello che ha funzionato e a quello che non ha funzionato. Detto questo, non so dirle se il successo che vivo oggi sia esattamente quello che immaginavo tanto tempo fa. Quello che so è che mi gratifica e mi rende felice”.

Che cosa immaginava, allora, quando ha iniziato?

“Immaginavo sicuramente di lavorare nel cinema, che è una passione meravigliosa, ma anche di fare televisione all’interno di prodotti di qualità. Credo che cinema e televisione siano molto legati, perché uno aiuta l’altra. Quindi questo successo, che nasce dall’incontro tra cinema e televisione, è in parte quello che avevo immaginato. Mi piace l’idea di dedicarmi al cinema e, allo stesso tempo, a prodotti televisivi di livello. La televisione mi avvicina a un pubblico più vasto e questo aiuta anche il cinema che faccio. A volte mi scrivono persone che, dopo avermi visto in televisione, sono andate a recuperare un film che non conoscevano e hanno scoperto qualcosa che è piaciuto molto. In questo senso sì, era un po’ quello che speravo e ne sono felice. Poi è chiaro che sono ambizioso e quindi guardo sempre al futuro, a ciò che devo ancora fare. Anche perché credo che sia giusto guardare avanti. Del resto, gli occhi li abbiamo davanti, non dietro. Perché la vita guarda avanti”.

Piedi sempre per terra?

“Forse perché tutto quello che è arrivato è il risultato di un percorso così lungo che i piedi per terra non li ho mai persi. Mi piace pensare che il successo arrivi attraverso una serie, un lavoro, un personaggio. È sempre un successo condiviso. È il successo di una serie, di un personaggio, di tutto quello che si realizza nel proprio mestiere. Se non ci fossero stati quella storia, quel regista, quegli attori, non sarebbe stato lo stesso. Per questo è sempre un successo condiviso, che tra l’altro è la parte più bella. E torniamo al discorso della condivisione. Anche il fatto che il pubblico faccia il tifo è bello, perché è come se avessimo successo tutti insieme”.

E le aspettative la spaventano?

“Cerco di non pensarci troppo. Ricordo di aver letto A proposito di niente, in cui Woody Allen parla proprio della pressione che tutti gli artisti vivono nei confronti del pubblico. È chiaro che noi viviamo di pubblico. Però bisogna mettere in conto che ciò che fai possa piacere oppure no. Woody Allen scriveva che, se quando sei sul set fai fatica a prendere una decisione perché pensi troppo a quale piacerà di più e quale di meno, allora forse dovresti fare un altro mestiere. Perché a un certo punto bisogna scegliere. Si sceglie pensando che quella sia la soluzione migliore per la scena, per il personaggio e quindi anche per il pubblico. Però bisogna scegliere e assumersi il rischio che quella scelta possa piacere oppure no”.

E il fatto che il suo percorso sia così seguito che effetto le fa?

“Mi rende felice. Vuol dire che probabilmente quelle scelte hanno dato i loro frutti. L’ansia c’è sempre, perché ci si chiede sempre se qualcosa piacerà. Però, quando si fa questo mestiere, non si può evitare di prendere decisioni. Ed è proprio per questo che, per me, la parola ‘successo’ significa soprattutto successo condiviso. Vuol dire che quelle scelte prese insieme su quel set, quel personaggio, quel regista che mi ha voluto, accolto e dato un’opportunità, erano scelte in cui tutti credevano. Il set è il luogo più di squadra che esista. Da soli non si esiste. Sono tutti importanti, dal primo all’ultimo. Per questo il successo è davvero di squadra. Sarebbe strano come un attaccante che guarda soltanto ai gol segnati. Magari è capocannoniere della Serie A, ma la sua squadra lotta per non retrocedere. Lì c’è qualcosa che non funziona. Quello sarebbe un successo personale. Anche se è un paradosso, perché di solito, se sei capocannoniere della Serie A, è difficile che la tua squadra lotti per salvarsi. Però il senso è quello (sorride, ndr)”.

Lei è felice adesso?

“Sono felice di quello che sto costruendo, sì. Anche se, essendo una persona ambiziosa e piena di obiettivi da realizzare, guardo sempre avanti. Sono felice, ma con la necessità di continuare senza sosta. Non felice nel senso di potermi sedere e dire che ormai è tutto a posto. Anzi, il contrario. Per quanto riguarda la vita privata, invece, credo che sia un po’ come una giostra: va a destra, a sinistra, in alto, in basso. È una materia in continuo movimento”.

Un po’ alla Interstellar: pensa di essere cento anni avanti e poi scopre di essere vent’anni indietro…

“Che sia Interstellar, Gravity o First Man – Il primo uomo, l’importante è scoprire qualcosa. Perché se si fa tutto questo viaggio e poi si torna a casa pensando che sarebbe stato meglio restare sul divano, allora è stato un viaggio inutile. L’importante è portarsi sempre dietro qualcosa”.