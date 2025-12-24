Alessio Pizzicannella, l'intervista: "Cerco di svegliarmi libero e andare a dormire più consapevole"

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono artisti che parlano con i loro lavori e artisti che, quando finalmente parlano, aggiungono qualcosa che mancava: Alessio Pizzicannella è uno di questi. Non per riservatezza, ma per fedeltà: alla complessità, ai dubbi, al tempo che serve perché le cose si depositino davvero. Durante questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, emerge una voce che non cerca di piacere a tutti i costi. Cerca di essere onesta. A tratti ruvida, mai compiaciuta. Sempre lucida. Alessio Pizzicannella, regista, scrittore e fotografo, parla della solitudine come rifugio necessario. Della memoria che si perde, anche nelle fotografie. Dell’illusione che ogni nuova fase della vita porterà ordine, quando in realtà si porta solo dietro nuovi squilibri. Parla di città amate e abbandonate, di chi siamo e del perché proviamo, ostinatamente, a raccontarlo. Alessio Pizzicannella non divide il mondo tra chi crede e chi no, ma tra chi finge e chi è disposto a guardare il vuoto. E lo fa senza dichiarazioni solenni: si ride anche molto, in questa intervista, ci si scontra e si dialoga. Si parla di scelte fatte, di viaggi improbabili, di amici mai più rivisti, di rullini smarriti e poi ritrovati. Berlino, Frascati, Locarno, Los Angeles. Ogni luogo è una tappa, ma mai un punto fermo. Il romanzo E lui sarà Levon, edito da Jasa, entra in scena quasi in sordina, come parte di un tutto. Non al centro, ma come esito inevitabile di anni passati ad assorbire storie, immagini, persone, contraddizioni. È un libro che sembra nascere da una convinzione sottile: che, in fondo, continuiamo a cercare una voce in cui riconoscerci. Anche se non lo ammettiamo. Anche se spesso non è la nostra.

La domanda più classica e abusata che si possa fare a chi scrive un libro: com’è nata l’idea? O meglio ancora, qual è stata la scintilla iniziale?

“Domanda giusta, anche se un po’ complicata. Il romanzo in realtà l’ho scritto in modo piuttosto veloce, ma ormai è passato un sacco di tempo. Quindi, se devo essere sincero, non me lo ricordo benissimo. Quando me lo hanno chiesto altre volte, sono dovuto andare a scavare un po’, e per farlo ho provato a ricordare cosa stessi leggendo in quel periodo. Perché di solito le letture che faccio mi danno un’idea abbastanza chiara di dove stava la mia testa. In quel periodo stavo leggendo Bauman, Società liquida, e anche L’illusione di Dio di Richard Dawkins. Evidentemente queste due opere sono rimaste lì da qualche parte e hanno filtrato il racconto, in un modo o nell’altro”.

Qual era il nodo tematico iniziale?

“All’inizio ero molto preso dal tema del culto della personalità. Sia quello religioso che quello mediatico. Era questo il punto da cui sono partito, anche se poi magari nel racconto si è trasformato o evoluto. Ma la base era quella. È un tema che ovviamente ci portiamo dietro da millenni (come esseri umani lo pratichiamo da sempre) però oggi mi sembrava stesse raggiungendo un nuovo picco, molto più pervasivo. Quello che mi colpiva era il fatto che ci sia ormai una tendenza continua a delegare, in blocco, ogni tipo di responsabilità. Una volta, se vogliamo, si delegava all’autorità religiosa, quindi all’anima, alla salvezza ultraterrena. Oggi si delega tutto: anche le scelte più immediate, terrene, presenti. È un meccanismo che si applica anche al mondo dei media: le celebrity sono diventate una sorta di divinità tascabili, accessibili, a portata di clic. E non lo dico per criticare chi ci crede o chi si rifugia in certe cose. Anzi, sono strumenti legittimi, se usati per se stessi. Il problema non sono i contenitori, ma l’uso che se ne fa. Che oggi mi sembra molto confuso. Nel romanzo non ho toccato la questione, ma anche la psicanalisi in certi casi rientra in questa dinamica: tutto diventa un rifugio. E io non ho niente contro i rifugi, ma quando si moltiplicano e diventano dei sostituti della realtà, allora cominciano i problemi. Credo che la scrittura di E lui sarà Levon sia partita proprio da un mio bisogno personale di fare ordine, almeno nella mia testa”.

E la scelta di ambientarlo a Los Angeles? Perché proprio quella città?

“Prima di tutto perché la conosco molto bene. E questo, quando scrivi, è un vantaggio enorme. Ma anche, forse soprattutto, perché mi sembrava il parco giochi ideale per far muovere personaggi immersi in quella confusione, in quella continua ricerca di senso, di rappresentazione, di identità. Los Angeles è tutto: religione, spettacolo, disperazione, lotta, bellezza, decadenza. È un’America spinta all’estremo. Ma è anche una versione teatrale di quello che succede ovunque. Non volevo fare quello che punta il dito contro gli Stati Uniti, anche perché ormai quella roba lì è superata: viviamo tutti a un clic di distanza, le differenze culturali sono sottili. Locarno, Milano, Roma, ovunque respiri le stesse dinamiche. Solo che a Los Angeles sono più plateali, più visibili. E questo, se scrivi, ti aiuta”.

È passato molto tempo da quando ha pensato alla storia. Ma ricorda cosa faceva in quel periodo? A che punto era della sua carriera?

“Quello sì, me lo ricordo bene. Avevo già girato un cortometraggio e avevo scritto una sceneggiatura per un lungometraggio, un on the road padre-figlia, ambientato in Italia. Un film con degli attori anche abbastanza importanti, che sembrava pronto a partire. Poi, come spesso succede in questo ambiente, non se n’è fatto nulla. Però in quel momento lì, sembrava che da un giorno all’altro si potesse girare. E, siccome non riesco a stare con le mani in mano, ho pensato: ‘Sai che c’è? Scrivo un’altra sceneggiatura’. Solo che mi sembrava inutile scrivere un altro progetto da girare in Italia, quando già ce n’era uno fermo. Troppa carne al fuoco. Allora ho fatto una cosa diversa: ho scritto una sceneggiatura in inglese, pensata esclusivamente per essere letta, per partecipare ai festival nordamericani. Non l’avrei mai girata, lo sapevo già. Quindi mi sono preso una libertà totale. Nessuna necessità di finanziamento, niente produzione, solo l’inchiostro. Ed è stato bellissimo”.

E quella sceneggiatura è diventata il romanzo?

“Sì, era proprio l’embrione. E funzionò molto bene: fu selezionata sia al Sundance che al festival di Austin. Per me aveva già raggiunto l’obiettivo. L’ho messa in un cassetto e mi sono dimenticato di lei. Poi, qualche anno dopo, alcune delle tematiche di sfondo di quella storia hanno cominciato a riaffacciarsi nei notiziari tutti i giorni: gli incendi in California, la crisi del fentanyl, le rivolte in strada… mi sono detto: ‘Accidenti, sembra che siamo tornati lì’. E non perché io sia un veggente. Ma chiaramente quei segnali erano già presenti, erano leggibili. Tra l’altro, quando l’ho scritta, Trump era appena stato eletto per la prima volta. E adesso, con tutto quello che succede, la sensazione è che non ci siamo mai mossi da quel momento. Ho pensato: ‘Magari questa storia ha ancora senso. Forse siamo ancora in tempo per raccontarla’. Così l’ho ripresa. E da lì è nato il romanzo”.

Ma com’è stato il passaggio dalla sceneggiatura al romanzo?

“Non so se vi è mai capitato di leggere una sceneggiatura, ma sono testi aridi, liofilizzati, fatti apposta per essere ‘tradotti’ in immagini. Non sono pensati per essere letti in senso narrativo. Eppure, una volta ripresa in mano, ho visto che la struttura c’era, i personaggi c’erano. Quindi mi sono messo a scrivere. E oggi non riesco più a immaginarlo come un film. È diventato romanzo, ha preso quella forma, e per me adesso è quella cosa lì. Non penso neanche più alla versione cinematografica”.

Il romanzo è pieno di personaggi ai margini, che oggi verrebbero definiti “al limite”. Cosa la spinge verso quelle figure?

“All’inizio anch’io li descrivevo così, come ‘personaggi al limite’. Ma poi, a ben vedere, se mi guardo intorno, non è che vedo molta gente che sta meglio di loro. In realtà, quelle figure che metto nel romanzo mi sembrano abbastanza riconoscibili. Solo che sono sottoposte a uno stress maggiore, più visibile, più esplicito. Certo, Los Angeles, dove è ambientato il libro, ti spinge più ai limiti. È una città in cui la comunità homeless è la più grande degli Stati Uniti: 80.000 persone per strada, che si fanno di fentanyl. È una cosa che qui non abbiamo, almeno non a quei livelli. In Italia, quando vedi tre o quattro persone che dormono per strada, già ti sembra tanto. Lì è la norma. E poi c’è il vento di Sant’Ana, ci sono gli incendi, è tutto più estremo, più drammatico. Ma, di nuovo, le persone non sono poi così diverse da noi. Sono solo più sotto pressione”.

Oppure magari sono semplicemente non viste. Pensa che il bisogno di essere visti sia un tema centrale?

“Assolutamente sì. Sono tutti personaggi che vogliono essere visti. Ma le dirò, anche questa mi sembra una cosa comune, che non riguarda solo Los Angeles. Non devo arrivare fin lì per trovarla. Guardi quello che succede sui social: è pieno di gente che cerca visibilità, attenzione, riconoscimento. È diventato un bisogno collettivo. E non lo dico in tono moralista: è proprio un dato di fatto. Ormai tutti cerchiamo una rappresentazione. Non si tratta neanche più di capire chi siamo o cosa vogliamo: cerchiamo di costruire un’immagine di noi. Quotidianamente ci mettiamo in scena, filtrati da un telefono, da uno schermo. E questo lo fanno tutti, me compreso. Forse è la prima volta nella storia che ci viene chiesto o ci imponiamo da soli di raccontarci in modo diverso da come saremmo se qualcuno ci guardasse da vicino, dal vivo. Non so esattamente cosa stia facendo tutto questo alla nostra psiche, ma qualcosa lo sta facendo. E forse ce ne stiamo già accorgendo, anche se non lo chiamiamo ancora con il nome giusto”.

Lei nasce come fotografo. Il vedere era il suo mestiere. Com’è cambiato il suo sguardo sul mondo?

“Non credo che sia cambiato. I miei occhi sono sempre gli stessi. Quello che faccio da trent’anni è raccontare il mio sguardo, la mia visione delle cose. Lo faccio attraverso la fotografia, o attraverso i testi, o un film. Ma cambia solo il mezzo: il mio sguardo resta lo stesso. Poi magari sono gli altri a notare delle differenze tra un linguaggio e l’altro. Io no. Se nessuno me lo fa notare, non ci penso. Alla fine, faccio sempre la stessa cosa: osservo, assorbo e restituisco. È solo il formato a cambiare”.

E oggi, con quello sguardo, c’è qualcosa che preferirebbe non vedere?

“Non saprei. È sempre difficile giudicare il tempo in cui si vive, perché abbiamo la sensazione che sia speciale, nel bene o nel male. Poi vai a leggere un romanzo o guardi un film di cinquant’anni fa e ti accorgi che alla fine diciamo sempre le stesse cose. Cambiano i contesti, ma certi nodi restano. Una cosa che noto, e che mi preoccupa un po’, è questa sorta di narcisismo dilagante. Il narcisismo c’è sempre stato, non è una novità. Ma mi sembra che oggi stiamo cercando di modellare la società intera su quel tipo di attitudine. Anche chi non è naturalmente narcisista viene in qualche modo spinto in quella direzione. Ecco, questo lo trovo un po’ inquietante”.

Di fronte a questo disagio, secondo lei serve salvezza? Sopravvivenza? O speranza?

“Speranza è una parola che odio. È come ‘resilienza’, non ne posso più. È una parola che trovo profondamente consolatoria. Monicelli diceva qualcosa in proposito, non ricordo esattamente cosa, ma il senso era quello. Vivere sperando è vivere aspettando che qualcosa, al di fuori di te, accada. E io non ce la faccio a vivere così. Cinque minuti forse, ma poi basta. La speranza è per chi gioca alla lotteria. Anche sopravvivenza non mi convince. Ha una connotazione negativa, passiva. È come se già partissi perdente. Quindi guardi, gliele boccio tutte e tre, mi dispiace (ride, ndr). Ne serve un’altra”.

E allora mi dica la quarta opzione.

“Forse quello che provo a far fare ai miei personaggi. Non sono necessariamente persone che mi piacerebbe frequentare, non sono ‘attraenti’ in quel senso. Però provo una certa tenerezza nei loro confronti. Perché sono tutti personaggi che non si arrendono. Che ci provano. Magari in modo disordinato, sbagliato, sgangherato. Ma ci provano con le armi che hanno. E questa ostinazione, mi piacerebbe vederla un po’ di più anche nel mondo reale. Forse è per questo che la metto nei miei romanzi: perché costruisco un mondo che assomiglia al nostro, ma con dentro gente che almeno tenta di farcela”.

Ma non c’è il rischio di confondere la tenerezza con l’amore? O con il bisogno d’amore?

“Per me la tenerezza è uno sguardo, è una prospettiva, è qualcosa che parte da me verso i personaggi. Non è una proiezione dei loro bisogni. È proprio uno sguardo terso, limpido. È chiaro che molti di loro stanno andando a sbattere, lo capisci da subito, ma non frenano. E questa cosa mi muove qualcosa dentro, mi fa affezionare a loro. Amore e bisogno d’amore, invece, sono un altro discorso. Quello è qualcosa di incredibilmente personale, antico, eterno. Sono migliaia di anni che ci riflettiamo, e non ci stiamo inventando niente. È qualcosa che io cerco (oltre che nella vita quotidiana, chiaramente) nell’arte. L’arte, per come la vivo io, è una bussola. Qualcosa che ti orienta nei momenti in cui sei perso. Infatti, lo dico spesso: l’arte non ti sfama, ma quando tua moglie o tuo marito ti lascia da un momento all’altro, cos’è la prima cosa che cerchi? Una canzone, un film, una poesia. Qualcosa che ti parli, che ti accompagni. Ecco, per me l’arte è questo: uno strumento per attraversare il casino”.

Quand’è che ha cominciato a usarla come bussola?

“Da sempre. Ma proprio da sempre. È cominciato tutto con la musica, credo, che forse è la forma più immediata di tutte. Poi è arrivato il cinema, che è quella più immersiva, quella che ti prende e ti trascina dentro. E infine la letteratura, che tra tutte è quella che va più a fondo, che ti scava”.

E questa bussola l’ha mai tradita? L’ha mai portata a sud invece che a nord?

(sorride, ndr) “Bella domanda. Il rischio c’è, sicuramente. Ma alla fine sono sempre io che scelgo in che stato d’animo voglio stare e cosa voglio ascoltare o leggere in quel momento. Sto pensando in particolare alla musica, che ha questa capacità incredibile di trascinarti subito da una parte o dall’altra. Però io diffido molto da chi evita la musica triste o cerca solo il lieto fine nei film. Diffido da chi vuole solo letteratura ‘consolatoria’. Io faccio parte di quelli che, se provano un sentimento, non lo evitano: ci vanno dentro, lo attraversano. Non mi interessa scansarlo. E quindi no, non direi che mi ha mai tradito. Perché non ho mai subìto l’arte: l’ho sempre scelta. Ho sempre deciso io in che direzione andare”.

Quindi, quando è triste, ascolta musica triste?

“Certo. Ma è ovvio. Cioè, se non lo fai quando sei triste, quando lo fai? Quando sei felice? Non avrebbe senso. La musica triste in un momento triste è una forma di consolazione autentica. Ti riconosci in quello che qualcun altro ha già vissuto e trasformato in arte. E adesso quella cosa è lì, a disposizione anche tua. È un passaggio, uno strumento. Una mappa”.

Qual è, per lei, il confine tra arte e fede?

“Non so se sono la persona giusta per rispondere, perché io non ho alcuna fede. Quindi, mentre con l’arte mi confronto da sempre, con la fede no. L’ho annusata, l’ho sfiorata, ma poi ho capito che non era per me. E l’ho lasciata lì. La fede, per definizione, è fiducia in qualcosa che non puoi dimostrare. È un salto nel buio. E io quel salto lì non lo voglio fare, non ne sento il bisogno. L’arte, invece, è qualcosa di estremamente tangibile. Anche la musica, che può sembrare immateriale, è qualcosa che ti tocca. Dietro c’è sempre una persona come me, che ha sofferto, vissuto, pensato, ed è riuscita a restituire quella cosa in una forma che io posso ascoltare, leggere, guardare. Quando ero giovane mi sono letto un’infinità di biografie. Mi servivano a capire chi c’era dietro a quelle opere. Mi interessava la persona, l’essere umano. E quello per me è un punto fondamentale: l’arte è umana, è concreta, è fatta da qualcuno come me. Per questo la capisco, per questo mi ci affido. Con la fede non ho questo rapporto. Capisco chi ne ha bisogno, non lo giudico. Ma non è il mio strumento. Non mi serve”.

Il “qui e ora” dura però un secondo, poi diventa “qui e non ora”.

“Appunto. È un motivo in più per viverlo, per starci dentro. Non è un ostacolo, è un motivo in più”.

Ha paura della morte?

“No, per niente. È un pensiero che mi accompagna, ma in modo serenissimo. Non è una cosa che mi fa paura. Anche perché, come diceva qualcuno molto più intelligente di me, se sei morto non è più un tuo problema, no? È un problema per chi resta, per le persone che ti vogliono bene. Ma per te, che non ci sei più, non è più niente. Quindi, avendo questa consapevolezza, da sempre (ovviamente in modo diverso a vent’anni rispetto a come la vivo oggi che ne ho cinquanta) cerco di non rimandare. Di fare quello che posso fare adesso. Di non lasciare indietro le cose. Questa attitudine è anche il motivo per cui a un certo punto non mi sono accontentato di continuare a fare solo il fotografo. Tanti mi dicevano: ‘Ma tu lavoravi ai massimi livelli, perché ti sei rimesso in discussione con il cinema, con la scrittura?’. La risposta è semplice: perché si vive una volta sola. Quella parte della mia vita l’avevo già esplorata. L’ho vissuta fino a consumarla, fino alla noia. Poi ho sentito il bisogno di provare altro, di spingermi più in là. Di usare quel tempo che ho in un altro modo”.

Da ragazzo si è letto tantissime biografie. C’è qualcosa che non vorrebbe mai leggere nella sua biografia?

(ride, ndr) “Una marea di roba! Ma le dirò di più: in generale, l’idea stessa di avere una biografia mi sembra una pessima idea. Ogni volta che devo scrivere due righe su di me, anche solo per il mio sito o per una presentazione, mi prende male. C’è sempre qualcosa che non mi convince. Non so, forse perché mi conosco troppo bene, o forse troppo poco. In ogni caso, sì: ci sono tante cose che non vorrei leggere. Ma nemmeno parlo delle ovvietà, tipo ‘non voglio essere descritto come una brutta persona’, quello mi pare scontato. Nessuno vuole essere rappresentato in modo negativo. Se devo pensare a qualcosa di più preciso, direi che non vorrei essere descritto in modo banale, stereotipato, piatto”.

(La domanda però sedimenta in Alessio Pizzicanella, che il giorno dopo ci manda un messaggio: “Sto ancora pensando a cosa non vorrei scritto nella mia biografia. Non avendo trovato risposta, presumo che non me ne freghi molto. Controllare la percezione che gli altri hanno di te è tempo rubato che nessuno potrà mai restituirti”).

Allora ribalto la domanda. Cosa scriverebbe lei nella sua biografia?

“Ah no, peggio ancora! (ride, ndr) Perché lì scatta subito il rischio di sembrare presuntuoso. È come quando ti chiedono ‘qual è il tuo peggior difetto’ e uno risponde: ‘Sono troppo buono’, oppure ‘troppo determinato’… è ridicolo: tutte qualità travestite da difetto”.

Nessuna traccia di sesso, droga e rock’n’roll allora? Vita ordinaria?

“La mia vita? Ordinaria non direi proprio. Solo che io, vivendoci dentro tutti i giorni, non la percepisco come qualcosa di strano o eccezionale. Per me è la normalità. Però poi mi rendo conto, quando parlo con gli altri, che la somma delle cose che ho fatto, i luoghi in cui ho vissuto, le persone che ho incontrato e i lavori che ho scolto, compone qualcosa di poco ordinario. Sì, posso dirlo. Ho vissuto in tre nazioni diverse. Grazie alla fotografia ho conosciuto persone che hanno fatto la storia della musica e del cinema. Mi sono confrontato con artisti che si sono espressi ai massimi livelli. Ho fatto il fotografo, il regista, lo scrittore. Sì, fuori dall’ordinario in questo senso, senza dubbio”.

Ma è sempre stato restio a raccontare quel lato della sua vita…

“Sì, perché per tanti anni non avevo nessuno con cui condividerlo. Quando negli anni ’90 facevo il fotografo a Londra e lavoravo per il NME, mi capitava spesso di volare a Los Angeles o New York per lavoro, in business class, negli hotel e ristoranti più esclusivi. Vivevamo nel pieno del glamour dell’industria musicale. Ma poi tornavo a Londra e rientravo nella mia realtà: un appartamento brutto, il frigo vuoto, vita semplice. I miei amici inglesi erano tutti gente della working class (muratori, carpentieri) e quelli italiani li vedevo poco. Non c’era internet, non c’erano social. Raccontare loro certe cose sarebbe stato fuori luogo. Dopo due volte che dici ‘sono stato a Los Angeles con i Rolling Stones’, cominci a dare fastidio. E i colleghi giornalisti con cui viaggiavo erano tutti tipi super-borghesi, oxfordiani, che non ammettevano nemmeno che quella vita lì fosse eccezionale. Per loro era routine. Così ho smesso di raccontarla. Mi sono disabituato. E, se una cosa non la racconti mai, poi non te la ricordi nemmeno più. La memoria si costruisce anche così”.

Londra, Los Angeles, poi Roma, poi Locarno… Ma casa, cos’è per lei oggi?

“Casa per me è la solitudine. Può essere una camera d’albergo o una casa casa ma è quel momento in cui, a fine giornata, stacco da tutto e da tutti e rimango un attimo da solo. È lì che ricarico le batterie, perché sono un essere incredibilmente sociale, ma… forzatamente sociale, cioè non è la mia indole naturale. Mi piace stare in mezzo alla gente, ma ha un costo elevatissimo per me e, quindi, non è che non mi piaccia, ma è uno sforzo enorme. Essere da solo, soprattutto la sera, dopo aver fatto quello che dovevo fare e potermi dedicare un’ora a me stesso, è casa”.

Come convive questo suo desiderio di solitudine, con un lavoro che invece è pieno di relazioni?

“Non lo so. Non è che sono io un animale asociale ma secondo me siamo tutti una cosa e l’esatto opposto. Solo nei film e nei libri i personaggi sono bidimensionali ed è una roba che detesto. Infatti, quando scrivo, nel mio piccolo, provo a proporre personaggi più tridimensionali. Una volta, a un workshop di scrittura, una che teneva il corso mi disse: ‘Una donna non farebbe mai quello che tu le fai fare a pagina 65’. Io sono sbottato a ridere. A parte che non avevo idea di cosa facesse la mia protagonista a pagina 65, ma non sono nemmeno andato a controllare, perché era un’affermazione ridicola. Tutti i giorni apriamo i giornali e leggiamo di gente che fa cose incredibili, nel bene e nel male. Quindi, quando mi si dice ‘una persona non farebbe mai…’, tutto quello che viene dopo, per me, è una cazzata”. Per tornare alla sua domanda: secondo me siamo tutti così. Non mi sento speciale. Siamo tutti una cosa e il suo contrario. Io, ad esempio: mia moglie mi prende sempre in giro perché dice che posso atterrare in qualsiasi aeroporto del mondo e c’è qualcuno che mi paga una birra. Ho amici ovunque. Però allo stesso tempo ho quest’anima misantropa. E i miei due lati convivono nella stessa giornata. Per me non c’è nulla di strano”.

Quello con sua moglie sicuramente è stato uno degli incontri che le ha cambiato la vita. Ma, se dovessi pensare a un incontro seminale nel suo percorso professionale, chi o cosa le viene in mente?

“Un concerto. Ero ragazzino, avrò avuto 13 o 14 anni, terza media o primo superiore. Vennero a suonare a Frascati, che è un posto dove non va mai nessuno, Sam Moore e Billy Preston. Non mi chieda cosa ci facessero lì, non si spiega. Ma per fortuna andai con un mio carissimo amico e con lui, due ragazzini con un inglese pari a zero, andammo nel backstage. Eravamo in quel periodo in cui volevamo comprarci uno strumento e imparare a suonare. Io desideravo un basso. Lì conobbi il bassista, James L. Manning. Mi regalò una muta di corde per il basso e io il basso ancora non ce l’avevo! Sulla confezione scrisse anche il suo indirizzo, a Burbank, California. Erano gli anni ’80. Los Angeles era lontanissima. Questi erano alieni. Forse erano i primi neri che vedevo in vita mia. A Frascati non c’erano. Era come se la televisione fosse entrata nella mia vita. E lì, il mondo si è ristretto. Los Angeles non era più su Marte. Era sul mio stesso pianeta. Quello m’ha cambiato a livello molecolare. Anni dopo l’ho ritrovato. Bassista degli Earth, Wind & Fire e, trent’anni dopo l’ho ringraziato”.

È stato così seminale che anche il suo romanzo è ambientato a Los Angeles. Magari inconsciamente la riportava lì.

“Ogni volta che andavo a Los Angeles mi guardavo intorno per vedere se lo incrociavo, anche se non avevo idea di come fosse cambiata la sua faccia”.

A proposito di memoria: ha mai dimenticato qualcosa di importante che solo una sua fotografia le ha restituito?

“Proprio qualche giorno fa, ho pubblicato una foto su Instagram. Ho ritrovato un vecchio rullino APS. Dentro c’erano foto di Berlino, degli anni ’90. La qualità era discutibile, ma la Berlino che vedevo in quelle immagini… Sono passati trent’anni, ma io non avevo memoria di quel viaggio. Non ricordavo niente. Riconoscevo qualche faccia, ma non l’episodio. Ogni tanto escono fuori questi frammenti inaspettati e ti riportano indietro. Ma non con nostalgia. Con sorpresa”.

Il suo ultimo film da regista, Dawn Chorus, è del 2022. A che punto è con il suo percorso da regista?

“Ho vari progetti. Quello di finzione più avanzato è la versione cinematografica del mio primo romanzo, Rito di passaggio, uscito nel 2021 con Baldini+Castoldi. Però sai, nel cinema io sono restio a dire ‘sto facendo una cosa’, perché finché non sei su un set e gridi ‘azione’, per me non stai facendo niente. Altri invece sono ancora in scrittura o a fine scrittura. Si va avanti. Il mondo del cinema già è lento, ma adesso, soprattutto in Italia, è proprio fermo: è il peggior momento storico possibile, dai fratelli Lumière a oggi. Poi, sto frequentando tantissimo Napoli in questo periodo. Ora andrò giù per un mese a girare un documentario”.

Il suo obiettivo nella vita?

“Banalmente, da sempre nella mia vita, ho due obiettivi. Svegliarmi e provare a fare, per quanto possibile, quello che voglio io e on quello che mi viene imposto. E andare a dormire un po’ più non dico saggio ma consapevole di come mi sono svegliato. Cioè imparare una cosa, anche solo una. Ma andare a dormire un po’ diverso da com’ero la mattina. Se riesco a farlo, è una giornata come dico io”.