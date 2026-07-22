Alessio Vassallo, l’intervista all’attore: “Ho abitato tante storie, oggi sono loro ad abitare meˮ

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attori che interpretano personaggi. E poi ce ne sono altri che sembrano attraversarli, lasciando che ogni storia depositi qualcosa dentro di loro. Incontrare Alessio Vassallo dà proprio questa sensazione: quella di un uomo che, dopo oltre vent’anni di carriera, non ha costruito corazze, ma ha scelto di conservare le crepe. Perché è da lì che continua a osservare il mondo. E, probabilmente, anche a recitare. Lo abbiamo incontrato al Lamezia International Film Festival, dove, nell’ambito della sezione Cose Serie, è stato celebrato il valore de L’altro ispettore, una delle serie più sorprendenti e necessarie degli ultimi anni. Un riconoscimento che va oltre il successo televisivo e premia un’opera capace di riportare al centro il lavoro, la dignità delle persone e quel racconto civile che troppo spesso sembra destinato a rimanere ai margini. Ma, ascoltandolo parlare per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, si comprende presto che il premio riguarda anche lui. Non soltanto l’attore, ma l’uomo. Alessio Vassallo non è uno di quegli interpreti che si rifugiano nelle formule o nelle risposte confezionate. Riflette, pesa le parole, torna sui concetti, accetta persino le contraddizioni. Ha la serenità di chi non sente il bisogno di apparire infallibile e la rara eleganza di riconoscere che un’esistenza non si misura con i traguardi raggiunti, ma con i luoghi interiori attraversati. È forse questo il segreto della sua credibilità: prima ancora di prestare il volto ai suoi personaggi, presta loro le proprie domande. Parlare con Alessio Vassallo significa entrare in un territorio dove il successo è quasi un incidente di percorso, mai un obiettivo. Dove il mestiere dell’attore viene raccontato come un lavoro artigianale, costruito con studio, disciplina, letture, dubbi e una curiosità che non si è mai esaurita. È difficile trovare, oggi, un interprete che rivendichi con tanta naturalezza il valore della preparazione culturale, della lingua italiana, della letteratura come palestra quotidiana dell’anima prima ancora che della professione. Eppure, sotto questa apparente compostezza, vive un’inquietudine che lui stesso non prova a nascondere. Anzi, la riconosce come una compagna di viaggio inevitabile. Un caos interiore che non cerca di risolvere, perché sa che proprio da quelle fratture nascono i personaggi più autentici. È una consapevolezza rara, quasi disarmante: l’idea che la maturità non coincida con l’aver trovato tutte le risposte, ma con l’aver imparato a convivere con le domande. Forse è anche per questo che Alessio Vassallo continua a conquistare il pubblico. Perché dietro ogni interpretazione non c’è mai la ricerca dell’effetto, ma quella della verità. E la verità, quando affiora, non ha bisogno di alzare la voce. L’intervista che segue è il racconto di un uomo che ha attraversato quarantasei fiction, il teatro e decine di vite immaginate senza perdere il contatto con la propria. Un attore che non ama definirsi arrivato, che preferisce immaginarsi ancora dentro un ascensore, senza sapere a quale piano fermarsi. Ed è forse proprio questa tensione continua, questa volontà di restare in cammino, a renderlo uno degli interpreti più profondi e autentici della sua generazione.

Lei ha ormai alle spalle un percorso consolidato e uso spesso una metafora, quella del condominio. Se dovesse raccontare a chi non la conosce a quale piano di questo condominio si trova oggi, quale sarebbe la risposta?

“Forse sono ancora dentro l’ascensore, quindi non so ancora a quale piano fermarmi. Questo mestiere è fatto così: a volte ti ritrovi nell’attico, altre volte al piano terra, altre ancora nel garage. Non esiste un piano preciso del condominio in cui poter dire di essere arrivato. Sicuramente, però, ho abitato tanti appartamenti, tante stanze, e oggi sono quei luoghi, quelle esperienze e quelle storie ad abitare me. Non sono più, ahimè, un attore giovane: faccio questo mestiere da ventuno anni. L’altro giorno guardavo il mio percorso e mi sono reso conto di aver interpretato quarantasei fiction, oltre a tantissimo teatro. Ho davvero avuto la fortuna di abitare tante storie. E la cosa più bella non è soltanto aver interpretato tanti personaggi, ma aver vissuto tanti tempi diversi, tante epoche. Per una sola vita non basterebbe, e invece questo mestiere mi ha dato la possibilità di viverne molteˮ.

Dopo ventuno anni di carriera è anche nella condizione di capire che cosa, all’inizio, aveva sottovalutato o sopravvalutato del mestiere dell’attore. O, se preferisce, quale differenza c’è tra le aspettative di un ragazzo poco più che adolescente e la consapevolezza di un uomo maturo?

“Illusioni non ne ho mai avute. Sono sempre stato con i piedi per terra. Anzi, ricordo quando frequentavo l’Accademia Silvio d’Amico e dicevo ai miei genitori, con una certa rigidità: «Io la televisione non la farò mai. Che schifo, per carità. Viva il teatro». Poi, invece, la vita mi ha portato a fare una carriera televisiva importante, semplicemente perché è successo. Non mi sono mai costruito aspettative particolari. Sono stato molto fortunato, questo sì, ma anche molto preparato. Ho studiato tanto, non perché sentissi di doverlo fare, ma perché mi è sempre piaciuto. Amo la letteratura, i romanzi, tutto ciò che riguarda la lingua italiana. E, devo dire, nel nostro mestiere non è una cosa così frequente. Per questo le dico che illusioni non ne ho mai avute. Se proprio devo parlare di un’illusione, l’illusione è questo mestiere stesso: il fatto che io sia ancora qui, a parlare con lei, a fare questo lavoro e a viverci. Gli errori, invece, ne ho commessi tanti, sia nella vita privata sia in quella professionale. Ma fanno parte di un percorso lungo. Non ho mai inseguito un sogno irraggiungibile: ho sempre affrontato questo lavoro come un mestiere artigianaleˮ.

Un mestiere artigianale che, però, regala anche grandi soddisfazioni attraverso i personaggi. L’altro ispettore è stato una sorpresa un po’ per tutti: sembrava che un certo tipo di racconto civile fosse ormai scomparso. Che cosa l’ha colpita della reazione del pubblico? Perché, secondo lei, questa serie è stata così amata, anche dalla critica?

“Il termometro l’ho avuto per strada. Era dai tempi del Giovane Montalbano che non percepivo un affetto così forte da parte della gente. Ho fatto tantissime serie televisive, ma questa ha suscitato qualcosa di particolare. Credo che il motivo sia semplice: è una serie che ci rappresenta, perché parla del lavoro. E il lavoro siamo noi, è la nostra identità, è ciò per cui ci alziamo ogni mattina, fatichiamo, portiamo a casa uno stipendio e manteniamo la nostra famiglia. È una parte fondamentale della nostra vita. Penso che molte persone si siano riconosciute in questa storia proprio perché parla di loro, dei lavoratori. Mi ha colpito anche il fatto che l’abbiano seguita tantissimi bambini, soprattutto per il rapporto con Mimì, mia figlia nella fiction, un personaggio molto amato. Del resto, ai bambini le prime domande che si fanno sono sempre: «Come ti chiami? Quanti anni hai? Che cosa vuoi fare da grande?». Li si proietta immediatamente in una dimensione lavorativa, perché il lavoro dà identità. E non esistono lavori di serie A e lavori di serie B: ogni lavoro ha la stessa dignità, se viene svolto con amore e con passione. Poi è normale che nella vita ci siano momenti in cui si vive male quello che si fa. Può capitare al ragazzo che fa il cameriere e non ha voglia di fare il cameriere, così come può capitare all’attore di trovarsi su un set o in uno spettacolo in cui non si sente bene. Fa parte della vita. Non tutto il lavoro è sempre piacevole, ma resta comunque il motore della nostra esistenzaˮ.

Adesso il pubblico la aspetta in un ruolo molto importante, quello di Biagio Conte per un film evento su Rai 1. Non le chiedo nulla del film, né della trama, perché so che c’è il massimo riserbo. Le faccio invece una domanda più personale: quanto deve scendere dentro se stesso per affrontare un personaggio come questo?

“Tantissimo. E non soltanto per un ruolo come quello di Biagio Conte. Mi è capitato spesso di interpretare personaggi molto lontani da me, complessi, e in questi casi serve un lavoro importante. Non basta l’immedesimazione: bisogna studiare l’epoca storica, capire tutto ciò che circonda quella vicenda. Posso dirle soltanto questo. Per preparare questo film ho dedicato sei o sette mesi esclusivamente allo studio, senza fare altro. Ho rifiutato tutto il resto per concentrarmi completamente su quel progetto. In generale, quando mi trovo davanti a ruoli così complessi, il percorso di preparazione dura spesso quasi un anno, se davvero li si vuole affrontare nel modo giustoˮ.

US: Upgrade Artist / US Festival: Hollywood Communication

«Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante». Se la stella danzante, in questo caso, è Alessio Vassallo, quale caos c’è dentro di lei? Ed è riuscito, almeno in parte, a colmarlo?

“No, quel caos è incolmabile. È sempre presente e fa parte di me. Non tanto dell’attore, quanto della persona. Credo che siano proprio le fratture, gli inciampi della vita, ad aiutarti poi a dar corpo ai personaggi e a portarli in scena. Ma quel caos non riguarda soltanto me perché faccio questo mestiere: penso che appartenga a tutti. Forse io ho semplicemente la fortuna di poterlo sfogare attraverso il mio lavoro, mentre altri lo fanno in modi diversi. Una vera risoluzione del proprio essere credo sia impossibile, e non penso che arrivi nemmeno con la vecchiaia. Puoi conquistare una maggiore consapevolezza, questo sì, ma una soluzione definitiva no. L’unica cosa di cui mi sento abbastanza sicuro è di essere una brava persona, e non è una cosa così scontataˮ.

In quale altra epoca, le sarebbe piaciuto vivere?

“Mi affascinano molto gli anni Sessanta e Settanta, quelli che mi hanno raccontato i miei genitori, soprattutto per la musica e per il clima culturale di quel periodo. Sarebbe stato bello viverli. Allo stesso tempo, però, non rimpiango gli anni Novanta, quelli che ho conosciuto davvero. Erano gli anni prima della tecnologia così invasiva, o della tecnologia ancora un po’ rudimentale, con il modem che faceva tutto quel rumore quando si collegava. Quella manualità, quel rapporto diverso con il tempo, mi manca. È vero, tutti siamo stati un po’ risucchiati dalla tecnologia, però almeno noi non ci siamo nati dentro. Credo che per chi nasce oggi sia ancora più difficile trovare una via d’uscita. Forse noi quella via d’uscita non la troveremo più, ma almeno sappiamo da dove veniamo e conosciamo la differenzaˮ.

Gli anni Sessanta erano quelli dei ribelli. Qual è stata la sua più grande ribellione?

“La recitazione stessaˮ.

Da dove nasce la sua voglia di fare l’attore?

“Probabilmente dalla voglia di riscatto. Dal desiderio di riuscire in questo mestiere e trovare anche un riscatto personale. Uscire da un certo tipo di Palermo, forse, è stata la mia forma di ribellione. Sentivo il bisogno di poter dire cose che a volte sono scomode da dire, ma ho la fortuna di avere una maschera, un personaggio che in qualche modo mi protegge. Forse è proprio questo il motivo che mi ha spinto a fare questo lavoroˮ.

Che rapporto ha oggi con Palermo?

“Con Palermo ho un buon rapporto perché lì ci sono i miei genitori, tutto ciò che ho di più caro. Con la città, invece, il rapporto è più complesso. Ho la sensazione che, in qualche modo, mi abbia voltato le spalle. A volte penso di aver dato più io alla mia città di quanto la mia città abbia dato a me. Devo essere sincero: un po’ mi dispiace. Però so di essere in buona compagnia. È una sensazione che hanno vissuto anche tanti altri artisti, palermitani e non solo. È andata così e me ne faccio una ragioneˮ.

C’è una differenza sostanziale tra un musicista, che quando non ha concerti continua comunque a suonare, o un pittore, che può continuare a dipingere, e un attore. Quando non è impegnato su un set o in teatro, come alimenta il suo mestiere?

“Leggo romanzi, leggo ad alta voce, scrivo, penso a dei progetti. Toni Servillo sottolinea spesso un aspetto molto giusto, soprattutto ai ragazzi: questo è un lavoro che, a volte, devi andartelo a prendere. Non puoi aspettare soltanto che qualcuno ti chiami. Devi costruirtelo. Io sono sempre stato uno di quelli che ha cercato di costruirselo da sé, senza restare fermo ad aspettareˮ.

Ha citato la scrittura. Qual è l’ultima cosa che ha scritto Alessio Vassallo?

“In questo periodo sto scrivendo delle cose molto personali che riguardano la mia famiglia. Non so ancora se diventeranno un progetto cinematografico oppure no. Per adesso sto semplicemente esplorando il mio vissuto, cercando di capire dove mi porterà questo percorsoˮ.

Non ha mai avuto l’ambizione di mettersi dietro la macchina da presa?

“No. Preferisco stare davanti alla macchina da presa. Non ho mai avuto questa aspirazione. Mi piace essere diretto da qualcuno. Al massimo, se mi viene in mente una storia che mi piacerebbe interpretare, cerco un regista, un produttore e provo a costruire quel progetto come attore. Ma non sento il desiderio di fare il regista, come invece capita a molti colleghiˮ.

Il successo e la popolarità possono avere anche effetti collaterali. Che rapporto ha con tutto questo?

“È un po’ come il bugiardino di un medicinale: c’è scritto che può provocare determinati effetti collaterali. Io, però, non sono mai stato attratto dal successo in sé. Certo, esiste una componente di vanità che appartiene un po’ a tutti gli attori, sarebbe ipocrita negarlo. Ma non ho mai fatto questo mestiere per diventare famoso. La popolarità è arrivata, è successo. E, alla fine, dopo la prima volta che la vivi, ti accorgi che è sempre la stessa cosa, perde anche un po’ di fascino. Io ho avuto una popolarità importante, soprattutto negli anni del Giovane Montalbano. Ricordo periodi in cui era anche piuttosto stressante, ma sempre in modo gestibile. Quando invece penso ad alcuni colleghi o, ancora di più, ai grandi calciatori, mi rendo conto che la loro vita dev’essere davvero complicata. Conosco qualcuno di loro e penso che non potrei mai vivere quella condizione. Significa non poter uscire tranquillamente nemmeno per prendere un gelato. Gli attori italiani, salvo casi eccezionali, non vivono una situazione simile. Ma se penso a una figura come Francesco Totti, immagino che a un certo punto quella popolarità possa trasformarsi in una vera e propria gabbiaˮ.

Non ha scelto questo mestiere per il successo. Allora perché l’ha scelto?

P“erché ero, e continuo a essere, un grande amante della letteratura. E poi, come le dicevo, questo mestiere è stato anche la mia forma di ribellione. È nato da lì. Leggo tantissimo. Ho appena finito Il giorno dell’ape di Paul Murray, che mi è piaciuto molto, e anche Le correzioni di Jonathan Franzen. In generale amo molto le saghe familiari: sono il tipo di romanzi verso cui torno sempre con maggiore piacereˮ.