Alessio Vassallo protagonista sulla Rai con "L'Altro Ispettore", l'attore cita Mattarella e i morti sul lavoro

“I lavoratori sono eroi quotidiani”, con queste parole l’attore Alessio Vassallo si prepara alla messa in onda del terzo episodio della fiction Rai L’altro ispettore, per la quale interpreta l’ispettore del lavoro Mimmo Dodaro. E di fronte alle telecamere di Caterina Balivo, a La volta buona, l’attore dedica un pensiero alle morti sul lavoro e a una frase del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Un lavoro per essere vero deve essere sicuro”.

Alessio Vassallo presenta il suo personaggio

Martedì 2 dicembre Alessio Vassallo è stato ospite di Caterina Balivo nello studio de La volta buona per parlare della fiction Rai che lo vede protagonista, L’altro ispettore.

Vassallo interpreta Mimmo Dodaro, un ispettore del lavoro. “In molte serie siamo abituati a vedere i supereroi, ma lui è un eroe di tutti i giorni”, dice l’attore a proposito del suo personaggio.

ANSA Alessio Vassallo con Cesare Bocci accanto alla locandina della serie Rai L’altro ispettore. Vassallo cita Mattarella: “Un lavoro per essere vero deve essere sicuro”

“È un eroe di tutti i giorni perché è un lavoratore”, continua Vassallo, “e i lavoratori sono degli eroi quotidiani”, aggiunge. Nella serie “raccontiamo le braccia e le mani che portano avanti il nostro Paese, la locomotiva d’Italia“.

Quindi cita Mattarella: “Un lavoro per essere vero deve essere sicuro”, perché “ogni lavoratore ha il diritto di tornare a casa sua dopo una giornata di lavoro”. Un chiaro riferimento, questo, al triste universo delle morti sul lavoro.

La frase di Sergio Mattarella

La massima citata da Vassallo nel salotto di Caterina Balivo proviene da un messaggio inviato da Sergio Mattarella a Chiara Gribaudo, Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, in occasione degli Stati Generali.

“La tutela dei lavoratori costituisce la prima forma di giustizia nel lavoro“, aveva detto il presidente della Repubblica, sottolineando l’importanza del “diritto di ogni donna e uomo a svolgere un’attività dignitosa e protetta”. Quindi: “Un lavoro non è vero se non è anche sicuro”, una sicurezza che si può raggiungere solo con “l’impegno congiunto di istituzioni, imprese, lavoratori e parti sociali”. Eppure è dell’ultima ora, purtroppo, la notizia della morte di un operaio manutentore a Montello, in provincia di Bergamo, schiacciato da un nastro trasportatore.

La serie Rai L’altro Ispettore

L’Altro Ispettore racconta la vita di Domenico Dodaro, detto “Mimmo”, un ispettore del lavoro onesto e inflessibile. Dopo la morte della moglie Mimmo parte insieme alla figlia e ritorna a Lucca, dove ritrova i contatti con famigliari e amici.

Lì troverà la forza di intervenire per migliorare le vite dei lavoratori e colmare il vuoto lasciato dal tremendo lutto che l’ha colpito.