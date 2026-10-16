Alex Baudo e gli attacchi di panico quando scoprì d'essere figlio di Pippo, "finito in coma dopo psicofarmaci"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dopo aver scoperto di essere figlio di Pippo Baudo, Alex Baudo ha rivelato di aver sofferto di attacchi di panico e di aver rischiato di morire. “Prendevo degli psicofarmaci, finii in coma, mi salvò la telefonata di un amico che capii che stavo male e avvisò la polizia: entrarono sfondando la porta” le sue parole

Alex Baudo racconta degli attacchi di panico

In un’intervista al settimanale Oggi, Alex Baudo ha raccontato quando ha scoperto, a 31 anni, di essere figlio di Pippo Baudo.

“Fu un trauma molto forte. Non sapevo più chi era mio padre, mi sentivo fuori dal cerchio della famiglia e ingannato da tutti… Iniziai a soffrire di disordine da panico…” ha raccontato.

Ha poi aggiunto: “Mi veniva una nausea terrificante, tremavo, la testa mi girava. Un giorno dovevo prendere il tram ma, quando arrivava, non riuscivo a salire. Restavo bloccato… Per tenere sotto controllo gli attacchi di panico, prendevo degli psicofarmaci, una sera ne presi troppi, che mandai giù con un alcolico”.

Poi la rivelazione: “Finii in coma, mi salvò la telefonata di un amico che capii che stavo male e avvisò la polizia: entrarono sfondando la porta”.

Alex Baudo, chi è la mamma del figlio di Pippo Baudo

Alex Baudo ha scoperto di essere figlio di Pippo Baudo nel 1993.

All’epoca credeva che suo padre fosse Tullio Formosa, ex dirigente Rai.

Sua madre era Mirella Adinolfi che, come ricorda Oggi, ebbe una relazione con Pippo Baudo nei primi anni Sessanta.

Nell’intervista Alex Baudo racconta anche come cambiarono i rapporti con la mamma: “Il nostro rapporto si irrigidì, parlavamo poco. Mamma era turbata, forse credeva che la ritenessi responsabile, ma non era così. Abbiamo ricucito durante un viaggio in Europa. È mancata tre anni fa e ancora penso “Ora la chiamo””

Cosa sono gli attacchi di panico e come riconoscerli

Come riporta Humanitas, gli attacchi di panico è l’improvvisa comparsa di un periodo distinto e breve di intenso disagio, di ansia, o di paura.

Questa sensazione è accompagnata da sintomi somatici e/o cognitivi.

I sintomi più comuni per riconoscere un attacco di panico sono:

dolore al petto

sentirsi spaventati e nervosi

battito cardiaco accelerato

mal di testa

fame d’aria

mal di stomaco

sudorazione

brividi

vertigini

Tra i sintomi anche la paura di morire, perdere il controllo o impazzire e un senso di irrealtà e di stranezza nella percezione del proprio corpo e verso le cose circostanti.