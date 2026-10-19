Alex Baudo racconta quando ha scoperto di essere il figlio di Pippo, "non ero contento, ero incuriosito"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Alex Baudo in tv ricorda la scoperta di essere figlio del conduttore Pippo: “Ero completamente in choc”. Furono i fratelli a dirglielo durante una passeggiata, poco dopo la nascita del suo bambino. Nell’intervista ha raccontato il difficile rapporto con i paparazzi, il gesto di papà Tullio e il legame con la sorella Tiziana: “Siamo una forza assieme”. E il libro per “togliermi dei sassolini”.

L’intervista ad Alex Baudo

Ospite di Caterina Balivo a “La volta buona”, Alex Baudo ha ripercorso il momento in cui ha saputo di essere il figlio di Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto 2025.

Musicista e cantante, nato nel 1962 dalla relazione tra il conduttore e Mirella Adinolfi, è cresciuto credendo che suo padre fosse Tullio Formosa, marito della madre. Oggi racconta quella storia anche nel libro “Papà, un amico di famiglia”.

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La rivelazione dei fratelli: “Sei il figlio di Pippo”

Prima della verità, Alex ricorda che in famiglia c’erano ombre che non capiva, e che lo tenevano un po’ ai margini. Il perché lo scoprì una sera molto calda, durante una passeggiata, quando i fratelli gli dissero: “Tu non sei figlio di nostro padre… te lo ricordi Pippo?”

“Ero completamente in shock” ha raccontato, ma con il tempo l’ha messa così: “bene tardi che mai”. Perché “a quarant’anni, o più avanti ancora, sarebbe stato più traumatico”.

Il gesto di papà Tullio

Più che felice, Alex si sentì “stupito, scioccato, incuriosito” dalla notizia, desideroso di capire come fosse nata quella storia. A decidere di svelare tutto fu il padre Tullio, ormai in fin di vita. Gli disse: “Te lo dovevo far sapere perché io me ne sto per andare e tu devi saperlo perché è giusto”.

Alex lo ha ricordato con ammirazione: “Ha fatto un gesto che non so, un santo l’avrebbe fatto”. Tullio era amico di Pippo. La madre di Alex aveva avvertito il conduttore che era arrivato il momento di fargli sapere la verità: Baudo diede il suo consenso e invitò la famiglia a Roma per raccontare insieme la storia.

I paparazzi e il consiglio di Pippo

Tornato dall’Australia, Alex Baudo trovò però ad aspettarlo i fotografi, e fu un ulteriore choc. Capì poi che i giornalisti facevano il loro mestiere, ma si sentì preso di mira come un intruso a caccia di notorietà, accusa che definisce fuori luogo.

Il consiglio giusto arrivò proprio da Pippo: “Lascia andare, continua come stiamo andando, perché se no succede ancora di peggio”. Alex ha ricordato i cronisti “perfino sotto le macchine”: molti di loro, negli anni, gli hanno poi chiesto scusa.

Il legame con Tiziana e il libro

Quanto al rapporto con la sorella Tiziana Baudo, Alex lo ha sintetizzato con una parola: “doc, siamo una forza assieme”. Ha trovato “un’amica più che una sorella. Lei, a sua volta, ha trovato un amico che vuole bene a lei e ai suoi figli”.

Alla presentazione del libro, Tiziana ha raccontato di essere stata proprio lei a spingere il padre a organizzare l’incontro con il fratello. Lei era al corrente del memoir ed era contenta che lo scrivesse. “Dovevo farlo, perché mi dovevo togliere dei sassolini” sul modo in cui ha saputo la verità e come l’ha recepita la stampa italiana.