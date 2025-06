Alex Britti rifiutato dal Festival di Sanremo, frecciata a Lucio Corsi: "Bravo, ma è un cantautore Instagram"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Alex Britti ha raccontato di aver provato a partecipare al Festival di Sanremo in varie occasioni, ma di aver sempre ricevuto la medesima risposta, cioè ‘no grazie’. L’artista romano ha inoltre fatto una riflessione sul cantautorato italiano, affermando che non considera Lucio Corsi all’altezza dei grandi degli anni Settanta. In particolare, ha definito il giovane collega toscano un cantante “molto Instagram”.

Alex Britti rifiutato a Sanremo

“A Sanremo mi sono presentato varie volte negli ultimi anni, ma non mi vogliono. Sconto il fatto di essere un indipendente puro senza major alle spalle e di essere un cantautore, ho un modo di fare musica che non va tanto di moda”. Così Alex Britti, come riferisce l’Ansa.

Durante l’ultimo Festival, però, si è parlato di un ritorno in voga del cantautorato, soprattutto per il successo ottenuto da Lucio Corsi, classificatosi secondo dietro a Olly nonché rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest svoltosi a Basilea nelle scorse settimane.

Britti su Lucio Corsi: “Molto Instagram”

“Per me il cantautorato è quello degli anni Settanta, cantautore per me è Francesco De Gregori”, la riflessione di Britti.

“Lucio Corsi? Sì, è bravo, è un cantautore, ma un cantautore di oggi: molto Instagram“, ha aggiunto commentando il lavoro del collega toscano.

E ancora: “Arriva prima il suo personaggio, la sua faccia truccata di bianco, c’è un grande lavoro anche di immagine. Io faccio parte di un’altra generazione e se mi parli di cantautori non penso a Lucio Corsi: e voglio continuare a pensare a De Gregori“.

It.Pop usciva 27 anni fa

Alex Britti, in questi giorni, sta omaggiando il disco che 27 anni fa gli diede il successo, vale a dire It.Pop, uscito nel lontano 1998. I brani di quel ‘gioiello’ li sta proponendo in una nuova veste, ossia in duetto, nel progetto Feat.Po.

“Vedrà la luce poco a poco e potrebbe terminare nell’arco di sei mesi o anche di più, perché non ho fretta e non ho niente da dimostrare”, ha spiegato l’artista capitolino. Dopo ‘Oggi sono io’ con Marco Mengoni, è ora il turno di ‘Solo una volta’ che sarà interpretato assieme al rapper campano Clementino.

Britti, inoltre, il 22 giugno salirà per la sua prima volta sul palco delle Terme di Caracalla a Roma. “L’unico palco che mi mancava nella mia città, oltre all’autogrill sul raccordo”, ha chiosato.

Il cantante di recente è anche finito al centro delle cronache per via dell’ex moglie che è accusata di averlo spiato.