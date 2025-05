Alex Britti spiato in casa a Roma dall'ex compagna Nicole Pravadelli, cercava prove per la custodia del figlio

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Alex Britti è stato spiato nella sua casa di Roma dalla sua ex compagna Nicole Pravadelli che era alla ricerca di prove per togliergli la custodia del figlio. E per essersi intromessa nell’intimità casalinga del cantante attraverso un dispositivo tecnologico, adesso la donna è finita sotto processo.

Alex Britti spiato tra le mura di casa

Alex Britti è stato spiato nel maggio del 2022. Ad essere carpita senza permesso è stata la sua vita di tutti giorni a Roma, quella che ognuno conduce tra le mura di casa.

Nicole Pravadelli aveva deciso di spiarlo con un intento ben preciso: raccogliere prove.

Fonte foto: ANSA

Il cantautore romano Alex Britti, 56 anni

La donna, 34 anni, voleva elementi a suo favore nell’ambito del processo civile dove il giudice deve stabilire l’affidamento esclusivo del figlio della coppia, di 8 anni.

La ex compagna Nicole Pravadelli voleva raccogliere prove

La Pravadelli, insomma, aveva l’intento di smascherare una nuova relazione di Alex Britti, dimostrando la presenza di una nuova donna nella casa dove avrebbe dovuto vivere con il figlio.

Del materiale depositato, però, il giudice non ha potuto non cogliere immediatamente che audio e video raccolti avessero un’origine sospetta. Per questo è scattato subito il coinvolgimento della Procura.

E secondo il pm Caterina Sgrò si tratta di reato di interferenza illecita nella vita privata.

In che modo Britti è stato spiato

Il dispositivo tecnologico usato dalla ex compagna per spiare il cantante è molto semplice: si tratta, infatti, di un apparecchio per il controllo a distanza dei bambini.

L’apparecchio è dotato di telecamera che registra immagini e suoni. Ha inoltre un collegamento a internet che permette di accendere il dispositivo anche da remoto.

E quando il “metodo” escogitato è risultato chiaro, è partita la denuncia per la Pravadelli, che da Britti si è separata nel 2019 e che vive a Milano (mentre il cantante abita sempre a Roma).