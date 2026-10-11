Alex Campisi, dal successo social di Pizzalabo al libro: “Con il forno a legna è stato amore a prima vista”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

A un certo punto di questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Alex Campisi dice che ormai fare le pizze è «l’ultimo dei miei pensieri». Detto da uno che sulla pizza ha costruito un mestiere, un profilo seguito online e adesso anche un libro, potrebbe sembrare un paradosso. In realtà è forse il modo più semplice per capire dove sia arrivato. Prima di tutto questo, Alex Campisi non sapeva bene cosa avrebbe fatto da grande. Aveva studiato da geometra, poi era finito in una fabbrica a lavorare la pelle e produrre cinture. A diciannove anni parte per la Romania, Paese d’origine della madre, per avviare con lei un’attività. Nel locale trova un forno a legna e comincia quasi da zero: pizze sbagliate, tentativi ripetuti, impasti da aspettare ventiquattro o quarantotto ore soltanto per scoprire di aver commesso un altro errore. Per imparare arriva anche a mettersi in macchina a mezzanotte e guidare per ore fino in Transilvania, dove trascorre un paio di giorni nella pizzeria di una vecchia conoscenza della madre. È lì che la pizza smette progressivamente di essere soltanto qualcosa che gli piace e diventa un mestiere. Alex Campisi individua nella caparbietà uno dei tratti che più hanno determinato il suo percorso. Gli errori, invece di essere cancellati dal racconto, diventano parte del suo metodo: sostiene che oggi riesca a insegnare anche perché molti degli sbagli che può commettere chi lo segue li ha già fatti lui sulla propria pelle. È una convinzione che porta anche sui social, dove con Pizzalabo costruisce un’identità molto concentrata sugli impasti e sulla loro riproducibilità. Per Alex Campisi una ricetta non può limitarsi a una lista di grammi e ore: temperatura, lievitazione, volume dell’impasto e condizioni ambientali possono determinare il risultato. E chi pubblica una ricetta, sostiene, ha la responsabilità di mettere chi la segue nelle condizioni di non sprecare tempo, ingredienti e denaro. Nel frattempo il lavoro si è allargato. Agli impasti e ai video si sono aggiunti gli eventi e i catering. Quello che era cominciato con un fornetto è diventato un’attività con dieci o undici forni, un furgone e una squadra che, al momento dell’intervista, Alex Campisi racconta essere arrivata a sei persone. È per questo che accetta, pur con qualche resistenza, persino la parola “imprenditore”. Non è il termine con cui ama definirsi, ma riconosce che oggi una parte importante del suo lavoro consiste proprio nell’organizzare persone, mezzi, clienti e problemi mentre qualcun altro materialmente prepara le pizze. Ora quel percorso è diventato anche un libro, Pizza mania (Mondadori Electa). Alex Campisi racconta di aver pensato alla possibilità di pubblicarne uno praticamente fin dall’apertura della sua pagina, negli anni del Covid. Più che un punto d’arrivo professionale, lo descrive come un desiderio personale, qualcosa che voleva poter prendere fisicamente tra le mani. Con Alex Campisi siamo partiti proprio da qui, da ciò che normalmente rimane fuori dall’inquadratura: gli errori, l’attesa, i lavori precedenti, i sacrifici, il rapporto contraddittorio con i social e quella pizza che, dopo essere diventata un mestiere, lui vorrebbe tornasse anche a essere una cosa semplice da mangiare con gli amici.

Pizza mania è il suo primo libro. Scrivere un libro significa anche, in qualche modo, fissare sulla carta le proprie conoscenze in un determinato momento. Lei, però, continua a sperimentare. Rileggendolo oggi, avrebbe già la tentazione di cambiare qualcosa?

“Le rispondo sinceramente: spero di no. Sono soddisfatto del risultato”.

Che significato ha per lei?

“Quando ho aperto la pagina nell’anno del Covid, il primo obiettivo a cui ho pensato è stato proprio pubblicare un libro mio, soprattutto per soddisfazione personale. Adesso che quel traguardo è stato raggiunto, dovrei fermarmi un momento e pensare di esserci riuscito. Il problema è che non mi sono ancora fermato. Forse non ho nemmeno realizzato fino in fondo quello che è successo. È sicuramente una grande soddisfazione, perché rappresentava un traguardo che desideravo raggiungere”.

Nel libro, però, non c’è soltanto la pizza. C’è anche una parte di lei, a cominciare dal suo nome. Sente il desiderio che le persone conoscano chi è al di là di ciò che prepara?

“Sicuramente, anche perché dietro qualsiasi attività c’è sempre una persona, al di là del nome e di tutto il resto. Devo però dirle che sui social non sono particolarmente incline a mostrare la mia vita privata. Ne condivido poco, il minimo indispensabile. Qualcuno potrebbe obiettare: ‘Ma è il tuo lavoro’. Eppure, per certi versi, i social non sono la mia comfort zone perché spesso danno un’immagine distorta della vita reale. Per me ovviamente sono anche uno strumento di lavoro: registro ogni due o tre giorni, pubblico, rispondo ai messaggi. Lo faccio volentieri, sia chiaro, ma arriva un momento in cui sento davvero il bisogno di staccare. Anche per questo preferisco non esporre troppo la mia vita privata. Con le persone che mi seguono, però, ho un ottimo rapporto e credo che nel tempo si sia creato un legame di fiducia. Ne sono molto contento”.

Facciamo un passo indietro e torniamo al 2017 quando ancora non esisteva Pizzalabo. Che cosa voleva fare, allora, Alex Campisi?

“Nel 2017 Alex probabilmente non sapeva ancora quale direzione prendere. Parliamo di quasi dieci anni fa. Avevo circa vent’anni e lavoravo in una fabbrica che produceva cinture e lavorava la pelle. È stato il mio primo vero impiego dopo la scuola. Avevo studiato per diventare geometra e mi ero diplomato, poi sono finito a fare il pizzaiolo. Il lavoro da geometra non mi piaceva, così mi sono detto: ‘Nel frattempo cerco un’occupazione’. Ho trovato quel posto in pelletteria pensando di restarci per un periodo. Non sapevo ancora quale strada intraprendere: credo sia una situazione comune a molti ragazzi di quell’età. Poi si è presentata un’opportunità e ho deciso di partire. Mia madre è di origine rumena, avevamo una casa in Romania e lei aveva sempre desiderato avviare un’attività nel settore alimentare o della ristorazione. Lì i costi per aprirne una erano molto più bassi rispetto all’Italia. Non avendo grande esperienza, abbiamo deciso di provarci. Nel locale che avevamo affittato ho trovato un forno a legna e ho cominciato a fare la pizza. Da lì è iniziato il percorso che mi ha portato fin qui”.

È stato amore a prima vista con la pizza?

“Sì e da sempre: se prendessimo dieci bambini, otto o nove sarebbero innamorati della pizza. Ai miei tempi bastava dare a un bambino un pezzo d’impasto da maneggiare. È un ricordo che mi porto dietro dall’infanzia. Quando sono arrivato in Romania, però, oltre al desiderio di imparare, è subentrata anche la sfida. All’inizio non riuscivo a ottenere il risultato che volevo e quindi mi ero messo in testa di imparare a tutti i costi. Era diventata una sfida personale, oltre che una passione. Naturalmente mi piaceva. Quando sono tornato in Italia, considerando che prima di partire non sapevo quale lavoro volessi fare, ho pensato di continuare a fare il pizzaiolo perché mi piaceva e mi dava soddisfazione”.

Si ricorda la prima pizza di cui si è vergognato?

“Ce ne sono state parecchie di cui vergognarsi. Non erano proprio bellissime. Quando ho iniziato, circa dieci anni fa, su Internet, sui social o su YouTube si trovava pochissimo. C’era magari qualcuno che mostrava una ricetta, ma le spiegazioni riguardavano soprattutto la parte manuale. Una ricetta, da sola, non basta: dietro c’è un mondo. All’epoca le possibilità erano essenzialmente due: aprire un libro oppure procedere per tentativi, sbagliare e imparare dagli errori. E non è un percorso che si completa in due o tre giorni. Le prime pizze, quindi, lasciavano parecchio a desiderare. Considerando che non lo avevo mai fatto prima, poteva andare anche peggio. Mi è capitato di mangiare pizze peggiori in locali che le preparavano da anni, ma le mie, soprattutto esteticamente, non erano certo un capolavoro”.

E la prima pizza per la quale si è detto: ‘Bravo, questa è venuta bene’?

“Sì. Ogni tanto rientravo in Italia per le vacanze e, durante uno di quei periodi, ho organizzato una pizzata a casa di amici. Ho comprato una farina italiana che, nella mia testa, era semplicemente ‘la farina’. Poi ho cotto le pizze in un forno che raggiungeva temperature molto più alte rispetto a quello che utilizzavo al lavoro. Quella pizza venne bene. Era bella da vedere, ma soprattutto aveva la scioglievolezza che cercavo. Era esattamente come la volevo. In quel momento ho capito che probabilmente prima sbagliavo la temperatura del forno e altri piccoli dettagli. Me ne sono reso conto dopo almeno due o tre mesi di tentativi”.

Quanto sono importanti tutti quegli errori quando oggi deve insegnare qualcosa agli altri?

“Tantissimo. Quando si vuole insegnare, sia a livello casalingo sia professionale, ciò che si trasmette deriva anche dall’esperienza e dagli errori commessi. Per me è molto più semplice, perché so dove può sbagliare una persona. Sono errori che ho fatto in prima persona, quindi li conosco bene. Avere questa consapevolezza rende molto più semplice anche insegnare”.

US: Realize Networks

Guardando a quel ragazzo che partì senza sapere bene che cosa avrebbe fatto, quale caratteristica riconosce come decisiva nel suo percorso?

“Sicuramente la caparbietà nel raggiungere un obiettivo. Le dico la verità: anche quando sono andato in Romania volevo imparare. Vivevamo a Bucarest, mentre a Brașov, in Transilvania, a circa cinque ore di macchina, c’era un uomo che quindici o vent’anni prima aveva avuto una pizzeria nel mio paese, a Certaldo. Mia madre aveva lavorato proprio in quella pizzeria e, in qualche modo, erano rimasti in contatto. Avevamo ancora il suo numero di cellulare. Ricordo che una sera, a mezzanotte, sono partito per raggiungerlo. Sono arrivato verso le cinque o le sei del mattino, ho trascorso uno o due giorni nella sua pizzeria e poi sono tornato indietro. Esperienze del genere, per un ragazzo di diciannove anni, o giù di lì, lasciano il segno. Direi quindi soprattutto la caparbietà. Se non si mette impegno in ciò che si fa, nella vita non si arriva da nessuna parte. E poi sicuramente l’ambizione, intesa come desiderio di raggiungere un risultato”.

La pizza, però, le ha insegnato anche ad aspettare. Che rapporto ha con la pazienza?

“All’inizio aspettare mi infastidiva parecchio. Magari sbagliavo, dovevo riprovare e poi attendere senza sapere quale sarebbe stato il risultato. Potevano trascorrere ventiquattro o quarantotto ore e alla fine veniva fuori un disastro. A quel punto bisognava ricominciare e aspettare altre ventiquattro o quarantotto ore. Con il tempo, però, ho capito un principio fondamentale: nella panificazione, ma secondo me anche nella pasticceria e nella cucina in generale, se non si hanno regole di base a cui fare riferimento è facile sbagliare. Quando si acquisiscono determinati concetti, invece, si riesce ad applicarli con continuità e tutto diventa più semplice. Si aspetta anche più volentieri, perché si sa che l’impasto è riuscito bene e che, lasciandogli il tempo necessario, migliorerà ulteriormente. Sarebbe bello avere tutto subito. Ma alcuni risultati richiedono necessariamente tempo: bisogna accettarlo e procedere, passo dopo passo”.

Oggi online sono tantissimi a occuparsi di pizza e impasti. Che cosa pensa la distingua dagli altri content creator che lavorano nello stesso settore?

“Quando si fanno davvero panificazione e pasticceria, si lavora con grande precisione, spesso al grammo. In pasticceria ancora di più. Se si leggono alcune ricette online, capita che vengano omessi dettagli fondamentali, come la temperatura dell’ambiente o quella finale dell’impasto. È comprensibile che chi cucina a casa non conosca questi aspetti o li dia per scontati. Il problema nasce quando si decide di pubblicare una ricetta senza fornire le informazioni necessarie per replicarla. Le persone rischiano di non ottenere il risultato, sprecare ingredienti, perdere tempo e buttare via soldi. È un approccio che non condivido”.

Spesso il problema non è che chi cucina a casa non conosca certi dettagli, ma che chi pubblica una ricetta dovrebbe conoscerli e comunicarli.

“È assolutamente comprensibile che chi cucina a casa non conosca determinati aspetti, perché non è il suo lavoro. Nel momento in cui si pubblica una ricetta, però, bisogna fornire indicazioni adeguate. Le faccio il mio esempio: anch’io magari inserisco qualche passaggio più semplice, ma cerco sempre di dare riferimenti utili. Spesso, non indico nemmeno un numero preciso di ore di lievitazione, ma scrivo semplicemente ‘raddoppio del volume’. Basta mettere l’impasto in un contenitore, segnare con un pezzo di nastro adesivo il livello iniziale e aspettare che il volume raddoppi. È un’indicazione molto più chiara e affidabile di un tempo prestabilito. Non posso scrivere ‘un’ora’ oppure ‘tre ore’, perché magari a casa mia ci sono trenta gradi, mentre da lei, con l’aria condizionata, ce ne sono ventidue. Nel secondo caso potrebbero servire anche due ore in più. Altrimenti la preparazione non riesce, si dà la colpa alla ricetta oppure si finisce per buttare gli ingredienti, dopo aver sprecato tempo ed energia. È un modo di lavorare che non condivido”.

Che rapporto ha con l’errore?

“È frustrante anche oggi quando un nuovo tentativo non riesce come vorrei. Devo però essere sincero: dopo circa dieci anni di esperienza, difficilmente mi allontano molto dal risultato che voglio ottenere. Quando provo una preparazione nuova, se non riesce al primo tentativo, al secondo o al terzo arrivo generalmente dove voglio. L’esperienza mi permette di raggiungere il risultato senza dover procedere per tentativi all’infinito”.

Oggi fare la pizza le dà ancora lo stesso piacere di quando ha iniziato?

“Se la preparo per me, a casa, sì. Ormai, però, faccio pizze praticamente tutti i giorni. Tra gli eventi di lavoro, il profilo e tutte le altre attività, capita di prepararne cinquanta o cento in una sola giornata. Per questo non mi diverto più come all’inizio. Prima mi dava molta più soddisfazione, mentre oggi, nel lavoro, è diventato un gesto quasi meccanico. Preparare materialmente le pizze è ormai l’ultimo dei miei pensieri, perché durante la giornata devo occuparmi di moltissimi altri aspetti. Se invece una sera preparo una pizza a casa, magari insieme alla mia ragazza, con calma e senza pressioni, allora mi rilassa. Mi piace ancora, non posso negarlo”.

Che cosa occupa, allora, tutti gli altri pensieri?

“Talmente tanti aspetti che è difficile sceglierne uno. Ogni giorno ci sono moltissimi problemi da risolvere. E lavorare con le persone richiede parecchia pazienza. Tralasciando tutta la parte online legata al profilo, penso soprattutto agli eventi, visto che ho iniziato a occuparmi anche di catering e lavorare a contatto con le persone può essere complicato e ogni giorno presenta qualche difficoltà. Serve molta pazienza”.

Quanto riesce a separare Pizzalabo da Alex Campisi? C’è qualcosa di Alex che non entra mai in Pizzalabo e, al contrario, qualcosa di Pizzalabo che non entra nella vita di Alex?

“Se penso al rapporto tra Pizzalabo e Alex, la prima risposta che mi viene in mente è che cerco semplicemente di separare la dimensione online dalla vita quotidiana. In determinati momenti tengo Pizzalabo fuori dalla mia vita, perché rischierebbe di assorbirla completamente. Dall’altra parte, quello che mostro sui social mi rappresenta davvero. Sono me stesso e non sento il bisogno di apparire diverso da come sono. Se un giorno il profilo crescesse ancora e, per fare un esempio, finissi in televisione, continuerei a essere me stesso. Se alle persone invece non dovessi piacere, tornerei a casa. Non sarebbe un problema”.

Che rapporto ha con le persone che la seguono? Ha costruito anche rapporti personali grazie ai social?

“All’inizio, quando a seguirmi erano meno persone, ho stretto rapporti con alcuni di loro e ancora oggi siamo amici o colleghi. In questi anni, questa esperienza mi ha permesso di conoscere moltissime persone e ne sono felicissimo. Naturalmente, con il tempo e con l’aumento dei messaggi, diventa difficile anche soltanto riuscire a rispondere a tutti. Nonostante questo, cerco davvero di farlo e, non so come, alla fine rispondo quasi a chiunque. Ho smesso, invece, di rispondere a chi non saluta, non dice ‘per favore’ e non ringrazia”.

Immagino che riceva messaggi di ogni tipo…

“Sì, ma il contenuto dei messaggi non è nemmeno il vero problema. Conta il modo in cui le persone si pongono. Non sono lì a disposizione di qualcuno e non si può dare per scontato che tutto sia dovuto. A volte basterebbe un po’ di educazione. Con quella, rispondo”.

E con i commenti negativi che rapporto ha?

“Da questo punto di vista mi toccano poco o nulla. Sono su un social e le persone possono scrivere quello che vogliono. Il giorno in cui i commenti dovessero diventare un problema, cancellerei i social e sceglierei un altro tipo di vita. Purtroppo le persone maleducate esistono e bisogna farci i conti. Devo comunque dire che, considerando tutti i video pubblicati sul profilo, in quattro anni mi sarà capitato forse sei volte di ricevere risposte davvero sgradevoli. Al massimo può infastidirmi quando pubblico una ricetta più indicativa, magari legata a un territorio, e arriva qualcuno a contestare ogni minimo dettaglio: ‘Se non la fa esattamente così, allora non può chiamarla in questo modo’. Posso anche comprenderlo e, in alcuni casi, potrebbero persino avere ragione. Non ho però alcun interesse ad alimentare polemiche. Finisce lì”.

Negli anni ha collaborato con brand molto grandi. C’è una collaborazione a cui ha detto di no? Non serve fare il nome: mi interessa capire quale sia il confine oltre il quale sente che Pizzalabo non sarebbe più credibile.

“Forse, agli inizi del mio percorso, ho realizzato un paio di video per un’azienda sui quali avevo qualche dubbio. Ricordo che mi chiedevo: ‘Li faccio oppure no?’. Ma all’epoca lavoravo ancora in pizzeria ed ero all’inizio di questo percorso. Se domani mi contattasse un marchio per chiedermi di pubblicizzare dei preservativi ritardanti, per fare un esempio estremo, resterebbe comunque una pubblicità per la quale vengo pagato. A meno che non si tratti di qualcosa di completamente estraneo a ciò che sono disposto a fare, considero le sponsorizzazioni parte del mio lavoro”.

Quanto è importante, però, non tradire il pubblico quando inserisce una sponsorizzazione?

“È fondamentale. Il mio è un canale molto focalizzato sui lievitati e sulla pizza. Sul mio profilo ci sono più di mille video e la stragrande maggioranza riguarda ricette di pizza. Se una persona prepara un impasto seguendo con precisione la ricetta, il risultato arriva. Infatti ricevo molti messaggi di persone che mi ringraziano perché le ricette sono riuscite, e questo mi fa molto piacere. Può però capitare una collaborazione particolare. Per esempio, qualche tempo fa ho realizzato un video per un marchio alimentare. Personalmente non mi piaceva affatto: era dunque prevedibile che quel contenuto funzionasse meno e che qualcuno potesse pensare: ‘Ma che sta facendo?’. Tuttavia, anche questo fa parte del mio lavoro. Se su mille video ce ne sono dieci sponsorizzati, per me l’aspetto fondamentale è che la ricetta continui a funzionare. Si possono togliere gli ingredienti specifici o modificare la farcitura, ma l’impasto deve riuscire comunque. È questo che mi interessa davvero. Il canale è nato per offrire ricette affidabili e voglio che continui a farlo”.

Senza farina, smartphone e pizza, che cosa rimane di Alex Campisi?

“Andrei a pescare e trascorrerei una settimana lungo un fiume. Ci pensavo proprio la settimana scorsa. E il cellulare non me lo porterei volutamente. Per me social, smartphone e Internet rischiano di diventare una rovina se usati a dismisura. Per fortuna sono nato negli anni Novanta e ho fatto in tempo a conoscere un periodo in cui i cellulari non avevano ancora invaso ogni momento della giornata. E secondo me si stava anche meglio. Le persone vivevano di più la quotidianità. Era un mondo diverso. Che farei senza tutto questo? Andrei a giocare a calcetto, uscirei con gli amici. Ho persino un muro davanti casa che devo dipingere da due mesi: probabilmente, se non dedicassi tanto tempo al lavoro online, lo avrei già fatto”.

Che bambino era Alex Campisi?

“Ero un bambino spensierato. Giocavo continuamente, andavo a scuola e non avevo particolari preoccupazioni. Sono stati anni molto belli. Non saprei aggiungere molto altro. Ho avuto l’infanzia di un bambino sereno e non posso certo lamentarmene”.

Non le sono mai pesate le sue doppie origini?

“Quando ero più piccolo, forse un po’ sì. Poteva capitare che qualche bambino mi prendesse in giro a scuola. Negli anni Duemila c’erano molti pregiudizi nei confronti di albanesi e rumeni. Accendendo il telegiornale sembrava quasi che determinati reati fossero associati sempre a quelle nazionalità. Oggi il dibattito si è spostato su altri temi. Quindi sì, da piccolo può avermi pesato un po’. Crescendo, però, ho smesso di preoccuparmene. Non vedo quale dovrebbe essere il problema. Se qualcuno considera le origini di un’altra persona un motivo per prenderla in giro, il problema riguarda chi discrimina, non chi viene discriminato”.

Se sua madre fosse una pizza, quale sarebbe?

“Una bianca con prosciutto e funghi, senza dubbio, perché mangia praticamente solo quella. Quindi la risposta è semplice. Non è nemmeno una grande amante della pizza e quella con il pomodoro non la mangerebbe mai. La vuole bianca e sceglie sempre quei due o tre gusti. Altrimenti preferisce non prenderla proprio”.

E lei?

“Ne preparavo una in pizzeria che, secondo me, è sempre stata la mia preferita. Forse lo è ancora. Era una base margherita con salsiccia, ‘nduja, ricotta salata e cipolla caramellata. Mi faceva davvero impazzire. C’era un po’ di tutto, dal dolce al salato. Una pizza molto ricca”.

Negli anni abbiamo visto la pizza passare dall’essere un prodotto semplice a diventare qualcosa di molto più complesso, tra ingredienti ricercati e proposte gourmet. C’è un ingrediente o una tendenza che, secondo lei, è stata esasperata?

“Credo sia cambiato il mio modo di concepire la pizza. Anch’io ho attraversato una fase in cui volevo il cornicione molto pronunciato, perché mi piaceva ed era di moda. Mi mettevo a preparare ingredienti più elaborati, cercavo abbinamenti gourmet e sperimentavo molto. Con il tempo, però, mi sono reso conto che bastano pochi ingredienti, purché siano di qualità. Lo stesso principio vale per l’impasto. Sono tornato alla pizza sottile, scrocchiarella, come quella che si prepara anche a Roma. Ho cambiato completamente la mia idea di pizza. Oggi, se devo andare a mangiarla fuori, non scelgo i locali che propongono percorsi di degustazione o preparazioni particolarmente elaborate, magari con il gambero sulla pizza. Non mi interessano. Da noi c’è un locale famoso che è arrivato a proporre persino il piccione o la bistecca sulla pizza. Ma perché dovrei spendere cinquanta euro per mangiare una bistecca sopra una pizza? Preferisco gustarmela da sola. È una considerazione personale, naturalmente. Sono tornato all’idea che la pizzeria debba essere un luogo semplice e conviviale. Ci si va la sera con gli amici o con la propria ragazza. Mi piace la pizzeria com’era una volta. Oggi, invece, in alcuni casi sembra quasi di entrare in un ristorante stellato”.

Meglio una buona pizza da solo o una mediocre con gli amici?

“Una mediocre con gli amici, tutta la vita. Sono cresciuto così. Da ragazzo mangiavo anche due o tre pizze alla settimana e mi piacevano da morire. Uscivo da scuola e bastava sapere che la sera avrei mangiato una pizza, magari guardando la partita, per rendermi felice. A volte cominciavo a pensarci addirittura dal giorno prima. Ho mangiato pizze surgelate per una vita e le mangerei ancora oggi. Adesso magari le valuto con un occhio diverso e so perfettamente quale valore attribuire loro, ma le mangio comunque. Non faccio certo lo schizzinoso. Ricordo ancora quando, andando in gita a Monaco, in Germania, ho preso una pizza in un locale con il mais sopra. Ho mangiato anche quella. Perché non avrei dovuto?”.

Lei dice continuamente ‘Bona ver’ Ma qual è, fuori dalla pizza, la parte più ‘bona vera” della sua vita in questo momento?

“Sicuramente la mia fidanzata. Prima di tutto perché sto bene con lei, naturalmente, ma anche per il ruolo che ha rispetto a tutto ciò che faccio nel lavoro. In questo periodo lavoro praticamente dalla mattina alla sera. È così da un anno e mezzo o due e, almeno per ora, il percorso continua in questa direzione. Senza la stabilità che mi dà questa relazione, non credo che sarei riuscito a fare tutto ciò che ho fatto finora sul piano professionale. Ne sono convinto. Se mentalmente non si è sereni, o comunque non si sta bene come sto io in questo momento, si riesce a fare molto meno”.

Quale pensa sia stato il sacrificio più grande che ha fatto per arrivare fin qui?

“È difficile individuarne uno. Oggi penso ad altri sacrifici, per esempio aver acceso il mutuo per comprare casa quando avevo pochissimi soldi. Quando l’ho acquistata, oltre a tutte le difficoltà che ho incontrato per ottenere il mutuo, lavoravo ancora in pizzeria. Credo che alla fine mi fossero rimasti sul conto quattro o cinquemila euro. Se il giorno dopo si fosse rotta la caldaia, avrei mangiato riso in bianco per un bel po’. Anche partire per la Romania, però, non è stato semplice. Sono andato con la mia ex ragazza, che è rimasta lì cinque o sei mesi per fare un’esperienza e darmi una mano, visto che in quel periodo non lavorava. Con noi c’era anche mia madre. A mio padre, invece, dissi: ‘Rimani qui, perché se dovesse andare male che fai, ti licenzi?’. Mia madre aveva un approccio diverso: ‘Se va male, torniamo. Qual è il problema?’. Siamo rimasti in Romania sette o otto mesi. Avevamo una casa nuova, ma mancavano ancora molti arredi e stavano completando gli allacci del gas. Praticamente avevamo soltanto la cucina, la camera da letto e il bagno. Per lavarci c’era il boiler e d’inverno le temperature arrivavano anche a quindici gradi sotto zero. Faceva un freddo terribile. Mi svegliavo alle cinque o alle sei del mattino e, per percorrere quattordici chilometri e arrivare al lavoro, impiegavo anche un’ora o un’ora e mezza in macchina. Nel frattempo avevo mille pensieri per la testa: avevo aperto un’attività, affrontavo situazioni che non avevo mai gestito prima ed ero in un Paese nuovo, con regole e dinamiche diverse. Tornavo a casa alle nove o alle dieci di sera. Vicino c’era un fast food e per non so quanti giorni mi sono fermato al drive-through, ho preso qualcosa da mangiare, sono rientrato, ho fatto una doccia fredda perché l’acqua calda del boiler era finita e poi mi sono seduto davanti alla stufetta per cenare. Subito dopo andavo a letto. Ho vissuto così per almeno un paio di mesi. Quindi, se devo parlare di sacrifici, forse penso a esperienze del genere. Anche se faccio fatica a definirle tali. I veri sacrifici sono quelli di chi la sera non ha da mangiare. Queste sono difficoltà che si affrontano, soprattutto quando sai di farlo per costruire qualcosa per te stesso”.

Se il ragazzo che partì per la Romania potesse vedere l’Alex di oggi, che cosa penserebbe?

“Probabilmente riconoscerebbe quella caparbietà di cui parlavamo prima. Oggi mi viene quasi da ridere a dirlo, ma di fatto sono diventato un imprenditore, almeno nell’ambito in cui lavoro. Oltre al profilo online, infatti, l’attività legata agli eventi è ormai un lavoro a tempo pieno. Siamo partiti con un solo forno e oggi ne abbiamo dieci o undici. Siamo in sei, mentre l’anno scorso eravamo soltanto in due. Abbiamo il furgone, i banchi e continuiamo ad ampliare l’attività. Il prossimo anno introdurremo anche il barbecue e avremo un carretto dei gelati. È per questo che dicevo che preparare materialmente le pizze ormai è l’ultimo dei miei pensieri. C’è tutto il resto da gestire. Se il ragazzo che ero allora potesse vedere quello che ho costruito oggi, credo che penserebbe: ‘Bravo. Hai fatto un bel lavoro. Ti sei creato un’attività e continui a farla crescere’. Ne sarebbe contento. Anzi, se potessi tornare indietro, inizierei persino prima. Ma con il senno di poi è sempre facile parlare”.

È la parola ‘imprenditore’ a farla sentire adulto o si era già sentito tale prima?

“No. In realtà, credo che il cambiamento sia avvenuto già durante l’esperienza in Romania, quando avevo diciannove o vent’anni. Anche se ‘adulto’ non è esattamente la parola che userei. Più che adulto, dopo quell’esperienza mi sono sentito sicuramente più responsabile. Quando sono tornato ero diverso. Anche frequentando i miei amici, avevo cominciato a osservare alcune situazioni con occhi differenti. Sotto determinati aspetti ero maturato e, soprattutto, ero diventato molto più responsabile. Quanto alla parola ‘imprenditore’, non mi piace nemmeno particolarmente. Alla fine, però, è ciò che sono diventato. Se ci sono persone che lavorano per la sua attività mentre lei si trova altrove a gestirne altri aspetti, credo che la definizione sia quella. Non saprei quale altro termine utilizzare”.

Cosa la gente non ha ancora compreso a pieno di un lavoro come il suo?

“C’è un aspetto che mi piacerebbe sottolineare. Lo dico perché, prima di trovarmi da questa parte, anch’io ero dall’altra. Magari vedevo qualcuno pubblicare un video sponsorizzato per il quale riceveva duemila o tremila euro e pensavo: ‘Guarda questo, fa un video del cavolo e guadagna tutti quei soldi’. Oppure vedevo qualcuno partecipare a un evento e pensavo: ‘Va lì, gli danno mille euro. Quanto ci guadagna’. Quello che mi piacerebbe far capire è che, salvo rarissime eccezioni in cui le opportunità arrivano quasi per caso, se una persona riesce a raggiungere determinati risultati probabilmente è perché ha lavorato duramente e ci ha creduto per anni. Non è comparsa dal nulla da un giorno all’altro. Questo è un concetto che vorrei trasmettere, perché dall’esterno è difficile vedere tutto il percorso. Qualcuno può pensare: ‘Va a fare due pizze e guadagna questa cifra’. Ma non si tratta soltanto di preparare due pizze. Bisogna chiedersi quale percorso abbia fatto quella persona per arrivare fin lì”.

E faccia ancora?

“Certo. Purtroppo, però, è difficile spiegarlo. A volte non c’è nemmeno cattiveria. Semplicemente, se non si è mai svolto un determinato lavoro, è difficile rendersi conto di tutto ciò che comporta. Oggi, inoltre, il mercato è saturo. Tutti hanno uno smartphone in mano e le persone che provano a lavorare come content creator sono tantissime. Vale per qualsiasi attività: prima di criticare, provi a farla anche lei. È facile giudicare dall’esterno. Se pensa di saper fare meglio un determinato lavoro, ci provi e veda quale risultato riesce a ottenere. Se poi lo fa davvero meglio, tanto di cappello”.