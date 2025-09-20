Alex Ettore Sorrentino trovato morto in un garage a Loreto, fermato dai carabinieri un 37enne di Erba

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Svolta nelle indagini sulla morte di Alex Ettore Sorrentino. Un uomo di 37 anni originario di Erba è stato fermato dai carabinieri. Sorrentino, 45 anni, è stato trovato senza vita in un garage a Loreto, in provincia di Ancona. L’uomo indagato sarebbe il compagno della proprietaria del garage.

Alex Sorrentino trovato morto a Loreto

La scomparsa di Alex Ettore Sorrentino, originario di Castelfidardo, non lontano da Loreto, era stata denunciata qualche giorno fa dai parenti.

Nella giornata di ieri, venerdì 19 settembre, il cadavere di Sorrentino è stato trovato in un garage di via Altotting in stato di decomposizione e con ferite alla testa. Gli inquirenti hanno subito aperto un’indagine per omicidio.

ANSA

I carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere

Le indagini sulla morte di Alex Sorrentino

Il fermo del 37enne di Erba, che vive nel palazzo di Loreto in cui è stato trovato Sorrentino, è stato emesso dalla Procura di Ancona ed eseguito dai carabinieri. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Montacuto in attesa della convalida del fermo da parte del Gip di Ancona.

Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo del capoluogo marchigiano e dal Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Osimo, oltre ai militari della stazione di Loreto.

Secondo i primi accertamenti, sarebbero stati proprio il 37enne e la compagnia ad avvertire le forze dell’ordine del ritrovamento del corpo di Alex Ettore Sorrentino.

Morto in un garage a Loreto, fermato un 37enne di Erba

Nella giornata del 19 settembre, subito dopo il ritrovamento, anche il pubblico ministero Andrea Magi ha effettuato un sopralluogo. Ulteriori dettagli sulla vicenda potrebbero arrivare nelle prossime ore dall’esame autoptico disposto dal magistrato.

Subito dopo il ritrovamento sia il 37enne di Erba che la compagna erano stati ascoltati dagli inquirenti. Insieme a loro, anche altre persone. Nella notte tra venerdì e sabato è arrivata la svolta nel caso, con il fermo del 37enne.

Ma gli inquirenti sono ancora al lavoro per cercare di mettere insieme i pezzi e ricostruire cosa è accaduto al 45enne di Castelfidardo (Ancona) Alex Ettore Sorrentino, trovato morto con ferite alla testa in un garage di una palazzina di Loreto.