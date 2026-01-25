Alex Honnold scala il grattacielo Tapei 101 di 508 metri a mani nude: l’impresa da record in diretta streaming

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

È stata una delle imprese più ardite della disciplina del free-solo quella compiuta da Alex Honnold. L’arrampicatore statunitense ha scalato, a mani nude e senza alcun tipo di protezione, il grattacielo Tapei 101 di Taiwan che, con i suoi 508 metri è l’undicesimo edificio più alto al mondo. Nonostante il pericolo, l’impresa è stata trasmessa in (quasi) diretta streaming su Netflix.

Scala il grattacielo a mani nude

Il Tapei 101 di Taiwan è chiamato così per via dei suoi 101 piani: si tratta dell’11esimo grattacielo più alto del mondo, con la vetta a 508 metri.

L’edificio ha una caratteristica forma a “scatola di bambù” per via dei 64 piani centrali divisi in 8 sezioni a strapiombo culminanti in un balcone.

Su questi balconi Alex Honnold si è riposato mentre scalava il Tapei 101 a mani nude nella mattinata di domenica 25 gennaio 2026.

Ci ha messo circa mezz’ora, nonostante la difficoltà del vento forte. Arrivato in cima si è scattato un selfie e ha commentato: “Un modo meraviglioso per ammirare Taipei”.

Chi è Alex Honnold, campione di free-solo

Alex Honnold ha 40 anni ed è ad oggi il numero 1 al mondo nello stile di arrampicata free-solo, tecnica che prevede l’assenza di qualsivoglia tipo di imbracature o protezioni.

Honnold ha resto conosciuto questo pericolosissimo sport con il documentario Free Solo, che ricevette un Oscar nel 2019.

Il docufilm accompagna l’arrampicatore nella sua scalata al El Capitan, una montagna in California con una parete di oltre 900 metri.

Era la prima volta che lo sportivo, esperto di pareti rocciose, si avventurava in un contesto urbano: il Tapei 101 è stato il suo primo grattacielo.

Le critiche alla diretta su Netflix

L’intera scalata di Honnold è stata trasmessa in diretta streaming su Netflix, con 10 secondi di ritardo utili a oscurare le immagini nel caso l’arrampicatore fosse caduto.

La trasmissione in mondovisione della pericolosa impresa è stata oggetto di controversie e in molti hanno criticato la spettacolarizzazione del rischio.

Si teme che spettacoli del genere possano far perdere agli spettatori il senso del reale – e altissimo – pericolo di azioni del genere.

Alex Honnold ha spiegato di voler sfruttare l’evento mediatico per promuovere la sua associazione benefica che finanzia l’installazione di pannelli solari in quartieri poveri.