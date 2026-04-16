Alex Manninger morto investito da un treno vicino a Salisburgo, minivan travolto al passaggio a livello
Alex Manninger, un passato da calciatore in cui è stato anche portiere della Juventus, è morto a 48 anni, travolto da un treno vicino a Salisburgo
Alexander Manninger, ex calciatore e portiere di diverse squadre tra cui la Juventus, è morto a 48 anni a Nußdorf, vicino a Salisburgo. Era alla guida del suo minivan quando è stato travolto da un treno a un passaggio a livello.
- Cosa sappiamo sull'incindente di Manninger
- Chiusa la linea ferroviaria
- Chi era Alex Manninger, l'ex portiere della Juventus
Cosa sappiamo sull’incindente di Manninger
Stando al resoconto della polizia austriaca diffuso dai giornali locali, Alexander Manninger sarebbe stato travolto da un treno mentre attraversava un passaggio a livello nei pressi di Salisburgo, Nußdorf, la mattina di giovedì 16 aprile.
All’arrivo dei soccorsi, l’ex portiere sarebbe stato estratto dal veicolo dai paramedici: inutili però i tentativi di rianimazione.
Nell’impatto, il minivan sarebbe stato trascinata dal treno per diversi metri: il macchinista e i passeggeri sono rimasti illesi.
Chiusa la linea ferroviaria
La linea ferroviaria locale è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per diverse ore, così come la Alte Bundesstraße (ossia la Vecchia Strada Federale) tra il quartiere di Nußdorf a Weitwörth e il quartiere di Anthering ad Acharting (entrambi nella regione del Flachgau).
Chi era Alex Manninger, l’ex portiere della Juventus
Alex Manninger, ex portiere, era nato il 4 giugno 1977 a Salisburgo, in Austria.
A soli 20 anni l’approdo all’Arsenal, con cui ha vinto una Premier League, una FA Cup e due Charity Shield.
Poi le esperienze con Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena, Salisburgo, ancora Siena, Juventus (con cui vinse uno scudetto nel 2011-2012), Augbsurg e Liverpool.
Ha vestito anche la maglia della Nazionale austriaca.