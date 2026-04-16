Alex Manninger morto investito da un treno vicino a Salisburgo, minivan travolto al passaggio a livello

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Alexander Manninger, ex calciatore e portiere di diverse squadre tra cui la Juventus, è morto a 48 anni a Nußdorf, vicino a Salisburgo. Era alla guida del suo minivan quando è stato travolto da un treno a un passaggio a livello.

Cosa sappiamo sull’incindente di Manninger

Stando al resoconto della polizia austriaca diffuso dai giornali locali, Alexander Manninger sarebbe stato travolto da un treno mentre attraversava un passaggio a livello nei pressi di Salisburgo, Nußdorf, la mattina di giovedì 16 aprile.

All’arrivo dei soccorsi, l’ex portiere sarebbe stato estratto dal veicolo dai paramedici: inutili però i tentativi di rianimazione.

Nell’impatto, il minivan sarebbe stato trascinata dal treno per diversi metri: il macchinista e i passeggeri sono rimasti illesi.

Chiusa la linea ferroviaria

La linea ferroviaria locale è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per diverse ore, così come la Alte Bundesstraße (ossia la Vecchia Strada Federale) tra il quartiere di Nußdorf a Weitwörth e il quartiere di Anthering ad Acharting (entrambi nella regione del Flachgau).

Chi era Alex Manninger, l’ex portiere della Juventus

Alex Manninger, ex portiere, era nato il 4 giugno 1977 a Salisburgo, in Austria.

A soli 20 anni l’approdo all’Arsenal, con cui ha vinto una Premier League, una FA Cup e due Charity Shield.

Poi le esperienze con Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena, Salisburgo, ancora Siena, Juventus (con cui vinse uno scudetto nel 2011-2012), Augbsurg e Liverpool.

Ha vestito anche la maglia della Nazionale austriaca.