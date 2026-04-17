Alex Manninger morto travolto dal treno, riflettori sul semaforo del passaggio a livello

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il decesso dell’ex portiere Alex Manninger, morto travolto da un treno in Austria, è avvolto nel mistero. L’attenzione degli investigatori è rivolta al semaforo del passaggio a livello: l’obiettivo di chi indaga è capire se fosse attivo e funzionante nel momento in cui il convoglio della Salzburger Lokalbahn ha colpito l’automobile dello sportivo.

Cosa si sa sulla morte di Alex Manninger

Alex Manninger, ex portiere di calcio, è morto in un incidente avvenuto poco dopo le 8 del mattino di giovedì 16 aprile in Austria.

In base alla prima ricostruzione dei fatti fornita dalla polizia e riportata dal Corriere della Sera, l’automobile guidata dall’ex calciatore è stata “urtata da un convoglio della Salzburger Lokalbahn mentre attraversava il passaggio a livello ed è stata trascinata”.

ANSA

La polizia austriaca ha riferito che Manninger era solo nel veicolo al momento dell’impatto fatale col treno.

Il macchinista del treno è rimasto illeso, così come i 25 passeggeri a bordo del convoglio.

L’ex portiere è stato soccorso tempestivamente (anche con l’ausilio del defibrillatore), ma ogni tentativo di salvargli la vita è risultato purtroppo vano.

Le indagini sulla morte di Alex Manninger

Le cause dell’incidente che ha portato alla morte di Alex Manninger sono ancora da chiarire.

La procura ha avviato un’indagine per ricostruire quanto accaduto e risalire al motivo dell’impatto tra il treno e l’auto.

Secondo quanto riferito dal quotidiano austriaco Kronenzeitung, all’esperto perito Gerhard Kronreif è stato conferito l’incarico di analizzare i dati elettronici del veicolo su cui viaggiava l’ex portiere. “Grazie al tipo di veicolo, è possibile analizzare con precisione i dati elettronici e, di conseguenza, il comportamento del conducente”, ha spiegato Kronreif.

Gli inquirenti che indagano sull’incidente in Austria stanno verificando se il segnale rosso del semaforo collocato al passaggio a livello fosse attivo e funzionante al momento dell’impatto.

Chi era Alex Manninger, ex portiere morto in Austria

Alex Manninger, ex portiere di calcio cresciuto nel Salisburgo, nazionale austriaco in 33 occasioni, ha giocato anche con l’Arsenal dal 1997 al 2002 vincendo una Premier League e una FA Cup. Ha fatto poi ritorno in Inghilterra per chiudere la carriera nel Liverpool, anche se non è mai sceso in campo con la maglia dei Reds.

In Italia, Manninger ha indossato le divise di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena e Juventus.

Dopo l’addio al calcio nel 2017, era tornato a fare il falegname.