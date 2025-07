Alex Marangon morto a Vidor, sarebbe caduto per le allucinazioni causate da un mix di cocaina e ayahuasca

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Svolta nel caso di Alex Marangon, il 25enne morto fra giugno e luglio 2023 dopo un rito sciamanico nell’abbazia sconsacrata di Vidor, in provincia di Treviso. Gli esami tossicologici hanno confermato la presenza, nel suo organismo, di una combinazione di sostanze stupefacenti, che avrebbe favorito una caduta fatale. Le indagini si concentrano sull’ipotesi di omicidio volontario.

Com’è morto Alex Marangon

L’assunzione di una sostanza stupefacente, in combinazione con l’ayahuasca, può essere l’elemento chiave per appurare com’è morto Alex Marangon, il barman 25enne originario di Marcon, nel Trevigiano, e deceduto presso l’abbazia di Vidor durante un rituale sciamanico.

Gli accertamenti tossicologici effettuati sul corpo, trasmessi alla procura di Treviso, suggeriscono infatti che il giovane abbia assunto anche cocaina, il cui utilizzo non rientrava tra le sue abitudini.

Una veduta dell’ex abbazia di Vidor

La caduta dall’abbazia di Vidor

Il mix tra questa e l’ayahuasca – un potente allucinogeno utilizzato nei riti sudamericani – potrebbe aver generato in lui uno stato alterato particolarmente grave, culminato in un violento delirio.

In tale condizione, il 30 giugno Marangon sarebbe precipitato dalla terrazza della struttura, finendo nel fiume Piave sottostante.

Il suo corpo fu ritrovato solo due giorni più tardi, trascinato per diversi chilometri, con segni compatibili con lesioni mortali da caduta.

Si indaga per omicidio

In attesa degli accertamenti di laboratorio, l’autorità giudiziaria di Treviso aveva già avviato un’inchiesta ipotizzando l’omicidio volontario, tutt’ora a carico di ignoti.

Alex Marangon era morto in circostanze misteriose, durante un rito sciamanico svoltosi all’interno dell’ex abbazia. Il giovane aveva preso parte all’incontro spirituale organizzato in quella che un tempo era una struttura religiosa, oggi sconsacrata e spesso usata per ritiri alternativi.

Dopo il rituale, Marangon scomparve nel nulla. L’ipotesi del suicidio non ha mai convinto appieno e non è stata mai accantonata l’eventualità che potesse aver subito violenze prima della morte.

La famiglia, in particolare, ha sempre respinto qualsiasi ipotesi di incidente o gesto volontario, sostenendo che Alex era una persona solare e in equilibrio. L’inchiesta punta a fare chiarezza sul contesto del rituale e sulle responsabilità di chi era presente: la teoria della Procura è che l’ambiente in cui Alex Marangon si trovava possa aver giocato un ruolo decisivo nella sua morte.