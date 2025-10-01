Alex Marangon trovato morto a Vidor dopo il rito sciamanico, chi sono i 4 indagati che erano lì quella sera

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Sono ancora molti gli interrogativi sulla tragedia avvenuta nell’ex abbazia di Vidor, dove Alex Marangon è morto in circostanze non del tutto chiarite la notte tra il 29 e il 30 giugno 2024 durante un rito sciamanico. Ad oggi sono quattro gli indagati: Andrea Zuin, la compagna Tatiana Marchetto e i due curanderos colombiani Jhonni Benavides e Sebastian Castillo.

Alex Marangon morto a Vidor, svolta nelle indagini

Sono quattro le persone formalmente indagate per la morte di Alex Marangon avvenuta tra il 29 e il 30 giugno 2024.

Secondo quanto si apprende dall’ANSA, il giovane morto a Vidor (in provincia di Treviso) nel corso di un rito sciamanico potrebbe aver perso la vita per un “atto autolesionistico inconsapevole”.

ANSA

Scientifica e Carabinieri presso l’Abbazia di Vidor il 10 luglio 2024

Le indagini hanno infatti permesso di scoprire che, nel corso del rito, sarebbero stati assunti allucinogeni non legali nel nostro Paese. In particolare, è stata rilevata la presenta sul posto di ayahuasca.

Marangon avrebbe poi assunto anche cocaina. Dopo aver perso il controllo a causa del mix di ayahuasca e cocaina, al culmine di una crisi psicotica sarebbe precipitato dalla terrazza dell’ex abbazia di Vidor.

Chi sono i 4 indagati che hanno partecipato al rito sciamanico

In effetti, i traumi rilevati sul corpo di Alex Marangon dopo il recupero del corpo sarebbero compatibili con una probabile caduta, e non con un pestaggio, come ipotizzato dai familiari della vittima.

Al momento la Procura di Treviso sta indagando formalmente su quattro persone: gli organizzatori del rito sciamanico, Andrea Zuin e la compagna Tatiana Marchetto e i due curanderos colombiani Jhonni Benavides e Sebastian Castillo.

L’ipotesi di morte come conseguenza di altro reato

La Procura sostiene l’ipotesi di morte come conseguenza di altro reato.

Restano però da chiarire le origini delle lesioni all’occhio sinistro e al costato rinvenute sul corpo del 25enne che, secondo il consulente medico della famiglia potrebbero essere state provocate da alcuni colpi inferti prima della caduta dal terrazzo.

Per questo la famiglia di Alex Marangon , lo scorso agosto, aveva presentato una denuncia a carico di ignoti per omicidio volontario.

Inoltre, i Marangon avevano querelato i quattro indagati e Alexandra Diana da Sacco, la moglie del proprietario dell’abbazia di Vidor, per i reati di morte conseguenza di altro reato e cessione di sostanze stupefacenti.