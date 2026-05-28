Alex Pineschi morto in Ucraina, chi era il contractor italiano ucciso dai droni insieme ai suoi compagni

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il contractor italiano Alex Pineschi è morto in Ucraina. La notizia della sua uccisione sul campo di battaglia è stata diffusa dall’associazione di volontari Memorial. Originario di La Spezia, 42 anni ed ex alpino con un passato nei combattimenti contro l’Isis in Iraq, Pineschi si era arruolato come volontario nel 2022 dopo l’invasione russa. Come contractor aveva combattuto anche in Siria e Kurdistan.

La morte di Alex Pineschi in Ucraina

La notizia della morte di Alex Pineschi è stata diffusa dalla pagina Facebook “Memorial / Меморіал – International Volunteers for Ukraine”, che raccoglie le foto dei combattenti stranieri arruolati da Kiev contro l’esercito russo.

Questo il testo a corredo della notizia: “Aiutateci a onorarlo affinché non venga dimenticato. Il nostro amato fratello italiano Alex Pineschi, che prestava servizio come volontario in Ucraina, è caduto sul campo di battaglia. Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello”.

Come riporta La Repubblica, il corpo di Alex Pineschi è stato recuperato e si trova in obitorio. Prossimamente sarà restituito ai familiari che nella giornata di mercoledì 27 maggio sarebbero stati avvertiti dai commilitoni.

La reazione sui social per la morte di Alex Pineschi

Sui social network la notizia della morte di Alex Pineschi ha suscitato il cordoglio di chi lo ha conosciuto e di chi ha letto i suoi libri.

“Mi ha insegnato più di semplici tattiche o armi. Mi ha insegnato la vita, il coraggio, la lealtà e cosa significasse andare avanti. In Kurdistan e in Italia, è diventato il mio mentore, il mio protettore e uno dei miei amici più cari. Gli volevo un bene immenso e una parte di ciò che sono oggi esiste grazie a lui”, ha scritto su Facebook la paramedica statunitense Samantha Jay Byrne.

Alex Pineschi aveva dato alle stampe tre libri. Cos’ lo ha salutato il suo ghostwriter Francesco Cotti: “Il ragazzo irrequieto di La Spezia che voleva diventare un pilota di MotoGP. Il soldato della Compagnia di Montagna annoiato dalla vita. L’ufficiale Swat Peshmerga che ha combattuto contro l’Isis. L’istruttore di tiro tattico che non ha mai trovato il suo posto in Italia, il tentativo di sfuggire al Ptsd e infine il soldato semplice nelle Forze Armate ucraine“.

“Ora ho il compito di custodire la tua memoria. Ci vediamo dall’altra parte, Alex”, ha aggiunto Cotti.

I libri di Alex Pineschi

I libri di Alex Pineschi sono acquistabili anche su Amazon:

Chi sono i contractor

I contractor sono dipendenti di imprese private che offrono servizi e consulenze di natura militare o nella sicurezza. A differenza dei mercenari, i contractor operano venendo inquadrati in contesti aziendali legali. Le loro mansioni principali includono:

vigilanza e protezione;

sicurezza privata di persone, beni e infrastrutture;

addestramento di forze armate;

supporto e integrazione alle forze armate regolari.