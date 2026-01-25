Alex Pretti ucciso a Minneapolis dagli agenti Ice era disarmato, i video smontano la versione ufficiale

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Lasciate lavorare i nostri patrioti dell’Ice“. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump difende gli agenti anti-immigrazione che hanno ucciso a Minneapolis Alex Pretti, infermiere di 37 anni che stava partecipando a una delle molte proteste contro i raid dell’Ice in Minnesota. Stando alla versione dell’amministrazione Trump, l’uomo era armato e gli agenti avrebbero sparato per difendersi. Ma come nel caso dell’uccisione di Nicole Renee Smith, ci sono diversi video della scena, ripresa da varie angolazioni, che smontano questa ricostruzione e mostrano come Pretti sia stato ucciso quando era a terra e disarmato.

Alex Pretti ucciso a Minneapolis da agenti Ice

Sono stati diffusi nuovi video che riprendono e chiariscono la dinamica dell’uccisione di Alex Pretti per mano degli agenti federali dell’immigrazione (Ice) a Minneapolis, negli Stati Uniti.

Video, verificati tra gli altri dal New York Times, che mostrano quanto accaduto nella giornata di sabato 24 gennaio da varie angolazioni e che smentiscono la versione data dall’amministrazione Trump.

ANSA

La versione dell’amministrazione Trump

Il dipartimento per la Sicurezza interna, da cui dipende l’Ice, ha detto che Pretti era armato e si sarebbe avvicinato minacciosamente agli agenti impegnati in un’operazione anti-immigrazione.

Questi avrebbero provato a disarmarlo, lui avrebbe fatto resistenza e un agente avrebbe poi sparato per difendersi. Il comandante dell’Ice Gregory Bovino ha dichiarato che l’uomo stava cercando di “massacrare le forze dell’ordine”.

Anche la segretaria della Sicurezza Nazionale, Kristi Noem, ha affermato in conferenza stampa che la vittima “ha aggredito gli agenti” e che stava “brandendo” l’arma.

Tuttavia, in nessuno dei video pubblicati finora si vede l’infermiere 37enne impugnare un’arma. Anzi, le immagini mostrano che l’uomo aveva in mano il cellulare, con cui stava riprendendo l’operato dell’Ice.

Cosa è successo

Dai vari video che hanno ripreso la scena, si vede che Alex Pretti stava filmando gli agenti dell’Ice con un cellulare.

Quando uno di loro spintona una donna facendola cadere a terra, il 37enne si avvicina per aiutarla e viene colpito con dello spray urticante.

Poi gli agenti, un gruppo di 6-7 persone, lo circondano e inizia la colluttazione. Pretti viene bloccato a terra, disteso.

Nei video si vede un agente che sottrae all’uomo una pistola mentre questi è a terra. Un’arma che secondo secondo il Dipartimento della Sicurezza Nazionale corrisponde a quella che Pretti possedeva, dello stesso modello in dotazione all’Ice.

Poi gli agenti sparano alla vittima a terra, si sentono almeno una decina di colpi: non è chiaro se a sparare sia stato uno o più agenti.

Il capo della polizia di Minneapolis, Brian O’Hara, ha dichiarato che Alex Pretti aveva un regolare porto d’armi.