Alex Pretti ucciso a Minneapolis, Obama incita gli americani alla protesta "proteggete la libertà"

L’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha pubblicato sui propri profili social un messaggio in cui invita gli americani a “denunciare le ingiustizie, proteggere le libertà fondamentali e chiamare il governo a rispondere delle sue azioni” dopo l’uccisione da parte di alcuni agenti federali dell’infermiere Alex Pretti.

Il messaggio di Obama per Alex Pretti

Con un lungo messaggio pubblicato sulle sue piattaforme social, l’ex presidente degli Stati Uniti, il democratico Barack Obama, ha invitato gli americani a protestare contro quanto sta accadendo a Minneapolis.

Il riferimento, fin dalle prime righe, è alla morte di Alex Pretti, l’infermiere ucciso da agenti federali dell’ICE, l’agenzia per l’immigrazione, mentre filmava un rastrellamento in uno dei quartieri della città del Minnesota.

Obama ha chiaramente detto che il governo deve fermare queste operazioni e, se vuole davvero agire sull’immigrazione irregolare, collaborare con le autorità locali.

Obama incita gli americani a protestare contro l’ICE

Nel frattempo però, Obama ha incitato gli americani a protestare pacificamente:

Ogni americano dovrebbe trarre ispirazione dall'ondata di proteste pacifiche che stanno avendo luogo a Minneapolis. Sono un modo per ricordarci che, in ultima istanza, sta a ogni cittadino denunciare le ingiustizie, proteggere le libertà fondamentali e chiamare il governo a rispondere delle sue azioni.

Nelle righe di apertura del suo messaggio, Obama ha ricordato che il lavoro degli agenti federali è complesso, ma che dovrebbe focalizzarsi sul proteggere i cittadini americani “e questo, in Minnesota, non sta accadendo”, scrive l’ex presidente.

L’uccisione di Alex Pretti

Alex Pretti era un infermiere di 37 anni, che lavorava nella terapia intensiva del reparto della Veterans Administration, prendendosi cura dei reduci e degli ex militari. Non aveva alcun precedente penale.

Sabato 24 gennaio, insieme ad altre persone, stava filmando uno dei rastrellamenti degli agenti federali dell’ICE e della Border Patrol a Minneapolis, la sua città, quando è stato aggredito da cinque di loro.

Mentre Pretti era immobilizzato, due agenti hanno estratto le proprie pistole e almeno uno di loro gli ha sparato. In totale Pretti ha ricevuto 10 colpi da distanza ravvicinata, molti dei quali alle spalle. È morto sul posto.

Pretti avrebbe avuto con sé un’arma, come permesso dalle leggi americane, ma non avrebbe mai impugnato la sua pistola durante il confronto. L’amministrazione Trump ha dichiarato che l’infermiere era un “pericoloso terrorista“.