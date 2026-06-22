Alex Schwazer accusato di doping, tracce di Epo in sangue e urine: cos'è l'eritropoietina e perché è vietata

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il marciatore altoatesino Alex Schwazer, medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Pechino nel 2008, è stato nuovamente accusato di doping e sospeso in via cautelare dopo essere risultato positivo all’Epo, con tracce di eritropoietina trovate sia nel sangue che nelle urine. Prodotta dall’organismo che ha l’obiettivo di stimolare il midollo osseo a secernere globuli rossi. L’assunzione artificiale garantisce garantisce la riduzione della sensazione di fatica e l’accelerazione dei tempi di recupero sotto sforzo: per questo è vietata.

Alex Schwazer ancora sospeso per doping

A molti sembrerà assurdo, ma ancora una volta il mondo dell’atletica leggera è scosso da un nuovo capitolo giudiziario che travolge Alex Schwazer. L’Agenzia nazionale antidoping tedesca (Nada) ha avviato un procedimento formale nei confronti del marciatore italiano, disponendo l’immediata sospensione in via cautelare.

Il controllo è scattato in territorio tedesco durante i campionati nazionali di marcia su strada, competizione in cui il campione olimpico di Pechino 2008 era regolarmente al via.

ANSA

Secondo quanto trapelato dall’ente di controllo, le analisi di laboratorio avrebbero evidenziato chiare tracce di eritropoietina sia all’interno dei campioni di urina sia in quelli di sangue prelevati all’atleta altoatesino.

I precedenti e i dubbi sulle manipolazioni

Una nuova accusa che riapre una ferita profonda in una carriera segnata da continui cortocircuiti della giustizia sportiva. Il marciatore azzurro era già stato squalificato in due precedenti occasioni: nel 2012, quando si dichiarò reo confesso prima dei Giochi di Londra, e nel 2016. Quest’ultimo episodio tuttavia ha lasciato dietro di sé un’infinità di interrogativi e pesanti anomalie.

Se per i tribunali dello sport la squalifica di 8 anni è rimasta intatta, il procedimento penale davanti al Tribunale di Bolzano si è concluso con una clamorosa archiviazione.

I periti notarono una concentrazione di DNA nelle urine del tutto incompatibile con la fisiologia umana, spingendo il giudice per le indagini preliminari a decretare che i campioni biologici del marciatore fossero stati deliberatamente alterati dall’esterno con lo scopo di screditare l’atleta e il suo allenatore dell’epoca.

Proprio per questa ragione, l’ombra del complotto e della manomissione sistematica delle provette accompagna da allora ogni verdetto ufficiale. A maggior ragione pensando che oggi Schwazer ha 41 anni, una carriera ormai finita e correva una gara di poco valore con la consapevolezza di essere nel mirino di molti. Elementi che lasciano spazio a più di un dubbio.

Cos’è l’eritropoietina e perché viene considerata doping

L’eritropoietina, comunemente nota con l’acronimo di Epo, è una proteina prodotta naturalmente dall’organismo umano con lo scopo preciso di stimolare il midollo osseo a secernere globuli rossi.

In ambito strettamente medico, la sua versione sintetica rappresenta una terapia di supporto indispensabile per curare l’anemia nei pazienti debilitati dai trattamenti oncologici, offrendo un’alternativa alle trasfusioni di sangue. I globuli rossi contengono infatti l’emoglobina, la sostanza deputata al trasporto dell’ossigeno in tutti i distretti del corpo.

Nello sport di resistenza l’assunzione artificiale di questa sostanza è configurata come doping e rigorosamente vietata poiché, aumentando la massa dei globuli rossi nel flusso ematico, l’atleta ottiene un incremento massiccio dell’ossigenazione muscolare.

Questo processo riduce sensibilmente la fatica, aumenta la resistenza aerobica e accelera i tempi di recupero sotto sforzo, introducendo al contempo gravissimi rischi per la salute legati all’aumento della viscosità del sangue.

La risposta di Alex Schwazer

Come riportato da AdnKronos, il diretto interessato ha preso la parola nel corso di una conferenza stampa, manifestando tutta la sua delusione per quanto accaduto: “Non mi difenderò più, non ho più le forze e l’energia per farlo. Non ce la faccio più, ho 41 anni, una bellissima famiglia, un lavoro che non ha niente a che fare con la mia attività agonistica”.

“A livello difensivo non faremo più nulla. Possono fare quello che vogliono, tanto lo fanno comunque – ha continuato poi Schwarzer – È troppo importante la mia vita. Chiederemo solo la controanalisi, a patto che venga analizzato anche un residuo dell’urina che Sandro (Donati, il suo allenatore, ndr) si è portato a casa. Se rifiutano, non faremo nemmeno le controanalisi. Prendo atto che nello sport non ci posso più stare, ma sono contento della mia vita e ho la coscienza a posto. Sono un innocente molto fortunato nella vita”.