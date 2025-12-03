Alex Voyat consigliere FdI a Trento si scusa per la frase razzista contro i musulmani: "Non volevo offendere"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Travolto dalle polemiche, Alex Voyat ha chiesto scusa. Il consigliere comunale di Trento, a quota Fdi, si era macchiato di un’espressione colorita nei confronti della comunità islamica presente in città. Le parole di Voyat erano “il frutto di un momento di tensione in aula”, dice il diretto interessato, che aggiunge che la sua intenzione “non era certo quella di offendere” i musulmani.

Alex Voyat chiede scusa

In una nota riportata dall’Ansa, il consigliere comunale di Trento Alex Voyat si è detto “dispiaciuto di aver utilizzato parole forti e non consone, che sono state il frutto di un momento di tensione in aula”.

Poco prima, infatti, l’esponente Fdi in Trentino si era lasciato andare in un’espressione colorita nei confronti della comunità islamica, un’affermazione che ha scatenato le polemiche.

Nella sua nota di scuse, Voyat aggiunge: “La mia intenzione non era certo quella di offendere la comunità islamica e me ne scuso”. Meno morbida, invece, è stata la presa di posizione del sindaco di Trento.

Il primo cittadino Franco Ieneselli ha condannato l’espressione usata da Voyat come “intollerante e volgare” e ne ha preso le distanze.

La frase sui musulmani

La sera del 2 dicembre Voyat, nel corso di un consiglio comunale, l’ordine del giorno prevedeva anche una discussione sull’ostello dei lavoratori che sorge nei pressi del centro culturale islamico, in piazza Generale Cantore.

Verso la fine del suo intervento – scrive il Corriere della Sera – Voyat ha detto: “Siamo stufi di vedere persone che pregano con il cu*o per aria“, riferendosi al sujud, ovvero la posizione che i fedeli islamici assumono quando giunge l’ora di pregare con il capo rivolto a La Mecca. Immediata la reazione di un altro consigliere, Xheik Shero, musulmano, che ha accusato il collega di averlo “messo a disagio di fronte all’aula” e di aver “offeso tutta la comunità islamica”.

Fdi difende, il sindaco attacca

Fratelli d’Italia, invece, ha preso le difese di Voyat. In primo luogo ha accusato la sinistra di fare “finta di non comprendere“: secondo il partito, le parole del consigliere non erano “un attacco alla libertà di culto”, piuttosto “all’ostinato negazionismo di un centrosinistra oramai senza argomenti”. Fdi, ricordiamo, ha in progetto un ddl per vietare il velo islamico.

Il sindaco di Trento Franco Ieneselli, inoltre, ha accusato Voyat non solo di aver “insultato solo una minoranza”, bensì di aver “oltraggiato Trento“.