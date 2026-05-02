Alex Zanardi, dal ricovero alle uscite in carrozzina e poi il malore: gli ultimi giorni del campione

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Alex Zanardi avrebbe avuto un malore la sera del Primo Maggio. Le sue condizioni, negli ultimi tempi, si sarebbero aggravate. Da tre anni l’ex pilota era ricoverato in una struttura a Padova. Nel 2020 il campione aveva avuto un grave incidente con la handbike durante un giro in provincia di Siena.

Gli ultimi giorni di Alex Zanardi

Alex Zanardi viveva con la famiglia in una villa di Noventa Padovana. Dopo l’incidente del 2020 e la lunga degenza al San Bortolo di Vicenza, l’ex pilota si era trasferito in una struttura assistenziale della zona sud di Padova.

Qui era assistito da medici e da parenti. Come riporta il Corriere della Sera, fino a qualche giorno fa l’atleta paralimpico era riuscito a uscire in carrozzina per farsi qualche giro all’aria aperta.

Dall’incidente, le notizie sulle condizioni di salute del campione sono state poche come richiesto dalla famiglia che ha sempre tenuto particolarmente a garantirgli la privacy.

Negli ultimi tempi ci sarebbero state delle complicanze fino a un malore fatale che ha colpito Zanardi la sera del Primo Maggio.

L’incidente nel 2020

Il Messaggero scrive che la quotidianità del campione, segnata da condizioni estremamente delicate, alternava momenti di assistenza continua a brevi uscite in carrozzina, sempre all’interno di un ambiente protetto e riservato.

Alex Zanardi è sopravvissuto a un gravissimo incidente avvenuto in Toscana il 19 giugno 2020, durante la staffetta solidale “Obiettivo Tricolore”.

Mentre percorreva la strada tra Pienza e San Quirico d’Orcia con la sua handbike, perse il controllo del mezzo e invase la corsia opposta, scontrandosi violentemente con un camion.

L’impatto gli provocò traumi gravissimi al volto e al cranio, rendendo necessario un immediato intervento d’urgenza e un lungo periodo in terapia intensiva.

Da quel momento è iniziato un percorso medico complesso tra fasi critiche e lievi miglioramenti, ma sempre con quadro clinico estremamente fragile e bisognoso di assistenza permanente.

I funerali di Alex Zanardi

Con una nota, la famiglia di Alex Zanardi ha comunicato la scomparsa del campione “avvenuta improvvisamente nella serata di venerdì 1 maggio”.

“Alex si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari. La famiglia ringrazia di cuore tutti coloro che in queste ore stanno manifestando vicinanza e chiede il rispetto del proprio dolore e della privacy in questo momento di lutto”, si legge ancora nella nota.

È probabile che i funerali si svolgeranno nella Basilica di Santa Giustina a Padova. “Le informazioni relative alle esequie saranno comunicate successivamente”, hanno fatto sapere i familiari.

Il saluto di Bebe Vio

Tra i tanti che hanno ricordato Alex Zanardi c’è l’atleta paralimpica Bebe Vio che ha ricordato come siano diventati colleghi nel 2009.

“Avevo 12 anni ed ero molto spesata e spaventata. Mi hai dato la forza per ripartire – ha scritto in un post – convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto”.

Poi il ricordo delle olimpiadi: “A Londra 2012 mi hai fatto conoscere la bellezza delle Paralimpiadi e l’enorme potere che hanno di cambiare la percezione e la Cultura della Disabilità. A Rio 2016 sei stato il mio cicerone nel villaggio paralimpico e poi abbiamo realizzato il sogno insieme. A Tokyo 2020 non c’eri, ma eri un faro per tutti noi”.

“É stato un onore e un grande privilegio averti avuto come tutor sportivo e di vita”, è il saluto conclusivo di Bebe Vio a Zanardi.