Alex Zanardi, il significato della canzone di Roberto Vecchioni che commuove l'Italia: "Ti insegnerò a volare"
Alex Zanardi, il commovente omaggio di Roberto Vecchioni e Francesco Guccini con "Ti insegnerò a volare": il testo della canzone
La morte di Alex Zanardi ha commosso il Paese, coinvolgendo il mondo della musica oltre che quello dello sport. Tra i tributi più emozionanti torna la canzone “Ti insegnerò a volare”, scritta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini, dedicata alla straordinaria forza del campione paralimpico. In tutta Italia minuti di silenzio e messaggi di cordoglio.
- Il tributo di Roberto Vecchioni
- Di cosa parla "Ti insegnerò a volare"
- I tanti messaggi di cordoglio
- Il testo della canzone
Il tributo di Roberto Vecchioni
Un vuoto enorme nel mondo dello sport e non solo, quello lasciato da Alex Zanardi. L’ex pilota di Formula 1 e simbolo del movimento paralimpico italiano è morto a 59 anni dopo una vita segnata da tragedie, rinascite e imprese che hanno emozionato milioni di persone.
In queste ore, tra i tanti ricordi dedicati al campione bolognese, è tornata al centro dell’attenzione anche una canzone diventata negli anni una sorta di manifesto della sua storia umana: “Ti insegnerò a volare“, scritta da Roberto Vecchioni insieme a Francesco Guccini.
“Tutte le volte che mi sono chiesto cos’è un uomo veramente” ha dichiarato il cantautore milanese al Tg1 “ho pensato anche a lui, a Zanardi”. Come annunciato dalla famiglia, i funerali si terranno il 5 maggio a Padova.
Di cosa parla “Ti insegnerò a volare”
Il brano, pubblicato nel 2018 all’interno dell’album “L’infinito”, era stato concepito proprio come omaggio alla straordinaria capacità di Zanardi di rialzarsi dopo ogni caduta. La frase simbolo della canzone, “E se non potrò correre e nemmeno camminare, imparerò a volare”, oggi assume un significato ancora più intenso.
La storia di Zanardi è diventata negli anni un esempio universale di resilienza. Dopo il terribile incidente del 2001 sul circuito del Lausitzring, in Germania, nel quale perse entrambe le gambe, l’ex pilota riuscì a reinventarsi completamente, conquistando medaglie paralimpiche nell’handbike e diventando uno dei personaggi sportivi italiani più amati di sempre.
Poi, nel 2020, il secondo drammatico incidente durante una staffetta benefica in Toscana, che lo costrinse a un lungo percorso di cure e riabilitazione.
I tanti messaggi di cordoglio
Dopo l’annuncio della morte di Alex Zanardi, sono arrivati messaggi di cordoglio da istituzioni sportive, piloti e artisti italiani. Il Coni ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive del weekend, mentre la Figc ha invitato società e tifosi a ricordare il campione prima delle gare.
Anche il giovane pilota Andrea Kimi Antonelli gli ha dedicato la sua pole position, e poi la vittoria, del GP di Miami. Molto condivisa anche la frase pronunciata da Zanardi dopo l’amputazione: “Ho guardato la metà che era rimasta, non quella che avevo perso”.
Il testo della canzone
Ecco il testo della canzone dedicata ad Alex Zanardi da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini:
La stanza ad Indianapolis
è buia ma ricordo
ricordo il tuono e il pubblico
e un universo sordo
poi che mi vien da ridere
e faccio per alzarmi
che oggi devo correre
e sto facendo tardi
poi che mi guardo e vedo ma
ci son le stelle fuori e un mare di colori
E se non potrò correre
e nemmeno camminare
imparerò a volare
imparerò a volare
Se partirai per Itaca
ti aspetta un lungo viaggio
un mare che ti spazza via
i remi del coraggio
la vela che si strappa e il cielo
in tutto il suo furore
però per navigare solo
ragazzo, basta il cuore
qui si tratta di vivere
non di arrivare primo
e al diavolo il destino
E se non potrai correre
e nemmeno camminare
ti insegnerò a volare
ti insegnerò a volare
Mica si dice inverno se
vien giù quel po’ di neve
mica finisce il giorno se
di notte il sogno è breve
questa vita è una donna che
ti ama come sei
questa vita è un amore che
non ti tradisce mai
questo venire al mondo è stato
un gran colpo di culo
pensa se non nascevi
E se non potrai correre
e nemmeno camminare
ti insegnerò a volare
ti insegnerò a volare
Mica son le stelle a farlo
e i santi men che meno
te lo fai tu il destino
e se non potrai correre
e nemmeno camminare
ti insegnerò a volare
ti insegnerò a volare