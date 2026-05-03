Alex Zanardi, il significato della canzone di Roberto Vecchioni che commuove l'Italia: "Ti insegnerò a volare"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La morte di Alex Zanardi ha commosso il Paese, coinvolgendo il mondo della musica oltre che quello dello sport. Tra i tributi più emozionanti torna la canzone “Ti insegnerò a volare”, scritta da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini, dedicata alla straordinaria forza del campione paralimpico. In tutta Italia minuti di silenzio e messaggi di cordoglio.

Il tributo di Roberto Vecchioni

Un vuoto enorme nel mondo dello sport e non solo, quello lasciato da Alex Zanardi. L’ex pilota di Formula 1 e simbolo del movimento paralimpico italiano è morto a 59 anni dopo una vita segnata da tragedie, rinascite e imprese che hanno emozionato milioni di persone.

In queste ore, tra i tanti ricordi dedicati al campione bolognese, è tornata al centro dell’attenzione anche una canzone diventata negli anni una sorta di manifesto della sua storia umana: “Ti insegnerò a volare“, scritta da Roberto Vecchioni insieme a Francesco Guccini.

ANSA

“Tutte le volte che mi sono chiesto cos’è un uomo veramente” ha dichiarato il cantautore milanese al Tg1 “ho pensato anche a lui, a Zanardi”. Come annunciato dalla famiglia, i funerali si terranno il 5 maggio a Padova.

Di cosa parla “Ti insegnerò a volare”

Il brano, pubblicato nel 2018 all’interno dell’album “L’infinito”, era stato concepito proprio come omaggio alla straordinaria capacità di Zanardi di rialzarsi dopo ogni caduta. La frase simbolo della canzone, “E se non potrò correre e nemmeno camminare, imparerò a volare”, oggi assume un significato ancora più intenso.

La storia di Zanardi è diventata negli anni un esempio universale di resilienza. Dopo il terribile incidente del 2001 sul circuito del Lausitzring, in Germania, nel quale perse entrambe le gambe, l’ex pilota riuscì a reinventarsi completamente, conquistando medaglie paralimpiche nell’handbike e diventando uno dei personaggi sportivi italiani più amati di sempre.

Poi, nel 2020, il secondo drammatico incidente durante una staffetta benefica in Toscana, che lo costrinse a un lungo percorso di cure e riabilitazione.

I tanti messaggi di cordoglio

Dopo l’annuncio della morte di Alex Zanardi, sono arrivati messaggi di cordoglio da istituzioni sportive, piloti e artisti italiani. Il Coni ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive del weekend, mentre la Figc ha invitato società e tifosi a ricordare il campione prima delle gare.

Anche il giovane pilota Andrea Kimi Antonelli gli ha dedicato la sua pole position, e poi la vittoria, del GP di Miami. Molto condivisa anche la frase pronunciata da Zanardi dopo l’amputazione: “Ho guardato la metà che era rimasta, non quella che avevo perso”.

Il testo della canzone

Ecco il testo della canzone dedicata ad Alex Zanardi da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini:

La stanza ad Indianapolis

è buia ma ricordo

ricordo il tuono e il pubblico

e un universo sordo

poi che mi vien da ridere

e faccio per alzarmi

che oggi devo correre

e sto facendo tardi

poi che mi guardo e vedo ma

ci son le stelle fuori e un mare di colori

E se non potrò correre

e nemmeno camminare

imparerò a volare

imparerò a volare

Se partirai per Itaca

ti aspetta un lungo viaggio

un mare che ti spazza via

i remi del coraggio

la vela che si strappa e il cielo

in tutto il suo furore

però per navigare solo

ragazzo, basta il cuore

qui si tratta di vivere

non di arrivare primo

e al diavolo il destino

E se non potrai correre

e nemmeno camminare

ti insegnerò a volare

ti insegnerò a volare

Mica si dice inverno se

vien giù quel po’ di neve

mica finisce il giorno se

di notte il sogno è breve

questa vita è una donna che

ti ama come sei

questa vita è un amore che

non ti tradisce mai

questo venire al mondo è stato

un gran colpo di culo

pensa se non nascevi

E se non potrai correre

e nemmeno camminare

ti insegnerò a volare

ti insegnerò a volare

Mica son le stelle a farlo

e i santi men che meno

te lo fai tu il destino

e se non potrai correre

e nemmeno camminare

ti insegnerò a volare

ti insegnerò a volare