Alexandra Paul arrestata, l'attrice di Baywatch ha cercato di liberare cani destinati alla sperimentazione

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Arrestata l’attrice Alexandra Paul, la Stephanie Holden di Baywatch. La 62enne, nota per aver fatto parte del cast del telefilm di successo degli anni ’90 ambientato sulle spiagge della California, è finita in manette dopo aver liberato da un grande allevamento diversi beagle destinati anche alla sperimentazione scientifica.

L’azione dimostrativa di Alexandra Paul

Alexandra Paul è stata arrestata nella giornata di domenica 15 marzo insieme a un’altra ventina di attivisti durante un’azione dimostrativa a Blue Mounds, cittadina americana dello stato del Wisconsin.

L’attrice si è introdotta con il gruppo nella proprietà della Ridglan Farms, un allevamento di cani usati anche per la sperimentazione, e ha fatto uscire diversi beagle dalla struttura.

L’arresto dell’attrice di Baywatch

Otto dei cani sottratti sono stati poi riportati alla Ridglan, ma ne mancano diversi che sono stati portati via dagli attivisti che sono riusciti a fuggire.

Tra coloro che sono stati fermati c’è invece Alexandra Paul, che si è lasciata arrestare ed è adesso accusata di furto di animali.

La foto segnaletica dell’attrice 62enne è stata diffusa dall’ufficio della conta di Dane, dando eco mediatica alla protesta degli attivisti.

Secondo quanto riportato dall’emittente locale americana WKOW 27, nell’ottobre del 2025, il Procuratore Distrettuale della Contea di La Crosse e la Ridglan Farms hanno concordato che dal luglio 2026 il grande allevamento non avrebbe più venduto cani allevati per la ricerca biomedica.

L’attivismo

Non è però la prima volta che Alexandra Paul finisce in manette per questo tipo di iniziative animaliste.

Raggiunta la fama con il ruolo di Stephanie Holden in tre stagioni di Baywatch, la storica serie Tv con David Hasselhoff conosciuta in tutto il mondo, da almeno dieci anni l’attrice americana si è dedicata completamente all’attivismo politico e all’ambientalismo.

Nel 2021 era stata già arrestata e poi assolta per aver liberato dei polli da un camion, ma nel suo stesso sito racconta di essere finita in cella altre cinque volte per aver protestato pacificamente contro lo sfruttamento degli animali e una dozzina di volte per aver protestato al sito di test nucleari del Nevada.

Come riportato dal suo portale, nel 1990 è stata arrestata in un sit-in pacifico a favore dell’accesso accelerato ai farmaci ai malati di Aids.